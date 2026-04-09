    Talenti se rodijo, legende pa gradijo – tudi s podporo navijačev

    Podjetja o pomembnih temah ozaveščajo tudi prek športnih sponzorstev, ki jih razumejo kot dolgoročno zavezanost tudi skupnostim, v katerih delujejo.
    Planiški športni spektakel po priljubljenosti, čustvenem naboju in množičnem dosegu močno izstopa v slovenskem prostoru. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Marjana Kristan Fazarinc
    9. 4. 2026 | 05:00
    5:42
    A+A-

    Način za ozaveščanje o pomembnih temah so tudi sponzorstva športnih dogodkov in športnikov. Ta pa ne temeljijo zgolj na formalnih partnerstvih z organizatorji tekmovanj ali športno zvezo, temveč se razvijajo z dialogom, sodelovanjem in bližino s športniki ter širšo javnostjo.

    Če pogledamo samo v pretekle mesece, se spomnimo na zimske olimpijske igre in na Planico. Tako so, na primer, pred zimskimi olimpijskimi igrami Milano-Cortina 2026 v Pivovarni Laško Union (PLU) skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS) razvili projekt Skupaj do Cortine. V PLU pravijo, da ga razumejo kot del njihove širše in dolgoročne zavezanosti slovenskemu športu ter skupnostim, v katerih delujejo.

    Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

    »Projekt je hkrati simbolno nadaljeval obeleževanje več kot dvestoletne pivovarske tradicije v Laškem in jo vsebinsko povezal s športom kot eno ključnih povezovalnih sil slovenske družbe. Kot dolgoletni partner OKS dosledno stojimo za olimpijskimi vrednotami spoštovanja, odličnosti in prijateljstva. Te vrednote projekt ni zgolj nagovarjal, ampak jih je tudi uresničeval v konkretnih, vključujočih aktivnostih: od Laškega maratona legend, ki je povezal več kot 500 tekačev različnih generacij, poti ambasadorjev s slovensko baklo po številnih krajih po Sloveniji vse do Cortine. Posebno simbolno težo je imel tudi kulturni vidik projekta, z odprtjem Slovenske hiše v Cortini na slovenski kulturni praznik, ki je poudaril preplet športa in kulture,« še naštevajo.

    Zahtevne poti šampionov

    S poudarkom na povezovanju, dostopnosti in skupnih vrednotah je projekt Skupaj do Cortine dosegel močan družbeni in medijski odmev ter pripomogel k utrjevanju športnega duha in ponosa v širši javnosti. »Slovenija je namreč dosegla rekordno število zlatih medalj, predvsem v smučarskih skokih – športu, ki ga blagovna znamka Laško podpira že več desetletij. Z vključevanjem nekdanjih in sedanjih športnikov ter navijačev je projekt pomagal vrhunski šport približati ljudem po vsej Sloveniji ter krepil občutek skupnosti in navijaško podporo slovenskim olimpijcem na največjem športnem dogodku leta. Pri tem smo poleg rezultatskih dosežkov želeli osvetliti tudi zahtevno pot šampionov. Osvetlili smo, da se talenti rodijo, legende pa se gradijo – z vztrajnostjo, predanostjo in tudi podporo navijačev.«

    Že desetletja Pivovarna Laško Union podpira tudi slovenski skakalni šport, zato ima Planica zanje posebno mesto in predstavlja enega ključnih športnih dogodkov. Tudi letos so bili eden najpomembnejših partnerjev tega, kot pravijo, edinstvenega športnega spektakla, FIS finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici, ki po priljubljenosti, čustvenem naboju in množičnem dosegu močno izstopa v slovenskem prostoru.

    Planica je za Slovence to, kar je super bowl za Američane – nacionalni športni praznik z izjemno simbolno, čustveno in družbeno težo. FOTO: Leon Vidic/Delo

    »Lahko bi rekli, da je Planica za Slovence to, kar je super bowl za Američane – nacionalni športni praznik z izjemno simbolno, čustveno in družbeno težo. Prav zato predstavlja prostor, kjer se srečajo vrhunski šport, bogata tradicija in močan občutek skupnosti. To je okolje, ki naravno spodbuja povezanost, ponos in navdihujoče zgodbe ter ustvarja skupne trenutke, s katerimi se blagovna znamka Laško dolgoročno identificira in jih skupaj z ljudmi tudi soustvarja.«

    Sinergije podjetij in športa

    Podjetja so s športom povezana že več let. Tako tudi Pivovarna Laško Union, v kateri imajo smučarski skoki posebno mesto, saj na tem področju gradijo dolgoročno in vsebinsko sodelovanje, ki presega običajne načine sponzorstva in temelji na skupnih vrednotah ter medsebojnem zaupanju.

    »Smučarske skoke ne podpiramo zgolj kot uspešno športno panogo, ampak kot pomemben del slovenske športne in kulturne identitete. To je prostor, na katerem se srečajo predanost, vrhunski dosežki, bogata tradicija ter izjemna vključenost navijačev in lokalnih okolij. Prav ta močna povezanost ljudi s športom je skupno izhodišče, na katerem se naravno prepletajo zgodbe športa in blagovne znamke Laško. Naše sodelovanje zato ne temelji zgolj na formalnih partnerstvih z organizatorji tekmovanj ali športno zvezo, ampak se razvija v dialogu, sodelovanju ter bližino s športniki in širšo javnostjo. V tem okolju je Laško prepoznano kot dolgoročen, zanesljiv in spoštljiv partner, ki slovenski šport spremlja z iskrenim zanimanjem ter pripomore k njegovemu razvoju in družbenemu pomenu.«

    Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

    Dodajajo, da takšen način sodelovanja omogoča avtentično soustvarjanje vsebin in skupnih zgodb, ki izhajajo iz ljudi, skupnosti in športnih vrednot. Hkrati krepi zaupanje in dolgoročno povezanost, ki ima pomen tako za prihodnost športa kot za vlogo blagovne znamke Laško v slovenskem prostoru.

    »Naša podpora smučarskim skokom v Planici izhaja iz želje po dolgoročni prisotnosti ob športu, ki ljudi povezuje, navdihuje in ustvarja močna skupna doživetja. S svojo vlogo želimo prispevati h kulturi spoštljivega navijanja, odgovornega praznovanja in medsebojnega spoštovanja – vrednotam, ki so v Planici že dolgo doma.«

