Stroka: Slika na družabnih omrežjih ni dokaz, da je bil Košir oškodovan

Pjongčang - Slovenski deskar Žan Košir, ki je danes osvojil bronasto kolajno na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu, je po koncu polfinala mislil, da je zmagal, a je fotofiniš pokazal, da je bil za stotinko sekunde hitrejši Južni Korejec Li Sang Ho. Polemike o določitvi zmagovalca so hitro preplavile družabnem omrežju twitter. Tam so namreč številni posamezniki v objavah, podprtih s fotografijami s ciljne črte, izrazili prepričanje, da je bil Košir oškodovan. Košir je že ob razglasitvi izida polfinala s kretnjami nakazal, da ga je razvrstitev presenetila.

»Ne verjamem, da je prišlo do goljufije, saj si lahko uradno sliko finala, ki sicer ni javno dostopna, lahko ogledata trenerja obeh reprezentanc. Slika, ki je zaokrožila po družbenih omrežjih, ne more biti dokaz, saj je posneta pod kotom in ni uradna,« je pojasnil Tadej Jančar, informatik na Timingu Ljubljana, vodilini časomerilni organizaciji v Sloveniji.



Košir: Na cilju ni bilo videti nobenega časa



Nekdanji slovenski deskarski reprezentant Jernej Demšar, ki je bil po današnjem polfinalnem nastopu Koširja v paralelnem veleslalomu zadolžen za pritožbo, je vseeno prepričan, da je bil Slovenec hitrejši in da so mu zmago dobesedno ukradli. »Trikrat smo se pritožili, več nismo mogli storiti,« je pojasnil Demšar, ki je Koširjevega brona vseeno vesel, poroča STA.



Tudi Košir je po tekmi menil, da se mu je zgodila krivica: »Po porazu v polfinalu sem se počutil kot budala, to se mi je v karieri že velikokrat zgodilo. Enostavno sem se prehitro veselil zmage, to je botrovalo napaki, čeprav še vedno mislim, da sem bil res prej na cilju kot Korejec. Tak občutek sem imel, tudi posnetek fotofiniša kaže na to, a žal takega mnenja niso bili časomerilci, mimogrede, na cilju ni bilo videti nobenega časa in FIS tudi po pritožbi ni spremenila svoje odločitve.«

Yes, I noticed that, too. But more importantly, I noticed that Lee Sang-ho (#14) did not cross the finish line before Zan Kosir. Look at this photo and see for yourself. Sang-ho is in front in the photo and Kosir is in back. Look at Kosir's board over the line. pic.twitter.com/l7gODxz7R8