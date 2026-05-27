    Predstavitvena informacija  |   Šport

    36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

    Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
    Galerija
    Naročnik oglasne vsebine je Olimpijski komite Slovenije
    27. 5. 2026 | 09:21
    14:40
    A+A-

    Kakšen je pomen certifikata Športu prijazno podjetje za slovenski šport in katere športne aktivnosti podjetja omogočajo svojim zaposlenim? Poglejte video:

    Dobro počutje na delovnem mestu, možnosti za gibanje, spodbujanje zdravega življenjskega sloga in ustvarjanje povezane ekipe so pomemben del sodobnega delovnega okolja. Vse več podjetij zato šport in njegove vrednote vključuje tudi v svoje vsakodnevno delovanje, od rekreativnih aktivnosti za zaposlene do podpore lokalnim klubom, mladim športnikom in nacionalnim športnim organizacijam.

    Prav iz teh prizadevanj je nastal certifikat Športu prijazno podjetje, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije. Certifikat prepoznava organizacije, ki sistematično vlagajo v šport, spodbujajo gibanje zaposlenih in gradijo delovno okolje, v katerem imajo pomembno mesto zdravje, povezanost in ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Pobudo so razvili pred tremi leti in certifikat je doslej prejelo že 36 organizacij, prijave za novo generacijo podjetij pa so odprte do 30. junija.

    Kot poudarja poslovni direktor Olimpijskega komiteja Slovenije Matic Švab, certifikat presega zgolj simbolno priznanje: »Podjetja, ki pridobijo certifikat Športu prijazno podjetje, dokazujejo, da aktivno gradijo kulturo zdravja in gibanja, spodbujajo zaposlene k športni dejavnosti ter omogočajo boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem.« Ob tem opozarja tudi na širši družbeni pomen podpore športu: »Slovenski šport brez sredstev iz zasebnega sektorja na dolgi rok ne bo konkurenčen.« Pomemben del certifikata je zato tudi podpora športnim organizacijam, mladim talentom in programu Botrstvo v športu, kamor Olimpijski komite Slovenije namenja sredstva iz prijavnin podjetij. Prejemniki certifikatov in priznanj ob tem pridobijo tudi dostop do različnih bonitet, med drugim do brezplačnih izobraževanj, vsebin za spodbujanje telesne dejavnosti zaposlenih ter povezovanja z Olimpijskim kariernim centrom, prek katerega športniki lažje načrtujejo drugo kariero in vstopajo v poslovna okolja.

    Športne vrednote v poslovnem okolju vse bolj prepoznavajo tudi podjetja sama. V OTP banki poudarjajo, da šport in poslovni svet povezujejo vztrajnost, disciplina, zaupanje in ekipni duh. »Zdravi zaposleni pomenijo uspešno podjetje,« pravi Branka Dečman Terzič, vodja družbene odgovornosti in upravljanja dogodkov v OTP banki, kjer zaposlenim omogočajo številne športne aktivnosti, od tekaških in kolesarskih dogodkov do organiziranih pohodov in skupinskih vadb. Ob podpori vrhunskim športnikom in organizacijam želijo šport vključevati tudi v vsakodnevno kulturo podjetja.

    Podobno razmišljajo tudi v Holdingu Slovenske elektrarne, kjer šport vidijo kot pomemben del povezovanja zaposlenih in krepitve odnosov. »Želimo si, da iz pisarn to dobro energijo prek športa ponesemo navzven in prek teh dogodkov ustvarimo vezi in odnose, ki se poznajo tudi na delovnem mestu,« poudarja Nadja Prosen Verbič, strokovna sodelavka za odnose z javnostmi in tržno komuniciranje​ in vodja športnega društva v HSE. V podjetju športno udejstvovanje zaposlenih spodbujajo prek aktivnega športnega društva, skupinskih treningov, pohodov, tekaških in kolesarskih dogodkov ter različnih programov promocije zdravja na delovnem mestu.

    Podjetja, ki športne vrednote vključujete v svojo kulturo in zaposlenim omogočate aktivno, zdravo in povezano delovno okolje, se lahko na razpis za certifikat Športu prijazno podjetje prijavite do 30. junija 2026 prek spletne strani Olimpijskega komiteja Slovenije.

    Certifikat, ki povezuje skrb za zaposlene in podporo športu

    Poslovni direktor Olimpijskega komiteja Slovenije Matic Švab FOTO: Jože Suhadolnik
    Certifikat Športu prijazno podjetje je Olimpijski komite Slovenije razvil z jasnim ciljem: spodbuditi podjetja, da bi še aktivneje vlagala v šport ter hkrati ustvarjala bolj zdravo in spodbudno delovno okolje za zaposlene. »Naša želja je bila, da spodbudimo vsa podjetja, ki v Sloveniji vlagajo v šport in ki tudi skrbijo za svoje zaposlene, ter jih nagradimo s tem certifikatom. Hkrati smo želeli postaviti trdne temelje tudi za druga podjetja, ki bi si želela še bolj podpirati slovenske športne organizacije in skrbeti za svoje zaposlene,« pojasnjuje Matic Švab.

    Ob tem poudarja, da certifikat ni namenjen le največjim podjetjem. Posebej si želijo več prijav manjših in srednje velikih podjetij, ki pogosto pomembno podpirajo šport v lokalnem okolju. »Morda jih ne vidimo na nacionalni ravni ali na dresih naših športnikov, ampak so za lokalne klube in društva izjemno pomembna. Brez njih številni mladi športniki sploh ne bi imeli pogojev za razvoj,« opozarja.

    Certifikat ima tudi širši družbeni pomen. Povezuje skrb za zaposlene z odgovornostjo do slovenskega športa. »Na delovnem mestu preživimo ogromno časa, zato je pomembno, da imajo zaposleni možnost za gibanje in zdravo življenje tudi v okviru delovnega okolja,« poudarja Švab. Podjetja, ki zaposlenim omogočajo športne aktivnosti in skrbijo za njihovo dobro počutje, ustvarjajo boljšo organizacijsko klimo. »Če se zaposleni počutijo dobro, se dviga tudi klima v podjetju in podjetje posledično bolje deluje.«

    Matic Švab iz Olimpijskega komiteja Slovenije poudarja, da šport pomembno prispeva k boljšemu počutju zaposlenih in povezani ekipi. FOTO: Jože Suhadolnik
    Hkrati spodbuja podporo športnim organizacijam, športnikom in športnim dogodkom. »Slovenski šport brez sredstev iz zasebnega sektorja na dolgi rok ne bo konkurenčen,« opozarja Švab. Del prijavnin podjetij ima tudi neposreden družbeni učinek, saj jih Olimpijski komite Slovenije namenja projektu Botrstvo v športu, ki podpira mlade športnike iz socialno šibkejših okolij. »To so športniki, katerih starši nimajo dovolj sredstev, da bi jih podprli na športni poti, in tam vsak evro pride prav,« pravi naš sogovornik. V projekt je bilo doslej vloženih že več kot milijon evrov, pri zbiranju sredstev pa sodelujejo tudi številni ambasadorji slovenskega športa, med njimi Goran Dragić, Janja Garnbret in letos Tine Urnaut.

    Vizija za prihodnost ostaja jasna: s certifikatom povezati podporo športu, dobro počutje zaposlenih in dolgoročni razvoj podjetij. »Če se zaposleni ne bodo počutili dobro, če ne bodo imeli možnosti za gibanje in zdrav način življenja, potem se podjetja ne bodo razvijala na način, kot je treba. To je vizija, ki ji sledimo,« sklene.

    Šport kot del kulture podjetja in povezovanja zaposlenih

    Branka Dečman Terzič, vodja družbene odgovornosti in upravljanja dogodkov v OTP banki FOTO: Jože Suhadolnik
    V OTP banki šport razumejo kot pomemben del organizacijske kulture. »Športni duh in odgovornost do zaposlenih ter širše družbe sta v središču delovanja OTP banke,« pravi Branka Dečman Terzič, vodja družbene odgovornosti in upravljanja dogodkov v OTP banki.

    V OTP banki poudarjajo, da šport in poslovni svet povezujeta številne skupne vrednote. »Pri obeh se gradijo vrednote, kot so vztrajnost, disciplina, zaupanje in ekipni duh. To so iste vrednote, na katerih temeljijo tudi bančništvo in odnosi z našimi strankami,« pojasnjuje Branka Dečman Terzič. Prav zaradi tega banka že vrsto let sistematično podpira slovenski šport na različnih ravneh, od vrhunskega do množičnega in rekreativnega. Med njimi so Olimpijski komite Slovenije, Košarkarska zveza Slovenije, Odbojkarski klub OTP Banka Branik in NK Maribor.

    Posebno mesto imajo tudi partnerstva z vrhunskimi športniki. »Partnerstva z vrhunskimi športniki, kot je Primož Roglič, imajo za nas veliko vrednost predvsem zaradi zgodb, ki jih predstavljajo. Roglič je odličen primer vztrajnosti, poguma in nenehnega preseganja meja. Takšne zgodbe so navdihujoče tako za naše stranke kot za naše zaposlene.«

    Pomemben del njihove usmeritve so tudi zaposleni in njihovo dobro počutje. V podjetju zaposlenim omogočajo številne športne aktivnosti in ugodnosti, od tekaških ter kolesarskih dogodkov do organiziranih pohodov, planinskih tur in tedenskih vadb za boljše počutje. V okviru podjetja deluje tudi športno društvo OTP banke.

    »Verjamemo, da zdravi zaposleni pomenijo uspešno podjetje,« poudarja sogovornica. Certifikat Športu prijazno podjetje zato razumejo kot priznanje dolgoletnemu prizadevanju za promocijo zdravega življenjskega sloga v delovnem okolju.

    Med zaposlenimi opažajo največ zanimanja za tek, kolesarjenje, pohodništvo in ekipne športe, kot so odbojka, nogomet in tenis. Posebno povezovalno vlogo ima tudi tradicionalni Bankatlon, ki združuje zaposlene z različnih lokacij po Sloveniji. »Pomembno nam je, da šport ni le dogodek, ampak del naše kulture, zato aktivno življenje spodbujamo vse leto,« pravi Branka Dečman Terzič.

    Športne vrednote v OTP banki prenašajo tudi v vsakodnevno delovanje podjetja. »Energija, motivacija in občutek pripadnosti neposredno vplivajo na rezultate,« poudarja sogovornica. V OTP banki zato vlagajo v programe, ki podpirajo fizično in mentalno dobro počutje zaposlenih ter ustvarjajo okolje, v katerem se ljudje dobro počutijo in lažje razvijajo svoj potencial.

    Športna energija, ki se pozna tudi na delovnem mestu

    Nadja Prosen Verbič, strokovna sodelavka za odnose z javnostmi in tržno komuniciranje​ in vodja športnega društva v HSE. FOTO: Voranc Vogel
    V Holdingu Slovenske elektrarne športno udejstvovanje zaposlenih povezujejo s širšo skrbjo za zdrav življenjski slog, dobro počutje in odnose v kolektivu. Kot poudarja Nadja Prosen Verbič iz HSE, ki vodi tudi športno društvo, gibanje spodbujajo na več ravneh: »Predvsem tako, da želimo promovirati zdrav življenjski slog, in sicer prek promocije zdravja na delovnem mestu in aktivnega športnega društva, ki ga imamo v HSE.« Promocija zdravja pri njih vključuje delavnice, izobraževanja, sadje v pisarnah, ergonomske pripomočke, dvižne mize in posluh za zaposlene, ki imajo zdravstvene težave.

    Posebej ponosni so na aktivno športno društvo, ki organizira različne oblike rekreacije in druženja. Ob tem poudarja, da aktivnosti prilagajajo različnim zaposlenim, ne glede na spol, starost ali raven telesne pripravljenosti. Članom športnega društva omogočajo individualne rekreacije in vadbe, ki jih sofinancirajo, posebno pozornost pa namenjajo skupinskim treningom, skupinski udeležbi na tekmovanjih in dogodkom, ki povezujejo tudi družine zaposlenih.

    »Želimo si, da iz pisarn to dobro energijo prek športa, ki navadno razbremeni stres in napetost, ponesemo navzven. Prek teh dogodkov ustvarjamo vezi in odnose, ki se poznajo tudi na delovnem mestu in posledično pomenijo tudi uspešnost podjetja,« poudarja in doda: »Vse te aktivnosti ne pripomorejo samo k zdravju zaposlenih, ampak tudi h krepitvi odnosov, vezi, zavzetosti zaposlenih na delovnem mestu in ne nazadnje k uspešnosti podjetja.«

    V Holdingu Slovenske elektrarne šport vidijo kot pomemben del povezovanja zaposlenih in krepitve odnosov v kolektivu. FOTO: Voranc Vogel
    HSE je že vrsto let ponosni podpornik slovenskega športa in sponzor krovne športne organizacije, Olimpijskega komiteja Slovenije. S sodelovanjem z nacionalnimi športnimi zvezami, med njimi s Smučarsko zvezo Slovenije, Kajakaško zvezo Slovenije in Košarkarsko zvezo Slovenije, prispeva k razvoju vrhunskih športnikov ter uspehom Slovenije na mednarodnem prizorišču.

    Pomemben del športne usmeritve HSE je tudi podpora lokalnim športnim društvom in mladim talentom. Kot družbeno odgovorno podjetje želijo vlagati v okolja, v katerih delujejo. »Tam, kjer imamo svoje poslovne enote in projekte, želimo tudi vračati,« pravi Nadja Prosen Verbič. Ena izmed pomembnih oblik tega vračanja je podpora športnim društvom, pri katerih se v zadnjem obdobju ne ustavljajo le pri finančni pomoči ali promocijski izpostavitvi, ampak z njimi razvijajo tudi konkretne aktivnosti.

    V HSE razmišljajo tudi o novih oblikah sodelovanja z Olimpijskim komitejem Slovenije. Med pobudami je denimo tečaj teka na smučeh, ki bi ga za člane športnega društva organizirali ob strokovni podpori OKS. Takšne pobude po besedah sogovornice kažejo, da šport v podjetju postaja vse bolj živ del vsakdana.

    Dobro počutje zaposlenih zato v HSE razumejo kot pomemben del sodobnega delovnega okolja. »Na delovnem mestu preživimo vedno več časa, zato je poleg zasebnega življenja zelo pomembno tudi počutje v službi,« poudarja in sklene: »Energijo in odnose, ki jih ustvarjamo na delovnem mestu, prenašamo tudi domov. Zato mora biti vzdušje pozitivno, da je lahko pozitivno tudi doma.«

    Kako poteka prijava

    Letošnji razpis za certifikat Športu prijazno podjetje je odprt do 30. junija 2026. Prijava poteka prek spletnega obrazca na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije.

    Prijavijo se lahko podjetja s sedežem v Sloveniji in podružnice tujih podjetij, ki delujejo v Sloveniji. V postopku podjetja predstavijo aktivnosti, s katerimi spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo šport.

    Za prijavitelje bo organizirana tudi informativna delavnica, na kateri bodo predstavili postopek prijave, merila ocenjevanja in odgovorili na vprašanja podjetij.

    Podjetja, ki bodo izpolnila merila, bodo certifikat prejela na slavnostni podelitvi v okviru letošnjih Dnevov Olimpijskega komiteja Slovenije.

    Prijava na razpis je odprta do 30. junija 2026. Prijavite se TUKAJ.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo medijev d. o. o.

