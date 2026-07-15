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    Šport

    Povezujejo jih športna kultura, slovenski ponos in ekipni duh

    Pivovarna Laško Union bo tudi prihodnja štiri leta podpirala slovensko košarko in sodelovala v projektu EuroBasket 2029.
    Skozi partnerstvo želijo reprezentanco še tesneje povezati z navijači ter krepiti energijo, po kateri je prepoznavna slovenska košarka. FOTO: Oskar Šušteršič
    Galerija
    Skozi partnerstvo želijo reprezentanco še tesneje povezati z navijači ter krepiti energijo, po kateri je prepoznavna slovenska košarka. FOTO: Oskar Šušteršič
    Milka Bizovičar
    15. 7. 2026 | 05:00
    5:19
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    »Kot največji pivovar v državi imamo za privilegij, da strateško podpiramo šport, ki pa je za nas veliko več kot sponzorstvo. Je prostor, kjer se srečujejo in sodelujejo ljudje, skupnosti in organizacije ter kjer se krepi slovenski ponos. Tu imajo naše blagovne znamke pomembno in odgovorno vlogo, saj soustvarjajo trenutke, ki nas povezujejo, ter jih kot navijači skupaj doživljamo in praznujemo,« je poudarila Marta Bulhak, glavna direktorica Pivovarne Laško Union ob podpisu sodelovanja s Košarkarsko zvezo Slovenije.

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    Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

    Sicer že dolgoletno partnerstvo podjetja in košarkarske zveze so podaljšali do konca leta 2029, v tem času pa bo aktivno vlogo pri nagovarjanju navijačev igrala blagovna znamka Union. Poleg sponzorstva moške članske reprezentance so sklenili tudi namero o sodelovanju pri projektu EuroBasket 2029, evropskem košarkarskem prvenstvu, ki ga bo Slovenija ponovno gostila po 16 letih. Matej Erjavec, predsednik Košarkarske zveze Slovenije, je poudaril pomembnost dolgoročnih partnerstev za razvoj športa.

    »Z rezultati pridejo tudi sponzorji. Vendar pa je pomembno, da imamo stabilne in dolgoročne partnerje tudi, ko so rezultati slabši. Kajti brez sponzorjev ne moremo preživeti; ne bi mogli razvijati igralcev in košarke, in tako ne bi bilo rezultatov,« je opozoril.

    Sponzorstvo je eno izmed strateško pomembnih področij delovanja Pivovarne Laško Union, je poudarila Marta Bulhak: »Verjamemo namreč, da najboljše zgodbe nastajajo na presečišču skupnih vrednot, dolgoročnega sodelovanja in želje po ustvarjanju pozitivnega vpliva za šport, navijače in širšo družbo.«

    Brez stabilnih in dolgoročnih sponzorstev ni športa, sta poudarila (z leve) Aleš Križnar in Matej Erjavec. Desno na fotografiji Marta Bulhak in David Taskov. FOTO: Oskar Šušteršič
    Brez stabilnih in dolgoročnih sponzorstev ni športa, sta poudarila (z leve) Aleš Križnar in Matej Erjavec. Desno na fotografiji Marta Bulhak in David Taskov. FOTO: Oskar Šušteršič

    Podjetje podpira številne športe in športne zgodbe v Sloveniji, med drugim nogomet, smučarske skoke, rokomet in kolesarstvo. Košarka, kot pravijo, pa ima posebno mesto, ne le zaradi izjemnih dosežkov, navdihujočih športnikov in močne navijaške kulture, temveč predvsem, ker povezuje ljudi, ustvarja občutek pripadnosti. Spodbujanje odgovorne športne kulture, krepitev slovenskega ponosa in ekipni duh so vrednote, ki povezujejo podjetje in košarkarsko zvezo.

    Sponzorstvo je eno izmed strateško pomembnih področij delovanja Pivovarne Laško Union, je poudarila Marta Bulhak.

    Sodelovanje pa je odraz širše usmeritve podjetja, da šport podpira skozi močna partnerstva, s poudarkom na športnih zvezah in odmevnih dogodkih, kjer lahko skupaj ustvarijo največjo vrednost za šport, skupnosti in blagovne znamke.

    Gre za doživetja, ne za logotip

    Kot je dodal David Taskov, vodja aktivacije blagovne znamke Union v Pivovarni Laško Union, »Union svojo identiteto gradi na prijateljskem povezovanju in druženju, kar košarka izraža in odraža že sama po sebi. S tem partnerstvom hočemo biti del teh pozitivnih zgodb in ekipi stati ob strani tudi, ko morda ne bo šlo najbolje

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    Šport in znanost vse bolj z roko v roki

    Vrhunec tokratnega sodelovanja bo evropsko prvenstvo v Sloveniji čez tri leta. »V tem času verjamem, da bomo skupaj ustvarili nepozabne zgodbe in doživetja tako za navijače kot za našo blagovno znamko,« je predstavil, kako v podjetju razumejo sponzorstvo. »Na ta način vsi, torej športniki in šport, navijači in mi kot sponzorji, veliko pridobimo.

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    Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

    Ne gre samo za logotip na dresu košarkarjev in ob igrišču.« EuroBasket 2029 je po besedah Aleša Križnarja, generalnega sekretarja košarkarske zveze in direktorja podjetja EP2029, velika priložnost za slovensko košarko, za promocijo Slovenije ter za ustvarjanje novih doživetij za domače in tuje navijače. »Pri tako velikem projektu imajo močna slovenska podjetja in blagovne znamke pomembno vlogo, saj lahko bistveno pripomorejo k prepoznavnosti prvenstva, k navijaški energiji in širšemu učinku dogodka.«

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    S podporo športu v Pivovarni Laško Union navijače spodbujajo, naj se družijo, se udeležujejo tekem in podpirajo slovensko ekipo. Skupno navijanje v človeku zbudi strast, ga napolni z energijo. »Mi pa želimo ob tem navijačem zagotoviti kakovosten izdelek. Predvsem na športnih dogodkih govorimo o segmentu 0,0,« je dejal Taskov.

    Marta Bulhak pa je dodala, da je delo na področju odgovornega uživanja alkohola eno od strateških prioritet podjetja v okviru trajnostne strategije 'Varimo boljši svet – skupaj zmoremo', ki je del poslovne strategije EverGreen 2030. »Pri sponzorstvih so zelo pomembne skupne vrednote. Ena od teh je zagotovo odgovornost v širšem smislu,« je še poudarila.

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