Bo Jek 2 udaril po žepih gospodinjstev? Jože P. Damijan zanika obvezni prispevek

Po objavah o možnem financiranju drugega bloka jedrske elektrarne, v katerih je bilo sodelovanje gospodinjstev razumljeno kot obvezni prispevek na položnicah, avtor analize Jože P. Damijan pojasnjuje, da predlagani modeli temeljijo izključno na prostovoljnih vlaganjih. Gospodinjstva bi v zameno dobila cenejšo elektriko.

Načrtovano sodelovanje gospodinjstev pri financiranju drugega bloka jedrske elektrarne (Jek 2) ne predvideva obveznega prispevka na položnicah za električno energijo. Gre za možnost prostovoljnega sovlaganja, pri katerem bi gospodinjstva v zameno za vloženi denar pridobila pravico do dolgoročnega nakupa električne energije po nižji ceni.

Tako je po medijskih objavah, ki so sledile predstavitvi analize na konferenci Dela Energetika 2026 na Bledu pojasnil avtor analize Jože P. Damijan.

Kot je zapisal v pojasnilu, so bili vsi modeli financiranja, ki vključujejo zasebne vlagatelje, zasnovani na prostovoljni udeležbi. To velja tako za podjetja kot za gospodinjstva. Sodelovanje bi temeljilo na poslovnem interesu posameznega vlagatelja, njegovega deleža pa ne bi bilo treba obdržati do konca projekta, saj bi ga bilo mogoče tudi prodati.

Napačna interpretacija se je po njegovih besedah zgodila pri predstavitvi informativnega izračuna, ki je prikazoval, kakšen bi bil obseg sodelovanja, če bi se za vlaganje odločila vsa gospodinjstva. Ta scenarij je bil v analizo vključen zato, da bi pokazali tudi možnosti sodelovanja gospodinjstev, ne pa kot predlog obveznega financiranja.

Vlagatelji bi dobili cenejšo elektriko

Namen predlaganih modelov je pojasniti, kakšne konkretne koristi bi imeli posamezniki in podjetja, če bi se odločili sodelovati pri financiranju gradnje Jeka 2. Vsi zasebni vlagatelji bi bili deležni enakih koristi glede na višino svojih vložkov. Povrnitev glavnice in reguliranega donosa bi dobili v obliki popusta pri ceni električne energije.

Razlika v primerjavi z javnim vlaganjem bi bila predvsem v načinu vračila. Republiki Sloveniji bi se vložek povrnil v klasični obliki, z odplačevanjem glavnice in obresti, zasebnim vlagateljem pa z nižjo ceno električne energije. Ta ugodnost bi veljala že v predvidenem devetletnem obdobju gradnje in nato še 40 let obratovanja elektrarne.

Analiza predvideva povprečno referenčno proizvodno ceno električne energije iz Jeka 2 v višini 81,9 evra za megavatno uro. Z upoštevanjem popusta v višini 46,8 evra za megavatno uro bi efektivna cena za zasebne vlagatelje znašala 35,1 evra za megavatno uro.

FOTO: Dejan Javornik

Partnerstvo države in odjemalcev

Po Damijanovi oceni bi bila ključna prednost takšnega modela možnost, da si vlagatelji za del svoje porabe električne energije dolgoročno zagotovijo stabilno in nizko ceno. Za primerjavo navaja, da so trenutne terminske veleprodajne cene električne energije za leto 2027 na evropski borzi EEX-PXE, relevantni za Slovenijo, presegle 175 evrov za megavatno uro.

Analiza temelji na petih modelih potencialnih vlagateljev ter na predpostavkah investitorja GEN energija iz dokumenta Okvirna ekonomika projekta JEK2 iz oktobra 2024. Med drugim obravnava tudi možnost, da bi pri projektu poleg države in podjetij sodelovala gospodinjstva.

Takšno partnerstvo med državo in odjemalci po Damijanovem mnenju ne bi zgolj zmanjšalo potrebe po javnem financiranju, temveč bi omogočilo tudi širšo razdelitev koristi projekta. Podobne oblike sodelovanja poznajo tudi v nekaterih drugih državah, med drugim na Finskem in v Franciji.

Cilj predloga je torej vzpostaviti možnost, da bi domači odjemalci postali tudi sovlagatelji v proizvodnjo električne energije in si s tem zagotovili dolgoročno cenovno predvidljivost. Ne gre pa za predlog uvedbe nove obvezne dajatve za gospodinjstva.