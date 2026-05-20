    Ustvarjanje zmagovalcev prihodnosti

    Na poslovni konferenci z zanimivi gosti o športu kot poslovni, razvojni in družbeni priložnosti.
    Slovenski športniki navdihujejo množice navijačev. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Marjana Kristan Fazarinc
    20. 5. 2026 | 06:00
    20. 5. 2026 | 08:52
    3:12
    A+A-

    Z današnjo poslovno konferenco Delovega poslovnega centra (DPC) z naslovom Šport je posel: kako ustvariti zmagovalce prihodnosti zaokrožujemo večmesečno poslovno kampanjo o športnih tematikah. Udeležence konference, na kateri bomo razpravljali o športu kot razvojni, poslovni in družbeni priložnosti, bo pozdravil Dejan Novaković, direktor Delo mediji in v.d. odgovornega urednika Dela. Programski partner poslovne konference je podjetje Arista Plus pod vodstvom Milene Fornazarič.

    Uvodni nagovor bo imel Emil Tedeschi, predsednik uprave Atlantic Grupe in predsednik KK Cedevita Olimpija. Osrednji govornik, predsednik OKS Franjo Bobinac, se bo osredotočil na integriteto in športne vrednote kot osnove olimpizma.

    Od talenta do ikone

    Na prvi okrogli mizi z naslovom Po poti zmagovalcev: od talenta do ikone – kako nastane vrhunski športnik, se nam bodo pridružili tudi starši vrhunskih športnikov, in sicer Darja Garnbret, mama Janje Garnbret, najboljše plezalke na svetu, Rebeka Zdešar, mama Žana Kranjca, olimpijskega podprvaka v veleslalomu, ter Janez Bijol, direktor podjetja Bijol, predsednik panoge za alpsko smučanje pri SZS in oče nogometaša Jake Bijola. V razpravi z moderatorjem Igorjem E. Bergantom o oblikovanju športnika kot blagovne znamke bosta sodelovala še Katja Fašink, menedžerka (W.B.F. licensed manager) Eme Kozin, slovenske svetovne prvakinje v boksu, ter Filip Flisar, nekdanji smučar prostega sloga v disciplini smučarski kros.

    Zatem bo sledil pogovor mag. Damjana Kralja, glavnega izvršnega direktorja družbe BTC, z moderatorko Anjo Hlača Ferjančič o tem, kako ustvariti okolje, v katerem lahko nastajajo zmagovalci prihodnosti.

    Več kot igra

    Naslov druge okrogle mize je Več kot igra: poslovni, tehnološki in etični temelji vrhunskega športa. Gosti moderatorja Igorja E. Berganta pa bodo Blaž Jakič, član uprave Zavarovalnice Triglav, dr. Rožle Prezelj, varuh športnikovih pravic, Petra Majdič, bivša vrhunska športnica in podjetnicaIvana Vrviščar, članica uprave Pošte Slovenije, in Andrej Krajner, direktor Blagovne znamke in komuniciranja pri NLB.

    Na robu vzdržljivosti

    Mali in veliki kristalni globus in zlati orel. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Svoje zgodbe športnikov na robu vzdržljivosti, ko odločata glava in srce, bosta predstavila motociklistični dirkač Toni Mulec in enduro motorist, »puščavski lisjak« Miran Stanovnik.

    Konferenco bomo zaokrožili še z navdihujočo zgodbo Domna Prevca, smučarskega skakalca, svetovnega rekorderja in vseživljenjskega raziskovalca, ki je nedavno postal tudi postal prvi ambasador gospodarske promocije Slovenije.

