WADA zagotavlja, da je pripravljena na OI

Pri Mednarodni protidopinški agenciji so prepričani, da so sprejeli prave ukrepe za boj proti dopingu.

Pjongčang - Craig Reedie, predsednik Mednarodne protidopinške agencije (WADA), je zagotovil, da so sprejeli vse ukrepe, ki so potrebni za boj proti dopingu in to, da bodo tekmovanja na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu potekala skladno s predpisi. Novinarjem je dejal, da dopinški pregledi pred začetkom iger »dajejo športnikom zavedanje, da so na poštenem in iskrenem tekmovanju.«

Od aprila lani pa do 31. januarja letos je WADA opravila približno 17.000 testov, med igrami pa pri agenciji načrtujejo, da bodo olimpijcem vzeli okrog 2500 vzorcev krvi in urina. Reedie dodaja, da bo v Koreji delovala neodvisna ekipa, ki bo nadzorovala protidopinški režim, še poroča STA. Kljub temu, da bo otvoritev v petek dopoldne po slovenskem času, pa si udeležbo v Pjongčangu želi še kar nekaj ruskih športnikov, ki so bili vpleteni v škandal s sistemskim dopingom. Odločitev o tem, ali bo kateri od njih dobil pravico nastopa, bo znana v roku 24 ur.

Reedie dodaja še: »Športniki želijo odgovore, želijo ukrepe in želijo jih takoj. Športniki želijo ustrezno stanje. Mi smo vzpostavili niz ukrepov, ki jih ščitijo še bolj kot prej.« WADA pa si želi, da bi se njen letni proračun za boj proti dopingu z zdajšnjih 30 povečal na 45 milijonov evrov.