    Predstavitvena informacija  |   Energetika

    Ali veste, kaj vam dviguje račun? Moj Elektro to pokaže v nekaj minutah (video)

    Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Promo Delo
    24. 11. 2025 | 14:30
    9:59
    A+A-

    Z brezplačnim portalom Moj Elektro, ki so ga vzpostavila elektrodistribucijska podjetja v okviru Gospodarskega interesnega združenja distribucije električne energije in operater ELES, imajo gospodinjstva in podjetja dostop do natančnih merilnih podatkov, obračunskih informacij in preglednih grafičnih prikazov porabe.

    Mag. Benjamin Turnšek: »Prenova portala leta 2026 bo prinesla še bolj intuitivne grafe in preprostejšo navigacijo.« FOTO: Črt Piksi
    Mag. Benjamin Turnšek: »Prenova portala leta 2026 bo prinesla še bolj intuitivne grafe in preprostejšo navigacijo.« FOTO: Črt Piksi
    Portal uporabnikom omogoča, da svojo rabo energije spremljajo bolj transparentno, načrtujejo prihranke in lažje optimizirajo odjem. Kot poudarja mag. Benjamin Turnšek, pomočnik direktorja Sektorja za upravljanje distribucijskega elektroenergetskega sistema na Elektru Primorska, je največja prednost portala to, da uporabniku na enem mestu pokaže vse merilne točke, na katerih je plačnik ali ima pooblastilo, ne glede na to, kje v Sloveniji so ali kdo je dobavitelj električne energije.

    Pregleden, natančen in brezplačen osebni energijski asistent

    Spremljanje porabe v 15-minutnih intervalih je ena ključnih prednosti portala Moj Elektro, saj uporabniku ponuja natančen vpogled v dejansko rabo električne energije. Namesto zgolj mesečnih ali dnevnih povzetkov lahko uporabnik za izbrano obdobje vidi, kako se njegova poraba spreminja iz bloka v blok, kar omogoča boljše razumevanje navad, obnašanja naprav in skritih konic. Podatki so prikazani grafično, kar močno olajša odkrivanje obdobij, ko je poraba nenavadno visoka ali ko se prekrivajo delovanja različnih porabnikov. To je še posebej pomembno v času novega tarifnega sistema, ki temelji na blokih moči.

    Z natančnimi 15-minutnimi podatki Moj Elektro pokaže, kaj na vašem računu resnično dviguje porabo, zato lažje načrtujete prihranke. FOTO: Shutterstock
    Z natančnimi 15-minutnimi podatki Moj Elektro pokaže, kaj na vašem računu resnično dviguje porabo, zato lažje načrtujete prihranke. FOTO: Shutterstock

    Portal podatke prikazuje za poljubno izbrana obdobja (posamezni dan, več zaporednih dni, teden, mesec ali vse leto) in omogoča primerjavo z istim obdobjem v preteklem letu. Podatki so na voljo za zadnja tri leta, kar omogoča kakovostno dolgoročno analizo in spremljanje učinkovitosti morebitnih ukrepov za varčevanje z energijo. Uporabniki s samooskrbo imajo poleg odjema na voljo tudi podatke o oddaji energije v omrežje, zato lahko za en dan nazaj spremljajo svoje ravnotežje med porabo in proizvodnjo.

    Natančna časovna ločljivost uporabniku pomaga prepoznati vzorce vedenja, kot so jutranje in večerne konice, delovanje ogrevalnih sistemov ali nenadni dvigi porabe zaradi vklopa večjih gospodinjskih aparatov. Na podlagi teh informacij lahko spreminja urnike delovanja naprav, zmanjšuje prekrivanje porabe in s tem učinkovito vpliva na višino omrežnine.

    Od porabe do stroškov: kaj vse lahko vidite na portalu Moj Elektro

    Grafični prikazi v Moj Elektro poenostavijo razumevanje dnevne in urne porabe ter ravnotežja pri samooskrbi. FOTO: Črt Piksi
    Grafični prikazi v Moj Elektro poenostavijo razumevanje dnevne in urne porabe ter ravnotežja pri samooskrbi. FOTO: Črt Piksi

    Portal Moj Elektro je zasnovan kot osrednje orodje za pregledno upravljanje vseh merilnih mest, do katerih ima uporabnik dostop. Po prijavi preko SI-PASS ali REKONO se odpre pregledna nadzorna plošča s sedmimi razdelki.

    Pod razdelkom Merilna mesta so razvrščena vsa merilna mesta, na katerih je uporabnik plačnik oz. ima zanje pooblastilo. Navigacija je jasna, funkcionalnosti pa so razporejene v vsebinske zavihke, ki omogočajo hitre prehode med podatki, grafi in obračunskimi informacijami.

    Za vsako merilno mesto oz. merilno točko imamo na voljo:

    • dnevne količine porabe in oddaje energije (tudi saldo samooskrbe),
    • 15-minutne podatke moči in energije ter podatke po časovnih blokih,
    • dnevna stanja in mesečne povzetke,
    • možnost izvoza podatkov s statusi za nadaljnjo analizo,
    • obračunske podatke z razčlenjenimi stroški omrežnine in prispevkov,
    • pogled in spremembo dogovorjene obračunske moči in zgodovino morebitnih prekoračitev,
    • modul »prožnost«, v katerem lahko uporabnik ponudi razpoložljivo moč za sodelovanje v razpisih potreb po prožnosti,
    • tehnične podatke števca, priključne moči, meroslovnega žiga, vezalne sheme in izvora napajanja,
    • zavihek Zahteve omogoča oddajo zahtev, kot sta npr. preverjanje možnosti postavitve samooskrbnega proizvodnega vira, zahteva za aktivnega odjemalca.

    Prikaz podatkov o porabljeni električni energiji je odvisen od opremljenosti merilnega mesta z naprednim merilnim sistemom in razpoložljivosti podatkov v naprednem merilnem centru posameznega elektrodistribucijskega podjetja.

    Portal Moj Elektro na enem mestu združuje podrobne merilne podatke, obračunske informacije in tehnične specifikacije, kar uporabnikom omogoča popoln pregled nad vsako merilno točko. FOTO: Črt Piksi
    Portal Moj Elektro na enem mestu združuje podrobne merilne podatke, obračunske informacije in tehnične specifikacije, kar uporabnikom omogoča popoln pregled nad vsako merilno točko. FOTO: Črt Piksi

    V zavihku Obračunski podatki so pregledno prikazani mesečni stroški omrežnine in prispevkov, praviloma od prvega do zadnjega dne v mesecu. S klikom na označbo se odpre celotna specifikacija posameznega obračuna.

    V zavihku Dogovorjena obračunska moč lahko uporabnik spremlja tudi dogovorjene moči za posamezne časovne bloke in jih, če želi, spremeni, pri čemer ga sistem opozori na finančne posledice morebitnih prekoračitev.

    Podatke imamo možnost enostavno izvoziti v obliki preglednic excel za nadaljnjo analizo.

    Razdelek Pooblastila omogoča dodeljevanje dostopa do merilnega mesta drugim osebam ali podjetjem.

    Naprednim uporabnikom so namenjene API storitve, kjer lahko ustvarijo žetone za avtomatiziran dostop do merilnih podatkov. V razdelku Zahteve pa je mogoče spremljati status v prvem razdelku oddanih vlog za posamezna merilna mesta.

    Portal Moj Elektro tako združuje tehnične, obračunske in analitične informacije na enem mestu ter uporabnikom omogoča celovit, pregleden in podatkovno bogat vpogled v njihovo rabo električne energije.

    Opozorila o menjavi časovnega bloka kar po telefonu

    Mobilna aplikacija Moj Elektro deluje kot osebni energijski asistent, saj uporabnike sproti obvešča o menjavi blokov, prekoračitvah moči in vseh ključnih podatkih njihove porabe. FOTO: Črt Piksi
    Mobilna aplikacija Moj Elektro deluje kot osebni energijski asistent, saj uporabnike sproti obvešča o menjavi blokov, prekoračitvah moči in vseh ključnih podatkih njihove porabe. FOTO: Črt Piksi

    Mobilna aplikacija Moj Elektro uporabnikom omogoča hiter in pregleden dostop do vseh ključnih podatkov o porabi električne energije kar na mobilni napravi. Zasnovana je tako, da ohranja večino funkcionalnosti spletnega portala, vendar v prilagojeni, bolj kompaktni in intuitivni obliki. Uporabnik se v aplikacijo prijavi s podatki, ki jih je določil ob registraciji, nato pa se odpre začetni zaslon z dostopom do profila in merilnih točk.

    Ob pregledu merilnih točk se prikažejo vsa merilna mesta, do katerih ima uporabnik pravico dostopa. Iz posameznega merilnega mesta lahko prehaja med pogledi porabe, oddaje energije, 15-minutnih merilnih podatkov, obračunskih podatkov in mesečnih povzetkov. Aplikacija omogoča tudi dodajanje novih merilnih mest na podlagi pooblastil, upravljanje pooblastil in pregled statusa zahtev, kar je posebej priročno za uporabnike, ki upravljajo več lokacij ali objektov.

    Ena ključnih prednosti mobilne aplikacije so potisna obvestila, ki delujejo kot osebni energijski asistent. Uporabnik lahko prejema opozorila o menjavi časovnega bloka, denimo 20 minut pred začetkom najdražjega bloka 1, ter obvestila o prekoračitvi dogovorjene moči v posameznem bloku za pretekli dan. Takšna obvestila omogočajo sprotne prilagoditve rabe energije, kar bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov in boljši optimizaciji odjema.

    Aplikacija ponuja tudi pregled tehničnih podatkov merilnih mest, vključno s priključno močjo, podatki o števcu, pogodbenimi podatki in identifikatorji. Edini dve funkcionalnosti, ki v aplikaciji nista na voljo, sta modul »prožnost« in generiranje API žetonov, ki sta dostopna le v spletni različici.

    Mobilna aplikacija Moj Elektro tako uporabnikom omogoča, da svojo porabo energije spremljajo kjer koli in kadar koli, z enako ravnjo preglednosti kot na portalu, a z dodatno prednostjo hitrih obvestil in enostavnega upravljanja s telefonom.

    Mobilna aplikacija Moj Elektro je na voljo za Android (Google Play) in iOS (App Store).

    Prihodnost portala: prenova uporabniške izkušnje

    Prenovljeni portal Moj Elektro bo uporabnikom ponudil še bolj intuitivne grafe, preprostejšo navigacijo in sodobnejšo izkušnjo. FOTO: Črt Piksi
    Prenovljeni portal Moj Elektro bo uporabnikom ponudil še bolj intuitivne grafe, preprostejšo navigacijo in sodobnejšo izkušnjo. FOTO: Črt Piksi

    Portal in aplikacija Moj Elektro omogočata pregledno, podatkovno natančno in uporabniku prijazno spremljanje porabe električne energije. S transparentnimi grafi, jasnimi obračuni in možnostjo 15-minutnega vpogleda v porabo lahko uporabniki bistveno izboljšajo energetsko učinkovitost in lažje upravljajo mesečne stroške. V prihodnjih letih bo portal doživel celovito prenovo uporabniške izkušnje, ki bo še dodatno poenostavila dostop do podatkov in razumevanje porabe.

    »Prihodnost portala je usmerjena v celovito prenovo uporabniške izkušnje, ki bo uporabnikom ponudila bolj intuitivno, vizualno jasnejše in sodobno zasnovano okolje. Analiza uporabniške izkušnje, ki smo jo izvedli leta 2024, je razkrila ključne izzive, na podlagi katerih se pripravljajo izboljšave: poenostavitev navigacije, bolj razumljivi grafi in dodatna pojasnila pri podatkovnih prikazih,« je še povedal mag. Benjamin Turnšek in dodal, da bodo portal postopoma nadgrajevali tudi v skladu z novimi zakonodajnimi zahtevami. Osrednji cilj prenove, načrtovane za leto 2026, je, da uporabnik hitreje razume podatke, se v portalu lažje znajde in doživi izkušnjo, primerljivo z drugimi mobilnimi aplikacijami.

    Gospodarsko interesno združenje (GIZ) distribucije električne energije GIZ DEE vključuje:

    Naročnik oglasne vsebine je GIZ Distribucije električne energije​

    GIZ Distribucije električne energijeMoj Elektroporaba električne energijeomrežninaelektrična energijaElektro Primorska
