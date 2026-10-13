Kaj pa, če bi bila najboljši del dneva prav vožnja?

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.

Nekateri dnevi minejo, še preden se zares začnejo. Telefon zazvoni že zgodaj zjutraj. Pred službo je treba odpeljati otroka v šolo. Dopoldne sledijo sestanki na različnih koncih mesta, popoldne obisk poslovnega partnerja, zvečer pa še nekaj ur vožnje proti morju. Vmes je nekaj telefonskih pogovorov, nešteto obvestil in občutek, da ura teče hitreje kot običajno.

V takšnem ritmu avtomobil že dolgo ni več zgolj sredstvo, ki nas pripelje od ene točke do druge. Postane prostor, v katerem začnemo dan, za nekaj minut zadihamo med dvema obveznostma ali pa v tišini zberemo misli pred naslednjim sestankom.

FOTO: Mercedes-Benz AG

Pri Mercedes-Benzu so prav iz tega izhajali pri razvoju novega električnega razreda C. Niso želeli ustvariti le tehnološko napredne električne limuzine, temveč avtomobil, v katerem se voznik in potniki počutijo tako naravno kot doma. Filozofijo so poimenovali Welcome Home oziroma Dobrodošli doma.

Prihod električne različice ima tudi simbolni pomen. Razred C oziroma njegov neposredni predhodnik je na cestah od leta 1982, Mercedes-Benz pa je v tem času prodal več kot 12 milijonov vozil te modelne družine. Po več kot štirih desetletjih tako ena najpomembnejših modelnih družin znamke prvič vstopa v svet povsem električnega pogona.

»Novi električni razred C pomeni naslednji korak v razvoju naše najbolj priljubljene modelne družine. Združuje učinkovitost električnega pogona, napredno digitalno izkušnjo, vrhunsko udobje in brezčasno eleganco,« je ob predstavitvi novinca poudaril predsednik uprave Mercedes-Benz Group AG Ola Källenius.

Avtomobil, ki se prilagodi vašemu dnevu

Po kosilu vas čaka še en sestanek. Navigacija predlaga malo drugačno pot, saj se je na običajni trasi ustvaril zastoj. Ne gre za veliko spremembo, le nekaj minut prihranka. A prav takšne malenkosti lahko odločajo, ali bo dan potekal mirno ali pod pritiskom.

FOTO: Mercedes-Benz AG

Novi električni razred C je zasnovan tako, da čim več odločitev prevzame namesto voznika. Navigacija, ki temelji na Google Maps, sproti spremlja promet, stanje baterije in razpoložljivost polnilnic. Če je na poti predviden postanek, ga samodejno vključi v načrt poti, baterijo pa pred prihodom na polnilno mesto pripravi na optimalno temperaturo za hitro polnjenje. Vozniku ni treba razmišljati o podrobnostih in se lahko posveti vožnji.

Enako neopazno deluje virtualni pomočnik MBUX. Namesto iskanja po menijih zadošča naše navodilo. Avtomobil razume naravni govor, poišče cilj, prilagodi temperaturo ali odgovori na vprašanje. Digitalna tehnologija tako ne povzroča dodatnega dela, temveč ga zmanjšuje.

Prav zato pri Mercedes-Benzu veliko govorijo o občutku doma. Dom ni prostor, kjer razmišljamo o vsakem stikalu, ampak je prostor, kjer stvari preprosto delujejo. Ko se vrata zaprejo, ta občutek še okrepi notranjost. Mehki materiali, diskretna ambientalna osvetlitev in zadržana eleganca ustvarjajo vzdušje, ki ne poskuša navdušiti z razkazovanjem, ampak z občutkom kakovosti.

Praktični frunk najdemo tudi pri novem električnem vozilu razreda C. FOTO: Mercedes-Benz AG

Električna platforma omogoča več prostora za potnike, dodatni prtljažni prostor pod sprednjim pokrovom pa poskrbi za praktično shranjevanje polnilnih kablov ali manjših kosov prtljage. To so podrobnosti, ki jih začnemo ceniti šele po nekaj tednih uporabe.

Za tiste, ki želijo še več udobja, Mercedes-Benz ponuja vrsto opcijske opreme. Med njo so sedeži z masažno funkcijo, prezračevanjem in gretjem ter sistem ENERGIZING COMFORT, ki usklajuje delovanje klimatske naprave, ambientalne osvetlitve, glasbe in sedežev. Namesto da bi vas avtomobil le pripeljal na cilj, poskrbi tudi za to, kako se boste tam počutili.

Poseben pečat daje notranjosti panoramska streha SKY CONTROL (opcijska oprema). Čez dan uravnava količino svetlobe v kabini, zvečer pa se nad potniki prižge 162 drobnih svetlobnih točk. Ne zato, ker bi jih potrebovali. Zato, ker ustvarijo prijetno vzdušje. To je razlika med avtomobilom, ki ponuja veliko opreme, in avtomobilom, pri katerem ima vsaka podrobnost svoj namen.

FOTO: Mercedes-Benz AG

»Želeli smo ustvariti avtomobil, v katerem se bodo ljudje od prvega trenutka počutili dobro. Občutek dobrodošlice je bil eno ključnih vodil pri njegovem razvoju,« pravi Ola Källenius.

Ko je pred vami še tristo kilometrov

Dan se počasi preveša v večer. Službene obveznosti so za vami, navigacija pa kaže še slabe tri ure vožnje do morja. Šele na takšni poti električni avtomobil zares pokaže, ali je bil razvit za vsakdan ali zgolj za predstavitve.

Novi električni razred C je zasnovan tudi za dolge razdalje. Pri dosegu do 762 kilometrov po merilnem ciklu WLTP večina voznikov med običajnim tednom o polnjenju sploh ne bo razmišljala. Tudi daljše poti ne zahtevajo posebnega načrtovanja, saj avtomobil sam izračuna najprimernejše postanke in jih prilagaja razmeram na cesti.

Toda učinkovitost je le ena stran njegovega značaja. Električni pogon prinaša tudi zmogljivosti, ki pokažejo, da elektrifikacija razreda C ne pomeni slovesa od vozne dinamike. Električni razred C 400 4MATIC s štirikolesnim pogonom razvije 360 kW oziroma 489 KM in z mesta do 100 km/h pospeši v približno štirih sekundah. Moč je na voljo takoj, zato je odziv pri pospeševanju izrazito neposreden.

FOTO: Mercedes-Benz AG

K učinkovitosti pogona prispeva tudi dvostopenjski menjalnik na zadnji osi. Prva prestava je namenjena močnemu pospeševanju in vožnji pri manjši hitrosti, druga pa učinkoviti vožnji pri večji hitrosti. Inženirji Mercedes-Benza so pri vožnji na dolge razdalje tako dosegli do 93-odstotni izkoristek prenosa energije od baterije do koles.

Če je polnjenje vendarle potrebno, ga opravi hitro. Zaradi 800-voltne arhitekture lahko na ustrezni hitri polnilnici v desetih minutah pridobi dovolj energije za približno 325 kilometrov nadaljnje vožnje. Ravno dovolj, da si vzamete kratek odmor, spijete kavo in nadaljujete pot.

Voznik medtem ne razmišlja o temperaturi baterije ali izbiri polnilnice. Za to poskrbi avtomobil sam. Pred prihodom na hitro polnilnico baterijo pripravi na optimalne pogoje, da je postanek čim krajši in učinkovit. Prav v tem se skriva največja razlika med sodobnim električnim avtomobilom in vrhunskim električnim avtomobilom. Eden od voznika zahteva prilagajanje, drugi se mu prilagodi.

FOTO: Mercedes-Benz AG

Tišina ima svojo vrednost

Ko kilometri minevajo, se bolj opazijo lastnosti, ki jih med kratko testno vožnjo pogosto spregledamo. Potniška kabina ostaja mirna tudi pri avtocestni hitrosti. K temu prispevata skrbno zasnovana aerodinamika in učinkovita zvočna izolacija, pomembno vlogo pa ima tudi podvozje.

Kot del opcijske opreme sta na voljo zračno vzmetenje AIRMATIC in krmiljenje zadnje osi. Prvo učinkovito blaži neravnine in ohranja stabilnost vozila, drugo izboljša okretnost v mestu ter samozavest pri večji hitrosti.

Električni pogon k temu doda še značilno neposrednost. Pri vsakodnevni vožnji je lahko skoraj neopazen, ob odločnejšem pritisku na stopalko pa pokaže drugo plat značaja. Prav kombinacija udobja in zmogljivosti je ena od lastnosti, s katerimi želi električni razred C nadaljevati tradicijo modela tudi v novi pogonski dobi.

FOTO: Mercedes-Benz AG

Klasični razred C ostaja pomemben del zgodbe

Električni model ne nadomešča razreda C, kot smo ga poznali doslej. Vzporedno z njegovim prihodom je Mercedes-Benz prenovil tudi limuzino in karavanski T-model z motorji z notranjim zgorevanjem. Kot pravijo predstavniki trikrake zvezde, gre za najobsežnejšo tehnično posodobitev v zgodovini modela.

Na zunaj razred C ostaja prepoznaven, vendar je dobil izrazitejšo podobo. Spremenjeni so sprednji in zadnji del, nova sta maska hladilnika z osvetljeno obrobo ter svetlobni podpis z motivom Mercedesove zvezde. Prvič je na voljo tudi paket AMG Line Plus.

Prenovljeni Mercedes-Benz razred C s klasičnimi motorji. FOTO: Mercedes-Benz AG

Več sprememb se skriva pod pločevino. Ponudba obsega elektrificirane bencinske in dizelske motorje ter priključne hibride. Motorji so bili razviti s poudarkom na manjši porabi, zmogljivosti in prihodnjih zahtevah standarda Euro 7. Priključni hibridi omogočajo do 100 kilometrov električnega dosega po WLTP, kar pomeni, da je mogoče velik del vsakodnevnih poti opraviti zgolj na elektriko, pri daljših potovanjih pa ostaja na voljo motor z notranjim zgorevanjem.

Prenovljeni Mercedes-Benz razred C s klasičnimi motorji. FOTO: Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz je posegel tudi v podvozje. Prenovljeni razred C naj bi bil občutno agilnejši na zavitih cestah, ne da bi pri tem izgubil udobje na dolgih razdaljah. Opcijsko krmiljenje zadnje osi omogoča zasuk zadnjih koles do 4,5 stopinje in obračalni krog zmanjša za 43 centimetrov, na 10,64 metra. Pri večji hitrosti sistem pomaga povečati stabilnost pri menjavi voznega pasu in hitrih manevrih.

Prenovljeni Mercedes-Benz razred C s klasičnimi motorji. FOTO: Mercedes-Benz AG

Skupne točke

Še več skupnega z električnim sorodnikom najdemo v kabini. Prenovljeni razred C uporablja operacijski sistem MB.OS, ki omogoča posodobitve funkcij na daljavo, ter četrto generacijo sistema MBUX z virtualnim pomočnikom, podprtim z umetno inteligenco. Navigacija tudi tu temelji na Google Maps, novi asistenčni sistemi MB.DRIVE pa lahko med drugim pomagajo pri samodejni menjavi voznega pasu na avtocesti ter pri parkiranju.

FOTO: Mercedes-Benz AG

Tudi tu je tehnologija predvsem sredstvo, s katerim naj bi avtomobil postal prijetnejši in preprostejši za vsakodnevno uporabo. Kupec ima tako pred seboj precej širšo izbiro: od elektrificiranih bencinskih in dizelskih motorjev prek priključnih hibridov do povsem električnega razreda C.

Več kot prihod na cilj

Ko zvečer parkirate pred hotelom ali domačo hišo, se dan skoraj neopazno sklene tam, kjer se je začel. V avtomobilu. Za vami je več sto kilometrov, vrsta sestankov in nešteto drobnih odločitev. Ena pa je bila ves čas prepuščena avtomobilu – da vožnjo naredi čim bolj preprosto.

Po več kot štirih desetletjih razred C tako stopa v novo obdobje po dveh poteh. Električni model prvič prinaša povsem električni pogon, prenovljena limuzina in T-model pa znano formulo nadgrajujeta z učinkovitejšimi elektrificiranimi pogoni in novo generacijo digitalnih tehnologij.

Izbira pogona je lahko različna, ideja pa ostaja podobna: avtomobil naj bo dovolj zmogljiv, učinkovit in pameten, da se prilagodi našemu dnevu. In dovolj prijeten, da je lahko vožnja v njem tudi najboljši del dneva.

FOTO: Mercedes-Benz AG

Naročnik oglasne vsebine je Star Import, d. o. o.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo medijev d. o. o.