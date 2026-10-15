Srednja šola je bila točka preloma. David ima že izoblikovano kariero (video)

Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.

Kako je pri 21 letih našel poklic, ki ga veseli? Poglejte videointervju z Davidom Krumpestarjem:

Če se kaj pokvari, David Krumpestar ne čaka, da bo rešitev našel kdo drug. Pri 21 letih je vajen pogledati, kaj se skriva za težavo, zavihati rokave in jo odpraviti. V službi skrbi, da proizvodne linije v Ljubljanskih mlekarnah delujejo, kot morajo, doma pa njegovo pozornost zaposlujejo motorji, avtomobili in tehnični izzivi, pri katerih lahko kaj razstavi, popravi ali izboljša.

Pisarniški stol ga nikoli ni posebej mikal. Veliko bližje so mu orodje v rokah, stroji, pri katerih moraš razumeti, kaj se dogaja, in občutek, da je rezultat dela na koncu zelo konkreten. Podobno je tudi pri njegovi drugi strasti, plezanju: pred sabo imaš problem, poiščeš pravo pot in vztrajaš, dokler ne prideš do cilja.

Ljubljanskim mlekarnam se je pridružil že kot dijak in štipendist, danes pa je serviser v proizvodnji in za njim je prvo leto in pol poklicne poti. Z njim smo se pogovarjali o tem, zakaj ga sodobna proizvodnja bolj privlači kot pisarna, kaj se je v prvem mesecu službe naučil o odgovornosti in zakaj mladim, ki jih zanimata tehnika in delo z rokami, svetuje, naj proizvodnje ne ocenjujejo po starih predstavah.

»Če nekoga zanimata tehnika in delo z rokami, če si želi stabilnega okolja in dobrih sodelavcev, potem mislim, da so Ljubljanske mlekarne odlična izbira.«

David Krumpestar je v Ljubljanske mlekarne prišel že kot štipendist, danes pa pri 21 letih dela kot serviser v proizvodnji. FOTO: Voranc Vogel

Kako se je začela tvoja pot v Ljubljanskih mlekarnah in kako si od štipendista prišel do prve zaposlitve?

Moja zgodba z Ljubljanskimi mlekarnami se je začela že zelo zgodaj, ko sem v srednji šoli za strojništvo, kemijo in varovanje, program za strojnega tehnika, prejel kadrovsko štipendijo Ljubljanskih mlekarn. Morda je k temu pripomoglo tudi to, da sem bil z mlekarno povezan že doma. Tukaj namreč dela moj oče, ki je vodja izmene v proizvodnji svežih izdelkov, pa tudi bratranec, ki je prav tako serviser.

Ko sem bil v tretjem letniku, sem v Ljubljanskih mlekarnah opravljal enomesečno prakso. Poleti sem se vrnil še na počitniško delo in v tem času sem podjetje res dobro spoznal. Zato je bila odločitev po koncu šolanja precej preprosta. Po četrtem letniku sem se zaposlil in danes sem tukaj že leto in pol. To je tudi moja prva zaposlitev.

Kako je videti tvoj običajni delovni dan in kaj pravzaprav počne serviser v proizvodnji?

Kot serviser skrbim, da proizvodne linije in oprema delujejo tako, kot morajo. Če pride do okvare ali težave, moramo najprej ugotoviti, kaj jo je povzročilo, potem pa čim hitreje najti rešitev in stvar popraviti. Veliko je sodelovanja z drugimi sodelavci, pa tudi razmišljanja in iskanja rešitev. Všeč mi je, ker delo ni vsak dan enako. Vedno se kaj dogaja, pride kakšen nov izziv in na koncu tudi vidiš rezultat svojega dela, saj lahko proizvodnja normalno teče naprej.

Kako bi opisal odnose v ekipi?

Imamo dober kolektiv in med sodelavci si pomagamo. To je pomembno, ker je veliko primerov, v katerih moraš hitro reagirati in sodelovati z drugimi. Zelo cenim tudi svojega vodjo. Ker delamo v treh izmenah, je usklajevanje dopustov in prostega časa včasih zahtevno. Vedno se trudimo najti rešitev, ki ustreza tako zaposlenim kot potrebam proizvodnje. Mislim, da imamo tukaj res korekten odnos.

Star si 21 let in predstavljaš mlajšo generacijo zaposlenih. Kaj te kot pripadnika generacije Z najbolj motivira pri delu?

Dobro je vedeti, da delaš v podjetju z dolgo tradicijo, ki posluje uspešno in zaposlenim omogoča varno zaposlitev. Seveda pa mi veliko pomeni tudi ravnovesje med službo in prostim časom. Veliko časa preživim v domači delavnici, kjer se ukvarjam z motorji in avtomobili. To je moj način sprostitve. Rad poiščem kakšno tehnično rešitev ali obnovim kakšen del.

Poleg tega se ukvarjam tudi s plezanjem. Pri plezanju mi je všeč, da se lahko popolnoma osredotočim na gibanje in premagovanje izzivov. Podobno kot pri delu tudi tam iščeš pravo pot do cilja, le da je v tem primeru cilj na vrhu stene.

Povezava z Ljubljanskimi mlekarnami se je pri Davidu začela že doma, saj v podjetju dela tudi njegov oče, vodja izmene v proizvodnji svežih izdelkov. FOTO: Voranc Vogel

Kaj te je v Ljubljanskih mlekarnah najbolj pozitivno presenetilo?

V Ljubljanskih mlekarnah me je mogoče najbolj presenetilo to, kako veliko pozornosti podjetje namenja zaposlenim. Na primer, na voljo imamo brezplačne in ugodne športne vadbe, zaposleni lahko koristimo ugodne počitniške kapacitete, vsi zaposleni pa se lahko brezplačno vključimo v dodatno zdravstveno zavarovanje za hitrejšo obravnavo pri specialistih. To so stvari, ki jih zaposleni res opazimo in cenimo.

»Velikokrat imajo ljudje napačno predstavo o proizvodnji. Danes je veliko procesov sodobnih in tehnološko zelo naprednih.«

Kaj ti je prvi pravi mesec v službi pokazal, česar se v šoli ali na praksi nisi mogel naučiti?

Prvi mesec v službi mi je pokazal, kaj v resnici pomeni prevzeti odgovornost za svoje delo in naloge. Naučil sem se, da odgovornost ne pomeni le dobro opravljenega dela, temveč tudi skrben odnos do lastnine podjetja, sodelavcev in skupnih ciljev. To so izkušnje, ki jih lahko zares razumeš šele, ko postaneš del delovnega okolja.

Med vrednotami skupine Lactalis ti je najbližje »delovanje na preprost način«, pomembna pa ti je tudi zavzetost. Kako se to pokaže pri tvojem vsakdanjem delu in tudi sicer v življenju?

Tako doma kot v službi si prizadevam stvari opraviti na čim bolj preprost in učinkovit način, zato se z vrednoto 'na preprost način' zelo poistovetim. Verjamem, da najboljše rešitve niso nujno najbolj zapletene, ampak tiste, ki so jasne in praktične. Pomembna mi je tudi zavzetost. Ko se lotim naloge, jo želim opraviti kakovostno in po svojih najboljših močeh. To pomeni, da vztrajam tudi takrat, ko se pojavijo izzivi.

Po službi najraje zamenja proizvodne linije za plezalno steno, kjer ga prav tako žene iskanje najboljše poti do cilja. FOTO: Voranc Vogel

Se ti zdi, da ima tvoja generacija drugačna pričakovanja od službe kot generacija tvojih staršev? Kaj je danes mladim pri delu pomembno?

Mislim, da ima moja generacija nekoliko drugačna pričakovanja od službe kot generacija mojih staršev. Poleg varne zaposlitve in dobrega plačila so nam pomembni tudi dobri odnosi, prijetno delovno okolje, možnosti za razvoj in ugodnosti, kot so ugodne športne vadbe in uporaba počitniških kapacitet. Cenimo tudi prilagodljivost in ravnovesje med službo in prostim časom. Kljub razlikam pa ostajajo pomembne vrednote, ki povezujejo vse generacije, kot so spoštovanje, odgovornost, pošten odnos in občutek, da je naše delo cenjeno.

Danes si star 21 let in si šele na začetku poklicne poti. Kaj bi rad znal ali počel čez pet let, česar danes še ne znaš?

Čez pet let bi rad znal še bolje komunicirati in sodelovati z ljudmi. Tudi na tem področju lahko v podjetju veliko pridobim, saj pogosto organizira delavnice in usposabljanja, ki pomagajo pri razvoju komunikacijskih in drugih mehkih veščin.

Kaj bi povedal mladim, ki razmišljajo o zaposlitvi v proizvodnem podjetju?

Velikokrat imajo ljudje napačno predstavo o proizvodnji. Danes je veliko procesov sodobnih in tehnološko zelo naprednih. V Ljubljanskih mlekarnah imamo visoko avtomatizirano, robotizirano in digitalizirano proizvodnjo. Delo je zanimivo, razgibano in zahteva veliko znanja.

Če nekoga zanimata tehnika in delo z rokami, če si želi stabilnega okolja in dobrih sodelavcev, potem mislim, da so Ljubljanske mlekarne odlična izbira.

FOTO: Voranc Vogel

»Všeč mi je, ker delo ni vsak dan enako. Vedno se nekaj dogaja, pride kakšen nov izziv in na koncu tudi vidiš rezultat svojega dela.«

Naročnik oglasne vsebine so Ljubljanske mlekarne

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.