Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Vrhunskost v športu ne nastane čez noč. Za uspehi stojijo leta sistematičnega dela, strokovne podpore, odgovornega menedžmenta in tudi poslovnih odločitev. Prav zato šport danes vse pogosteje povezujemo s podjetništvom, tehnologijo, marketingom in družbeno odgovornostjo.

Šport se vse bolj prepleta z gospodarstvom, digitalizacijo in globalnimi trgi, zato postaja jasno, da vrhunski rezultati zahtevajo širši ekosistem znanja, podpore in partnerstev. Razvoj športnikov, sponzorski modeli, etična vprašanja in upravljanje športnih organizacij postajajo pomembne teme tudi za podjetja in odločevalce.

Prav tem vprašanjem bosta namenjeni uredniška kampanja in poslovna konferenca Delovega poslovnega centra Šport 2026 z naslovom Šport je posel: kako ustvariti zmagovalce prihodnosti, ki bo odprla pogovor o športu kot razvojni, poslovni in družbeni priložnosti. Poslovna konferenca bo v sredo, 20. maja 2026, v Kristalni palači v Ljubljani.

Šport kot razvojna in poslovna priložnost

Šport se razvija v eno najmočnejših globalnih industrij, v kateri nastajajo nove poslovne priložnosti za podjetja, tehnološke ponudnike, medije, vlagatelje, javne ustanove in športne organizacije.

Ob tem se odpirajo številna vprašanja: kako sistemsko razvijati športne talente, kako športnikom zagotoviti dolgoročno vzdržno kariero, kako graditi močne in verodostojne osebne blagovne znamke ter kako šport povezovati z inovacijami, podatkovno analitiko, zdravjem, medijskimi vsebinami in sodobnimi modeli sponzorstev.

Od 19. marca do 21. maja 2026 bomo na delo.si in v četrtkovih izdajah časopisa Delo obravnavali teme, ki opredeljujejo sodobni športni prostor.

V središču uredniške kampanje bodo razvoj športnih talentov kot dolgoročne naložbe, gradnja športnika kot blagovne znamke in medijske platforme ter vprašanja integritete, etike in upravljanja tveganj v sodobnem športu. Posebno pozornost bomo namenili tudi vplivu tehnologije, podatkovne analitike in umetne inteligence na trening, zdravje, preprečevanje poškodb in športni marketing, hkrati pa osvetlili šport kot širši poslovni ekosistem, v katerem se prepletajo sponzorstva, medijske pravice, infrastruktura, interesi podjetij, države in lokalnih skupnosti.

Kampanja bo zajela tudi zmagovalne zgodbe in trajnost športnih karier, od psiholoških in fizičnih izzivov vrhunskih športnikov do prehoda v poslovno okolje, pri čemer bomo iskali odgovore na vprašanje, kako športne vrednote, znanje in izkušnje prevesti v dolgoročni razvojni in poslovni kapital.

FOTO: Darko Tomas/Cropix

FOTO: Depositphotos

Konferenca, ki povezuje šport, gospodarstvo in vrednote

Vrhunec uredniške kampanje bo poslovna konferenca Šport 2026 z naslovom Šport je posel: kako ustvariti zmagovalce prihodnosti, ki bo 20. maja 2026 v Kristalni palači v Ljubljani. Organizatorja dogodka sta medijska hiša Delo in Delov poslovni center, programski partner konference pa podjetje Arista Plus.

Rdeča nit konference bo razmislek o tem, kako povezati razvoj športnih talentov, poslovne modele, tehnologijo in vrednote integritete v celovit športni ekosistem, ki ustvarja uspešne športnike in hkrati prinaša dolgoročne koristi gospodarstvu in družbi.

Osrednji govornik dogodka bo Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, ki bo spregovoril o pomenu integritete in športnih vrednot kot temeljih olimpizma.

Prva okrogla miza z naslovom Po poti zmagovalcev: od talenta do ikone – kako nastane vrhunski športnik bo odprla razmislek o tem, kaj vse stoji za športnikom, ki doseže svetovni vrh. Razprava bo osvetlila pomen družinske podpore, psihološke stabilnosti, strokovne priprave in menedžerskih odločitev ter vprašanje, kako iz talenta nastane prepoznavna osebna blagovna znamka. Med sodelujočimi bodo Darja Garnbret, mama najboljše plezalke na svetu Janje Garnbret, Rebeka Zdešar, mama olimpijskega podprvaka Žana Kranjca, Janez Bijol, direktor podjetja Bijol in predsednik zbora za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije, Katja Fašink, menedžerka svetovne prvakinje v boksu Eme Kozin, ter nekdanji vrhunski smučar prostega sloga Filip Flisar. Pogovor bo vodila Anja Hlača Ferjančič.

Franjo Bobinac, predsednik OKS na lanski konferenci Šport. FOTO: Blaž Samec

Druga okrogla miza z naslovom Več kot igra: poslovni, tehnološki in etični temelji vrhunskega športa bo odprla vprašanja sodobnega športnega upravljanja, odgovornega sponzorstva ter vpliva tehnologije na športne rezultate in tržne vrednosti športnikov. Sodelovali bodo Blaž Jakič, član uprave Zavarovalnice Triglav, dr. Rožle Prezelj, varuh športnikovih pravic, Petra Majdič, nekdanja vrhunska športnica in podjetnica, Ivana Vrviščar, članica uprave Pošte Slovenije, ter Andrej Krajner, direktor blagovne znamke in komuniciranja pri NLB. Razpravo bo moderirala Anja Hlača Ferjančič.

Tudi Domen Prevc bo gost konference. FOTO: Matej Družnik

Zaključni del konference bo namenjen pogovoru Zgodbe, ki navdihujejo: športne vrednote v poslovnem svetu, v katerem bodo udeleženci razmišljali o tem, kako športni principi, kot so disciplina, osredotočenost, vztrajnost in integriteta, oblikujejo tudi uspešne poslovne zgodbe. Gost tega dela bo Domen Prevc, smučarski skakalec, aktualni olimpijski prvak in svetovni rekorder, pogovor pa bo vodila dr. Milena Fornazarič iz družbe Arista Plus.

Konferenca se bo zaključila z neformalnim druženjem udeležencev, ki bo ponudilo prostor za izmenjavo pogledov, nova partnerstva ter povezovanje predstavnikov športa, gospodarstva in javnega sektorja.