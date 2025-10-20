  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Energetika

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    FOTO: Miha Fras
    Galerija
    FOTO: Miha Fras
    Promo Delo
    20. 10. 2025 | 12:51
    20. 10. 2025 | 12:52
    6:06
    A+A-

    Vendar vse glasneje odmeva vprašanje, ali bo trenutni sistem financiranja prek omrežnine zadostoval za izvedbo zelenega prehoda. Podatki kažejo, da brez velikih sprememb in dodatnih finančnih virov tega cilja morda ne bomo dosegli.

    Kaj je omrežnina – in komu je namenjena?

    Omrežnina je reguliran strošek, ki ga plačujejo vsi odjemalci električne energije za uporabo elektroenergetskega omrežja. Določa jo Agencija za energijo, njen namen pa je kritje stroškov prenosa in distribucije elektrike.

    Pogosto pa se spregleda, da omrežnina ni neposreden prihodek elektrodistribucijskih podjetij (EDP). Sredstva namreč prejme operater distribucijskega sistema s koncesijo, ki mu jo podeli država. Ta sredstva nato v skladu z metodologijo razporedi med elektrodistribucijska podjetja Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Gorenjska in Elektro Primorska kot plačilo za izvajanje storitev in najem omrežja.

    FOTO: Maj Pavček
    FOTO: Maj Pavček

    Investicije: pretekle številke, prihodnji izzivi

    Slovenija ima v zadnjem desetletju stalno rast naložb v elektroenergetsko infrastrukturo, ki vključuje digitalizacijo, avtomatizacijo, posodobitev transformatorskih postaj in razvoj pametnih omrežij. Še posebej pomembno je posodabljanje nizkonapetostnega (NN) omrežja, kjer se najbolj odražajo vplivi množične integracije sončnih elektrarn, toplotnih črpalk in električnih vozil.

    Kljub temu podatki kažejo na resne omejitve. V obdobju 2010–2025 so investicije v povprečju znašale okoli 130 milijonov evrov letno. Za dosego ciljev, ki jih določa NEPN, bi se ta številka morala več kot potrojiti – v letu 2034 so načrtovana vlaganja v višini 438 milijonov evrov.

    Med posameznimi družbami je investicijski obseg seveda različen, glede na velikost oskrbovanega območja, ki ga posamezno podjetje pokriva.

    Povečevanje naložb zahteva ustrezno finančno podporo, ki temelji na kombinaciji različnih virov: lastnih sredstev (donos in amortizacija), dolžniških virov (npr. krediti) in nepovratnih sredstev iz projektov EU.

    Vendar pa se pojavlja izziv – prihodki iz omrežnine niso sledili rasti cen. Od leta 2019 so se povečali le za 9 %, inflacija pa je v istem obdobju dosegla 23,6 %.

    Ob tem narašča tudi zadolženost EDP-jev. Finančni dolg bo do konca leta 2025 dosegel rekordnih 459 milijonov evrov, kazalnik finančni dolg/EBITDA pa se bo povzpel na 3,0. Zadolževanje je sicer nujno za financiranje večjih vlaganj, vendar pa obstajajo resna tveganja, da bodo EDP-ji kršili finančne zaveze do bank.

    Razvojni načrt: cilji daleč presegajo trenutne zmožnosti

    Razvojni načrt (RN) za obdobje 2025–2034, ki je bil objavljen septembra 2024, predvideva skoraj 4 milijarde evrov potrebnih vlaganj v distribucijsko omrežje. To je hrbtenica energetske prihodnosti, ki mora omogočiti vključevanje obnovljivih virov, e-mobilnosti in elektrifikacijo ogrevanja.

    A načrti EDP-jev za obdobje 2026–2028 kažejo na veliko finančno vrzel. V tem obdobju bo primanjkljaj med razpoložljivimi sredstvi in načrtovanimi investicijami znašal že 470 milijonov evrov, do leta 2034 pa skoraj 2 milijardi evrov.

    Skupen dolg EDP-jev bo do konca leta 2028 dosegel 616 milijonov evrov, kar je zgornja meja, ki jo še dopušča Slovenski državni holding (SDH), upravljavec državnega premoženja.

    Graf: Investicije primerjava Poslovni načrti (PN) in  Razvojni načrti (RN) vseh EDP-jev
    Graf: Investicije primerjava Poslovni načrti (PN) in  Razvojni načrti (RN) vseh EDP-jev

    Evropska sredstva – pomoč, a ne dolgoročna rešitev

    Nepovratna sredstva iz EU so pomemben dopolnilni vir financiranja. Projekti, kot je GreenSwitch (vreden 146 milijonov evrov, od tega je 23 milijonov za slovenske EDP-je), ter Načrt za okrevanje in odpornost (87 milijonov evrov) so dobrodošli, a niso sistemska rešitev.

    Sistem regulacije ne omogoča dolgoročnega financiranja obnov iz tovrstnih sredstev, saj donosa in amortizacije za sredstva, pridobljena brezplačno, ni. Tako ta sredstva ne prispevajo k prihodnjim reinvesticijam, Ko se bo življenjska doba teh naprav iztekla, bodo podjetja brez vira za njihovo zamenjavo.

    Potrebne so spremembe v regulativi in financiranju

    Omrežnina ostaja ključen vir financiranja distribucijske infrastrukture. A če se regulativni okvir ne bo prilagodil potrebam zelenega prehoda, obstoječi sistem ne bo zmogel zagotavljati potrebnih sredstev za posodobitev omrežja.

    Brez večje prilagodljivosti pri oblikovanju prihodkov EDP-jev, dodatnih virov financiranja ter stabilnega in spodbudnega okolja za naložbe se razvoj distribucijskega sistema lahko upočasni. To pa bi pomenilo resno oviro pri uresničevanju NEPN in Strategije razvoja Slovenije do leta 2030.

    Slovenija potrebuje stabilen, zmogljiv in odporen elektrodistribucijski sistem, ki bo temeljil na trajnostnih in dolgoročno vzdržnih virih financiranja. Trenutni sistem z omejenimi lastnimi viri in že skoraj izkoriščenim dolžniškim potencialom ne zadošča več.

    Če želimo zagotoviti zeleni prehod, bo treba temeljito premisliti o spremembah v modelu financiranja omrežja. Omrežnina – kot temeljni element sistema – potrebuje osvežitev, ki bo omogočila korak v nizkoogljično prihodnost.

    Naročnik oglasne vsebine je GIZ distribucije električne energije

    Novice  |  Slovenija
    Javna televizija

    Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič? RTV odgovarja

    Po naših informacijah v tem trenutku ni prišlo do zamenjave urednika.
    Pija Kapitanovič 17. 10. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    (Ne)prevzemanje politične odgovornosti

    Nasilje, alkohol, kraja sendviča: zakaj za ene velja giljotina, za druge ne?

    Janja Božič Marolt (Mediana) in politični analitik Bogdan Biščak o (ne)prevzemanju odgovornosti slovenskih politikov.
    Lucijan Zalokar 19. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pariz

    Louvre: Ukradeno krono našli, znan seznam ostalih ukradenih draguljev

    Drzna tatvina predmetov neprecenljive vrednosti za francosko zgodovino se je zgodila sredi belega dne, le 800 metrov od sedeža pariške policije.
    19. 10. 2025 | 11:41
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    spektakel v Andori

    Primožu Rogliču zmaga, Tadeju Pogačarju Puyolov dres

    Slovenska kolesarska asa sta nastopila na krstnem spektaklu v Andori, o katerem bodo predvajali dokumentarec na Netflixu.
    Miha Hočevar 19. 10. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Tri najpogostejše oblike napadov v slovenskih podjetjih (video)

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več

    Več iz teme

    Nacionalni energetski in podnebni načrtomagencija za energijoelektrikaelektro
    VEČ NOVIC
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Protestni shod

    Promet na glavni zasavski cesti bo jutri zelo oviran

    Zaradi zavlačevanja države z gradnjo obvoznice bodo krajani Zgornjega Hotiča jutri popoldan začasno ustavili ves promet.
    Manja Pušnik 20. 10. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    ZDA so Republiko Srbsko postavile nazaj na evropsko pot

    Naglo sprejete odločitve skupščine entitete Republike številni razumejo kot dokončno kapitulacijo obsojenega Milorada Dodika.
    Novica Mihajlović 20. 10. 2025 | 13:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Prošnja za pomoč

    Ne vedo, kdo je ženska, ki je umrla na tirih pri Rudniku

    Policisti ugotavljajo identiteto umrle pri trčenju z vlakom na ljubljanskem Rudniku.
    20. 10. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih ocene, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovenci v Sredozemlju

    V tujski legiji je služil 15 let in potem ostal v drugi domovini

    Velika življenjska prelomnica in tedaj slabe gospodarske razmere so Roberta Merkuša pognale od doma in tako je rodno Štajersko nadomestil z jugom Francije.
    20. 10. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Prošnja za pomoč

    Ne vedo, kdo je ženska, ki je umrla na tirih pri Rudniku

    Policisti ugotavljajo identiteto umrle pri trčenju z vlakom na ljubljanskem Rudniku.
    20. 10. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih ocene, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovenci v Sredozemlju

    V tujski legiji je služil 15 let in potem ostal v drugi domovini

    Velika življenjska prelomnica in tedaj slabe gospodarske razmere so Roberta Merkuša pognale od doma in tako je rodno Štajersko nadomestil z jugom Francije.
    20. 10. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IMPLANTOLOGIJA

    Je pomanjkanje kosti še vedno težava?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    Zmanjšajte stroške elektrike tudi za več kot polovico

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kos nakita, ki je to jesen še posebej v trendu

    Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    VIDEO: »Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    EUROSKILLS

    Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    »Pomembno je, da otrok trenira, ker v tem uživa«

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijski kredit – ker podpiramo rast podjetnikov

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pohodništvo

    Naša vrhunska športnica prisega na te športne copate

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Plača je pomembna, ampak ti zaposleni dobijo še več (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:55
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo