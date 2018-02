Spomini na Ferrari? Preberite knjigo!

Olimpijske igre pišejo tudi številne nenavadne zgodbe in eno takšnih smo doživeli v Slovenski hiši. Med uglednimi gosti je posebej izstopal tudi Jean Todt, že skoraj desetletje prvi mož Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA), zlasti zelo izkušen v svetu formule 1 in relija. Počitnice na dirkališčih je izkoristil za obisk zimskih olimpijskih iger.



Naključno srečanje z Majo Makovec Brenčič, ministrico za znanost, izobraževanje in šport, je botrovalo vabilu na slovesno odprtje Slovenske hiše, ugledni Francoz, ki bo čez dva tedna praznoval 72. rojstni dan, je obljubo o prihodu držal. Resda so nekateri do te prve sobote na OI ugibali, če bo res med navzočimi, a kot smo pozneje slišali, ga je tako navdušil nam prepoznaven komunikativen pristop ministrice ob naključnem srečanju na letališču v Parizu, da se je dejansko odločil obiskati osrednje zbirališče Slovencev v Pjongčangu.



»Tudi sicer imam v Koreji številne prijatelje, zdaj je čas za pogovore, druženje, a tudi obisk predstav na zimski športni sceni,« je dejal mož, ki, sicer povsem razumljivo, že odšteva dneve do nove sezone v formuli 1 in njenega uvoda, 25. marca v Melbournu: »No, res sem zdaj tu, a poldrugi mesec pred sezono nam je vse prej kot dolgčas. Saj veste, da je sleherni šport že prava znanost, naš urnik je poln testiranj, delamo veliko na področju varnosti, opravljamo različne meritve v laboratorijih, sodelujemo s posameznimi ekipami.«



Formula in reli na OI?



Kot funkcionar izjemnih izkušenj, prepletenih s številnimi uspehi, pa rad prisluhne tudi spoznanjem ali nasvetom predstavnikov drugih športnih panog. Tudi Mednarodni olimpijski komite mu ni daleč, pa četudi seveda ne gre pričakovati, da bi se katera od njegovih panog uvrstila v spored iger. »Ne, to je res neizvedljivo. Preprosto so pri našem športu takšne značilnosti, da si ne predstavljam, da bi denimo voznike formule 1 ali relija uvrstili med olimpijce. Obenem pa FIA in MOK ohranjata pomemben partnerski odnos, s Thomasom Bachom in njegovimi sodelavci imenitno sodelujem,« se je pohvalil Francoz in napovedal novo druženje z omenjenim Nemcem kot tudi s številnimi znanci v Koreji.



Pa se bo ta vrnila v koledar formule 1? »Imeli smo nekaj let tu lepo tekmo, različni razlogi so botrovali temu, da je zdaj tam ni več, toda vpliv Koreje je v avto-moto športu še vedno izjemen. Dobro veste, da je avtomobilska industrija v tej državi izjemna, žal mi je, da tu nimamo več spektakla formule 1, a glede na vplivno vlogo Koreje v našem športu sem prepričan, da se tej deželi v prihodnje obetajo dirke,« je v slovenski hiši pripovedoval ugledni funkcionar.



Kot smuk ali drsanje



Nekoč je vodil velikana posameznih panog, Peugeotovo moštvo v reliju ter Ferrarijevo v F1, zato smo ga tudi vprašali, kako bi lahko primerjal dve različni zgodbi, a glede na skupno bivanje pod streho FIA tudi sorodni? »Prva primerjava je težka, panogi ohranjata vsaka svoje značilnosti. Tako kot na zimskih igrah smuk ali drsanje. A oboje imam seveda rad. Reli ohranja zanimivo prvenstvo, privlačne predstave v različnih podnebnih razmerah po svetu, zato je za javnost mikaven. F1? Zdaj že odštevamo do nove sezone, a obenem razmišljamo tudi dolgoročno. Prihodnost formule je tudi v mestih, želimo jo približati širokemu krogu prebivalstva. A pri tem moramo upoštevati marsikaj, tudi klimatske spremembe, področje varnosti, skratka dela je precej,« poudari Francoz, ki pa je vodil rdeče-belo moštvo s konjičkom iz Maranella, ko je pri tem blestel danes nesrečni Michael Schumacher.



»Nočem, zdaj tukaj v Slovenski hiši, preveč govoriti o tej boleči tekmi Michaelovega zdravja, vem, kako se z družino bori. Lahko jim vsem skupaj želim le vse najboljše,« se je v hipu zresnil, a se nato tudi pošalil, ko smo ga pobarali o spominih in doživetjih pri Ferrariju: »Ha, ravno končujem knjigo spominov o tej moji dobi. Kar preberite jo, pa boste lahko vse izvedeli,« je dejal in omenil, da bodo očitno na teh igrah kraljevale nizke temperature, a da je v tej hiši prav prijetno toplo, no v primerjavi z zunanjim korejskim gorskim svetom že kar vroče …