Čarobni dan za otroke v Planici

Slovenski športni praznik si bo prav na današnji dan, 26. marca, ogledalo tudi več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz 98 šol in drugih organizacij (šole, vrtci, veleposlaništvo, varstveno-delovni centri).

V skoraj pol stoletja, od leta 1979, je Zavarovalnica Triglav, kot pojasnjujejo, pod okriljem akcije Otroci Triglava v Planici v dolino pod Poncami na ogled poskusnih serij in kvalifikacij smučarskih skokov popeljala že več kot 117.000 otrok in njihovih spremljevalcev iz vse Slovenije. Takrat je začela smučarske polete spremljati tudi skladba Slavka Avsenika: Planica, Planica.

Za mlade je danes res poseben, prav čaroben dan, ko imajo priložnost, da letijo svoje sanje, si ogledajo tekmovanje na vrhunski svetovni ravni in se hkrati tudi zabavajo s slovenskimi glasbeniki in tudi maskoto Zavarovalnice Triglav Kuža Pazi. Mladi ob tem lahko spoznajo tudi slovenske športnike, pravijo o programu tega dne v zavarovalnici.

Kultni oglas v poklon ženskim tekmovalkam

Akcijo Otroci Triglava v Planici sicer že od leta 2003 spremlja tudi kultni oglas o Planici, v katerem pa letos simbolično nastopa deklica, v poklon športnemu mejniku, saj bodo letos v Planici, na finalu FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih, prvič poletele tudi ženske.

V novi različici oglasa je namreč fanta, ki v otroški sobi z mize skače na posteljo, nadomestila deklica. Režiser obeh oglasov Gregor Vesel ga opisuje kot preprosto, iskreno zgodbo, v kateri se lahko prepozna vsak od nas. Pravi, da je prav ta univerzalnost oglasu omogočila, da je v etru vztrajal rekordnih 23 let. »V Sloveniji ga poznajo vse generacije – postal je del naše tradicije.«

»To športno prelomnico smo začutili kot pravi trenutek za osvežitev kultnega oglasa in poglobitev njegovega osnovnega sporočila: vsi si zaslužimo leteti svoje sanje. Do spremembe smo pristopili premišljeno in z občutljivostjo,« pojasnjuje Tjaša Kolenc Filipčič, izvršna direktorica za trženjsko in korporativno komuniciranje ter izkušnjo stranke v Zavarovalnici Triglav. In dodaja, da prenovljeni oglas ostaja spoštljiv poklon izvirniku, hkrati pa predstavlja pogled v prihodnost.

»V Zavarovalnici Triglav smo Planici zvesti že skoraj šest desetletij – smučarske skoke v Planici podpiramo že od leta 1968. Vse od gradnje letalnice bratov Gorišek (leta 1969) iztek skakalnice krasi tudi naš logotip,« pojasnjujejo v največji slovenski zavarovalnici.