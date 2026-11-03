»Primarne proizvodnje aluminija v Sloveniji ne bomo več zagnali,« je na okrogli mizi 'Slovenija po JEK2 – kaj bomo z energijo sploh ustvarjali?' dejal Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma. Industrijski, gospodarski strategiji bi morala slediti energetska, a se o tem nismo v stanju hitro odločiti, pravi. »In ko smo to prepoznali – dobro, da smo prepoznali relativno hitro, smo se odločili, da to proizvodnjo zapremo.« Pogoji so se zaradi različnih okoliščin toliko spremenili, hkrati pa je treba v industriji in gospodarstvu odločitve sprejemati zelo hitro: »Če odlašaš z odločitvami, se lahko zelo hitro potopiš.«

Poudarja, da ne gre le za primer Taluma, ampak imamo tudi papir, kemijo, imamo veliko predelovalnih dejavnosti, ki prispevajo skoraj tretjino BDP: »Morali bomo odreagirati zelo hitro, z mehanizmi, ki jih Evropa daje, tudi v Sloveniji, če bomo hoteli vsaj držati pozicijo.«

»Evropska kemija je bila dolga desetletja vodilna v svetu, zdaj pa je vodilno vlogo prevzela Kitajska. Energetska politika Evrope je eden od razlogov, zakaj je tako. Če je vprašanje, ali bomo še kdaj nazaj dobili to, kar smo izgubili, nikoli več. Zato moramo biti tako pametni naprej, da ne bomo dodatno izgubljali,« je opozoril predsednik uprave Cinkarne Celje Aleš Skok. Dodaja, da izgubljamo industrijsko podstat, ker sprejemamo ne najboljše strateške odločitve. Potrebna je stroškovno sprejemljiva energija, konkurenčno, ne zelo poceni: »Ni treba, da je cenejša od pogojev, po katerih jo dobijo naši konkurenti, naj bo enaka. Pa boste videli, da bomo delali zelo dobro dodano vrednost.«

Rok Vodnik, direktor Kolektor Technologies, je Evropo primerjal z ZDA: »Če gledamo izključno Ameriko, energetski sistem in ceno energije, so velike strukturne razlike. Oni imajo svoje vire, proizvodnjo plina iz skrilovcev, imajo lastno proizvodnjo nafte. So dejansko enoten energetski trg, ker tudi bistveno znižuje stroške. Cene CO2 kuponov so tam bistveno nižje ali pa celo v določenih državah nič.« V Evropi nimamo lastnih virov, razen obnovljivih, smo energetsko odvisni: »Moramo tekmovati tehnološko, na področju optimizacije rabe energije, na področju upravljanja z energijo, in tudi tekmujemo v know-how pri zakupih električne energije, in tukaj lahko veliko naredimo. Drugo je vlaganje v znanje, tehnološka podjetja. Energetsko zahtevna industrija ima strukturno težavo v Evropi. Tukaj bomo težko tekmovali.«

V Evropi se načrtuje gradnja več nuklearnih elektrarn. Drobnič je optimist in meni, da zanje ni prepozno. Poudarja pa, da je hitrost pomembna z vidika konkurenčnosti. »Vidim, koliko imamo res dobrih podjetij in veliko priložnosti, vendar imamo zaradi zagotavljanja konkurenčnih in primerljivih pogojev kar velike izzive za prihodnost.«

Skok je dejal, da v Cinkarni uvajajo lastne vire energije, odpirajo turbino, ki bo proizvajala energijo, kaj še več storiti, poleg zakupovanja več let vnaprej. Pred tveganji se varujejo s hedganjem, kar pa je dvorezen meč: če greš previsoko, je enaka težava, kot če ne bi bil, pravi. »Tako da, kar lahko storimo v Evropi, konkretno v Sloveniji, jaz vidim v teh dolgoročnih pogodbah za nabavo elektrike.«

Kaj bodo delali leta 2040? »To kar danes znamo in bomo še nadgradili. Mi danes investiramo opremo, ki bo živa še krepko preko leta 2040. Če mi danes ne vemo, da bomo imeli možnosti za preživetje, ne, tudi takih okvirov trga, ne, potem seveda bodo investicije toliko nižje in to velja, bom rekel, za večino industrije.«

Vodnik pravi, da povpraševanje po transformatorjih raste, verjame, da jih bodo 2040 še zagotovo izdelovali. Povpraševanje namreč raste zaradi dejavnikov obnove omrežja, investiranja v obnovljive vire in podobno. Se pa tudi kapacitete proizvajalcev povečujejo. »Vsaka pravljica se tudi enkrat konča. Mi se na to seveda pripravljamo, tudi sami povečujemo kapacitete, zato da bomo sposobnejši narediti večje količine, osvojiti dodatne trge in s tem odgovoriti na ta izziv.« Tako kot Skok tudi on poudarja pomembnost zakupov energije.

Kaj pa kadri

Na vprašanje, ali so smiselne milijonske naložbe, če ne vemo, kdo bo delal? Drobnič odgovarja: »Delali bodo humanoidni roboti. Zelo tehtno je treba vsako investicijo premisliti preden se podaš vanjo. Ampak potrebno je tudi procese intenzivno prilagajati. Digitalizacija, avtomatizacija, robotizacija, so že stalnica zdaj prihaja umetna inteligenca, prihaja humanoidna robotika, konkretno pri nas v naslednjem letu že 12 takih aplikacij, kjer bomo poskušali na tistih delovnih mestih, ki so najbolj izpostavljena, spreminjati in prilagajati procese. Vse gre v smeri pametnih procesov, pametnih tovarn, s tem da bomo zmanjšali občutljivost na to, kar izpostavljate.« Demografija je pri njih eden ključnih vplivnih momentov pri snovanju strategije za naslednje srednjeročno obdobje. Druga je oskrba z energijo: »In poskušati prenesti te cene energentov v cene izdelkov, kjer nam to le delno uspeva, tu je treba biti iskren.« Poudarja, da je treba iskati tudi druge priložnosti. Denimo baterijski hranilniki, podatkovni centri ...

Cinkarna po besedah Skoka letno investira med 15 in 20 milijonov: »V energetsko učinkovitost in še bomo. Nadgradnja procesov, učinkovitost, digitalizacija, AI-nagradnja digitaliziranih procesov.« Vse to za hitrejši, boljši razvoj izdelkov, za večjo kvaliteto izdelkov, na koncu koncev tudi za nižji račun za električno energijo.

Vodnik pravi, da si pri njih želijo rasti tako organsko kot s prevzemi. Organsko s povečanjem proizvodnih kapacitet na eni strani, avtomatizacijo proizvodnje, aktivno pa delajo tudi na področju prevzemov.