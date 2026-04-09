    Ronaldo je kot coca-cola – kaj pa Luka, Janja in Tadej? (VIDEO)

    Slovenske športnice in športniki gradijo prepoznavnost na kombinaciji vrhunskih rezultatov ter osebne skromnosti.
    Lani so si ljubitelji odbojke lahko ogledali dokumentarno serijo Bratje z igrišča o poti slovenske moške reprezentance do uspeha. Foto Leon Vidic
    Lani so si ljubitelji odbojke lahko ogledali dokumentarno serijo Bratje z igrišča o poti slovenske moške reprezentance do uspeha. Foto Leon Vidic
    Milka Bizovičar
    9. 4. 2026 | 06:00
    7:43
    A+A-

    Globalna vrednost športne industrije je letos po ocenah vredna že več kot 500 milijard dolarjev. K temu športna sponzorstva prispevajo približno 75 milijard dolarjev, ob pričakovani nadaljnji stabilni rasti bi leta 2030 lahko dosegla že skoraj sto milijard dolarjev.

    Kot v poročilu o trgu sponzorstev za leto 2026 ob teh podatkih navaja The Business Research Company, je največji generator povečevanje števila športnih dogodkov, to pa je posledica rasti priljubljenosti športa ter tudi virov za organizacijo dogodkov. Globalizacija športa tudi omogoča, da dogodki dosežejo več gledalcev. Vse to pa je zanimivo za sponzorje.

    Analitična družba Nielsen pa v poročilu o trendih, ki letos poleg rasti gledanosti oblikujejo športni marketing – tudi na račun rasti zanimanja za ženski šport –, izpostavlja sočasen prenos dogodkov na več platformah, poleg na TV tudi na pretočnih kanalih, ki pritegnejo različne skupine gledalcev, s tem pa se gledanost krepi.

    Še eden od trendov, ki dokazano povečujejo občinstvo posameznih športov, pa so športni. Od leta 2019, ko je Netflix predvajal prvo sezono dokumentarne serije o Formuli 1, se je občinstvo, ki prek ene od TV-postaj v ZDA spremlja dirke za svetovno prvenstvo v tem športu podvojilo. Gledanost športnih dokumentarcev, ki so eden od trendov in jih nekaj imamo tudi že v Sloveniji, pa se je, kot navaja Nielsen, v zadnjih treh letih početverilo.

    Vloga družbenih omrežij

    Posebno vlogo pri popularizaciji športa in športnikov imajo družbena omrežja. Študija newyorške univerze Cornell je pokazala, da je mogoče zelo natančno napovedati gledanost nekega dogodka na podlagi aktivnosti navijačev (objave, komentarji, všečki ...) na družbenih omrežjih.

    Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

    Podatki tudi kažejo, da skoraj dve tretjini navijačev sledi svojim športnim idolom in njihovim ekipam na družbenih omrežjih. Na ta način se počutijo tudi bolj povezane z njimi. Skoraj polovica navijačev pa njihove profile spremlja tudi neposredno med tekmami. Objave dokazano povečujejo zanimanje za tekmovanja in privabljajo nove, zlasti mlajše gledalce, športniki pa z vsebinami na družbenih omrežjih gradijo svojo osebno blagovno znamko.

    Janja Garnbret s svojo predanostjo, iskrenostjo, neizmerno voljo in vedenjem vedno spodbuja in navdušuje. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Janja Garnbret s svojo predanostjo, iskrenostjo, neizmerno voljo in vedenjem vedno spodbuja in navdušuje. FOTO: Blaž Samec/Delo

    »Družbena omrežja so danes zagotovo ena ključnih poti komuniciranja z vsemi javnostmi. V športu pa še posebej, saj se vsi zelo radi identificiramo s športnicami, športniki. Zato so konsistentnost, doslednost, originalnost, integriteta športnice ali športnika tako pomembni. Najuspešnejši znajo dobro uskladiti pričakovanja algoritmov s tem, da ostajajo zanimivi, a ne izgubijo integritete, zaupanja. Kajti všečna ali kontroverzna poteza, spektakel, lahko delujejo zelo kratkoročno. Vendar ker spremljamo šport in športnice, športnike zelo čustveno, se z njimi pogosto poistovetimo, je tako zelo pomembno, da nosilci znamk delujejo dolgoročno in ne le v trenutku,« poudarja Maja Zalaznik, profesorica z ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

    Športnik kot blagovna znamka

    Luka Dončić izstopa predvsem zaradi njegove avtentičnosti, karizme, odnosa do igre, v kateri uživa. FOTO: Ronald Martinez/AFP
    Luka Dončić izstopa predvsem zaradi njegove avtentičnosti, karizme, odnosa do igre, v kateri uživa. FOTO: Ronald Martinez/AFP
    Športnik postane znamka takrat, ko njegova pojavnost, podoba, vrednost presežejo športni rezultat. »Ne gre več samo za dosežke in presežke, gre za njegovo celotno zgodbo, ki jo predstavlja – vrednote, način življenja, osebnost, pojavnost, odnos do javnosti, navijačev, podpornikov. Pri tem je pomembno, da njegova znamka izraža konsistentnost, zaupanje,« pravi sogovornica.

    Na vprašanje, ali športnike lahko primerjamo s klasičnimi blagovnimi znamkami – ali je, na primer, Ronaldo »coca-cola« v svetu blagovnih znamk – odgovarja, da če je Ronaldo res nekakšna coca-cola, torej globalna, prepoznavna znamka povsod po svetu, potem bi za Messija lahko rekli, da je bolj »apple«. Torej subtilen, eleganten, manj glasen, a zelo močan.

     

    In vse to nosijo v sebi tudi vrhunske slovenske športnice in športniki. Izpostavlja Luko Dončića, ne samo zaradi izjemnih rezultatov v NBA, ampak predvsem zaradi njegove avtentičnosti, karizme, odnosa do igre, v kateri uživa. Deluje naravno, dostopno, hkrati pa ima velik vpliv – in to je gotovo zmagovalna kombinacija. Tadej Pogačar gradi svojo znamko na simpatičnosti, stabilnosti, vrhunskih rezultatih. Je nekdo, ki mu zaupamo. Janja Garnbret pa s svojo predanostjo, iskrenostjo, neizmerno voljo in vedenjem vedno spodbuja in navdušuje.

    »Za naše športnice in športnike je sicer značilno, da gradijo svojo prepoznavnost na kombinaciji vrhunskih rezultatov in osebne skromnosti. Prav to skupaj ustvarja zaupanje – in to je najbolj dragoceni del znamke, njene identitete, osebnosti. A ključno pri tem je, da nosijo v sebi prave vrednote športa, ki jih ob njih začutimo,« pravi sogovornica in dodaja, da se nobena znamka ne zgradi naključno. Tudi za to so nujni strategija in strokovnjaki, ki razumejo njegovo osebnost in način delovanja, saj se mora športnik osredotočiti predvsem na šport.

    Priložnosti v zgodnjih partnerstvih

    Čeprav pogosto mislimo, da športnik postane tržno zanimiv šele, ko ustvarja vrhunske rezultate, to ni vedno tako. »Če nosi v sebi neko posebno karizmo, jasno zgodbo, kaže potencial za rast, ima svoje sledilce, podpornike, je gotovo tržno zanimiv. Vsi v športni industriji iščejo velike zgodbe, ne le trenutnih zmagovalcev,« še poudarja Maja Zalaznik, ki ugotavlja, da je konkurenca med sponzorji za najbolj prepoznavne športnike zelo ostra.

    Tadej Pogačar (desno) gradi svojo znamko na simpatičnosti, stabilnosti, vrhunskih rezultatih. FOTO: Dirk Waem/AFP
    Tadej Pogačar (desno) gradi svojo znamko na simpatičnosti, stabilnosti, vrhunskih rezultatih. FOTO: Dirk Waem/AFP

    Kako se v to lahko vmešajo tisti iz Slovenije? Slovenski sponzorji naj gradijo na zgodnjih partnerstvih, torej podprejo športnika, še preden preide v svoje najuspešnejše obdobje. Ali pa gradijo lokalne in nišne povezave, ki jih globalne korporacije bodisi ne zaznajo bodisi ne morejo pokrivati. »Velikost in moč za nas nista ovira, saj imamo veliko prednost in priložnost v dostopnosti do naših športnic in športnikov, pristnosti povezav in skupni gradnji originalnosti.«

    Po koncu športne kariere

    Najuspešnejše športnice, športniki razumejo, da sta njihova kariera in čas zmagovanja omejena, njihova znamka pa lahko živi precej dlje. Zato je tako pomembno, pravi Zalaznikova, da ohranjajo zaupanje, premišljeno pojavnost, ugled. Po zaključku športne poti prepoznavnost lahko unovčijo kot ambasadorji, pogosto sodelujejo s sponzorji, partnerji, proizvajalci opreme. Svojo drugo kariero razvijajo kot svetovalci, motivatorji, razvijajo lastne izdelke, storitve, gradijo lastna podjetja, se vključujejo v medijske projekte, našteva.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Financiranje športnih programov kaže na prioritete

    Športna infrastruktura in šport za vse sta temelja razvoja talentov.
    Milka Bizovičar 2. 4. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Sponzorji ustvarjajo možnosti in odpirajo priložnosti mladim

    Finančna podpora je pomemben temelj, saj mladim talentom in njihovim klubom pogosto primanjkuje sredstev za osnovne elemente razvoja.
    Milka Bizovičar 2. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

    O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
    Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2025

    OKS podelil prve certifikate Športu prijazno podjetje

    Enzo Smrekar, podpredsednik OKS, poudarja, da želijo s tem podjetja spodbujati k promociji športa in gibanja med zaposlenimi ter k vlaganju v slovenski šport
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 6. 2025 | 13:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Povolilno dogajanje

    Koalicijska matematika s 16 ministrstvi znana, SDS kliče na ulico

    Gibanje Svoboda za Novo Slovenijo v vladi narodne enotnosti predlaga tri ministrska mesta, za ostale stranke po dve.
    Uroš Esih 7. 4. 2026 | 16:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Na mizi predlog podaljšanja roka v zameno za odprtje Hormuške ožine

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    7. 4. 2026 | 06:54
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Netanjahu: Libanon ni del mirovnega dogovora; Iran ponovno zaprl Hormuško ožino

    Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    8. 4. 2026 | 06:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Umrla novinarka Ana Jud

    Širši javnosti je poznana predvsem po dveh odmevnih knjigah – Operacija Direkt in Dosje Rokomavhi.
    8. 4. 2026 | 09:58
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Dvesto let fotografije: Kositrna plošča, ki je povzročila revolucijo

    Ob jubileju v Franciji celoletno praznovanje izuma, zaslužnega za demokratizacijo upodabljajočih umetnosti.
    Pia Prezelj 9. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Intervju

    Za vašimi aplikacijami se skriva diskretna matematika

    Tomaž Pisanski je ves čas hodil po robu med matematiko in računalništvom. Je tudi raziskovalec zgodovine matematike.
    Saša Senica 9. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Poziv Srebrne niti

    Treba je nadgraditi zakon o dolgotrajni oskrbi

    Za vse spremembe niti ni nujen interventni zakon, dovolj je lahko dobra volja, pravi mag. Irena Žagar, predsednica združenja za dostojno starost srebrna nit.
    Andreja Žibret 9. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Se ob luninih menah spreminja tudi les?

    Amina Gačo Jež raziskuje, kako do kakovostnega lesa in kako ga pametno shraniti.
    Saša Senica 9. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Ronaldo je kot coca-cola – kaj pa Luka, Janja in Tadej? (VIDEO)

    Slovenske športnice in športniki gradijo prepoznavnost na kombinaciji vrhunskih rezultatov ter osebne skromnosti.
    Milka Bizovičar 9. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Poziv Srebrne niti

    Treba je nadgraditi zakon o dolgotrajni oskrbi

    Za vse spremembe niti ni nujen interventni zakon, dovolj je lahko dobra volja, pravi mag. Irena Žagar, predsednica združenja za dostojno starost srebrna nit.
    Andreja Žibret 9. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Se ob luninih menah spreminja tudi les?

    Amina Gačo Jež raziskuje, kako do kakovostnega lesa in kako ga pametno shraniti.
    Saša Senica 9. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Ronaldo je kot coca-cola – kaj pa Luka, Janja in Tadej? (VIDEO)

    Slovenske športnice in športniki gradijo prepoznavnost na kombinaciji vrhunskih rezultatov ter osebne skromnosti.
    Milka Bizovičar 9. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vsa merila arhitekture

    Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

    Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
    Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

    S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
    3. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

    Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
    3. 4. 2026 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Svetovni dan zdravja 2026: »Skupaj za zdravje. Na strani znanosti.«

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več

