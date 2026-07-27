Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.

»Lažje je delati, če si prijatelj,« pred kamero brez oklevanja pove ena od mladih poznavalk mleka. V prisrčnem videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki zaposlenih, malčki in šolarji po svoje razlagajo, kaj njihove mame in očetje počnejo v službi. Med smehom in otroško iskrenostjo pa se razkrije nekaj, česar ne srečamo v vsakem podjetju: v Ljubljanskih mlekarnah pogosto delajo cele družine. Več generacij, ki podjetje iz roda v rod predajajo skoraj kot družinsko izročilo. In to o delovnem okolju pove več kot marsikatera statistika.

Varen pristan, kjer lahko vsak raste

Za občutkom domačnosti stoji trdna osnova. Ljubljanske mlekarne so del skupine Lactalis, največje mlekarske skupine na svetu, ki pod svojo streho združuje sodelavce z najrazličnejšimi znanji, izkušnjami in ambicijami. Kljub velikosti pa uspešno ohranjajo nekaj, kar se v velikih sistemih pogosto izgubi; občutek, da si viden, slišan in da tvoje delo nekaj pomeni. Zaposlenim zagotavljajo stabilno zaposlitev in varno delovno okolje, predvsem pa prostor, v katerem lahko rastejo tako osebno kot poklicno.

»Pri nas lahko vsak pokaže svoj potencial, se uči in sprejema odločitve. Zaposlene spodbujamo, da postanejo to, kar si želijo,« pravi Mateja Tišler, direktorica upravljanja kadrov.

Mateja Tišler, direktorica upravljanja kadrov. FOTO: Blaž Lenček

Da to niso le besede, dokazuje program Nahranimo inovativnost, s katerim so sodelavce povabili k soustvarjanju prihodnosti podjetja. Ideje za izboljšave, novi pristopi in učinkovitejši procesi so prihajali z vseh področij podjetja in dosegli vrhunec na internem hekatonu, na katerem je 42 sodelavcev, združenih v devet ekip, predstavilo devet projektov z različnih področij poslovanja. Ko lahko svojo idejo uresničiš tam, kjer delaš, služba postane nekaj več kot le delovno mesto.

Delo, ki pusti prostor za življenje

Vsak starš pozna trenutke, ki se zgodijo samo enkrat, na primer prvi dan v vrtcu, ko otrokova ročica ne izpusti tvoje, informativni dan v devetem razredu ali podelitev diplome, ob kateri ti od ponosa zastane dih. V Ljubljanskih mlekarnah so se zato odločili, da zaposlenim teh trenutkov ni treba zamuditi. Uvedli so dodatne dneve dopusta za pomembne družinske dogodke. Do dodatnega prostega dne so upravičeni tudi očetje ob rojstvu otroka in starši otrok s posebnimi potrebami, poseben dan dopusta pa je namenjen tudi skrbi za starejše družinske člane, ker družina niso le otroci.

Skrb za družine se s tem ne konča. Zaposlenim omogočajo letovanje v počitniških kapacitetah, med šolskimi počitnicami organizirajo varstvo otrok, najmlajše razveseljujejo z darili ob posebnih priložnostih in jim omogočajo pridobitev štipendij. Za celovit pristop k skrbi za zaposlene in njihove družine so leta 2023 prejeli napredni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec.

Mislijo pa tudi na prihodnost. Dolgoročno finančno varnost zaposlenih krepijo z dodatnim pokojninskim zavarovanjem, za zdravje pa skrbijo z brezplačnim zdravstvenim zavarovanjem, ki omogoča hitrejši dostop do specialističnih pregledov. V okviru programa Začuti dobro počutje spodbujajo duševno, telesno in socialno blagostanje, od ugodnih in brezplačnih športnih vadb do anonimnega psihološkega svetovanja za vse, ki potrebujejo podporo ali pogovor.

Ker se marsikatera dobra ideja rodi ob kosilu, se sodelavci srečujejo tudi v sodobni interni restavraciji z več meniji toplih obrokov in solatnim barom. Tistim, ki jih zanima mednarodna kariera, podjetje odpira priložnosti za mobilnost znotraj skupine Lactalis, novince in radovedneže podpira s strokovnim mentorstvom, povezanost med sodelavci pa krepi s številnimi družabnimi dogodki in srečanji.

Hekaton nahranimo inovativnost. FOTO: Marko Arandjelović

Številke, za katerimi stojijo ljudje

Kako se vse to odraža v vsakdanjem počutju zaposlenih, najbolje povedo prav oni sami. Rezultati zadnje ankete o zavzetosti kažejo, da je zavzetih 72 odstotkov zaposlenih, 88 odstotkov jih je ponosnih, da delajo za Ljubljanske mlekarne, 80 odstotkov pa bi podjetje priporočilo kot dobrega delodajalca. Morda še bolj zgovoren je podatek, da se je delež zaposlenih, ki bi podjetje priporočili naprej, v zadnjih dveh letih povečal za sedem odstotnih točk. Zaupanje torej ne le ostaja, temveč raste.

»Na ta rezultat smo še posebej ponosni, saj potrjuje, da gradimo delovno okolje, v katerem se ljudje počutijo cenjene in slišane,« dodaja Tišlerjeva.

Ravnotežje med tradicijo in prihodnostjo

Morda Ljubljanske mlekarne izstopajo prav zato, ker jim uspeva tisto, kar je v poslovnem svetu najtežje, in to je najti ravnotežje. Med ambicijami globalne skupine Lactalis in tradicijo, ki jo v podjetju iz roda v rod prenašajo cele družine. Med inovativnostjo, ki zaposlene spodbuja k soustvarjanju prihodnosti, in stabilnostjo, ki jim daje trdna tla pod nogami. Med profesionalnim razvojem, ki odpira vrata v svet, in iskreno skrbjo za človeka, zaradi katere se ljudje radi vračajo.

Pod sloganom #LactalisExperience tako nastaja okolje, v katerem zaposleni ne opravljajo zgolj svojega dela, temveč s svojim znanjem, idejami in predanostjo aktivno soustvarjajo prihodnost podjetja. Ali kot so to po svoje povedali otroci zaposlenih: »Lažje je delati, če si prijatelj.«

Napredni certifikat DOD. FOTO: Polona Avanzo

Naročnik oglasne vsebine so Ljubljanske mlekarne

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