Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Največ pozornosti v industriji običajno dobijo končni izdelki, kot so orodja, stroji, naprave in blagovne znamke, ki jih poznajo kupci po vsej Evropi. Veliko redkeje pa se govori o podjetjih, ki te izdelke razvijajo, konstruirajo in proizvajajo. Med njimi je tudi GMM PROIZVODNJA iz Grosuplja, ki deluje kot razvojni in OEM-partner za evropske industrijske naročnike. Njihovo ime morda ni zapisano na embalaži izdelkov, so pa del proizvodne verige številnih evropskih industrijskih podjetij. Za naročnike izdelujejo kovinske komponente, prototipe in manjše do srednje velike serije, pri čemer velik del dela opravijo že v razvojni fazi. To pomeni, da pri projektih sodelujejo že v razvojni fazi in naročnikom pomagajo tudi pri iskanju izvedljivih proizvodnih rešitev.

Kaj pomeni OEM proizvodnja? OEM proizvodnja pomeni, da specializirano podjetje razvija ali izdeluje komponente oziroma končne izdelke za drugo blagovno znamko. Naročnik izdelek nato trži pod svojim imenom, proizvodni partner pa poskrbi za tehnično izvedbo, kakovost izdelave in po potrebi tudi montažo, pakiranje ter logistiko. Takšen model je pogost v industriji, kjer podjetja potrebujejo zanesljivo proizvodnjo, vendar ne želijo vseh procesov razvijati sama.

Takšen model je danes v industriji precej iskan. Veliki tržni igralci potrebujejo partnerje, ki lahko prevzamejo več faz proizvodnje hkrati, skrajšajo razvojne poti in zmanjšajo število zunanjih izvajalcev. Del proizvodnje se zato vrača bližje evropskemu trgu, k podjetjem, ki združujejo tehnično znanje, prilagodljivost in stabilno izvedbo.

Kako slovensko podjetje postane razvojni partner velikim igralcem?

Med naročniki podjetja GMM PROIZVODNJA so tudi svetovno znana imena, kot so Bosch, Würth, Stanley Black & Decker in Brunswick.

Začetki podjetja GMM PROIZVODNJA segajo v leto 1973, podjetje pod tem imenom pa deluje od leta 1993. Danes imajo v Grosuplju več kot 6400 kvadratnih metrov proizvodnih površin, kjer potekajo razvoj, prototipiranje, CNC-obdelava, laserski razrez, varjenje, površinska zaščita, montaža in logistika.

Pomembno je predvsem to, da velik del procesov opravijo na eni lokaciji. V praksi to pomeni manj usklajevanja med različnimi izvajalci, hitrejše prilagoditve in boljši nadzor nad kakovostjo. Pri industrijskih projektih, kjer so roki pogosto kratki, spremembe pa del razvoja, je to lahko precejšnja prednost.

Njihovi naročniki prihajajo iz različnih industrijskih panog, med njimi pa so tudi svetovno znana podjetja, kot so Bosch, Stanley Black & Decker, Würth, Trend UK, Brunswick in Exact Tools. Pri tovrstnih sodelovanjih so poleg dovolj velikih proizvodnih kapacitet pomembne tudi zanesljivost dobave, natančnost izdelave in sposobnost dolgoročnega sodelovanja ter predvsem pripadni in visoko usposobljeni sodelavci.

Industrija danes ne išče več samo proizvajalca

Pred leti je bilo v številnih proizvodnih projektih dovolj, da je podjetje izdelalo komponento po načrtu, danes pa naročniki praviloma pričakujejo precej več. Partner mora namreč razumeti konstrukcijo izdelka, sodelovati mora pri optimizaciji proizvodnje, predlagati izboljšave in hkrati zagotoviti stabilno serijsko izdelavo. Pri GMM zato velik poudarek namenjajo razvoju in prototipiranju. Naročniki lahko skupaj z njihovo ekipo preverjajo izvedljivost posameznih rešitev, prilagajajo konstrukcijo in testirajo prototipe še pred začetkom serijske proizvodnje, kar zagotavlja manj zapletov pozneje v procesu in hitrejši prihod izdelka na trg.

Poleg tega lahko podjetje prevzame tudi nadaljnje faze proizvodnje. Med njihovimi storitvami so CNC-rezkanje in struženje, laserski razrez pločevine, CNC-krivljenje, varjenje in različni postopki površinske zaščite, na koncu pa sledita še montaža, pakiranje in še širši nabor storitev skupaj z lokalnimi podizvajalci.

To je eden od razlogov, da sodelujejo predvsem pri projektih, pri katerih naročniki potrebujejo manjše ali srednje velike serije. Takšna proizvodnja zahteva precej več prilagodljivosti kot masovna industrijska izdelava, hkrati pa mora ohraniti vrhunsko kakovost.

Ko je pomembna vsaka desetinka

Industrija danes zahteva visoko natančnost izdelave, zanesljive procese in prilagodljivost pri razvoju kovinskih komponent.

V kovinskopredelovalni industriji se napake hitro poznajo. Če dimenzija odstopa za desetinko milimetra, lahko to povzroči težave pri montaži ali delovanju celotnega izdelka, zato imajo proizvodni procesi danes precej višje zahteve kot pred leti.

V GMM delujejo po standardih ISO 9001 in ISO 14001, kar zahteva sistematičen nadzor kakovosti in organizirane procese tudi na področju ravnanja z okoljem. A v praksi je pogosto še pomembnejše nekaj drugega: da ima podjetje dovolj izkušenj, da zna predvideti in oceniti težave, še preden se pojavijo v proizvodnji. Zato veliko evropskih naročnikov išče partnerje za dolgoročno sodelovanje, ne le najugodnejšega izvajalca posamezne storitve. Prekinitev proizvodnje, zamik dobave ali slabo izdelana komponenta lahko povzročijo bistveno višje stroške kot nekoliko dražja, vendar zanesljiva in stabilna proizvodnja.

Ključno vlogo ima tudi komunikacija med naročnikom in proizvodnjo. Razvoj, konstrukcija in izdelava morajo biti povezani, sicer se pokažejo težave pri serijski proizvodnji. Model, v katerem razvoj in proizvodnja sodelujeta neposredno, zato postaja vse pomembnejši.

Slovensko znanje v evropskih dobavnih verigah

GMM PROIZVODNJA je družbeno odgovorno podjetje in svojo vlogo razume tudi širše, zato s podporo lokalnim projektom, športnim klubom in mladim športnikom vrača okolju, iz katerega izhaja.

Zadnjih nekaj let je evropska industrija precej bolj pozorna na vprašanje dobavnih verig. Pandemija, logistične motnje in rast stroškov transporta so številna podjetja spodbudile k razmisleku, ali želijo imeti proizvodnjo oddaljeno od evropskega trga. Posledično so se začela krepiti sodelovanja s podjetji, ki lahko proizvodnjo zagotavljajo znotraj Evrope, ob tem pa ostanejo dovolj prilagodljiva za razvojne projekte in manjše serije. Tu imajo podjetja, kot je GMM PROIZVODNJA, precej pomembno vlogo. Njihova prednost ni v množični proizvodnji milijonskih serij, ampak v kombinaciji razvoja, tehničnega znanja in proizvodne prilagodljivosti, kar veliki proizvodni obrati težje zajamejo, predvsem pri projektih, pri katerih se izdelek še razvija ali prilagaja. Hkrati ostajajo takšna podjetja močno vpeta tudi v lokalno okolje, od koder prihaja večina sodelavcev, tako da podpirajo športne klube, mlade športnike in različne lokalne projekte. Povezava z lokalnim prostorom je pri družinsko in razvojno usmerjenih podjetjih še vedno precej izrazita, tudi kadar delujejo na mednarodnih trgih. Tudi pri grosupeljski GMM PROIZVODNJI je aktivna vključenost v skupnost temeljna vrednota podjetja.

Industrija, ki temelji na dolgoročnem sodelovanju

GMM PROIZVODNJA v Grosupljem danes deluje na več kot 6.400 kvadratnih metrih proizvodnih površin, kjer potekajo razvoj, prototipiranje in proizvodnja kovinskih komponent.

V proizvodnji se partnerstva praviloma ne gradijo čez noč, saj naročniki običajno ostajajo pri podjetjih, ki jim zaupajo razvoj, kakovost in dobavne roke, zato je v industriji veliko pomembnejša dolgoročna stabilnost kot hitri promocijski učinki. GMM PROIZVODNJA danes sodeluje z evropskimi podjetji, ki potrebujejo razvojno-proizvodnega partnerja za kovinske izdelke in komponente. Pri tem stavijo na predvidljivo in natančno proizvodnjo, kar je tudi razlog, da veliko njihovega dela širša javnost ne opazi – končni izdelki nosijo imena znanih blagovnih znamk, za njimi pa stojijo razvoj, obdelava in proizvodni procesi, ki nastajajo v Grosuplju.

