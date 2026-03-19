    Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

    O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
    Vrhunski šport je tako v mednarodnem kot v našem okolju tudi močna gospodarska panoga. FOTO: Matej Družnik
    Peter Zalokar
    19. 3. 2026 | 09:00
    Slovenci se radi pohvalimo, da smo športen narod, tudi številke temu v marsičem pritrjujejo. Slovenija je že nekaj časa tako na poletnih kot zimskih olimpijskih igrah med državami z največ kolajnami na število prebivalcev. Ponosni smo na ase, kakršni so Tadej Pogačar, Janja Garnbret, Domen in Nika Prevc, Luka Dončić, Benjamin Šeško in še bi lahko naštevali. Državni vrh se rad kaže v družbi šampionov, ki imajo vsekakor več zaslug za prepoznavnost in dobro ime Slovenije kot politiki ...

    Jasno je, kaj si v športu obetajo od nove vlade

    Toda obstaja tudi druga plat medalje. Zveze, klubi in tudi marsikateri športnik opozarjajo na mnoge težave, s katerimi se srečujejo. Predvsem finančne. Trdijo, da ima država do športa mačehovski odnos, da je preveč birokracije, da je davčna politika neprijazna do potencialnih vlagateljev, čeprav šport ni klasična gospodarska panoga in ima dolgoročne koristne učinke na zdravje in družbo nasploh.

    Kaj storiti, da se bo slovenska športna pravljica nadaljevala, kako preprečiti, da ne bi najbolj nadarjeni športniki ostali brez ustrezne podpore, da ne bo finančno breme postalo pretežko za starše? Kako podpreti zveze? Kako rešiti klube, matične celice, ki »dihajo na škrge«? Najboljši pregled nad stanjem v športu ima Olimpijski komite Slovenije (OKS) in tudi njegov prvi operativec, generalni sekretar Uroš Mohorič, se strinja, da stanje ni idealno, opaža pa mnoge pozitivne premike.

    Kako gledate na razvoj slovenskega športa v zadnjih štirih letih?

    Slovenski šport je v zadnjih štirih letih dosegel zavidljive tekmovalne rezultate tako na poletnih kot na zimskih olimpijskih igrah in tako na svetovnih kot na evropskih prvenstvih. Za takšne dosežke je zaslužen širok krog deležnikov: nacionalne panožne športne zveze, klubi in društva, trenerji, starši, prostovoljci, sponzorji, javni financerji in drugi, ki prispevajo k tekmovalni uspešnosti. Povečuje se tudi delež prebivalstva, ki se redno giba, še vedno pa je velik del neaktivne populacije v vseh starostnih skupinah. Tem bomo še naprej posvečali posebno pozornost.

    Uroš Mohorič meni, da je slovenski šport na pravi poti, a je pred njim tudi veliko izzivov. FOTO: Luka Maček
    Kako so naraščala sredstva za šport, odkar ste vi generalni sekretar OKS?

    Sistemska sredstva za šport so se v zadnjih štirih letih več kot podvojila. Pomembno je povečanje na strani vlaganj v gradnjo in obnovo športne infrastrukture, ki je osnovni pogoj za dostopnost izvajanja športnih programov. Lokalne skupnosti so s pomočjo države obnovile ali zgradile več kot 300 športnih objektov. Ob zagotovljeni infrastrukturi pa bo pomembno tudi izboljšanje razmer za izvajalce športnih programov, predvsem za društva in klube v lokalnih okoljih, ki so gradnik športa.

    Kakšen je bil odnos politike do športa v zadnjem mandatu?

    Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez ima kot krovna organizacija slovenskega športa dober dialog z vlado in vsemi resorji, ki se dotikajo področij športa. Ta je prepoznan kot pomembna družbena dejavnost, ki se ne kaže le v promociji skozi tekmovalne dosežke, temveč ima tudi širši družbeni vpliv ter prinaša koristi na področjih zdravja, gospodarstva in izobraževanja. Obenem povezuje narod ter mlade navdihuje z vrednotami in motivacijo za ukvarjanje s športom.

    Za kakšno se je izkazala odločitev za preselitev resorja na ministrstvo za gospodarstvo?

    Šport ima s svojimi različnimi pojavnimi oblikami veliko sinergij s področji trenutnega resorja. Vrhunski šport je tako v mednarodnem kot našem okolju tudi močna gospodarska panoga. Organizacija velikih mednarodnih športnih dogodkov pa tudi druge netekmovalne oziroma rekreacijske oblike športa se povezujejo s turističnimi dejavnostmi. Ob tem pa področje športa, ki se izvaja v okviru sistema vzgoje in izobraževanja, še vedno ostaja na ministrstvu, ki je pristojno za to področje.

    Ali bi šport moral imeti samostojno ministrstvo?

    Zaradi zgoraj navedenih sorodnosti in komplementarnosti področij je šport trenutno ustrezno umeščen.

    Bi morala biti Bloudkova nagrada izenačena s Prešernovo v kulturi?

    Tako šport kot kultura sta pomembni družbeni dejavnosti s pozitivnimi učinki na celoten narod. Javni sistem bi zato moral na vseh področjih omogočati identične razmere tako za šport kot za kulturo.

    Klubi in zveze trdijo, da je davčna politika slaba za šport. Kaj menite o tem? Bi morala država stimulirati sponzorje, da vlagajo v šport, s prijaznejšo davčno zakonodajo, olajšavami?

    Klubi v lokalnih okoljih so matične celice in gradniki slovenskega športa. V njihovo aktivnost je vključenih več kot polovica vseh otrok, ki v teh okoljih razvijajo tako svoj športni talent kot gibalne aktivnosti in vrednote, ki jih šport daje. Poleg tega se v njih navdušujejo za vseživljenjsko ukvarjanje s športom. Glede na pomembno vlogo klubov in društev bi bilo treba zagotoviti kakovostnejše razmere za izvajanje programov z različnimi sistemskimi prilagoditvami – od omenjenih davčnih prilagoditev do izdatnejšega financiranja iz javnih lokalnih virov, večjega povezovanja s sistemom vzgoje in izobraževanja ipd.

    Vse večji je finančni pritisk na starše; kako preprečiti, da bi nadarjeni otroci opustili treninge zaradi socialnih stisk?

    Glede na zmanjševanje populacij otrok in vse večjo ponudbo privlačnih (predvsem digitalnih) aktivnosti zanje je z vidika primerljivih mednarodnih tekmovalnih dosežkov cilj, da omogočimo ustrezne razmere za razvoj talentov ne glede na socialni status otrok oziroma njihovih staršev. Dodatno izboljšana sistemska podpora za izvajalce športnih programov bo zmanjšala breme, ki je trenutno na starših.

    Uroš Mohorič je pred tremi leti skupaj s Franjem Bobincem prišel iz Rokometne zveze Slovenije na OKS. FOTO: Črt Piksi
    Kakšni so glavni izzivi slovenskega športa, kje so možnosti za napredek?

    Glavni izzivi so predvsem nezadostna gibalna nedejavnost otrok in mladine, kar ima negativne učinke tako na tekmovalni šport kot širše. Javni sistem vzgoje in izobraževanja, ki je vsem dostopen, bi moral omogočati ustreznejši gibalni razvoj vsakega posameznika, s čimer bi imeli klubi in društva boljše izhodišče za njegovo nadgradnjo in ustrezen razvoj vsakega športnega talenta. Poleg tega je treba izboljšati infrastrukturo, strokovni in materialni položaj izvajalcev športnih programov, da bo njihovo delo bolj kakovostno in rezultati boljši.

    Kaj predvsem pričakujete od nove vlade na področju športa?

    Ključno je, da so pozitivni vplivi športne dejavnosti prepoznani in jih sistemsko podpirajo vsi resorji, ki imajo vpliv na šport. Poleg že prepoznanih sinergij z gospodarstvom in turizmom ter omenjenih potrebnih davčnih prilagoditev je treba dodatno okrepiti sodelovanje predvsem na področjih zdravstva, vzgoje in izobraževanja, obrambe ...

    Šport 2026Delov poslovni centerOKSintervjufinanciranje športaslovenski športministrstvo za športOlimpijski komite SlovenijemgtsFundacija za športUroš Mohorič

