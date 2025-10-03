Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Topel dom nam daje občutek varnosti, a pravo vrednost ogrevanja občutimo šele takrat, ko vemo, da je naša naložba zaščitena pred nepredvidenimi stroški. Prav to omogoča najnovejša ponudba MERKUR energije, ki toplotne črpalke ponuja skupaj z zavarovanjem, kar zagotavlja še bolj brezskrbno bivanje.

Toplotne črpalke so danes ena najbolj priljubljenih rešitev za ogrevanje. Toploto črpajo iz obnovljivih virov, kot sta zrak in zemlja, kar pomeni manjšo porabo energije in občutno nižje stroške v primerjavi s klasičnimi sistemi. Delujejo popolnoma samodejno, brez stalnega nadzora in nihanj temperature, odvisno od tipa pa omogočajo tudi hlajenje. Udobje je tako zagotovljeno vse leto – s toplotnimi črpalkami Hisense boste lahko uživali v domačem udobju, medtem ko bo zunaj vladal neizprosen mraz ali pa pripekala poletna vročina.

Med številnimi možnostmi na trgu posebej izstopajo toplotne črpalke Hisense, ki slovijo po visoki učinkovitosti, zanesljivosti in jih lahko prilagajamo obstoječim ogrevalnim sistemom. Ob nakupu pri MERKUR energiji pa boste prejeli tudi zavarovanje naprave, tako da bo vaša naložba v energetsko prihodnost dodatno zaščitena. Ob morebitnih okvarah ali nepredvidenih zapletih ne boste sami.

MERKUR energija ponuja celovite rešitve za ogrevanje doma, prepričali pa vas bodo prihranki pri energiji in varnost, ki jo zagotavlja vključeno zavarovanje. V mesecu oktobru so pripravili odlično akcijsko ponudbo, pri kateri lahko z Ziher vzpodbudo dobite toplotno črpalko do kar 1.700 EUR ceneje! Oddajte povpraševanje še danes.

Ključ do uspeha: pravilna izbira in projektna temperatura

Nakup toplotne črpalke je dolgoročna odločitev, ki pomembno vpliva na udobje in stroške bivanja. FOTO: MERKUR Energija

Učinkovitost toplotne črpalke ni odvisna samo od kakovosti naprave, temveč tudi od tega, kako pravilno je izbrana. Pri tem ima ključno vlogo projektna temperatura. To je podatek, ki pove, kako nizke zunanje temperature so značilne za posamezen kraj. Projektna temperatura se razlikuje med regijami in je osnova, na kateri se načrtuje zmogljivost ogrevalnega sistema. Čeprav je morda razlika med –9 °C in –15 °C na prvi pogled majhna, v praksi močno vpliva na to, koliko toplote bo morala črpalka zagotoviti v najhladnejših dneh.

Zakaj je to pomembno? Če je toplotna črpalka premajhna, je preobremenjena, ker mora doseči zahtevano temperaturo. To vodi do neučinkovitega delovanja, večje porabe električne energije in slabšega bivalnega udobja. Nasprotno pa prevelika toplotna črpalka ni nič boljša rešitev. Zaradi premočnega delovanja pogosto vklaplja in izklaplja kompresor (t. i. »ciklanje«), kar poveča obrabo, zmanjša učinkovitost in skrajša življenjsko dobo naprave.

FOTO: MERKUR Energija

Prav zato je pri izbiri naprave nepogrešljiva strokovna pomoč. Strokovnjaki pri MERKUR energiji uporabljajo specializiran sistem, kot je Hi-Therma Designer, s katerim natančno izračunajo potrebno moč glede na objekt, lokacijo in projektno temperaturo. V enem sistemu Hi-Therma lahko z namestitvijo temperaturnih senzorjev ali sobnih termostatov v sobah neodvisno uravnavate temperaturo do sedmih prostorov. Na podlagi teh podatkov pripravijo predlog optimalne rešitve, ki združuje zmogljivost, energetsko učinkovitost in stroškovno upravičenost.

S pravilnim dimenzioniranjem dobimo zanesljiv sistem, ki bo dolga leta deloval učinkovito in ekonomično. Z MERKUR energijo boste izbrali točno takšno toplotno črpalko, kot jo vaš dom potrebuje, brez kompromisov in dodatnih stroškov.

Kako poteka vgradnja?

S toplotnimi črpalkami Hisense, ki jih ponuja MERKUR energija, dobite veliko več kot samo napravo. V ceno je namreč vključeno tudi zavarovanje naprave, zato ste zaščiteni pred nepričakovanimi stroški in skrbmi. FOTO: MERKUR Energija

Vgradnja toplotne črpalke zahteva natančnost in strokovno znanje. Najprej je treba opraviti pregled objekta, pri katerem strokovnjaki ocenijo značilnosti stavbe, preverijo obstoječi ogrevalni sistem in projektno temperaturo kraja. Na podlagi teh podatkov pripravijo predlog moči in tipa notranje enote, ki najbolje ustreza vašim potrebam.

Sledi priprava sheme in načrtovanje upravljanja sistema. To pomeni, da se določi, kako bo toplotna črpalka povezljiva z obstoječimi radiatorji ali talnim gretjem, kakšen bo način regulacije in na katerih mestih bodo nameščene posamezne komponente. Tako se zagotovi, da bo sistem prilagojen vašemu domu in življenjskim navadam. Ko je vse pripravljeno, sledi zagon naprave. Strokovnjaki ob prvem vklopu poskrbijo za pravilne nastavitve, s katerimi se doseže optimalna učinkovitost. Uporabnika v uvodu seznanijo z upravljanjem in mu pokažejo, kako lahko samostojno prilagaja osnovne nastavitve.

FOTO: MERKUR Energija

Toplotne črpalke Hisense omogočajo povezavo z rešitvijo, ki še dodatno optimizira delovanje. Z aplikacijo lahko sistem upravljate na daljavo, tako da nastavite temperaturo, spremljate porabo energije in preverite stanje naprave, kjer koli ste. Ključna prednost nakupa toplotnih črpalk Hisense prekje v tem, da imate na vsakem koraku vedno na voljo strokovno podporo – od prvih izračunov in načrtovanja do zagona in poznejših prilagoditev.

Glavne prednosti toplotnih črpalk Hisense z zavarovanjem:

FOTO: MERKUR Energija udobje : samodejno delovanje brez nihanj temperature,

: samodejno delovanje brez nihanj temperature, prihranek : visoka učinkovitost in nižja poraba energije,

: visoka učinkovitost in nižja poraba energije, zanesljivost : dimenzioniranje po projektni temperaturi in strokovna montaža,

: dimenzioniranje po projektni temperaturi in strokovna montaža, varnost : zavarovanje naprave v sklopu Ziher paketa,

: zavarovanje naprave v sklopu Ziher paketa, prilagodljivost : možnost povezave z ME Smart za pametno rabo,

: možnost povezave z ME Smart za pametno rabo, samodejno delovanje brez nihanj,

delovanje brez nihanj, učinkovitost in prihranki,

in prihranki, prilagodljivost z obstoječimi sistemi,

z obstoječimi sistemi, zavarovanje kot unikatna prednost ponudbe.

Dodatek, ki prinaša še več varnosti in brezskrbnosti

FOTO: MERKUR Energija

Nakup toplotne črpalke je dolgoročna odločitev in pomembna naložba v prihodnost doma. Gre za tehnologijo, ki je v uporabi desetletje ali več, zato je poleg kakovostne izbire naprave smiselno razmišljati tudi o zaščiti pred nepredvidenimi okoliščinami. Čeprav so sodobne črpalke zanesljive in učinkovite, lahko morebitne okvare, mehanske težave ali vplivi vremena povzročijo dodatne stroške.

FOTO: MERKUR Energija

Ali toplotna črpalka deluje z obstoječimi radiatorji? V večini primerov da. Pomembno je preveriti temperaturo dvižnega voda, torej, pri kakšni temperaturi morajo radiatorji oddajati toploto, da je prostor ustrezno ogret. Sodobne toplotne črpalke Hisense so zasnovane tako, da se lahko povežejo z različnimi ogrevalnimi sistemi – od talnega gretja do klasičnih radiatorjev. Če se ob strokovnem pregledu pokaže, da radiatorji omogočajo učinkovito delovanje, je prehod na toplotno črpalko preprost in prinaša vse prednosti energetsko varčnega ogrevanja. Kaj pa, če so zime zelo ostre? Marsikdo se sprašuje, ali toplotna črpalka zmore ogreti dom tudi ob zelo nizkih zunanjih temperaturah. Če je moč naprave ustrezno izračunana glede na projektno temperaturo kraja, toplotna črpalka zanesljivo deluje tudi v najhladnejših zimskih dneh. Vse enote Hisense SPLIT in INTEGRA imajo poleg tega vgrajen rezervni grelec, ki se samodejno vključi, če zunanje razmere presežejo zmožnosti kompresorja. To imenujemo bivalentno delovanje, ki zagotavlja, da dom ostane topel tudi v ekstremnih razmerah, brez dodatnih skrbi za uporabnika. Kako je s servisom in vzdrževanjem? Toplotna črpalka je dolgoročna naložba, zato je redno vzdrževanje ključnega pomena. Redni pregledi strokovnjakov omogočajo, da se pravočasno odkrijejo morebitne nepravilnosti, očistijo filtri in preverijo nastavitve. S tem se ohranja visoka učinkovitost naprave in podaljša njena življenjska doba. Ali lahko črpalko upravljam prek aplikacije? Da. Sodobne naprave Hisense omogočajo povezavo z rešitvijo ME Smart, ki omogoča daljinsko upravljanje. Prek aplikacije lahko uporabnik spremlja porabo, nastavlja temperaturo in preverja stanje sistema, kjer koli je. To pomeni dodatno prilagodljivost, saj imate popoln nadzor nad ogrevanjem doma – tudi ko vas tam ni.

Naročnik oglasne vsebine je MERKUR energija