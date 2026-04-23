    Šport

    Brez prostovoljstva ne bi bilo medalj niti tekem

    Zagnani posamezniki gradijo športna društva in prvi sprejmejo mlade talente.
    V Planici vsako leto sodeluje od 650 do 700 prostovoljcev. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Milka Bizovičar
    23. 4. 2026 | 06:00
    12:09
    A+A-

    »Hvala več kot milijonu ljudi, ki ste želeli postati del največjega prostovoljskega programa v zgodovini Fife,« je zapisala Mednarodna nogometna federacija (Fifa) ob zaprtju prijav v ekipo prostovoljcev na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki ga bo čez manj kot dva meseca gostilo 16 mest v Severni Ameriki.

    K sodelovanju so povabili več kot 65.000 »strastnih in energičnih prostovoljcev, ki bodo oživili največji posamični športni dogodek na svetu«. Podporo bodo zagotovili na 23 področjih, med drugim na stadionih, območjih za treninge, na letališčih in v hotelih, ter prispevali k temu, da bo dogodek nepozabna izkušnja za vse udeležence.

    Prvenstvo presežnikov, tudi v slabem pomenu, Šeško med pogrešanimi

    »Prostovoljci so srce, duša in nasmeh Fifinih tekmovanj. Na ta način lahko pokažejo svoj lokalni ponos, pokukajo v zakulisje turnirja ter ustvarijo spomine in prijateljstva za vse življenje, hkrati pa podprejo zgodovinski dogodek,« je bistvo prostovoljstva na športnih tekmovanjih povzel predsednik Fife Gianni Infantino.

    Organizatorji športnih dogodkov, naj bodo to olimpijske igre ali pa lokalna prireditev, in tudi športniki poudarjajo ključni prispevek prostovoljcev. Na zimskih olimpijskih igrah (OI) Milano Cortina 2026 jih je sodelovalo 18.000, med njimi tudi nekaj Slovencev, organizatorji poletnih OI 2028 v Los Angelesu pa že vabijo kandidate, da se registrirajo kot potencialni prostovoljci.

    Enkratno izkušnjo doživetja začetka 26. izvedbe Tour de France ponujajo v Barceloni, od koder se bodo letos kolesarji podali na pot do Pariza, vendar pričakujejo le prostovoljce iz Španije, »junake Faluna« pa še iščejo na Švedskem, kjer bodo prihodnje leto gostili svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju.

    embed_foto_L50}2828023{/embed_foto_L50}»Nobena medalja, ki sem jo osvojil, ne bi bila mogoča brez prostovoljcev, ki so bili z menoj na vsaki stopnički moje športne kariere. Košček vsake moje medalje pripada njim, ki so mi pomagali trenirati, pa tudi, da sem prišel na kvalifikacije, da sem se lahko povzpel na startni blok …« je nekaj let po poletnih OI v Londonu v okviru razprave o prostovoljcih v britanskem parlamentu dejal lord Chris Holmes.

    Kot mladostnik je oslepel in med drugim Veliko Britanijo večkrat zastopal na paralimpijskih igrah ter osvojil 15 medalj. Obsežna raziskava o pomenu prostovoljstva v športu, ki so jo po OI izvedli na Otoku, je pokazala, da vsak prostovoljec v športu ustvari več kot 16.000 funtov družbene vrednosti, v povprečju so imeli klubi enega prostovoljca na 8,5 člana.

    Prostovoljca popravljata stezo za bob po hudi nesreči avstrijske ekipe na OI v Cortini. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Od pobiralcev žog do predsednikov zvez

    Tudi v Sloveniji so prostovoljci v športu zelo pomembni tako v lokalnem okolju kot pri organizaciji velikih mednarodnih tekmovanj. »Brez njihove pomoči organizacija velikih prireditev ne bi bila mogoča. To se je v letošnji zimi znova pokazalo tudi na tekmah v smučarskih poletih v Planici in na Pokalu Vitranc, kjer se vsako leto vključuje veliko prostovoljcev, ki pomembno prispevajo k izvedbi tekmovanja na visoki ravni,« pojasnjujejo v Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (OKS).

    Prostovoljci bodo ključni tudi na prihajajočih dogodkih, med drugim na dobrodelnem odbojkarskem večeru 1. junija v Hali Tivoli, ki ga pripravlja ambasador Botrstva v športu za leto 2026 Tine Urnaut, ter na evropskem prvenstvu v gorskih in trail tekih, ki bo med 5. in 7. junijem v Kamniku.

    Na društveni ravni pa se število prostovoljcev neprestano spreminja. Približno oceno o njihovi vključenosti je mogoče razbrati na podlagi podatkov Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, kjer je bilo ob zadnjem dostopnem podatku za leto 2024 registriranih 6419 nevladnih organizacij s športno dejavnostjo.

    Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

    Ob tem pa je raziskava OKS iz leta prej pokazala, da je 64 odstotkov športnih organizacij neprofesionaliziranih, kar pomeni, da njihovo delovanje temelji na prostovoljnem delu. Vendar pa je prostovoljstvo prisotno v skoraj vsaki športni organizacij, in to na vseh ravneh, od mladih pobiralcev žog na tekmah do predsednikov upravnih odborov ali športnih zvez, ki skrbijo za organizacijsko delovanje slovenskega športa.

    Baza prostovoljcev

    Za preglednejše, bolj sistematično in dostopnejše vključevanje prostovoljcev je OKS vzpostavil nacionalno bazo prostovoljcev v športu. »Ta kot osrednja digitalna platforma na enem mestu omogoča enostaven pregled prostovoljskih priložnosti ter učinkovito povezovanje posameznikov, ki imajo znanje, izkušnje in željo po delu v športu, z organizacijami, ki pri svojem delovanju oziroma organizaciji športnih dogodkov potrebujejo podporo prostovoljcev,« so povedali v OKS.

    Prostovoljci v športu zelo pomembni tako v lokalnem okolju kot pri organizaciji velikih mednarodnih tekmovanj. FOTO: Dejan Javornik/Delo
    Z njo odgovarjajo na izzive, kot so razpršenost informacij o prostovoljskih priložnostih, oteženo povezovanje med organizacijami in posamezniki ter potreba po bolj sistematičnem upravljanju prostovoljstva. »Baza deluje kot stičišče ponudbe in povpraševanja med tistimi, ki potrebujejo pomoč, in tistimi, ki želijo sodelovati. Namenjena je tako posameznikom, ki želijo aktivno prispevati k razvoju športa, kot športnim organizacijam na lokalni in nacionalni ravni,« so še pojasnili.

    Izobraževanje mentorjev

    V bazo, ki je vstopna točka za vključevanje v športno prostovoljstvo, se je že mogoče registrirati, ni pa to edini pogoj za sodelovanje na dogodkih. Poseben poudarek je namenjen kakovosti prostovoljske izkušnje, zato je v sistem vključen tudi program mentorstva.

    »Vloga mentorjev je ključna, saj skrbijo za jasno opredeljene naloge, zagotavljajo podporo prostovoljcem ter ustvarjajo varno in spodbudno okolje za njihovo delo,« so prepričani v OKS. Usposabljanje za mentorje prostovoljstva vključuje kombinacijo predavanj in praktičnega dela ter je namenjeno članom športnih organizacij, kot so zveze in društva. Ob izpolnjevanju pogojev je brezplačno.

    Izkušnja Planice

    V Planici vsako leto sodeluje od 650 do 700 prostovoljcev, in sicer kot podpora športnim ekipam, pomoč pri pripravi in vzdrževanju prizorišč, pri protokolarnih aktivnostih, trajnostnih vsebinah, logistiki, oskrbi, trženju ter pri delu v medijski ekipi. Kot so pojasnili v Smučarski zvezi Slovenije (SZS), jedro tradicionalno tvorijo posamezniki iz lokalnega okolja, to je Zgornjesavske doline, vključujejo pa se tudi prostovoljci iz preostale Slovenije.

    Prostovoljki ekipe za pomoč obiskovalcem v Planici. FOTO: osebni arhiv prostovoljke Vide Rezar.
    Nekateri sodelujejo že vrsto let, njihovo znanje in izkušnje so pomembni za uspešno izvedbo dogodka, ob tem pa vsako leto vključujejo tudi nove prostovoljce, večinoma na podlagi priporočil, osebnih poznanstev in sodelovanja z lokalnimi skupnostmi ter športnimi klubi.

    »Letos smo prek lokalnih klubov pridobili dodatne teptače, ki so izkušeni na smučeh, saj smo zaradi dodatne tekme potrebovali več ljudi. Pri večjih dogodkih, kot je bilo FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju leta 2023, smo objavili tudi javni razpis, ki je pritegnil tako domače kot mednarodne prostovoljce, od katerih jih je približno 30 odstotkov ostalo vključenih v našo organizacijsko strukturo. Tako smo pridobili nov krog ljudi, ki prihaja vsako leto v Planico,« so pojasnili v OKS.

    Nekateri prostovoljci v Planici sodelujejo že vrsto let, vsako leto pa vključujejo tudi nove. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Velik poudarek namenjajo razvoju ekipe, pri čemer so pomembna tako nadgrajevanje in pomlajevanje kot izobraževanja. Vsako leto tudi organizirajo strokovne ekskurzije na druga prizorišča tekmovanj najvišjih ravni, kjer prostovoljci pridobivajo nove izkušnje in vpogled v različne organizacijske pristope. Programi, kot je mentor prostovoljstva v športu, pa dodatno prispevajo k boljši organiziranosti in kakovosti dela v ekipah.

    S tekmovalci na štartu že od OI v Sarajevu

    Tudi letos sta bila pomembna člena prostovoljske ekipe Vinko Bogataj, ki ga poznamo kot skakalno legendo, že od leta 1984 pa je vsako leto starter na zaletišču, in Vida Rezar, sicer profesorica na biotehniški fakulteti, ki sodeluje od leta 2023. Takrat so v Planici v okviru organizacije svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah vzpostavili tudi prostovoljsko ekipo za pomoč obiskovalcem, ki jo zdaj vodi.

    »Prvič sem to delo opravljal na olimpijskih igrah v Sarajevu. Zaletišča so bila takrat še drugačna, tako da sem tekmovalcem zamahnil z zastavico ali pa sem si pomagal s palico, da sem jim odprl pot,« se spomni Bogataj. V preteklosti je bilo običajno, da so skakalci po končani karieri pomagali kot prostovoljci pri izvedbi tekme.

    Tudi letos je bil pomemben člen prostovoljske ekipe Vinko Bogataj (spodaj desno). Na fotografiji s sodelavci in ekipo predskakalcev. FOTO: osebni arhiv Vinka Bogataja
    Vsak se je specializiral za nekaj, sam pa je vesel, da dela na zaletišču. »To mi je zelo zanimivo in mi veliko pomeni, saj sem v stiku s skakalci in se počutim res blizu dogajanja,« je povedal in dodal, da njegovo prvotno osnovno delo zdaj opravlja semafor, sam je tam predvsem za kontrolo. Čeprav je del Planice kot prostovoljec že veliko let, si ne predstavlja, da tega ne bi več počel – tudi zaradi dobre družbe tekmovalcev in ostalih prostovoljcev.

    Vsako leto se nabere precej zanimivih pripetljajev, marsikateri tudi na račun vremena, tako da se je vedno treba nekako znajti. Zgodilo se je na primer, da je čez noč zapadlo pol metra snega in naslednji dan so morali vsi kidati in je zmanjkalo lopat, v času svetovnega prvenstva pa je bilo kar naporno, saj so bili na skakalnici kar nekaj dni skupaj po skoraj cele dneve.

    »Ampak ni bilo slabe volje, se po svoje zabavamo in eden drugega spodbujamo,« je dejal in se spomnil leta, ko se je na štartu še posebej veliko dogajalo. Štartne številke so se zelo trgale, tako da so tekmovalcem v tem primeru dali rezervno, številko pa so napisali kar s flomastrom.

    »Vprašaj mene«

    Rezarjeva, ki ima različne prostovoljske izkušnje od študentskih let in tudi z nekaterih drugih športnih prizorišč, prostovoljstvo vidi kot veliko dodano vrednost. Kot profesorica mlade spodbuja, da se pridružijo temu gibanju, ki se običajno začne že v društvih.

    Prostovoljsko ekipo za pomoč obiskovalcem v Planici vodi Vida Rezar, sicer profesorica na biotehniški fakulteti (čepi na sredini), ki ima različne prostovoljske izkušnje od študentskih let in tudi z nekaterih drugih športnih prizorišč. FOTO: osebni arhiv Vide Rezar
    O svojem delu v Planici pravi, da se je v nekaj letih pokazalo, da je bilo oblikovanje skupine prostovoljcev za pomoč obiskovalcem zelo dobro, s svojim kroženjem med gledalci tudi razbremenjujejo službe, ki so primarno pristojne za druge stvari.

    »Smo povsod, kjer nas potrebujejo: pri vhodih usmerjamo ljudi, na prizorišču pomagamo z informacijami, lahko jih tudi pospremimo do želene lokacije, svetujemo, kje najdejo prevoz, kje so bankomati, stranišča, iščemo manjkajoče ali izgubljene predmete,« je naštela in prikimala, da se tudi otroci oziroma starši obrnejo k njim po pomoč in pospremijo kakšnega otroka do staršev.

    Zadolžitve, ki jih dobijo, poskušajo čim bolj izpolniti, prav tako tudi pričakovanja obiskovalcev.  »Naše delo je naporno, a smo zadovoljni in čutimo notranje zadoščenje, da so obiskovalci zadovoljni. In ko nekdo, ki si mu pomagal, pride do tebe in ti stisne roko v zahvalo,« je poudarila in dodala, da se ekipi vsako leto kdo pridruži na novo, nekateri odhajajo, del ekipe pa je skupaj že od vzpostavitve skupine Ask me – pomoč obiskovalcem.

    Kranjskogorka je opozorila na še en pomen prostovoljstva, in sicer, da poveže kraj in ljudi iz lokalnega okolja, kar tudi med letom krepi komunikacijo in sodelovanje.

