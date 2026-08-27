Sedemdeset let zgodb, ki jih soustvarjajo ljudje

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.

Vsako jutro se začne drugače. Eden vstane pred sončnim vzhodom, da lahko po službi odhiti po otroke v vrtec in šolo. Nekdo drug dan začne z vadbo, spet tretjemu pa veliko pomeni, da lahko občasno dela od doma in čas, ki bi ga sicer preživel na cesti, nameni sebi ali svojim bližnjim. Čeprav ljudi v Ljubljanskih mlekarnah vodijo različni urniki, navade in življenjske zgodbe, jih povezuje nekaj skupnega; občutek, da delajo v okolju, kjer so slišani, spoštovani in vključeni.

Prav zato je v Ljubljanskih mlekarnah dobro počutje več kot le kadrovski projekt. Je del vsakodnevnih odnosov, odločitev in kulture podjetja. Letos pod sloganom Mlečno je srečno zaznamujejo 70 let delovanja. Sedem desetletij tradicije, razvoja in predvsem ljudi, ki to zgodbo soustvarjajo.

Ko podjetje vidi človeka, ne le zaposlenega

Vsakdo se kdaj znajde v obdobju, ko potrebuje dodatno podporo. Včasih zaradi zdravstvenih izzivov, drugič zaradi osebnih stisk, tretjič zato, ker se želi naučiti nekaj novega in narediti korak naprej.

V Ljubljanskih mlekarnah zato zaposlenim omogočajo brezplačno zdravstveno zavarovanje za hitrejši dostop do specialističnih pregledov, brezplačno psihološko svetovanje, številna izobraževanja in druge ugodnosti, ki pomagajo lažje usklajevati poklicno in zasebno življenje.

Za dobro počutje so pomembni tudi majhni trenutki

Pomemben del skrbi za zaposlene je program Začuti dobro počutje, v okviru katerega so samo letos izvedli 12 delavnic za zdravje na delovnem mestu ter pet delavnic za krepitev digitalnih veščin in uporabo umetne inteligence. Ker se zavedajo, da imajo zaposleni različne potrebe in izkušnje, so posebno pozornost namenili tudi starejši generaciji sodelavcev. V okviru programa ASI+ so pripravili dodatne delavnice za krepitev kompetenc in aktivno vključevanje starejših zaposlenih v spremembe, ki jih prinaša sodobno delovno okolje. Skoraj polovica zaposlenih z različnih lokacij in oddelkov se je letos vključila v vsaj eno od delavnic.

Toda dobro počutje pogosto nastaja tudi drugje. Ko se skupina sodelavcev po službi odpravi na vadbo. Na športnem dogodku, kjer se srečajo zaposleni z različnih oddelkov. Med pogovorom z nekom, ki ga sicer srečaš le na hodniku. Ugodne in brezplačne športne dejavnosti, družabni dogodki in srečanja zato niso le prijetna ugodnost, temveč priložnost za povezovanje ljudi in krepitev občutka pripadnosti.

Raznolikost, enakost in vključenost dokazujejo z vsakodnevnim vedenjem. FOTO: Anže Furlan

Nobeno delo ni pomembnejše od varnosti

V Ljubljanskih mlekarnah verjamejo, da nobeno delo ni tako nujno in pomembno, da si ne bi vzeli časa in ga opravili varno.

Zato področje zdravja in varnosti pri delu ostaja ena ključnih prioritet podjetja. Tudi letos so ob dnevu varnosti in zdravja pri delu pripravili številne aktivnosti, s katerimi so zaposlene spodbujali k skrbi za lastno zdravje, večji odgovornosti in ozaveščenosti o pomenu varnega dela.

Številke potrjujejo občutke zaposlenih

Da zaposleni takšno okolje prepoznavajo in cenijo, potrjuje tudi raziskava zavzetosti. V raziskavi, v kateri je sodelovalo 82 odstotkov zaposlenih, je 72 odstotkov sodelavcev izrazilo visoko stopnjo zavzetosti. Kar 88 odstotkov jih je ponosnih, da delajo za Ljubljanske mlekarne, 80 odstotkov pa bi podjetje priporočilo kot dobrega zaposlovalca. Visoko stopnjo zaupanja v delovno okolje potrjuje tudi podatek, da 85 odstotkov zaposlenih meni, da podjetje zagotavlja varno delovno okolje.

Podobno prepoznava podjetje tudi širša javnost. Po raziskavi Valicona o korporativnem ugledu velikih slovenskih podjetij 2025 so Ljubljanske mlekarne med živilskimi podjetji na vrhu v percepciji dobrega delovnega okolja, po raziskavi ugleda podjetij pa so lani postale tretje najbolj ugledno slovensko podjetje in hkrati najbolj ugledno živilsko podjetje v Sloveniji.

Dan varnosti v Ljubljanskih mlekarnah. FOTO: Anže Furlan

Kjer ljudje ostajajo

Morda največ pove podatek, da mnogi zaposleni v Ljubljanskih mlekarnah ostanejo desetletja. Ker v podjetju ne najdejo le službe, temveč stabilnost, priložnosti za razvoj, dobre odnose in občutek, da njihovo delo šteje.

Po 70 letih so prav ljudje še vedno najpomembnejši del zgodbe Ljubljanskih mlekarn. In razlog, da slogan Mlečno je srečno ni le jubilejno sporočilo, temveč nekaj, kar zaposleni živijo tudi v svojem vsakdanu.

Ljubljanske mlekarne letos praznujejo 70 let.

Naročnik oglasne vsebine so Ljubljanske mlekarne

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