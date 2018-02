Slovenska olimpijska vztrajnost

Edina človeška lastnost, ki vliva upanje in daje tolažbo, je vztrajnost, saj po prizadevnem delu vztrajnost vedno rodi sadove, je nekoč zapisal Charles Dickens. In prav naši športniki bi gotovo lahko veliko povedali o tem. Brez vztrajnosti nikoli ne bi posegali po vrhunskih rezultatih, brez nje verjetno tudi ne bi premagovali svoje športne poti, na kateri nedvomno niso samo vzponi, ampak tudi padci...

Vztrajna Petra Majdič

Če kdo, potem je sinonim za vztrajnost nekdanja smučarska tekačica Petra Majdič. Ne le zaradi trdega dela, s katerim se je prebila v sam svetovni vrh, temveč tudi zaradi epske zgodbe v Whistlerju, zaradi katere je postala slovenska narodna junakinja. V boju za olimpijsko odličje leta 2010 je namreč Petra že ob padcu na ogrevanju staknila hudo poškodbo, a ni odnehala, temveč je z vso trmo kljubovala bolečini in se prebila vse do brona, ki se še danes blešči kot zlato. Slovenska zimska športnica je z zlomljenimi rebri in poškodovano popljučnico dosegla velik uspeh za slovenski smučarski tek. Njen uspeh smo seveda zabeležili tudi na straneh časopisa Delo.

Brez nje ne gre

Sicer pa je vztrajnost je dejansko tista lastnost, ki jo v življenju nujno potrebujemo. Pomembno je, da smo vztrajni - predvsem zaradi nas samih, saj tako lahko dosežemo zastavljene cilje in slej ko prej pridemo do točke, ko prekosimo sami sebe, s tem pa tudi tako osebnostno kot psihološko rastemo. In se učimo - zato morda naslednja težka naloga za nas ne bo več tako težavna, saj smo ravno z vztrajnostjo že kdaj prej dosegli zmago oziroma želeni cilj.

V fiziki pomeni vztrajnost »značilnost teles, ki vztrajajo v enakomernem gibanju in se upirajo spremembi smeri hitrosti ter spremembi velikosti«. Vztrajnost v vsakdanjem življenju pa nam pomaga premagovati ovire in nas lahko pripelje do pomembnih rezultatov. Vztrajnosti v našem življenju je dovoljeno, da spreminja smer hitrosti in tudi velikost. Seveda obstajajo ljudje, ki znajo vztrajati in nikoli ne obupajo, a so tudi takšni, ki pri prvem porazu vržejo puško v koruzo. Z vztrajnostjo se sicer lahko otresemo tudi določenih slabih navad. Nikoli pa se ne smemo ustrašiti poraza, saj je ta del življenja in tudi del uspeha. V mnogočem se lahko zgledujemo po naših športnikih, kajti če bi obupali pri prvem padcu, nikoli ne bi prišli med najboljše.

Puška ne sodi v koruzo

S tem, ko si v življenju postavljamo cilje, nam lahko kdaj tudi spodleti. To je pač del uspeha. Pomembno je, da v takšnih situacijah ne odnehamo. Pomembno je, da poskusimo znova, si postavimo morda za začetek realnejše cilje, se učimo iz napak, dvignemo glavo in gremo novim zmagam naproti. V takšnih situacijah je zelo pomembno, kako bomo sami sebe motivirali. Soočiti se sam s seboj, s svojimi strahovi in dvomi, jih premagati in vztrajati na svoji poti sanj je ena največjih zmag, ki jo lahko dosežemo in podarimo sami sebi. Življenje nam vedno ponuja priložnosti, ljudi in naloge, s katerimi se lahko soočimo, le verjeti moramo vase!

Vas zanima zgodba še katerega izmed slovenskih športnikov, ki so z zimskih olimpijskih iger prinesli medaljo? Spremljajte serijo člankov o Slovenski olimpijski vztrajnosti ...

Zgodba Jureta Franka