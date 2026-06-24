Ustvarjen za življenje brez omejitev

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.

Sodobni avtomobili so že zdavnaj presegli funkcijo prevoznega sredstva – postali so pisarna na poti, družinski sopotnik, vikend pustolovec in prostor, kjer preživimo vse več časa. Novi Mercedes-Benz GLB je zasnovan prav s to filozofijo. Združuje eleganco premijskega športnega terenca, uporabnost enoprostorca, napredno digitalno tehnologijo in sodobne pogone, zaradi katerih se brez težav prilagodi življenjskemu slogu svojih lastnikov.

Nova generacija prinaša še več prostora, udobja in svobode pri izbiri. Kupci bodo lahko izbirali med popolnoma električnimi različicami in visokotehnološkim hibridom nove generacije.

Doživite novega GLB na lastni koži Obiščite najbližji prodajni salon Mercedes-Benz, spoznajte hibridne izvedbe in se naročite na testno vožnjo. Šele za volanom boste začutili, kako prepričljivo novi GLB združuje prostornost, udobje, napredno tehnologijo in užitek v vožnji.

Mercedes-Benz GLB 250+ FOTO: Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz pri GLB ni razmišljal zgolj o avtomobilu, ampak o vseh situacijah, ki jih prinaša vsakdan. Jutranja vožnja otrok v šolo, službena pot na drug konec države, vikend izlet v gore ali večtedenske družinske počitnice. Novi GLB je pripravljen na vse. Prav v tem je njegova posebnost. Številni športni terenci stavijo predvsem na videz ali zmogljivosti, novi GLB pa združuje oboje z redko mero vsakdanje uporabnosti. Je eden redkih premijskih SUV-jev, ki lahko v enem dnevu opravlja vlogo družinskega avtomobila, poslovnega partnerja in vikend pustolovca.

Avtomobil, ki razume potrebe družine

Že na prvi pogled je jasno, da novi GLB stavi na prostornost. Daljši je od predhodnika in meri 4732 milimetrov, medosna razdalja pa se je povečala na 2889 milimetrov, kar se občuti predvsem v drugi vrsti sedežev, kjer imajo potniki bistveno več prostora za noge, kot so ga imeli pri prejšnjem GLB.

Mercedes-Benz GLB 350 4MATIC FOTO: Mercedes-Benz AG

Na voljo je kot pet- ali sedemsedežnik, pri čemer sta tudi sedeža v tretji vrsti dovolj prostorna za odrasle potnike do višine 171 centimetrov. Še pomembneje pa je, da je dostop do zadnje vrste lažji kot pri predhodniku, saj so inženirji izboljšali sistem Easy Entry in povečali odprtino vrat.

Ena najbolj zanimivih lastnosti novega GLB je prijaznost do družin. Inženirji Mercedes-Benza so zasnovali kabino tako, da je mogoče namestiti kar štiri otroške sedeže v drugi in tretji vrsti, dodatni otroški sedež pa tudi na sovoznikovem mestu. To je redkost tudi med bistveno večjimi športnimi terenci.

Električni GLB lahko prevozi do 623 kilometrov brez polnjena.

Starši bodo cenili tudi številne premišljene rešitve. Večja odprtina vrat olajša nameščanje otrok v sedeže, višji položaj sedenja pa omogoča lažje vstopanje starejšim družinskim članom. GLB je zasnovan tako, da zmanjšuje vsakodnevni stres in povečuje udobje vseh potnikov.

Mercedes-Benz GLB 250+ FOTO: Mercedes-Benz AG

Druga sedežna vrsta je vzdolžno pomična za 14 centimetrov, naslonjala pa so deljiva v razmerju 40 : 20 : 40. Tako lahko v nekaj sekundah povečate prtljažni prostor ali ustvarite več prostora za potnike. Če danes prevažate otroški voziček in kovčke, boste jutri brez težav naložili gorska kolesa, smuči ali pohištvo.

Prtljažnik, ki rešuje večne družinske dileme

Vsaka družina pozna vprašanje pred odhodom na dopust: kaj vzeti s seboj in kaj pustiti doma. Novi GLB želi to dilemo odpraviti. Električna različica ponuja kar 127-litrski sprednji prtljažnik oziroma frunk, ki je največji v novi Mercedesovi modelni družini. Idealen je za polnilne kable, športno opremo ali manjšo prtljago.

Zadnji prtljažnik sprejme do 540 litrov prtljage pri petsedežni oziroma 480 litrov pri sedemsedežni izvedbi. Ko podrete zadnje sedeže, prostornina naraste na impresivnih 1715 litrov. Praktičnost dopolnjuje nastavljivo dno prtljažnika in možnost zlaganja tretje vrste sedežev v ravno dno.

Mercedes-Benz GLB 250+ FOTO: Mercedes-Benz AG

V praksi to pomeni prostor za družinsko opremo za kampiranje, smučarsko opremo za več oseb, otroški voziček in kovčke ali pa za spontane nakupe večjih predmetov, ko se vračate iz trgovine z opremo za dom.

Razbija električne predsodke

Marsikdo električne avtomobile zaradi dosega še vedno povezuje predvsem z mestno vožnjo. Novi GLB dokazuje, da je lahko električni športni terenec tudi odličen potovalni avtomobil. Različica GLB 250+ razvije 200 kW oziroma 272 konjskih moči in omogoča do 631 kilometrov dosega po merilnem ciklu WLTP. V praksi to pomeni, da lahko brez vmesnega polnjenja prevozite razdaljo med Ljubljano in Münchnom ali med Ljubljano in južno Dalmacijo, kar električno mobilnost približa uporabniški izkušnji klasičnih pogonov. Športnejši GLB 350 4MATIC s štirikolesnim pogonom pa razvije 260 kW oziroma 354 konjskih moči in pospeši do 100 kilometrov na uro v zgolj 5,5 sekunde.

Obe različici uporabljata baterijo uporabne kapacitete 85 kWh in sodobno 800-voltno arhitekturo. Na zmogljivi hitri polnilnici lahko že deset minut polnjenja zadostuje za do 260 kilometrov nadaljnje vožnje. Med kratkim postankom za kavo ali kosilo tako pridobite dovolj energije za nadaljevanje poti, kar bistveno spremeni izkušnjo dolgih potovanj.

Mercedes-Benz GLB 250+ FOTO: Mercedes-Benz AG

Zadnji prtljažnik sprejme do 540 litrov prtljage pri petsedežni oziroma 480 litrov pri sedemsedežni izvedbi.

Še bolj kot številke navdušuje uporabniška izkušnja. Navigacija sama načrtuje postanke za polnjenje, izračuna najhitrejšo pot in baterijo pravočasno pripravi na optimalno temperaturo za hitro polnjenje. Voznik preprosto sede za volan in uživa v vožnji.

Učinkovitost, ki se pozna vsak dan

Mercedes-Benz je veliko razvojnega dela namenil energetski učinkovitosti. Električni pogonski sklop dosega približno 93-odstotni izkoristek med baterijo in pogonskimi kolesi, dvostopenjski menjalnik pa združuje živahne pospeške pri speljevanju in nizko porabo energije na avtocesti.

Inteligentna rekuperacija samodejno prepoznava križišča, krožišča, omejitve hitrosti, klance in vozila pred seboj ter sama prilagaja zaviranje za čim večji izkoristek energije. Voznik lahko izbira tudi med štirimi stopnjami rekuperacije ali pa odločanje prepusti avtomobilu.

Mercedes-Benz GLB 250+ FOTO: Mercedes-Benz AG

Inteligentna rekuperacija v GLB samodejno prepoznava križišča, krožišča, omejitve hitrosti, klance in vozila pred seboj ter sama prilagaja zaviranje za čim večji izkoristek energije.

Pomemben prispevek k dosegu ima nova generacija toplotne črpalke, ki za ogrevanje kabine porabi približno tretjino energije običajnega električnega grelnika. Sistem najprej ogreje zgornji del telesa in roke, zato je občutek toplote skoraj takojšen, doseg pa ostaja visok tudi v zimskih razmerah.

Kljub poudarku na učinkovitosti Mercedes-Benz ni pozabil na vozniško izkušnjo. Nova večvodilna zadnja prema, prilagodljivo blaženje in natančno krmiljenje poskrbijo za udobno vožnjo na dolgih poteh ter hkrati ohranjajo občutek samozavesti v ovinkih. GLB tako ostaja zvest značaju znamke Mercedes-Benz, pri čemer je udobje del osnovne filozofije vozila.

Hibrid za največjo prilagodljivost

Novi GLB je na voljo tudi kot visokotehnološki hibrid. Poganja ga popolnoma nov 1,5-litrski štirivaljni bencinski motor, ki skupaj z elektromotorjem tvori izredno kompakten in učinkovit pogonski sklop. Elektromotor je vgrajen neposredno v osemstopenjski menjalnik z dvojno sklopko in omogoča vožnjo zgolj na elektriko pri mestnih hitrostih, jadranje brez pogona do približno 100 kilometrov na uro ter učinkovito rekuperacijo energije v vseh osmih prestavah. Omenimo še, da bodo kupci lahko izbirali med tremi različicami moči in med pogonom na sprednji kolesi ali štirikolesnim pogonom 4MATIC.

Mercedes-Benz GLB 250+ FOTO: Mercedes-Benz AG

Tudi makadam ni ovira

Najlepši razgledi pogosto niso ob avtocesti. Novi GLB je zasnovan za ljudi, ki jih ob koncu tedna vleče nekoliko dlje od urejenih mestnih ulic. Čeprav GLB navdušuje predvsem kot družinski avtomobil, ni pozabil na pustolovsko plat družine G. Različice s pogonom 4MATIC vključujejo program TERRAIN MODE, ki prilagodi delovanje pogona, volanskega mehanizma in zavor za vožnjo po makadamu, travnatih površinah ali gozdnih poteh.

Posebnost je funkcija Transparent Bonnet (slov. transparentni pokrov motorja). Sistem s pomočjo kamer ustvari navidezni pogled pod vozilo, zato voznik lažje opazi kamne, korenine ali druge ovire, ki bi jih sicer zakrival pokrov motorja.

GLB lahko vleče do dve toni težko prikolico, zato je primeren tudi za prevoz večjih počitniških prikolic, čolnov ali prikolic za prevoz konjev. Največja dovoljena obremenitev vlečne kljuke znaša 100 kg in tako omogoča tudi brezskrben prevoz električnih koles.

Mercedes-Benz GLB 350 4MATIC FOTO: Mercedes-Benz AG

Tehnologija, ki vozniku olajša življenje

Nova generacija sistema MB.DRIVE združuje napredne asistenčne sisteme, ki vozniku pomagajo v skoraj vseh prometnih situacijah. Tako recimo aktivni radarski tempomat DISTRONIC skrbi za varnostno razdaljo, pomočnik za ohranjanje smeri razbremeni voznika na avtocesti, novi pomočnik za menjavo voznega pasu pa ob vklopu smernika sam varno menja pas.

Napredni parkirni sistem prepozna vzdolžna in poševna parkirna mesta, avtomobil pa lahko parkira ali celo samostojno zapusti parkirni prostor.

Za delovanje vseh asistenčnih sistemov skrbi mreža osmih kamer, petih radarjev in dvanajstih ultrazvočnih tipal, povezanih z zmogljivim računalnikom, ki omogoča tudi prihodnje brezžične programske nadgradnje.

Mercedes-Benz GLB 250+ FOTO: Mercedes-Benz AG

Premišljene malenkosti ustvarijo veliko razliko

Pravo kakovost novega GLB razkrijejo podrobnosti. Recimo sistem VISION CONTROL razprši tekočino za pranje neposredno skozi metlice brisalcev, zaradi česar je umivanje vetrobranskega stekla še učinkovitejše. Posledično kamere in tipala ostanejo čisti tudi v zahtevnih vremenskih razmerah.

GLB lahko vleče do dve toni težko prikolico, zato je primeren tudi za prevoz večjih počitniških prikolic, čolnov ali prikolic za prevoz konjev.

Panoramska streha prinaša občutek odprtosti in svetlobe, njena opcijska različica SKY CONTROL pa poskrbi, da postanejo večerne vožnje posebno doživetje. Namreč, ko pade mrak, GLB-jeva streha lahko zasije s 158 osvetljenimi zvezdami, ki ustvarjajo edinstveno atmosfero za vse potnike. Otroci bodo navdušeni nad zvezdnatim nebom nad glavami, odrasli pa nad občutkom prestiža, ki ga običajno srečamo v bistveno dražjih vozilih.

V notranjosti izstopa novi MBUX Superscreen, operacijski sistem MB.OS in virtualni pomočnik z umetno inteligenco, ki razume naravni govor, pomaga pri navigaciji, poišče zanimivosti ob poti in se uči navad uporabnika. Avtomobil se tako postopoma spreminja v digitalnega osebnega pomočnika.

Razume sodoben življenjski slog

Novi Mercedes-Benz GLB ni avtomobil, ki bi ga izbirali zgolj z razumom. Prepriča s prostornostjo, navduši s tehnologijo in ostane v spominu zaradi občutka lahkotnosti, ki ga prinaša v vsakodnevno mobilnost. Prav zato je eden najbolj z animivih premijskih športnih terencev nove generacije – ne glede na to, ali izberete električni ali hibridni pogon.

Naročnik oglasne vsebine je Star Import, d. o. o.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo medijev d. o. o.