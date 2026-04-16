Gradnja trdnih temeljev za prihodnje uspehe v boksu

Najmlajša svetovna prvakinja v boksu Ema Kozin, ki je diplomirala iz finančne matematike, zdaj pa končuje magistrski študij aktuarstva, se z osredotočanjem na svoje fizične sposobnosti in izboljšanje tehničnih vidikov boksa gradi trdne temelje za prihodnje uspehe. Njena predanost in vztrajnost sta ključni za doseganje dolgoročnih ciljev, tako v boksu kot zunaj njega.

Dolgoročna vizija 27-letne Eme Kozin in njene menedžerke Katje Fašink vključuje skrbno načrtovanje prihodnjih borb in iskanje najboljših priložnosti za nadaljevanje kariere. Ena ključnih dilem je vprašanje, ali bo Ema še naprej tekmovala pod slovensko zastavo ali pa bo iskala priložnosti v tujini. Slovenija kljub svoji majhnosti zagotavlja stabilno okolje za trening in razvoj, vendar večji boksarski trgi v tujini omogočajo širšo prepoznavnost in finančne nagrade, sta pojasnili v podkastu, ki si ga oglejte spodaj.

Obe zelo cenita Slovenijo, vendar bi finančne in profesionalne priložnosti v tujini lahko zagotovile boljše pogoje za nadaljevanje Emine kariere. Kljub temu ostajata odprti za dialog in sodelovanje z državo, da bi izboljšali pogoje za boksarje in razvili boksarsko industrijo v Sloveniji.

Novi vzorec poslovanja

V boksarsko industrijo, tako regionalno kot globalno, sogovornici uvajata popolnoma nov vzorec poslovanja in vedenja, ki vključuje tesno sodelovanje in soodločanje. Imata namreč skupno podjetje, kar je, kot pravi Katja Fašink, omogočilo, da Ema samostojno odloča o svojih borbah, Katja in njena ekipa pa skrbno vodijo pogajanja in organizacijo. Ta pristop je že vzbudil pozornost drugih žensk v industriji, ki si želijo slediti njunemu zgledu.

Menedžerka Katja Fašink in svetovna prvakinja v boksu Ema Kozin. FOTO: Marko Feist

Najpomembnejša cilja Eme Kozin sta, kako napredovati v boksu, in končanje magisterija. Osvojila je že pasove WBC, WBO, WBF, WIBA, IBA, WIBF, GBU, GBC in WBU. Njena profesionalna kariera se je začela leta 2016, od takrat pa je imela 27 borb, od tega 24 zmag, dva poraza in en remi. Pravi, da je razlika med amaterskim in profesionalnim boksom skoraj taka kot med sprintom in maratonom. »Sem vzdržljivostni športnik, ki preferira maraton, neko daljšo tekmo, na katerem moraš spreminjati taktiko iz runde v rundo, kjer velikokrat pač zmaga tisti, ki obdrži več moči in je bolj skoncentriran. Bi pa z veseljem imela več turnirjev,« je še povedala Ema Kozin.

Ker še ni na obzorju novega dvoboja, so njeni treningi zato bolj usmerjeni v stvari, ki jih je težko doseči med pripravami na borbe, in sicer se osredotoča na izboljšanje fizičnih sposobnosti, kot so hitrost, eksplozivnost in moč ter piljenje boksarske tehnike. Ema Kozin redno spremlja ženski boks, še posebno se veseli močnih borb.

Trenerstvo ali podjetništvo?

Njena menedžerka Katja Fašink dodaja, da je Ema osvojila že vse pasove, torej »nebo je že prešla, stekleni strop sva že prešli«. »Meni se zdi najbolj pomembno, da Ema pride cela iz ringa,« še dodaja. Izpostavila je še finančne neenakosti v ženskem boksu, kjer boksarke zaslužijo precej manj kot moški kolegi. Kljub temu je ponosna na poslovne dosežke, saj je Ema v zadnjem letu zaslužila več kot v celotni karieri do zdaj. Si pa Katja Fašink želi, da bi bilo več ženskih menedžerk v boksarski industriji – sama je prva licencirana menedžerka z licenco WBF –, da bi spremenile kulturo dialoga.

Na vprašanje, kaj bi jo po koncu kariere bolj zanimalo: podjetništvo ali trenerstvo, pa Ema Kozin odgovarja, da bolj vloga trenerke, ampak morda malo bolj rekreativno. »Trenerstvo namreč pomeni, da nisi trener samo za nekaj ur treninga na dan, ampak tudi to, da hodiš na tekme in moraš biti zelo povezan s svojimi varovanci ter jim na neki način biti včasih tudi 'tretji od staršev'. A zdi se mi, da se bom vseeno raje posvetila svoji družini. V boksu bom toliko časa, kolikor bo moja ljubezen do boksa vztrajala. Sicer bi pa predvsem rada delala s številkami: ali bo to podjetništvo ali mogoče aktuarstvo, ki ga študiram, ali pa kaj drugega.«