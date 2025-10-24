  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Šport

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Dr. Zdenko Trampuš in ekipa Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmehe tudi najzahtevnejšim pacientom. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Dr. Zdenko Trampuš in ekipa Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmehe tudi najzahtevnejšim pacientom. FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    24. 10. 2025 | 10:23
    8:11
    A+A-

    Nasmejani in srečni obrazi povedo več kot tisoč besed. In ko ob tem še pristavijo: »Zakaj sem tako dolgo čakal/-a«, je jasno, da so odkrili pravo pot do sreče.

    Za mnoge paciente klinike Ortoimplant DENTAL SPA je ta pot pomenila konec dolgoletnih bolečin, sramu in negotovosti. Zobje namreč izražajo osebnost, samozavest, zdravje in uživanje v življenju. In ko to izgubimo, se pogosto zdi, da smo hkrati ostali tudi brez delčka sebe.

    Takrat na sceno stopi dr. Zdenko Trampuš s svojo ekipo, saj vedno najde pot, kako pomagati tudi tistim, ki so izčrpali vse druge možnosti. A ravno tam, kjer drugi obupajo, se pri Ortoimplantu DENTAL SPA zgodbe šele začnejo.

    Klinika, specializirana za zdravljenje najtežjih primerov brezzobosti, vsak dan dokazuje, da se z najsodobnejšimi implantološkimi metodami, kot so All-on-4, Zygoma All-on-4, pterigoidnisubperiostalni in transnazalni implantati, lahko povrnejo popolna funkcija ugriza, estetika in predvsem zaupanje v življenje.

    Za temi preobrazbami stojijo resnične zgodbe ljudi, ki so v Ortoimplantu DENTAL SPA našli več kot le nov nasmeh. Našli so občutek svobode. Med njimi so tudi Mojca, Sebin in Zoya, trije pacienti, ki so dokaz, da je s pravim pristopom tudi nemogoče mogoče.

    Mojca: »Zdravnik mi je dal upanje, da bom spet ugriznila v jabolko«

    Mojca iz Kranja si je želela le eno: znova ugrizniti v jabolko. Ko je prvič prestopila prag klinike, je dr. Zdenko Trampuš takoj prepoznal, da bo klasična rešitev zanjo premalo. Zaradi izgube kosti v zgornji čeljusti je bila idealna kandidatka za napredno kombinacijo All-on-4 na dveh zigomatičnih implantatih v zgornji in klasičnega All-on-4 v spodnji čeljusti.

    »Zdravnik mi je dal upanje, da ne bom imela zob za v kozarec,« se spominja Mojca. Po dveh posegih in nekaj potrpežljivosti se ji je uresničila največja želja, saj je spet ugriznila v jabolko, ki ga je prinesla kar v torbici ob predaji končnega dela. »Zdaj lahko jem vse. Zobje so moji,« pove s toplim nasmehom, ki pove več kot tisoč besed.

    Sebin: Pot od brezupa do novega nasmeha

    Sebin je k Ortoimplantu DENTAL SPA prišel iz Bosne, potem ko so ga številni zobozdravniki v Sarajevu, na Hrvaškem in celo v ZDA zavrnili. »Vsak mi je rekel, da mi lahko pomaga, a ko so videli stanje čeljusti, niso bili več sposobni izvesti posega,« pripoveduje. Pandemija kovida je vse skupaj še otežila, saj so bile ordinacije zaprte, potovanja omejena, njegovo stanje pa vse slabše.

    Ko je končno prišel do dr. Trampuša, se je vse spremenilo. »Izgubil je veliko kostnine, kar je onemogočalo klasične implantate. Zato smo uporabili zigomatične in pterigoidne implantate, s katerimi je mogoče rešiti primere, kjer kosti praktično ni,« pojasni dr. Trampuš.

    Danes se Sebin znova smeji brez omejitev. »Nisem mogel verjeti, da je mogoče. Ko sem se pogledal v ogledalo, sem imel občutek, kot da sem dobil deset let nazaj,« pravi ganjeno.

    Zoya: Od bolečine do svobode

    »Hrana mi ni bila več v užitek,« se spominja Zoya, ki jo je hudi parodontitis pripeljal do točke, ko je vsak obrok in vsak obisk zobozdravnika postal muka. Zaradi vnetja in izgube kosti je hodila na zdravljenje skoraj vsak teden, a stanje se ni izboljšalo.

    »Ko vsak obrok postane izziv, je čas za trajno rešitev,« poudari dr. Trampuš, ki se je odločil za popolno rehabilitacijo z metodo All-on-4 v zgornji in spodnji čeljusti. Po posegu, ki je bil izveden po edinstvenem DENTAL SPA protokolu, je Zoya spet zasijala. »Zdaj je vse neprimerljivo boljše. Nobene bolečine več, le svoboda in užitek,« pripoveduje s hvaležnostjo.

    Klinika, kjer se ne ustrašijo nobenega pacienta

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA je vsak pacient zgodba zase, s svojimi strahovi, izkušnjami in upanjem, da bo nekoč spet zaživel brez bolečin. Prav zato v Ortoimplantu DENTAL SPA vsak korak temelji na zaupanju, strokovnosti in občutku varnosti.

    Že prvi korak je drugačen: brezplačni specialistično-diagnostični pregled vključuje funkcionalno-diagnostično analizo, ortopan 2D- in digitalno 3D-diagnostiko (CBCT RTG), individualno specialistično obravnavo ter natančno predstavitev terapevtskega načrta. Vsako odločitev od prvega pogovora do zadnjega nasmeha sprejmejo premišljeno, z mislijo na pacienta.

    A tisto, kar Ortoimplant DENTAL SPA resnično loči od drugih, je njihov edinstveni DENTAL SPA protokol, razvit po dolgoletnih izkušnjah dr. Zdenka Trampuša in njegove ekipe. Protokol združuje najsodobnejše implantološke metode z možnostjo analgosedacije, torej nadzorovanega stanja zmanjšane zavesti pod vodstvom anesteziologa, ki pacientu omogoča popolnoma nebolečo in mirno izkušnjo tudi pri zahtevnih posegih.

    FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Leon Vidic

    Zato so Mojca, Sebin in Zoya svoje posege doživeli brez strahu in s popolnim zaupanjem v ekipo, ki je skrbela za vsako podrobnost. Mojca je po letih negotovosti končno občutila olajšanje, ko se je zbudila z novim nasmehom. Sebin je po letih neuspešnih poskusov v tujini našel rešitev, ki je bila izvedena varno in brez zapletov. Zoya, ki je pred tem preživljala mesece bolečin zaradi parodontoze, je po posegu okrevala hitro in brez vnetij, tudi zaradi hiperbarične kisikove terapije (HBOT), ki je del DENTAL SPA protokola.

    HBOT je ekskluzivna storitev, redko dostopna v zobozdravstvu. Pacient med terapijo diha 100-odstotni kisik v posebni komori, kar pospeši celjenje, zmanjša tveganje za zaplete in omogoča optimalne rezultate po implantoloških posegih. V kombinaciji z drugimi regenerativnimi tretmaji, kot so limfna drenaža, magnetoterapija in intravenska suplementacija, DENTAL SPA protokol poskrbi, da je okrevanje hitro, varno in celostno.

    Ta pristop združuje tisto, kar pacienti najbolj potrebujejo – vrhunsko tehnologijo, izkušene strokovnjake in pristno človečnost. Ni naključje, da se ob koncu poti mnogi nasmehnejo in rečejo: »Zakaj sem tako dolgo čakal/-a?«

    FOTO: Jože Suhadolnik
    FOTO: Jože Suhadolnik

    Zakaj Ortoimplant DENTAL SPA?

    Klinika je mednarodno priznani implantološki center, specializiran za zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti, tudi tam, kjer so drugi že obupali.

    Njihov pristop temelji na popolni diagnostiki, inovativnih implantoloških metodah in neprimerljivi pozornosti do pacienta.

    Če ste pripravljeni na življenje brez omejitev, rezervirajte svoj termin za specialistično-diagnostični pregled na številki +385 1 3703 498 ali izpolnite obrazec na spletni strani klinike.

    Za še več navdiha, strokovnih nasvetov in resničnih zgodb pacientov spremljajte Ortoimplant DENTAL SPA na družbenih omrežjih FacebookInstagramYouTubeTikTok in LinkedIn.

    Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA

