    Jasno je, kaj si v športu obetajo od nove vlade

    V sklopu Delovega poslovnega centra Šport 2026 zveze in klubi odgovarjajo na vprašanji, kako so zadovoljni s položajem športa in kaj pričakujejo od nove vlade.
    Tadej Pogačar je vzornik mladim in prek svojega Pogi Teama podpira kolesarski podmladek. FOTO: Alen Milavec
    Tadej Pogačar je vzornik mladim in prek svojega Pogi Teama podpira kolesarski podmladek. FOTO: Alen Milavec
    Peter Zalokar
    19. 3. 2026 | 06:00
    Odbojkarska zveza Slovenije, Hokejska zveza Slovenije, Košarkarska zveza Slovenije, Tenis Slovenija, Judo zveza Slovenije, Kolesarska zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Avto-moto zveza Slovenije, KD Rog in RK Krim so v anketi v sklopu  Delovega poslovnega centra 2026 odgovorili na vprašanji: Kako ste zadovoljni s položajem športa pri nas? in Kaj bi morala biti prioriteta nove vlade na področju športa? Dobili smo zanimive odgovore, ki bi lahko odločevalcem pomagali najti prave rešitve.

    Kako ste zadovoljni s položajem športa pri nas?

    Odbojkarska zveza Slovenije: Slovenski šport z vrhunskimi rezultati še ohranja status globalnega fenomena, vendar pa sedanji sistemski okvir težko sledi dinamiki mednarodnega razvoja. V odbojki smo s trenutnim položajem, kar zadeva rezultate in priljubljenost odbojke v Sloveniji, lahko zadovoljni, saj je odbojka postala eden najuspešnejših in najprepoznavnejših športov v državi. Moramo pa ločiti med tekmovalnimi uspehi, ki so plod strokovne usposobljenosti kadrov in visoke stopnje motivacije športnikov na eni strani, ter sistemskimi rešitvami, ki bi športnim delavcem in klubom omogočile stabilnejše financiranje in posledično dolgoročno varnost.

    Hokejska zveza Slovenije: Sredstva so se povečala in komunikacija izboljšala, odkar je šport prišel pod ministrstvo za gospodarstvo. Seveda je še veliko možnosti za izboljšave. Imamo še veliko težav glede finančnih sredstev, namenjenih za vrhunski šport.

    Košarkarska zveza Slovenije: V zadnjem obdobju lahko vidimo zelo pozitivne premike pri vlaganjih v šport. Ta trend pozdravljamo, saj je po letih stagnacije nujno potreben. Kljub temu razvoj še vedno temelji predvsem na investicijah v športno infrastrukturo, premalo pa na sistemski krepitvi vsebine in kadrov. Če želimo dolgoročno ohraniti konkurenčnost slovenskega športa, moramo poleg izgradnje objektov okrepiti predvsem financiranje strokovnega dela, klubov in razvojnih programov, ki ustvarjajo športnike prihodnosti. Brez močne baze in stabilnih kadrovskih razmer vrhunskih dosežkov ni mogoče zagotavljati.

    Tenis Slovenija: Slovenski šport ima glede na velikost države izjemne rezultate in sistem podpore športu v osnovi deluje. Pomembno vlogo imajo država, občine in lokalne skupnosti, saj brez njihove podpore številni športni projekti ne bi bili mogoči. V tenisu zelo cenimo sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, kar se dobro kaže tudi pri organizaciji mednarodnih turnirjev serije WTT, kjer mesta in občine prepoznavajo šport kot priložnost za razvoj in promocijo. V zadnjem obdobju se odpirajo tudi pomembna vprašanja financiranja športa. Veseli nas, da je minister Matjaž Han začel dialog s športnimi organizacijami in da potekajo razprave o nadgradnji zakona o športu. To je pomembno, saj panožne zveze danes nosimo velik del stroškov vrhunskega športa, ki je iz leta v leto zahtevnejši in dražji.

    Judo zveza Slovenije: Menimo, da je šport oziroma večina športov v Sloveniji medijsko precej zapostavljenih. Pozornost je pogosto usmerjena predvsem v tiste, kjer je tudi več finančnih sredstev. Žal pa so številni športi – ne le judo –, v katerih so Slovenci izjemno uspešni, v medijih izrazito premalo zastopani. Skrb vzbuja tudi dejstvo, da se čedalje manj ljudi, predvsem mladih, aktivno ukvarja s športom. Eden od vzrokov je pretirana uporaba prenosnih telefonov.

    Kolesarska zveza Slovenije: Zaradi izjemnih rezultatov slovenskih kolesarjev na najvišji ravni je kolesarstvo v zadnjem desetletju deležno bistveno večje medijske pozornosti, kar vpliva tudi na večje število otrok v klubih in zanimanje pokroviteljev. V zadnjih letih namenjata MGTŠ in Fundacija za šport precej več sistemskih sredstev, kar pozitivno vpliva na razvoj kolesarstva, zlasti na področju mladinskega in vrhunskega športa. Velik izziv je letos prenovljen zakon o varovanju narave, ki zaradi izenačevanja gorskih koles z motornimi na območjih s posebnimi varstvenimi režimi onemogoča izvedbo javnih prireditev v naravi – tudi tistih dirk, ki so v preteklosti že bile.​

    Planinska zveza Slovenije: Na splošno je šport dobro prepoznan v družbi in državi, zavedati pa se je treba, da dolgoročno zgolj na navdušenju ne more delovati. Slovenci smo zelo športen narod, kar se kaže tudi v množični rekreaciji in vseh pozitivnih učinkih, ki jih ta prinaša družbi. Pri tekmovalnem športu pa se moramo zavedati, da svetovna konkurenčnost skokovito raste, in temu je treba slediti.

    KD Rog: Slovenija je športno izjemno uspešna država, kar dokazujejo številni vrhunski rezultati naših športnikov na svetovni ravni. V kolesarstvu smo v zadnjih letih doživeli pravi razcvet, predvsem z uspehi Tadeja Pogačarja in drugih vrhunskih kolesarjev. Kljub temu šport še vedno potrebuje več sistemske podpore, predvsem pri infrastrukturi in delu z mladimi. Če želimo ohraniti vrhunske rezultate tudi v prihodnosti, moramo vlagati v razvojne programe, trenerje in varne razmere za trening mladih športnikov.

    RK Krim: Situacija v športu pri nas je razmeroma stabilna, a še zdaleč ne optimalna. Ključni izzivi ostajajo sistemsko financiranje športnih organizacij (klubov), njihova davčna obremenitev in pomanjkanje spodbud za zasebni kapital (sponzorje). Prav na teh področjih vidimo največji potencial za napredek. Še posebej za tiste, ki konkuriramo na mednarodni ravni, je nestimulativno okolje financiranja vse večji izziv oziroma nas dela nekonkurenčne v primerjavi z drugimi klubi.

    AMZS: V Avto-moto zvezi Slovenije kot krovni športni zvezi za motošport in karting v Sloveniji smo z razvojem motošporta delno zadovoljni, hkrati pa opažamo pomembne izzive, ki omejujejo njegov potencial. Pozitivni vidiki: Slovenija ima dolgoletno tradicijo v motošportu in kartingu, kar se kaže tudi v izjemnih uspehih naših voznikov na mednarodnih tekmovanjih; obstajajo kakovostni klubi in posamezniki, ki vzdržujejo strokovno raven tekmovanj in treningov; organizacija dogodkov, kot so državna in mednarodna tekmovanja, še vedno privablja udeležence in gledalce. Izzivi in področja za izboljšave –infrastruktura: primanjkuje sodobnih dirkališč, kar omejuje možnost razvoja talentov in organizacijo mednarodnih tekmovanj; zakonska in prostorska podpora: dolgi postopki za gradnjo ali legalizacijo novih objektov ter omejitve v okviru Zakona o ohranjanju narave (ZON) in Zakona o urejanju prostora (ZUreP), ki zavirajo razvoj; finančna podpora: ukvarjanje s panogami motošporta in s kartingom zahteva precejšnja finančna sredstva, zato te panoge niso tako množično dostopne kot nekateri drugi športi, pri čemer pomanjkanje davčnih spodbud in državnih programov omejuje dostop mladih talentov do opreme in treninga.

    Kaj bi morala biti prioriteta nove vlade na področju športa?

    Odbojkarska zveza Slovenije: V Sloveniji potrebujemo model sistemsko podprtega razvoja športa, ki bo omogočil ohranitev konkurenčnosti na svetovni ravni, pri čemer moramo vztrajati pri evropskem modelu športa. Prioriteti nove vlade bi morala biti uvedba davčnih olajšav za podjetja, ki vlagajo v šport, ter obsežnejše in še stabilnejše financiranje strokovnega kadra. Slovenskemu športu bi zagotovo prišla prav še posodobitev in širitev športne infrastrukture, ki bi omogočila njegov nadaljnji razvoj na vseh ravneh. Brez novih investicij v dvorane in specializirane centre bo težko vzdrževati stik s svetovnim vrhom.

    Hokejska zveza Slovenije: Za vrhunski šport bo nujno treba prek davčnih olajšav motivirati sponzorje, da (več) vlagajo v šport.

    Košarkarska zveza Slovenije: Ključna naloga nove vlade bi moralo biti stabilno, dolgoročno in razvojno naravnano financiranje kadrov in klubov, ki so temelj vzgoje prihodnjih vrhunskih športnikov. Le tako lahko ohranimo kontinuiteto izjemnih rezultatov na svetovni ravni, še posebej v košarki. Nujni sta tudi ureditev statusa športnikov in trenerjev ter uvedba davčnih olajšav za podjetja, ki vlagajo v šport. To so sistemske rešitve, ki lahko dolgoročno okrepijo tako širšo bazo kot tudi vrh slovenskega športa. Poleg tega morajo postati ključne prioritete tudi: dodatna podpora in razvoj reprezentančnih programov, s poudarkom na mlajših selekcijah; krepitev strokovnega kadra, ki je nosilec kakovostnega dela v klubih in reprezentancah; stabilno financiranje klubskih programov v kolektivnih športih, s posebnim poudarkom na možnostih za razvoj mladih športnikov in podpori ekipam, ki Slovenijo zastopajo v mednarodnih klubskih tekmovanjih.

    Tenis Slovenija: Najpomembnejša prioriteta mora biti dolgoročna in stabilna podpora športu. Predvsem je pomembno dolgoročno razmišljanje. Potrebujemo večletno financiranje programov, večji delež sredstev iz državnega proračuna, ki morajo biti smotrno uporabljena, poenostaviti bi bilo treba postopke za financiranje programov, birokracija namreč duši razvoj športa, saj so zapisi zapleteni, športne organizacije in predvsem klubi pa nimajo dovolj usposobljenega kadra za zapleteno administracijo. Zelo pomemben del je tudi izboljšanje statusa športnikov in trenerjev. Potrebna je večja socialna varnost za vse vpletene v športu, saj samo tako lahko razmišljamo o uspešni prihodnosti. V prihodnje si želimo še več spodbud za podjetja, da vlagajo v šport, več sistemskih sredstev za razvoj mladih ter nadaljnje investicije v športno infrastrukturo.

    Judo zveza Slovenije: Ena od pomembnih prioritet bi morala biti ureditev zaščite in varnega okolja za športnike. To področje je v zakonu o športu še vedno precej nejasno oziroma pomanjkljivo urejeno, posebej 47. člen zakona. Na to smo že večkrat opozorili. Če so takšni zaščitni mehanizmi jasno urejeni v šolskem sistemu, bi morali biti tudi v športu. Ob tem bi morala država še naprej vlagati v izboljšanje športne infrastrukture in omogočiti širšemu delu prebivalstva lažji dostop do športnih aktivnosti.

    Kolesarska zveza Slovenije: Prioriteta nove vlade bi morala biti vzpostavitev zakonodaje, ki bo bolje podpirala specifiko delovanja športnih organizacij in zagotovila spodbudnejše davčno okolje vlagateljem v šport.

    Planinska zveza Slovenije: Na področju vrhunskega športa se moramo zavedati, da smo maloštevilni in da dolgoročni uspehi v mednarodnem prostoru niso samoumevni. Vloga države je, da daje okvir in podpira sisteme športa, da lahko čim bolje usmerimo mlade v športu in ne izgubljamo talentov. Ti talenti namreč s svojimi uspehi motivirajo mlade in starejše, da so športno aktivni, kar prispeva k boljšemu zdravju in zadovoljstvu družbe. Izziv vlade je torej kar najbolje podpreti prizadevanja športnikov in športnih organizacij.

    KD Rog: Največja prioriteta bi morala biti razvoj infrastrukture in sistemska podpora mladinskemu športu. Ključno je, da otrokom omogočimo varne in kakovostne razmere za trening ter da šport ostane dostopen čim širšemu krogu mladih. Pomembno je tudi njegovo povezovanje z izobraževanjem in zdravim življenjskim slogom. Šport ni samo tekmovanje, ampak tudi pomemben del vzgoje in družbenega razvoja, zato mora država dolgoročno podpirati programe, ki razvijajo mlade športnike in spodbujajo gibanje med mladimi.

    RK Krim: Prioriteta bi morala biti vzpostavitev spodbudnejšega okolja za delovanje športnih organizacij. To pomeni predvsem konkretne ukrepe na področju (davčnih) olajšav – tako za klube kot po drugi strani za sponzorje. Le tako lahko šport na klubski ravni ostane konkurenčen in še naprej ustvarja vrhunske mednarodne rezultate.

    AMZS: Slovenija se sooča s pomanjkanjem sodobnih homologiranih poligonov za treninge in tekmovanja na visoki ravni. Nekaj možnih ukrepov; državno sofinanciranje poligonov: vlada bi morala prek Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport zagotoviti namenska sredstva za gradnjo in posodobitev večnamenskih centrov, ki omogočajo izvedbo karting in moto dirk; poenostavitev umeščanja v prostor: motošport pogosto trči ob okoljske omejitve (ZON, problematika z zvokom itn.) – prioriteta bi morala biti vzpostavitev jasnih nacionalnih smernic za umeščanje takšnih objektov v prostor, ki bi uravnotežile športni razvoj in varovanje okolja; jasna definicija športnih motornih poligonov kot posebne infrastrukture; hitrejši postopki za projekte, ki niso v območjih Natura 2000; možnost gradnje motošportnih objektov na degradiranih območjih (npr. kamnolomi, industrijske cone). Zakonodajne in sistemske spremembe: motošport je specifičen zaradi tehnične narave in visokih stroškov, kar zahteva prilagojen pristop države. Nekaj predlogov: davčne olajšave za podjetja: vzpostavitev spodbudnejšega davčnega okolja za podjetja, ki vlagajo v motošport, kar bi neposredno pomagalo tekmovalcem pri kritju visokih stroškov opreme in logistike; podpora organizaciji večjih dogodkov; vzpostavitev sklada za razvoj motošporta. Predlagamo tudi spremembo prostorske zakonodaje, pri čemer je ključen ZUreP. Če pogledamo države, kjer je motošport zelo razvit (npr. Italija, Avstrija in Nemčija), lahko vidimo nekaj zakonodajnih rešitev, ki bi jih lahko prevzela tudi Slovenija. Te države so prilagodile okoljsko, športno in prostorsko zakonodajo tako, da omogočajo razvoj dirkališč, hkrati pa še vedno varujejo okolje. Primer dobre prakse je Nürburgring, ki je nastal kot razvojni projekt za regijo.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

    O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
    Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prisluškovalna afera

    Dominika Švarc Pipan in Nina Zidar Klemenčič tarči istega agenta Black Cuba

    Državni sekretar Vojko Volk potrdil, da so se pripadniki tuje obveščevalne agencije Black Cube oglasili na Trstenjakovi ulici v Ljubljani.
    Uroš Esih 18. 3. 2026 | 12:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: To je nacionalno izdajstvo in napad na slovensko suverenost

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o izraelskih prisluhih pred slovenskimi volitvami.
    18. 3. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

    Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
    18. 3. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Tajne službe

    Romana Tomc: Edina sprejemljiva posledica je, da Marta Kos odstopi

    V EPP predlagajo posebno zasedanje zunanjepolitičnega odbora evropskega parlamenta, da bi komisarko za širitev zaslišali o njenem domnevnem sodelovanju s SDV.
    Peter Žerjavič 18. 3. 2026 | 11:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Vlaki vse hitrejši, pravila ostajajo jasna

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Razgibajte prihranke
    Vredno branja

    Igor Štemberger: »Državne obveznice veljajo za stabilno naložbo«

    Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

    Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Zvin gležnja: učinkovita rehabilitacija s fizioterapijo

    Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
    Promo Delo 25. 2. 2025 | 08:26
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Recenzijski izvod

    (OCENA) Ne škoduj naravi, ki te razveseljuje s svojo lepoto

    Gre za delo, ki razsvetli ključno zgodovinsko obdobje v naravovarstvu ter s tem vendarle razkriva njegove korenine v našem prostoru.
    19. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Miami

    Velik mejnik za Lionela Messija, pred njim je le še Ronaldo

    Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi je onkraj Atlantika dosegel poseben mejnik, ki pa ni bil dovolj za zmago njegovega Miamija.
    19. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Selitev športa na ministrstvo za gospodarstvo zadetek v polno

    Sistemska sredstva za šport so se v zadnjih štirih letih več kot podvojila, letos bo vrhunski šport od resornega ministrstva prejel štirideset milijonov evrov.
    Jernej Suhadolnik 19. 3. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    O prihodnosti z dijakinjo

    Hana Špičko: To je odgovornost in naloga starejših generacij

    Z dijakinjo smo se pogovarjali o perečih družbenih temah in kako bi mlade zainteresirali za politične vsebine.
    Danaja Lorenčič 19. 3. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

    O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
    Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Selitev športa na ministrstvo za gospodarstvo zadetek v polno

    Sistemska sredstva za šport so se v zadnjih štirih letih več kot podvojila, letos bo vrhunski šport od resornega ministrstva prejel štirideset milijonov evrov.
    Jernej Suhadolnik 19. 3. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    O prihodnosti z dijakinjo

    Hana Špičko: To je odgovornost in naloga starejših generacij

    Z dijakinjo smo se pogovarjali o perečih družbenih temah in kako bi mlade zainteresirali za politične vsebine.
    Danaja Lorenčič 19. 3. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

    O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
    Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

    Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

    Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

    Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

    Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

    Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

    Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

    Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
    13. 3. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Majorka – od aprila vsak dan z letalom

    Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

    Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
    18. 3. 2026 | 15:32
    Preberite več

