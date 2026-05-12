V Portorožu o prihodnosti digitalne suverenosti in umetne inteligence

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.

Umetna inteligenca, podatkovna ekonomija in vse večja odvisnost podjetij od digitalnih storitev močno spreminjajo zahteve, ki jih mora danes izpolnjevati sodobna infrastruktura. Podatki niso več zgolj shranjeni v oblaku, temveč se neprestano obdelujejo, analizirajo in vključujejo v poslovne procese, ki zahtevajo visoko računsko moč, zanesljivo povezljivost in vedno višjo raven varnosti. Ob tem se stopnjujejo tudi vprašanja, kdo upravlja digitalno infrastrukturo, pod katero zakonodajo so zaščiteni podatki in kako odporni so sistemi v času vse pogostejših kibernetskih groženj.

Digitalna suverenost zato postaja eno ključnih vprašanj sodobnega gospodarstva in delovanja države. Evropski prostor vse intenzivneje razpravlja o zmanjševanju odvisnosti od globalnih tehnoloških platform, zaščiti ključne infrastrukture ter razvoju lokalnih podatkovnih in oblačnih rešitev, ki omogočajo večji nadzor, odpornost in stabilnost poslovanja. Poseben izziv je tudi hiter razvoj umetne inteligence, ki prinaša izjemne energetske in infrastrukturne zahteve ter odpira nova vprašanja o prihodnosti podatkovnih centrov, omrežij in digitalne varnosti.

Prav tem vprašanjem se bodo poglobljeno posvečali na Poslovnem forumu Telekoma Slovenije, ki bo 20. in 21. maja v Grand hotelu Bernardin združil predstavnike gospodarstva, javnega sektorja in tehnološke stroke. Forum bo odprl razpravo o digitalni odpornosti, umetni inteligenci, suverenem oblaku, prihodnosti omrežij 6G ter vlogi nacionalnih operaterjev pri gradnji varnega in stabilnega digitalnega okolja.

Dogodek bo ponudil kombinacijo strateških vpogledov, strokovnih predavanj in konkretnih primerov uporabe, ob tem pa tudi priložnost za povezovanje z vodilnimi strokovnjaki in predstavniki podjetij, ki soustvarjajo prihodnost digitalnega razvoja.

ALI STE VEDELI? Umetna inteligenca potrebuje tudi do desetkrat več energije kot klasični IT-sistemi Sodobni sistemi generativne umetne inteligence lahko porabijo tudi od 40 do 50 kW energije na posamezno strežniško omaro, kar ustreza porabi približno 20 gospodinjstev. Če podjetja teh zahtev ne bodo pravočasno upoštevala, lahko že kmalu naletijo na omejitve pri zmogljivosti, stroških in zanesljivosti svoje digitalne infrastrukture. Prav o tem, kakšno infrastrukturo bodo zahtevale tehnologije prihodnosti, bodo govorili tudi na Poslovnem forumu Telekoma Slovenije.

Od suverenega oblaka do umetne inteligence v praksi

Program Poslovnega foruma Telekoma Slovenije bo osredotočen na teme, ki bodo v prihodnjih letih pomembno vplivale na poslovanje podjetij, razvoj digitalne družbe in tehnološko odpornost države.

Dogodek bosta odprla Boštjan Košak, predsednik uprave Telekoma Slovenije, in Vesna Prodnik, članica uprave za tehnologijo, in spregovorila o slovenski digitalni suverenosti.

Osrednji del programa bo povezal poglede energetike, kibernetske varnosti in znanosti. Mag. Aleksander Mervar, generalni direktor družbe ELES, bo govoril o dvigu odpornosti kritične elektroenergetske infrastrukture, dr. Uroš Svete, direktor Urada Vlade RS za informacijsko varnost, o kibernetski odpornosti, prof. dr. Boštjan Batagelj, prodekan za znanstvenoraziskovalno delo na Fakulteti za elektrotehniko, pa o kvantnih komunikacijah kot varnostnem temelju digitalne države do leta 2030.

Tehnično-poslovni del bo namenjen konkretnim infrastrukturnim in varnostnim rešitvam. Dalibor Vukovič, vodja kibernetskovarnostnih rešitev pri Telekomu Slovenije, bo predstavil pristope za zaznavo groženj, odzivanje na incidente in zaščito, s katerimi lahko organizacije zmanjšajo tveganja v svojem digitalnem okolju. Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije, pa bo govoril o robnih podatkovnih centrih in pravi suverenosti kot pomembnem pogoju za razvoj varne in suverene infrastrukture za umetno inteligenco

ALI STE VEDELI? Podatki v tujem oblaku niso nujno pod evropsko zakonodajo Tudi če imajo globalni ponudniki podatkovne centre v Evropi, lahko zaradi zakonodaje matične države do podatkov dostopajo tudi tuji organi. Če podjetje ne ve, kje njegovi podatki so in kdo ima nad njimi nadzor, lahko to pomeni poslovno, pravno in varnostno tveganje. Na Poslovnem forumu Telekoma Slovenije bo zato veliko pozornosti namenjene digitalni suverenosti, suverenemu oblaku in varnejšemu upravljanju podatkov.

Popoldanski del prvega dne bo namenjen prihodnosti omrežij in novih tehnologij. Dejan Šoster iz Telekoma Slovenije bo predstavil uporabo omrežij 5G in dronov pri letenju zunaj vidnega polja, prikaz pa bodo udeleženci lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu v dvorani. Prof. dr. Andrej Kos s Fakultete za elektrotehniko bo osvetlil razvoj omrežij 6G, ki bodo tesno povezana z umetno inteligenco. Program bodo dopolnila strokovna predavanja partnerjev konference, dan pa se bo sklenil z druženjem, večerjo in zabavo.

Drugi dan bo v ospredju umetna inteligenca v praksi in njena uporaba v konkretnih poslovnih okoljih. Po uvodnem nagovoru predstavnika Telekoma Slovenije bo dr. Marko Grobelnik z Instituta Jožef Stefan predstavil, kako umetna inteligenca že spreminja delovanje podjetij. Sledili bodo primeri rešitev iz prakse, ki jih bodo predstavili strokovnjaki Telekoma Slovenije: Vid Čermelj in Nina Gljuk bosta govorila o uvajanju umetne inteligence v interakcije s strankami, Aleš Skubic o prehodu od skladnosti k odpornosti, Mitja Jenček o omrežjih prihodnosti kot storitvi, David Bevc pa o suverenem oblaku kot digitalni infrastrukturi prihodnosti.

ALI STE VEDELI? Omrežja 6G bodo tesno povezana z umetno inteligenco Prihodnja omrežja 6G bodo med prvimi, v katerih bo umetna inteligenca vključena neposredno v njihovo delovanje. Če podjetja ne bodo razumela, kako se bodo omrežja, podatki in UI povezovali v prihodnjih letih, bodo težje načrtovala razvoj novih storitev in digitalnih poslovnih modelov. Poslovni forum Telekoma Slovenije bo zato odprl tudi pogled v tehnologije, ki bodo vplivale na poslovanje prihodnjega desetletja.

V popoldanskem delu programa bodo udeleženci obiskali Krajinski park Sečoveljske soline, kjer bodo napredne digitalne rešitve spoznali v praksi. Peter Peterlin, specialist za digitalno infrastrukturo v Telekomu Slovenije, bo predstavil uporabo 5G in varnega povezovanja v zasebnem mobilnem omrežju, od pametnega nadzora parkirišč, videonadzora in štetja obiskovalcev do spremljanja vremenskih parametrov, merjenja pretoka in višine morja. Del predstavitve bodo tudi druge napredne rešitve, med njimi avtonomni dostavnik.

Poslovni forum Telekoma Slovenije Kdaj: 20. in 21. maj 2026 Kraj: Grand hotel Bernardin, Portorož Glavne tematike: digitalna suverenost in odpornost gospodarstva,

kibernetska in podatkovna varnost,

suvereni oblak in prihodnost podatkovnih centrov,

umetna inteligenca v poslovnem okolju,

robno računalništvo (edge computing),

prihodnost omrežij 6G,

kvantna komunikacija,

primeri uporabe naprednih digitalnih rešitev v praksi.

