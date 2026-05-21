    Predstavitvena informacija  |   Šport

    S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

    Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
    Galerija
    Promo Delo
    21. 5. 2026 | 12:47
    Tako kot so pred njim že storili nekateri ambasadorji, nazadnje Goran Dragić in Janja Garnbret, se je tudi odbojkarski čarovnik velikega srca odločil, da bo za dober namen organiziral prav poseben dobrodelni odbojkarski spektakel.  

    Dobrodelni odbojkarski spektakel za Botrstvo v športu bo v legendarni ljubljanski dvorani Tivoli v ponedeljek, 1. junija, ko bodo na svoj račun prišli ljubitelji športa in odbojke. Vrhunec večera bo prijateljska tekma moških odbojkarskih reprezentanc Slovenije in Srbije, pred tem pa bosta potekali tekma talentov in tekma zvezd. Na tekmi zvezd bodo odbojko igrali številni športniki in estradniki, ki jih sicer poznamo v povsem drugačnih vlogah, Avseniki pa bodo poskrbeli za odlično vzdušje. 

    Akcijska ponudba vstopnic za ogled odbojkarskega spektakla

    Vstopnice od 20 evrov naprej so na voljo prek Eventima:

    • DRUŽINSKA VSTOPNICA: ob nakupu vstopnice prejmete dodatno vstopnico za otroka do 12. leta brezplačno,
    • do 28. maja velja akcija 1+1 gratis, kar pomeni, da ob nakupu ene vstopnice dodatno vstopnico prejmete brezplačno.

    Celoten izkupiček od prodaje vstopnic bo namenjen dobrodelnemu projektu Botrstvo v športu za podporo mladim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij. 

    Pomagali že več kot 800 mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij

    Botrstvo v športu je edinstven skupni projekt Zveze Anita Ogulin in Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je namenjen podpori mladim nadarjenim športnicam in športnikom ter parašportnicam in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij v starosti od 14 do 23 let. Finančna podpora se zagotavlja v obliki štipendij.

    »V preteklih šestih letih smo s projektom pomagali več kot 800 mladim športnikom in športnicam ter zbrali več kot milijon evrov. Letos pomagamo 176 športnikom in parašportnikom iz 19 različnih športnih panog«, pravi Milena Štular iz Zveze Anita Ogulin.

    Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, pa poudarja: »Botrstvo v športu je izjemno pomembna pobuda, ki odpira vrata mladim športnikom iz socialno šibkejših okolij. Pri tem šport ni le prostor za telesni razvoj, temveč tudi za oblikovanje vrednot, kot so vztrajnost, odgovornost, prijateljstvo in spoštovanje. Izjemno se veselim aktivnosti, ki jih skupaj z Odbojkarsko zvezo Slovenije in prijatelji pripravlja Tine Urnaut, in verjamem, da bo odličen tudi odziv športnih navdušencev.«

    Urnik dobrodelnega odbojkarskega spektakla v ponedeljek, 1. junija:

    • 16.00: tekma talentov slovenske odbojke po izboru Tineta Urnauta. Vstop na tekmo bo prost.
    • 18.45: tekma zvezd, na kateri se bodo v odbojki pomerili številni znani Slovenci, med njimi Goran Dragić, Anže Lanišek, Sara Isaković, Ana Bucik Jogan, Luka Žvižej, Uroš Zorman, Vid Kavtičnik, Bojan Cvjetićanin, Miha Deželak, Luka Basi, Saša Jerković, Metka Albreht, Jana Morelj Vidmar, Melani Mekicar, Nika Zorjan ...
    • 20.30: Slovenija – Srbija: pripravljalna tekma med moškima članskima odbojkarskima reprezentancama pred začetkom nove sezone Lige narodov.

    Kapetana zvezdniških ekip bosta člana zlate generacije slovenske odbojke, Dejan Vinčić in Mitja Gasparini.

    Celoten znesek nakupa vstopnic bo namenjen za Botrstvo v športu

    Športni navdušenci in ljubitelj odbojke lahko mlade športnike in parašportnike iz socialno šibkih okolij podprejo z nakupom vstopnic, ki so na spletni strani Eventim na voljo od 19 do 29 evrov. Celoten znesek, ki bo zbran z nakupom vstopnic za Tinetov dobrodelni odbojkarski spektakel, bo nakazan na račun Zveze Anita Ogulin.

    Mladim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij lahko pomagamo tudi prek SMS-sporočil, in sicer tako, da pošljemo sporočilo TINE5 ali TINE10 na 1919 in prispevamo 5 oziroma 10 evrov.

    Naročnik oglasne vsebine je OKS.

