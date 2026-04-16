  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Šport

    Gradnja trdnih temeljev za prihodnje uspehe v boksu

    Ema Kozin in njena menedžerka Katja Fašink se spopadata z dilemo, ali še naprej tekmovati pod slovensko zastavo ali poiskati priložnost v tujini.
    Cilji za prihodnost in izzivi, s katerimi se spopadajo ženske v boksu, sta v podkastu predstavili Ema Kozin, najmlajša svetovna prvakinja v boksu, in njena menedžerka Katja Fašink. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    Cilji za prihodnost in izzivi, s katerimi se spopadajo ženske v boksu, sta v podkastu predstavili Ema Kozin, najmlajša svetovna prvakinja v boksu, in njena menedžerka Katja Fašink. FOTO: Marko Feist
    Miha Šimnovec
    Marjana Kristan Fazarinc
    16. 4. 2026 | 05:50
    5:01
    A+A-

    Najmlajša svetovna prvakinja v boksu Ema Kozin, ki je diplomirala iz finančne matematike, zdaj pa končuje magistrski študij aktuarstva, se z osredotočanjem na svoje fizične sposobnosti in izboljšanje tehničnih vidikov boksa gradi trdne temelje za prihodnje uspehe. Njena predanost in vztrajnost sta ključni za doseganje dolgoročnih ciljev, tako v boksu kot zunaj njega.

    Dolgoročna vizija 27-letne Eme Kozin in njene menedžerke Katje Fašink vključuje skrbno načrtovanje prihodnjih borb in iskanje najboljših priložnosti za nadaljevanje kariere. Ena ključnih dilem je vprašanje, ali bo Ema še naprej tekmovala pod slovensko zastavo ali pa bo iskala priložnosti v tujini. Slovenija kljub svoji majhnosti zagotavlja stabilno okolje za trening in razvoj, vendar večji boksarski trgi v tujini omogočajo širšo prepoznavnost in finančne nagrade, sta pojasnili v podkastu, ki si ga oglejte spodaj.

    Obe zelo cenita Slovenijo, vendar bi finančne in profesionalne priložnosti v tujini lahko zagotovile boljše pogoje za nadaljevanje Emine kariere. Kljub temu ostajata odprti za dialog in sodelovanje z državo, da bi izboljšali pogoje za boksarje in razvili boksarsko industrijo v Sloveniji.

    Novi vzorec poslovanja

    V boksarsko industrijo, tako regionalno kot globalno, sogovornici uvajata popolnoma nov vzorec poslovanja in vedenja, ki vključuje tesno sodelovanje in soodločanje. Imata namreč skupno podjetje, kar je, kot pravi Katja Fašink, omogočilo, da Ema samostojno odloča o svojih borbah, Katja in njena ekipa pa skrbno vodijo pogajanja in organizacijo. Ta pristop je že vzbudil pozornost drugih žensk v industriji, ki si želijo slediti njunemu zgledu.

    Menedžerka Katja Fašink in svetovna prvakinja v boksu Ema Kozin. FOTO:  Marko Feist
    Menedžerka Katja Fašink in svetovna prvakinja v boksu Ema Kozin. FOTO: Marko Feist
    Najpomembnejša cilja Eme Kozin sta, kako napredovati v boksu, in končanje magisterija. Osvojila je že pasove WBC, WBO, WBF, WIBA, IBA, WIBF, GBU, GBC in WBU. Njena profesionalna kariera se je začela leta 2016, od takrat pa je imela 27 borb, od tega 24 zmag, dva poraza in en remi. Pravi, da je razlika med amaterskim in profesionalnim boksom skoraj taka kot med sprintom in maratonom. »Sem vzdržljivostni športnik, ki preferira maraton, neko daljšo tekmo, na katerem moraš spreminjati taktiko iz runde v rundo, kjer velikokrat pač zmaga tisti, ki obdrži več moči in je bolj skoncentriran. Bi pa z veseljem imela več turnirjev,« je še povedala Ema Kozin.

    Ker še ni na obzorju novega dvoboja, so njeni treningi zato bolj usmerjeni v stvari, ki jih je težko doseči med pripravami na borbe, in sicer se osredotoča na izboljšanje fizičnih sposobnosti, kot so hitrost, eksplozivnost in moč ter piljenje boksarske tehnike. Ema Kozin redno spremlja ženski boks, še posebno se veseli močnih borb.

    Katja Fašink: V boksarsko industrijo, tako regionalno kot globalno, uvajamo popolnoma nov vzorec poslovanja in vedenja, ki vključuje tesno sodelovanje in soodločanje - imava namreč skupno podjetje. FOTO:  Marko Feist
    Katja Fašink: V boksarsko industrijo, tako regionalno kot globalno, uvajamo popolnoma nov vzorec poslovanja in vedenja, ki vključuje tesno sodelovanje in soodločanje - imava namreč skupno podjetje. FOTO: Marko Feist
    Njena menedžerka Katja Fašink dodaja, da je Ema osvojila že vse pasove, torej »nebo je že prešla, stekleni strop sva že prešli«. »Meni se zdi najbolj pomembno, da Ema pride cela iz ringa,« še dodaja. Izpostavila je še finančne neenakosti v ženskem boksu, kjer boksarke zaslužijo precej manj kot moški kolegi. Kljub temu je ponosna na poslovne dosežke, saj je Ema v zadnjem letu zaslužila več kot v celotni karieri do zdaj. Si pa Katja Fašink želi, da bi bilo več ženskih menedžerk v boksarski industriji – sama je prva licencirana menedžerka z licenco WBF –, da bi spremenile kulturo dialoga.

    Trenerstvo ali podjetništvo?

    Ema Kozin: Razlika med amaterskim in profesionalnim boksom je skoraj taka kot med sprintom in maratonom. FOTO: Marko Feist
    Ema Kozin: Razlika med amaterskim in profesionalnim boksom je skoraj taka kot med sprintom in maratonom. FOTO: Marko Feist
    Na vprašanje, kaj bi jo po koncu kariere bolj zanimalo: podjetništvo ali trenerstvo, pa Ema Kozin odgovarja, da bolj vloga trenerke, ampak morda malo bolj rekreativno. »Trenerstvo namreč pomeni, da nisi trener samo za nekaj ur treninga na dan, ampak tudi to, da hodiš na tekme in moraš biti zelo povezan s svojimi varovanci ter jim na neki način biti včasih tudi 'tretji od staršev'. A zdi se mi, da se bom vseeno raje posvetila svoji družini. V boksu bom toliko časa, kolikor bo moja ljubezen do boksa vztrajala. Sicer bi pa predvsem rada delala s številkami: ali bo to podjetništvo ali mogoče aktuarstvo, ki ga študiram, ali pa kaj drugega.«

    Norveška izzivalka prekrižala račune slovenski šampionki, ki ima le nekaj buškic

    Ema Kozin je morala na boksarskem spektaklu v Lillestrømu pri Oslu priznati premoč domači zvezdnici Cecilii Braekhus.
    Miha Šimnovec 4. 10. 2025 | 23:37
    Prisrčen sprejem za Emo Kozin

    Princeska postala kraljica in pokazala, da ima veliko srce tudi zunaj ringa

    Slovenski boksarski šampionki Emi Kozin v ljubljanskem Športnem centru Gepard pripravili prisrčen sprejem. Na njena vrata že trkajo tri izzivalke.
    Miha Šimnovec 23. 11. 2023 | 19:29
    Podkast

    Rok Lampe: Imenovanje Stevanovića je poraz za desnico

    Sova, katere naloga je zaščititi suverenost države pred tujimi vplivi, je ugotovila, da je šlo za tuji vpliv, in tega ne moremo kar pomesti pod preprogo.
    Uroš Esih 15. 4. 2026 | 05:00
    Madžarska

    Grda ločitev Pétra Magyarja in Judit Varga

    On jo je na skrivaj snemal (in potem objavil) njun pogovor, ona pa ga je obtožila fizičnega in verbalnega nasilja.
    14. 4. 2026 | 12:00
    Obtožba

    Narkodilerje vodil svetovni prvak, med njimi tudi Slovenec

    Marko Benzon z vzdevkom Čimpi je bil domnevno kolovodja kriminalcev.
    Boštjan Celec 15. 4. 2026 | 08:00
    Ko »prvi vaterpolist v državi« z vrsto manevrov priplava do funkcije

    Ob tokratnih rezultatih državnozborskih volitev v Sloveniji ima figura vaterpolista precej manj posrečeno vlogo.
    15. 4. 2026 | 12:32
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
    Magazin  |  Zanimivosti
    JE VREDNO?

    Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

    Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
    15. 4. 2026 | 10:07
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Vredno branja

    Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

    Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
    13. 4. 2026 | 09:41
    Šport 2026podkastEma KozinKatja Fašinkšportniki

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo