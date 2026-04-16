    Predstavitvena informacija  |   Šport

    Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

    Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
    Kakovostno delovno okolje danes pomeni tudi skrb za dobro počutje zaposlenih. FOTO: Depositphotos
    Naročnik oglasne vsebine je Olimpijski komite Slovenije
    16. 4. 2026 | 11:17
    Sodobno delovno okolje od delodajalcev zahteva premišljen odnos do ljudi, jasne vrednote in kulturo, v kateri imajo pomembno mesto tudi dobro počutje zaposlenih, povezanost ekip ter ravnovesje med delom in prostim časom. Zaposleni vse bolj cenijo podjetja, ki razumejo pomen kakovostnega delovnega okolja in ustvarjajo razmere, v katerih se lahko posamezniki razvijajo strokovno in osebno.

    Takšna usmeritev se kaže na različne načine, tudi s spodbujanjem gibanja, zdravega življenjskega sloga in vrednot, ki jih šport prinaša v vsakdanje okolje. Podjetja, ki te vsebine prepoznavajo kot del svoje kulture, gradijo privlačnejše delovno okolje, hkrati pa s svojo naravnanostjo prispevajo tudi k širši družbeni sliki in razvoju skupnosti.

    Tem prizadevanjem sledi tudi certifikat Športu prijazno podjetje, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije. Namenjen je organizacijam, ki v delovno okolje vključujejo vrednote športa, spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo razvoj slovenskega športa. Podjetjem ponuja priložnost, da svoje aktivnosti na tem področju nadgradijo, jih sistematično ovrednotijo in tudi javno predstavijo kot pomemben del svoje identitete.

    Oddajte prijavo za certifikat Športu prijazno podjetje do 30. junija 2026

    Podpora športnim aktivnostim zaposlenim prinaša več energije, osredotočenosti in manj odsotnosti. FOTO: Depositphotos
    Kaj je certifikat Športu prijazno podjetje

    Olimpijski komite Slovenije s certifikatom Športu prijazno podjetje spodbuja širjenje športnih vrednot v poslovnem okolju ter krepitev gibanja in zdravega življenjskega sloga med zaposlenimi. Certifikat podeljujejo od leta 2025, v tem času pa sta ga prejeli že dve generaciji podjetij, skupno 36. V drugi generaciji so uvedli tudi razdelitev glede na doseženo število točk, in sicer na priznanja ter certifikate, kar dodatno spodbuja podjetja k sistematičnemu razvoju aktivnosti na tem področju.

    Za pridobitev certifikata se lahko prijavijo podjetja s sedežem v Sloveniji in podružnice tujih podjetij, ki delujejo v Sloveniji. Pobuda je namenjena tako velikim organizacijam kot manjšim podjetjem, ki želijo svojo skrb za zdravje zaposlenih in podporo športu nadgraditi ter jo jasno umestiti v svojo poslovno strategijo. To vključuje različne pristope, od organizacije športnih aktivnosti do oblikovanja delovnega okolja, ki podpira zdrav življenjski slog in dobro počutje zaposlenih.

    Pomemben vidik je tudi podpora slovenskemu športu. Olimpijski komite Slovenije spodbuja podjetja k podpori slovenskemu športu, razvoju športnih programov in posameznikov, bodisi v lokalnem okolju bodisi na širši ravni.

    Takšna podjetja s svojim delovanjem krepijo kulturo zdravja in gibanja, kot poudarja Matic Švab, poslovni direktor Olimpijskega komiteja Slovenije: »Podjetja, ki pridobijo certifikat Športu prijazno podjetje, dokazujejo, da aktivno gradijo kulturo zdravja in gibanja, spodbujajo zaposlene k športni dejavnosti ter omogočajo boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Hkrati z vlaganji in podporo na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni prispevajo k razvoju slovenskega športa. Certifikat je priznanje tem vrednotam in jasen signal, da gre za delodajalce, ki jim je mar za dobrobit zaposlenih in širše družbe, hkrati pa imajo pomembno konkurenčno prednost pri privabljanju in ohranjanju talentov.«

    Certifikat Športu prijazno podjetje spodbuja vključevanje športnih vrednot v poslovno okolje. FOTO: OKS
    To je dolgoročna naložba v zaposlene

    Podjetja, ki sistematično spodbujajo gibanje in zdrav življenjski slog, pogosto opažajo pozitivne učinke na ravni posameznika in celotne organizacije. Zaposleni, ki imajo možnost za redno telesno dejavnost, lažje ohranjajo energijo, so bolj osredotočeni pri delu in manj pogosto odsotni zaradi zdravstvenih težav. Ob tem se krepi tudi občutek pripadnosti, saj skupne aktivnosti povezujejo ekipe in izboljšujejo medosebne odnose.

    Takšen pristop vpliva tudi na širšo podobo podjetja. Organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih in podpirajo šport, postajajo privlačnejši delodajalci. Na trgu dela, kjer podjetja tekmujejo za kadre, je to pomembna prednost pri privabljanju novih sodelavcev in ohranjanju obstoječih.

    Prejemniki certifikata so upravičeni tudi do šestih sklopov bonitet, ki dodatno krepijo njihovo prepoznavnost in povezovanje s športnim okoljem. S tem certifikat presega simbolno priznanje in postaja orodje za dolgoročen razvoj organizacijske kulture.

    Pomembna posebnost certifikata je njegov neposredni družbeni učinek. Strošek postopka za podjetja se namreč v celoti nameni podpori mladim športnikom iz socialno šibkejših okolij. Sredstva se stekajo v Fundacijo Leona Štuklja in Miroslava Cerarja ter v program Botrstvo v športu, ki mladim omogočata boljše pogoje za razvoj športne kariere. Podjetja s tem ne vlagajo le v lastno organizacijo, temveč prispevajo tudi k razvoju prihodnjih generacij športnikov.

    Slavnostna podelitev FOTO: OKS
    Kako poteka prijava

    Letošnji razpis za pridobitev certifikata Športu prijazno podjetje je odprt med 7. aprilom in 30. junijem 2026. Prijava poteka prek spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije.

    Na razpis se lahko prijavijo podjetja s sedežem v Sloveniji in podružnice tujih podjetij, ki delujejo v Sloveniji. Postopek omogoča pregled in ovrednotenje aktivnosti, ki jih podjetje že izvaja na področju spodbujanja gibanja zaposlenih in podpore športu.

    V času razpisa bo za prijavitelje organizirana tudi informativna delavnica, na kateri bodo predstavili postopek prijave, merila ocenjevanja in odgovorili na vprašanja podjetij. Delavnica predstavlja priložnost za boljšo pripravo prijave in razumevanje vseh korakov postopka.

    Podjetja, ki bodo izpolnila merila, se bodo pridružila novi generaciji prejemnikov certifikata. Olimpijski komite Slovenije jih bo v družbo dosedanjih prejemnikov sprejel na slavnostni podelitvi v okviru Dnevov Olimpijskega komiteja Slovenije, ki bodo letos oktobra.

    Dogodek je tudi priložnost za povezovanje podjetij, izmenjavo dobrih praks in dodatno krepitev vloge športa v poslovnem okolju.

    Prijava na razpis je odprta do 30. junija 2026. Prijavite se TUKAJ.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

