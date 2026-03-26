Največja neizkoriščena priložnost slovenskega športa niso talenti, ampak to, da športnih uspehov še nismo spremenili v dolgoročne poslovne modele, globalne blagovne znamke in strateško upravljano športno industrijo, je v intervjuju poudarila Milena Fornazarič, direktorica podjetja Arista Plus, ki je programski partner poslovne konference z naslovom Šport je posel: kako ustvariti zmagovalce prihodnosti, ki jo ob zaključku večmesečne poslovne kampanje organizirata medijska hiša Delo in Delov poslovni center.

Kako bi na kratko opredelili šport kot gospodarsko panogo?

Šport je kompleksen gospodarski ekosistem, ki ustvarja vrednost skozi tekmovanja, medijske pravice, sponzorstva, prodajo vstopnic, turizem, prireditve, trženje izdelkov … Ima veliko multiplikativnost, vpliva na turizem, medije, zdravje, infrastrukturo.

Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam, zaradi močne povezanosti s sponzorstvi in oglaševanjem pa lahko govorimo o globalni medijski industriji. Sodoben šport je tudi spektakel in zgodba, kot so formula 1, olimpijske igre, nogometna prvenstva in podobno.

Kaj se gospodarstvo lahko nauči od (vrhunskega) športa – in obratno?

V športu so cilji jasni, merljivi, navadno vezani na določen časovni dogodek (tekma, sezona …). Vrhunski športniki obvladujejo pritisk in so odporni na neuspeh, kar podjetja pogosto podcenjujejo (mentalna pripravljenost vodij za upravljanje kriz).

Vrhunski šport živi filozofijo mikro izboljšav, kar vključuje analizo podatkov, prehrano, optimizacijo treninga, pripadnost posameznika emocionalni skupnosti. Podjetja se od športa lahko učijo, kako graditi pripadnost organizaciji.

Kaj se šport lahko nauči od gospodarstva? Dobrega korporativnega upravljanja, finančne discipline in nadzornih mehanizmov ter upravljanja tveganj. Šport se šele uči digitalnih platform. Podjetja bolje razumejo segmentacijo svojih kupcev in globalno pozicioniranje. Skupna točka obeh, tako športa kot gospodarstva, je ekonomija pozornosti, kako ustvariti zgodbo, graditi skupnost in ohranjati zaupanje.

Kaj je največja neizkoriščena priložnost slovenskega športa – talenti, tehnologija, poslovni modeli ali boljše upravljanje sistema?

Po številu talentov je Slovenija ena najuspešnejših športnih držav na svetu. Največja neizkoriščena priložnost slovenskega športa niso talenti, ampak to, da športnih uspehov še nismo spremenili v dolgoročne poslovne modele, globalne blagovne znamke in strateško upravljano športno industrijo. Slovenija »proizvaja« vrhunske športnike z relativno malo sistemske dodane vrednosti.

V tujini šport generira športni turizem, medijske produkte, športno tehnologijo, globalne blagovne znamke klubov, pri nas pa šport še vedno obravnavamo kot zgodbe posameznih športnikov, projekt posameznih zvez ali družin. Manjkajo profesionalno upravljanje, dolgoročne strategije posameznih športnih panog. Šport je močno odvisen od javnih sredstev. Imamo vrhunske talente, veliko mednarodno športno opaznost, močno športno kulturo, a pomanjkanje športne industrije.

Kje se v Sloveniji začne in kje pogosto ustavi razvoj športnih talentov? Kako pomembna je vloga družine pri oblikovanju vrhunskega športnika – in kje bi moral sistem prevzeti več odgovornosti?

V Sloveniji se športni talenti praviloma rodijo v lokalnih klubih in družinah, a se njihova pot ustavi v prehodu v profesionalni šport, kjer bi sistem moral prevzeti več odgovornosti (jasni razvojni programi, boljši trenerji, stabilna podpora). Lokalni športni klubi so hrbtenica sistema, prvi stik s športom in socializacija v tekmovalno okolje. Šolski šport identificira nadarjene otroke, jih usmeri v klube in prva tekmovanja.

Na prehodu iz rekreativnega v resni tekmovalni šport se pojavijo večji stroški, in če družina ne zmore plačevati treningov, opreme, potovanj, trenerjev in tako dalje, se pot zaključi. Težko je uskladiti šolo in trening. Družine tvegajo lastne finance in čas, logistiko, so psihološka podpora.

Največji sistemski izziv ni pomanjkanje talentov, ampak njihovo dolgoročno spremljanje in podpora. Tudi veliko trenerjev dela v polprofesionalnih pogojih. Imamo torej učinkovit lokalni in družinski podporni sistem ter relativno malo sistemske podpore, kar se v zadnjem času z vlaganji slovenske države sicer izboljšuje.

Kako vidite prihodnost športa – bolj v rezultatih ali v zgodbah, ki jih šport in športniki ustvarjajo?

Rezultati bodo vedno temelj športa, a prav zgodbe – o ljudeh, poteh in izzivih – bodo tiste, ki bodo športu dajale družbeno, medijsko in gospodarsko vrednost. Tekmovanja ustvarjajo napetost, verodostojnost, čustva. Navijači ne spremljajo samo rezultatov, zanima jih tudi, kdo je človek za njimi.

Digitalna doba je spremenila način spremljanja športa v pripovedno industrijo. Družbena omrežja omogočajo neposreden stik z navijači. Športniki so medijske osebnosti, pripovedovalci zgodb in blagovne znamke. Najmočnejše zgodbe pa vendarle temeljijo na rezultatih.

Kje je meja med športnikom kot tekmovalcem in športnikom kot globalno blagovno znamko?

Športnik lahko postane globalna blagovna znamka, vendar le, če njegova blagovna znamka temelji na verodostojnosti športnega rezultata. Meja med športnikom kot tekmovalcem in športnikom kot globalno blagovno znamko ni več jasno določena. Gre bolj za ravnotežje med športno verodostojnostjo in medijsko, komercialno identiteto. Rezultati, trdo delo in etičnost ustvarjajo javno legitimnost športnika. Rezultat je torej temelj blagovne znamke.

Športnik je nosilec vrednot, simbol in tudi ambasador globalnih blagovnih znamk. Legitimno je vprašanje, kje je meja. Najboljši primeri so tisti, ko športnik ohrani verodostojnost tekmovalca in je hkrati blagovna znamka. Sodobni šport zahteva, da je športnik tudi javna osebnost, podjetnik, medijska platforma.

Kakšno vlogo že imajo po vaši oceni in bodo v prihodnosti še imeli podatki, umetna inteligenca in tehnologija pri razvoju športnikov?

Podatki, orodja UI in tehnologija bodo v prihodnosti vse bolj natančno določali, kako optimiziramo športnika. Vendarle bodo le orodja. Verjamem, da bo razlika med dobrih in vrhunskim športnikom še vedno v talentu, osebnosti in psihološki stabilnosti. Danes se treningi opirajo na biometrične in performančne podatke.

Umetna inteligenca omogoča analizo velikih količin podatkov (analiza gibanja, optimizacija treninga, analiza tekmecev, napovedovanje tveganj za poškodbe). UI vpliva tudi na razvoj športne opreme (razvoj materialov, simulacije treningov).

Največja sprememba je gotovo personalizacija treninga, prilagojenega specifični fiziologiji posameznika. Odločilno bo, kako razumeti vse podatke in jih povezati v celovit razvoj športnika. Tehnologija pa ne more nadomestiti kreativnosti, odnosov v ekipi, med trenerjem in športnikom, psihične stabilnosti športnika.

Če bi lahko spremenili eno stvar v globalnem športnem sistemu – kaj bi to bilo in zakaj?

Največja sprememba, ki bi dolgoročno okrepila globalni šport, bi bila pravičnejša porazdelitev vrednosti na način, da bi uspeh največjih globalnih športnih dogodkov okrepil tudi lokalne klube, trenerje, mlade talente. Paradoks sodobnega športa je, da ustvarja zelo veliko gospodarsko vrednost iz medijskih pravic, globalnih partnerstev, sponzorstev, turizma …, velik del te vrednosti pa ne pride do lokalnih klubov, trenerjev, mladinskih programov, kjer se šport začne.

Zakaj je to pomembno? Globalni sistem zdaj deluje tako, da največ denarja nastane na vrhu piramide. Šport ni samo zabava, je kulturna identiteta, socialni prostor, izobražuje, je javno zdravje. Če lokalni sistem oslabi, bo oslabel tudi vrhunski šport. Šport bi lahko izgubil eno svojih največjih družbenih vrednosti: odprtost in dostopnost za vse talente. To pa bi prizadelo družbo v celoti.