Od nočnih izmen do magistrskega študija in vodstvene vloge

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.

Včasih se velike življenjske spremembe začnejo z enim samim korakom v neznano. S selitvijo v drugo mesto. Z novo službo. Z odločitvijo, da poskusiš nekaj, česar še ne poznaš.

Ko je Dino Felić po končani srednji šoli zapustil rodni Bihać in se preselil v Ljubljano, ni poznal jezika. V Sloveniji ni imel družine, prijateljev ali ustaljenega kroga ljudi, na katerega bi se lahko oprl. Imel pa je željo po novih priložnostih in dovolj poguma, da jih poišče.

Zaposlil se je v proizvodnji Ljubljanskih mlekarn in kmalu ugotovil, da podjetje spodbuja razvoj zaposlenih. »Ko sem videl, da me podjetje podpira in da so odprte možnosti za napredovanje, sem se odločil, da nadaljujem šolanje,« pripoveduje.

Ob delu v nočni izmeni je uspešno zaključil prvo bolonjsko stopnjo študija, potem pa nadaljeval z magistrskim študijem poslovodenja in organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Vztrajnost, ki odpira vrata

Marsikdo pozna občutek, ko se delovni dan konča, obveznosti pa se šele začnejo. Takrat podpora okolja pogosto odloča, ali bomo vztrajali ali odnehali.

Pri Dinu se je vztrajnost obrestovala. Danes je operativni vodja proizvodnje trajnih izdelkov in vodi ekipo približno 60 sodelavcev ter skrbi za tedensko predelavo več kot dveh milijonov litrov slovenskega mleka.

»V velikem podjetju, kot so Ljubljanske mlekarne, je ogromno priložnosti. Od posameznika pa je odvisno, koliko si jih želi izkoristiti,« pravi.

Ob delu v nočni izmeni je Dino Felić nadaljeval študij in pozneje zaključil še magistrski študij poslovodenja in organizacije. FOTO: Ljubljanske mlekarne

Ko podjetje vlaga v ljudi

Dinova zgodba ni osamljen primer. V Ljubljanskih mlekarnah verjamejo, da dolgoročni uspeh temelji na ljudeh. Več kot 600 zaposlenih vsak dan soustvarja zgodbo kakovosti, inovacij in predanosti, zato je razvoj sodelavcev ena ključnih strateških usmeritev podjetja.

Kot del skupine Lactalis, največjega mlekarskega podjetja na svetu, Ljubljanske mlekarne zaposlenim ponujajo številne priložnosti za strokovni in karierni razvoj. Letos so zasnovale enoletni razvojni program Dare to Grow, v katerega je vključenih 80 talentov, ključnih kadrov in vodij. Program združuje razvojni center, individualne razvojne načrte, coaching, spletno učenje in reševanje poslovnih izzivov. Podjetje v razvoj zaposlenih sistematično vlaga tudi finančno, saj za izobraževanje nameni približno en odstotek stroškov dela.

Ob strokovni rasti veliko pozornosti namenjajo tudi dobremu počutju zaposlenih. V okviru programa Začuti dobro počutje jim zagotavljajo brezplačno zdravstveno zavarovanje za hitrejši dostop do specialistov, psihološko svetovanje, športne aktivnosti, družabne dogodke in številne možnosti za osebni razvoj. Na voljo so jim strokovna izobraževanja, delavnice in spletna učilnica z bogatim naborom vsebin, tudi tečaji tujih jezikov.

V enoletni razvojni program Dare to Grow je vključenih 80 talentov, ključnih kadrov in vodij, ki svoje znanje nadgrajujejo z razvojnimi načrti, coachingom in reševanjem poslovnih izzivov. FOTO: Ljubljanske mlekarne

Visoka zavzetost zaposlenih

Da zaposleni takšno okolje prepoznavajo in cenijo, potrjuje tudi raziskava zavzetosti. V njej je sodelovalo 82 odstotkov zaposlenih in 72 odstotkov sodelavcev je izrazilo visoko stopnjo zavzetosti. Kar 88 odstotkov jih je ponosnih, da delajo za Ljubljanske mlekarne, 80 odstotkov pa bi podjetje priporočilo kot dobrega zaposlovalca.

Rezultati kažejo, da zaposleni prepoznavajo prizadevanja podjetja za ustvarjanje okolja, ki spodbuja razvoj, dobro počutje in občutek pripadnosti.

Prava moč je v ljudeh

Ko govorimo o uspešnih podjetjih, pogosto omenjamo številke, trge in poslovne rezultate. A za vsakim dosežkom stojijo ljudje in njihove zgodbe.

Zgodba Dina Felića dokazuje, kako daleč lahko posameznika pripeljejo pogum, vztrajnost in pripravljenost za učenje, ko naletijo na okolje, ki ponuja podporo, zaupanje in priložnosti za razvoj. Prav takšne zgodbe v Ljubljanskih mlekarnah vsak dan dokazujejo, da je prava moč podjetja v ljudeh.

Naročnik oglasne vsebine so Ljubljanske mlekarne

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