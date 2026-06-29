Birokratski postopki dušijo iskanje praktičnih rešitev z uporabniki

Elektrodistribucijska podjetja so pred velikimi izzivi. Cilji zahtevajo več nestabilnih obnovljivih virov, denarja, ki bi ga vložili v omrežje, da bi lahko zagotovili­ priklop vseh teh novih virov, pa zmanjkuje. Poleg tega so postopki pridobivanja dovoljenj za nove naprave, denimo hranilnike, izrazito neživljenjski. Hitro bo ­treba sprejeti kar nekaj odločitev, pravita Romana Ocvirk in Matjaž Osvald iz Gospodarsko interesnega združenja distribucije električne energije (združenje GIZ distribucije).

V slovenskem elektroenergetskem sistemu je vse več sončnih elektrarn. Kaj to pomeni za distribucijsko omrežje?

Matjaž Osvald: Če začnem pri sončnih elektrarnah, je osnovna ugotovitev pozitivna: v sistemu imamo vse več čiste in lokalno proizvedene energije. To je dobro za uporabnike, za energetsko samozadostnost in zmanjšanje izpustov.

Toda tehnično gledano sistemska infrastruktura ni bila zgrajena za takšne pretoke energije. Težava ni samo v moči, ampak tudi v zaščitnih sistemih, elektromagnetni združljivosti in drugih tehničnih vidikih obratovanja omrežja. Zato se pojavljajo nove težave, ki jih moramo sproti obravnavati. Trenutno vzbujajo skrb negativne cene elektrike. Te pomenijo, da je v določenem trenutku v sistemu presežek energije, ki ga nimamo kam dati. Z vidika sistema to pomeni, da se vanj potiska energija, ki je nihče ne prevzame. Distribucijska podjetja pri tem nismo nujno največja težava, večji je pritisk na prenosnega operaterja, ki mora uravnavati frekvenco. V takšnih razmerah bo treba vse pogosteje razmišljati tudi o izklopu oziroma omejevanju proizvodnje.

Nekateri opozarjajo, da se zanesljivost omrežja slabša in da so izpadi daljši kot v nekaterih drugih državah. So takšne primerjave realne?

Matjaž Osvald: Pri teh primerjavah moramo biti zelo previdni. Primerjati slovenski sistem z nizozemskim, ki je skoraj v celoti pokablen, je po svoje primerjanje jabolk in hrušk. Drugačna je struktura omrežja, drugačna je poselitev, drugačne so razdalje in zgodovina vlaganj. V Sloveniji na trajanje izpadov še vedno najbolj vplivajo vremenski dogodki. Če imamo leto brez večjih ujm, so kazalniki zelo dobri. Če se pojavijo širši vremenski dogodki, se slika hitro spremeni. Rešitev je v mnogih primerih pokablitev omrežja. Toda treba je vedeti, da imamo na distribucijskem omrežju približno 13.000 kilometrov nadzemnih vodov. Na leto lahko pokablimo nekaj sto kilometrov. Tudi če bi imeli več denarja, bi se pojavile druge omejitve: ekipe, soglasja, služnosti in izvedbeni postopki. To ni nekaj, kar bi lahko rešili čez noč.

Obseg zadolženosti je še sprejemljiv. V letih 2027 in 2028 pa pri nespremenjenih virih takšnega investicijskega obsega ne bo več mogoče ohranjati.

Investicije v distribucijsko omrežje so se v zadnjih letih opazno povečale. Kako velik je ta finančni zalogaj?

Romana Ocvirk: Če pogledamo zadnjih deset let, so elektrodistribucijska podjetja v omrežje povprečno vlagala približno 153 milijonov evrov na leto. Do leta 2021 so investicije rasle postopno, po letu 2022 so se zaradi zahtev energetskega prehoda bistveno povečale. Za primerjavo: leta 2015 so skupne investicije znašale 107 milijonov evrov, leta 2020 130 milijonov evrov, leta 2025 pa že 271 milijonov evrov. Razvojni načrt distribucijskega sistema za obdobje 2025–2034 predvideva skoraj štiri milijarde evrov vlaganj. Do leta 2034 naj bi letne investicije dosegle približno 438 milijonov evrov. To je skoraj potrojitev glede na povprečje zadnjih desetih let.

V elektrodistribucijskih podjetjih so po mnenju Romane Ocvirk pri zagotavljanju virov financiranja investicij izkoristili vse razpoložljive možnosti. FOTO: Elektro Celje

Gre torej za izjemno velik investicijski cikel. Ker regulirani prihodki takšni dinamiki niso sledili, smo pomemben del investicij financirali z investicijskimi krediti. Obseg investicij, financiranih s krediti, se je povečal z 41 milijonov evrov leta 2020 na 93 milijonov leta 2025, povečala se je tudi zadolženost. Skupni finančni dolg je v tem času zrasel z 269 na 446 milijonov evrov.

Zakaj sedanja omrežnina po vaši oceni ne zadostuje več?

Romana Ocvirk: V preteklosti je regulativni okvir s prihodki iz regulirane dejavnosti elektrodistribucijskim podjetjem zagotavljal razmeroma stabilno in predvidljivo poslovanje. Zaradi pospešenega energetskega prehoda so se v zadnjih letih potrebe po vlaganjih v omrežje močno povečale, obstoječi regulativni okvir pa ne omogoča več financiranja razvoja.

Kateri drugi viri bi lahko prišli

v poštev?

Romana Ocvirk: Ena možnost so nepovratna sredstva, druga morebitna dokapitalizacija, če bi se za to odločil večinski lastnik oziroma država. Če bi se povečali prihodki iz omrežnine, bi bilo mogoče dodatno zadolževanje. Vprašanje financiranja bo treba urediti sistemsko, kar bo zahtevalo usklajeno delovanje države, regulatorja in elektrodistribucijskih podjetij.

Nepovratna sredstva so pomemben vir, vendar sama po sebi niso dovolj. Lani smo imeli 271 milijonov evrov investicij, nepovratnih sredstev pa nekaj več kot 45 milijonov. To je pomemben delež, ni pa dovolj za naše potrebe. Poleg tega moramo upoštevati dolgoročni učinek. Za sredstva, financirana z nepovratnimi viri, nimamo priznanega reguliranega donosa. Tudi amortizacija teh sredstev nima učinka na regulirane prihodke. To pomeni, da lahko z nepovratnimi sredstvi danes zgradimo infrastrukturo, vendar iz naslova teh sredstev v prihodnje ne bo reguliranih prihodkov, ki bi bili vir za obnovo te ­infrastrukture.

Torej, nepovratna sredstva niso tako preprosta rešitev, kot se zdi na prvi pogled?

Romana Ocvirk: Tako je. Vsaka dodatna sredstva so dobrodošla, vendar moramo gledati tudi, kaj pomenijo dolgoročno. Če zgradimo del infrastrukture s sredstvi, za katera v regulaciji ni priznanega donosa, amortizacija teh pa nima učinka na regulirane prihodke, tudi v prihodnosti nimamo enakega vira za obnovo tega dela omrežja.

Pri sredstvih, financiranih iz lastnih virov in investicijskih kreditov, imamo priznan regulirani donos, ki skupaj z drugimi viri prispeva k financiranju novih naložb, iz amortizacije pa so zagotovljena sredstva za obnovo omrežja. Pri nepovratnih sredstvih je ta logika drugačna. Zato je treba biti previden, da si danes ne pomagamo na način, ki bo čez nekaj desetletij povzročil novo težavo.

Matjaž Osvald: Dodal bi še tehnični vidik. Nepovratna sredstva praviloma niso denar, ki bi ga lahko poljubno razporedili po seznamu prioritet. Namenjena so določenim ciljem, na primer podpori priključevanja obnovljivih virov. Z njimi ne moremo splošno sanirati obstoječega omrežja ali pospešiti kabliranja tam, kjer bi bilo to z vidika zanesljivosti najbolj nujno. Poleg tega moramo za takšne projekte pogosto zagotoviti velik delež lastnih sredstev. To niso sredstva, pri katerih bi nekdo vse plačal namesto nas. Zato lahko hkrati rešujemo en del problema, drugi – staranje infrastrukture, rast odjema, odpornost omrežja – pa ostaja.

Brez pravočasnih odločitev o financiranju, regulaciji in izvedbi bo omrežje ozko grlo energetskega prehoda, je opozoril Matjaž Osvald. FOTO: Dejan Javornik

Lahko nove tehnologije, predvsem hranilniki, zmanjšajo potrebo po vlaganjih v omrežje?

Matjaž Osvald: Deloma lahko. Novi razvojni načrti že upoštevajo rezultate fleksibilnosti in hranilnikov pri odjemalcih. Izkušnje kažejo, da uporabniki, ki imajo sončno elektrarno in hranilnik, precej zravnajo svoj odjem iz omrežja. To pomeni, da se njihova poraba iz omrežja razporedi bolj enakomerno. Toda hkrati je krivulja odjema veliko manj predvidljiva. Najbolj nas skrbijo zimske konice. Januarja, ko je bil mraz, je bila na območju Elektra Ljubljana konica okoli 840 megavatov. Prvega maja je bil odjem iz prenosnega omrežja približno desetkrat manjši. To je izjemna razlika. Če se v obdobju dolgotrajnega mraza močno poveča uporaba toplotnih črpalk, bo pritisk na omrežje zelo velik. Rast obremenitev je lahko hitra, ojačitve omrežja pa so počasne.

Ali to pomeni, da mora biti omrežje dimenzionirano na nekaj najvišjih konic v letu?

Matjaž Osvald: Da, omrežje mora prenesti konico odjema ali proizvodnje. Danes imamo obe vrsti konic: na eni strani konice porabe, na drugi konice proizvodnje, zlasti sončnih elektrarn. Regulator je to poskušal deloma zajeti s spremembo metodologije omrežnine, po kateri tisti, ki po­vzroča večjo konico, tudi več plača. Toda uporabnik ne gleda posamezne postavke na računu, temveč gleda celoten strošek elektrike. Tu nastane težava. Če je na eni strani omrežnina v določenem času visoka, hkrati pa je cena energije zaradi presežkov nizka ali celo negativna, dobi uporabnik nasprotujoče si signale. Zato bo treba ukrepe gledati širše: skupaj ceno energije, omrežnino, prispevke in vedenje odjemalcev.

Birokratski postopki, kot so zdaj predpisani, dušijo iskanje praktičnih rešitev

z uporabniki.

Kako se s podobnimi težavami spoprijemajo druge evropske države?

Matjaž Osvald: S podobnimi težavami se srečuje skoraj vsa Evropa. Bil sem na konferenci Cired v Bruslju, na kateri smo govorili o prenosu inovacij v prakso in razvojnih težavah distribucijskih sistemov. Tehnološko gledano nismo za Evropo. Rešitve, ki jih razvijamo, so primerljive s tem, kar počnejo drugje.

Razlike so v regulaciji, politikah in načinu odločanja. Na Nizozemskem in v delu Belgije imajo velike težave, ker so priključili veliko novih virov in odjemalcev, zdaj pa omrežje tega ne zmore več. Ponekod so čakalne vrste za soglasje za priklop odjema lahko zelo dolge. Pri nas smo vsaj do neke mere omejili količino priklopov obnovljivih virov na raven, ki je za omrežje še sprejemljiva. To ni priljubljeno, je pa z vidika obratovanja sistema razumljivo.

Elektrifikacija ogrevanja je eden od ključnih delov energetskega prehoda. Je popolna zamenjava plina z elektriko realistična?

Matjaž Osvald: V celoti gotovo ne tako, kot se včasih predpostavlja. Na konferenci je bil predstavljen primer Bruslja, kjer se veliko ogrevajo s plinom. Tam je konica porabe plina približno petkrat višja od električne. Če bi vse to prenesli na elektriko, bi morali omrežje dimenzionirati za drugačne obremenitve. V mestu, kot je Bruselj, kjer ne moreš preprosto prekopati vsega in zgraditi novega omrežja, to ni realno. Del ogrevanja bo še na elektriko, vendar bo na koncu nujna kombinacija različnih rešitev.

Katere kombinacije imate

v mislih?

Matjaž Osvald: Slovenija včasih gleda preozko. Če pogledamo širši evropski sistem, imamo veter, hidroenergijo, jedrsko energijo in čezmejne povezave. Veter piha tudi pozimi, ko ni dovolj sonca. Zato je vpetost slovenskega elektroenergetskega sistema v evropski prostor pomembna prednost. Toda hkrati moramo upoštevati tveganja. Geopolitične razmere lahko povzročijo, da si sicer dobro povezan, vendar energije ne moreš dobiti ali je zelo draga.

Trenutno vzbujajo skrb negativne cene elektrike.

Pri vodiku je podobno. O tem govorimo že dolgo. Tehnologija ima smisel, vendar je vprašanje, kje, kako in komu se bo ekonomsko izšla. V nekaterih primerih je morda bolj smiselno uporabiti vodik neposredno, kot da bi ga najprej pretvarjali v elektriko in nato spet v pogon.

Kaj se bo zgodilo, če se bodo zmanjšali prihodki iz čezmejnih prenosov oziroma če Eles ne bo več mogel pokrivati razlike med zbrano in priznano omrežnino?

Romana Ocvirk: To bi bil zelo zahteven scenarij. Trenutni poslovni načrti temeljijo na predpostavki, da bomo še naprej prejemali sredstva, ki pokrivajo razliko med dejansko zbrano omrežnino in reguliranimi prihodki, določenimi skladno z metodologijo agencije za energijo. Če teh virov ne bo več, se nam bodo zmanjšali lastni viri financiranja. To pomeni, da ne bi mogli izvesti niti investicij, ki so zdaj predvidene v poslovnih načrtih. Metodologija agencije za energijo namreč določa, da se primanjkljaj omrežnine upošteva pri določitvi omrežnine v naslednjem regulativnem obdobju oziroma naslednjih regulativnih obdobjih.

Trenutno regulativno obdobje bo trajalo do konca leta 2028. Elektrodistribucijska podjetja bi morala v vmesnem času sama zagotoviti sredstva za pokrivanje tega primanjkljaja. To pomeni dodatno zadolževanje, ki je že zdaj omejeno. Prihodke bi morali računovodsko priznati, plačilo pa bi prejeli šele v naslednjem ali naslednjih regulativnih obdobjih. To je tudi izziv z vidika financiranja in odnosa z bankami.

Matjaž Osvald: Po domače povedano: plača ti je priznana, vendar ne dobiš denarja na transakcijski račun. Če denarja ni na računu, ti tudi banka težje odobri kredit.

Kaj pričakujete v prihodnjih letih?

Romana Ocvirk: Za letos je še predvideno, da bo razliko med prihodki, ki so distribucijskim podjetjem priznani skladno z metodologijo agencije za energijo, in dejansko zbrano omrežnino pokrival Eles iz prihodkov iz čezmejnih prenosov. Za prihodnja leta po trenutno razpoložljivih informacijah teh virov ne bo več ali vsaj ne bodo zagotovljeni v takšnem obsegu.

V elektrodistribucijskih podjetjih smo po mojem v zadnjih letih pri zagotavljanju virov za financiranje investicij izkoristili vse razpoložljive možnosti. Obseg zadolženosti se je povečal do ravni, ki je z vidika finančne vzdržnosti še sprejemljiva. V letih 2027 in 2028 pri nespremenjenih virih takšnega investicijskega obsega ne bo več mogoče ohranjati. Če je cilj, da se energetski prehod izvede, bo treba zagotoviti tudi ustrezne pogoje za financiranje razvoja omrežja. To bo zahtevalo ustrezne ukrepe regulatorja in države kot večinskega lastnika.

Kje so poleg financiranja največje ovire?

Matjaž Osvald: Če pogledamo tehniko, so potrebna klasična vlaganja v omrežje: zaradi starosti, ojačitev in večje odpornosti. Hkrati vsa podjetja uvajamo oziroma nadgrajujemo napredne sisteme vodenja omrežja. Imamo napredni merilni sistem, števce, ogromno podatkov in rešitve, s katerimi lahko izkoriščamo fleksibilnost porabe in proizvodnje. Tehnologija sama po sebi ni največja težava. Težje je uskladiti cene, omrežje, financiranje in regulativo. Tu se lovi vsa Evropa. Pri nas so sistemska obratovalna navodila v prenovi, vendar postopki trajajo predolgo. Regulator bi včasih rad vključil tehnologije, ki šele nastajajo. Razlika med zrelostjo rešitev in pričakovanji regulacije je lahko zelo velika.

Kako se to pozna pri projektih?

Matjaž Osvald: Zelo jasno pri hranilnikih. Upravni postopek za priklop je tog in pogosto neprimeren za iskanje novih rešitev. Investitor pri večjem hranilniku šele sestavlja projekt, išče zemljišča in poslovni model, mi pa za izdajo soglasja že potrebujemo konkret­no parcelo, pravico razpolaganja in druge formalnosti. Tako se vrtimo v krogu: investitor potrebuje soglasje, da lahko razvija projekt, mi pa potrebujemo dokončne podatke, da lahko izdamo soglasje. To zavira pragmatične rešitve. Birokratski postopki, kot so zdaj predpisani, dušijo iskanje praktičnih rešitev z uporabniki. Pri novih tehnologijah še investitorji pogosto ne vedo natančno, kako bo naprava obratovala. Če mora biti vse vnaprej določeno, je težko razvijati nove modele.

Kaj je po vašem najpomembnejše sporočilo odločevalcem?

Romana Ocvirk: S finančnega vidika se čas za pravočasno ukrepanje izteka. Če hočemo ohraniti sedanji investicijski zagon in zagotoviti uspešen energetski prehod, bo treba odločitve glede financiranja razvoja omrežja sprejeti čim prej. V nasprotnem primeru trenutnega investicijskega obsega v letih 2027 in 2028 ne bo več mogoče ohraniti.

Matjaž Osvald: Energetski prehod ni samo vprašanje proizvodnje elektrike, je tudi vprašanje omrežja, uporabnikov, regulacije, cenovnih signalov, kadrov in izvedbenih postopkov. Če se ukvarjamo samo z enim delom sistema, bomo težave prestavljali drugam. Potrebujemo širši pogled. Uporabnik se odloča na podlagi celotne cene in konkretnih možnosti, elektrodistribucija pa mora zagotoviti, da sistem deluje, tudi ko so razmere najbolj zahtevne. To pomeni pozimi, ob mrazu, ob konicah odjema, pa tudi poleti, ko je proizvodnje iz sončnih elektrarn preveč. Brez pravočasnih odločitev o financiranju, regulaciji in izvedbi bo omrežje ozko grlo energetskega prehoda.