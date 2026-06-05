Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.

Pri znamki Mercedes-Benz dobro vedo, da je GLC eden njihovih najpomembnejših modelov. Dolga leta je med najbolje prodajanimi Mercedesovimi avtomobili, zato je bilo jasno, da mora biti električni naslednik nekaj posebnega. In novi GLC nedvomno je.

Klasična Mercedesova eleganca

Zunaj deluje samozavestno, elegantno in tehnološko napredno, vendar brez pretirane agresivnosti, ki jo danes pogosto opazimo pri električnih SUV-vozilih. Oblikovalci so ohranili prepoznavne proporce prestižnega športnega terenca in jih oplemenitili z bolj tekočimi linijami, izrazitimi ramenskimi potezami in osvetljeno masko vozila, ki bo v prihodnjih letih postala nov zaščitni znak Mercedes-Benzovih električnih modelov.

FOTO: Mercedes-Benz AG

Posebno pozornost pritegne prav nova maska z osvetljenimi elementi in svetlobnim podpisom zvezde. Avtomobil ponoči deluje skoraj kot konceptno vozilo, a ohranja dovolj elegance, da ostaja tipičen Mercedes-Benz.

Velika platišča, kratki previsi in dinamična silhueta poskrbijo, da se GLC kljub prostornosti ne zdi masiven. Ravno nasprotno. Deluje lahkotno, uglajeno in moderno.

Kabina, ki bolj spominja na luksuzen lounge kot avtomobil

A ko odpremo njegova vrata, zares ostrmimo. Mercedes-Benzovi oblikovalci so novi GLC zasnoval kot prostor, v katerem naj bi se voznik in potniki počutili sproščeno, varno in udobno. Skoraj kot doma. Prav zato pri znamki govorijo o občutku »dobrodošli doma«.

Osrednji element kabine predstavlja novi MBUX Hyperscreen, največji zaslon, kar jih je Mercedes-Benz doslej vgradil v serijski avtomobil. Skoraj meter široka steklena površina elegantno povezuje digitalni svet voznika in sovoznika ter ustvarja futurističen ambient, ki ga težko primerjamo s konkurenco.

FOTO: Mercedes-Benz AG

Piko na i počutju v notranjosti doda ambientalna osvetlitev, ki se preliva po armaturni plošči, vratih in panoramski strehi SKY CONTROL. Ta lahko s 162 osvetljenimi zvezdami ponoči ustvari skoraj magično vzdušje. Steklena streha omogoča prilagajanje prosojnosti, zato lahko notranjost v trenutku postane svetla in odprta ali bolj intimna in umirjena.

Razvijalci avtomobila so veliko pozornosti namenili tudi materialom. Mehke površine, kovinski detajli, ambientalni učinki in natančna izdelava dajejo občutek sodobnega luksuza, pri katerem ne gre zgolj za klasično razkošje, ampak tudi digitalno dovršenost in trajnostno naravnanost. Tako bo kupcem prvič na voljo certificirana veganska notranjost, ki jo Mercedes-Benz ponuja kot prvi avtomobilski proizvajalec na svetu.

FOTO: Mercedes-Benz AG

Inteligentni sopotnik, ki razume voznika

Novi GLC je tudi ena tehnološko najbolj naprednih platform znamke doslej. Srce sistema je nov MB.OS superbrain operacijski sistem, ki z uporabo umetne inteligence povezuje infozabavni sistem, navigacijo, polnjenje, asistenčne sisteme in udobje vozila. Sistem se uči navad voznika, prilagaja nastavitve in pripomore k veliko bolj intuitivni uporabi avtomobila.

Glasovni pomočnik »Hey Mercedes« je zdaj še naravnejši. Vozniku lahko odgovarja skoraj kot osebni asistent, vodi pogovor, razume dodatna vprašanja in uporablja informacije iz različnih spletnih virov.

V praksi to pomeni, da lahko med vožnjo povsem sproščeno vprašate za priporočilo restavracije, turistične zanimivosti ali vremensko napoved, sistem pa se bo odzval precej bolj naravno kot klasični glasovni ukazi, ki smo jih poznali doslej. Digitalna izkušnja v novem GLC tako ni namenjena zgolj navduševanju, ampak predvsem temu, da tehnologija deluje neopazno in vozniku olajša vsakdan.

FOTO: Mercedes-Benz AG

Električna mobilnost brez kompromisov

Električni avtomobili so vse bolj del vsakdanjega življenja. A v premijskem razredu kupci še vedno pričakujejo brezskrbnost, udobje in zmogljivosti, ki jih poznajo iz klasičnih modelov.

Novi GLC želi dokazati, da električni SUV ne pomeni kompromisov.

Različica GLC 400 4MATIC zmore do 715 kilometrov dosega, kar pomeni, da postajajo tudi daljša evropska potovanja precej bolj sproščena. Nova 800-voltna arhitektura nudi zelo hitro polnjenje, saj lahko avtomobil v desetih minutah pridobi do približno 300 kilometrov dosega.

Pametna navigacija sama načrtuje optimalne postanke za polnjenje in pri tem upošteva vreme, konfiguracijo ceste in prometne razmere, vozniku celo omogoča rezervacijo polnilnega mesta. To je pomemben korak k temu, da električna mobilnost postane resnično brezskrbna.

FOTO: Mercedes-Benz AG

Praktičnost ostaja ena glavnih odlik GLC. Potniška kabina je prostornejša kot pri klasičnem GLC, prtljažnik pa se z dodatnim sprednjim prtljažnim prostorom, t. i. frunkom, zlahka prilagodi družinskim potovanjem, športni opremi ali vikend pobegu iz mesta. Posebnost ostaja tudi vlečna zmogljivost do 2,4 tone, kar je v svetu električnih vozil še vedno precej redko.

Udobje razreda S v električnem SUV

Najmočnejši vtis novi GLC verjetno pusti prav med vožnjo. Mercedes-Benz je uporabil številne tehnologije iz višjih modelov, med drugim zračno vzmetenje AIRMATIC in krmiljenje zadnjih koles. Rezultat je avtomobil, ki je v mestu presenetljivo okreten, na avtocesti pa izjemno miren in suveren.

Vožnja je tiha, mehka in uglajena. Neravnine skoraj izginejo, zvočna izolacija učinkovito opravlja svojo nalogo tudi pri večji hitrosti. Prav ta občutek lahkotnosti in miru je eden ključnih razlogov, zakaj novi GLC deluje bolj premijski kot večina tekmecev.

Dodatno udobje prinašajo ergonomični sedeži s certifikatom AGR ter programi ENERGIZING COMFORT, ki z osvetlitvijo, zvokom in masažnimi funkcijami ustvarjajo občutek mobilnega velnes centra.

FOTO: Mercedes-Benz AG

Več kot avtomobil

Novi električni GLC je predvsem avtomobil za ljudi, ki cenijo kakovost bivanja tudi na poti. Za voznike, ki želijo prestiž brez pretiravanja, tehnologijo brez zapletenosti in električno mobilnost brez omejitev. To je avtomobil za jutranjo mestno vožnjo, poslovni sestanek, konec tedna ob morju ali družinski pobeg v gore. Za vsak dan, v katerem ni pomembno le, kam pridemo, ampak tudi, kako se na poti počutimo.

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