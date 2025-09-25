  • Delo d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Energetika

    Dihajte svež zrak 24/7 – brez odpiranja oken in izgub toplote

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Slab zrak v zaprtih prostorih je lahko krivec za glavobole, utrujenost in pogostejše dihalne težave. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Slab zrak v zaprtih prostorih je lahko krivec za glavobole, utrujenost in pogostejše dihalne težave. FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    25. 9. 2025 | 11:01
    25. 9. 2025 | 11:02
    9:50
    A+A-

    Zakaj je zrak v vašem prostoru pogosto slab?

    Velik del svojega časa preživimo v zaprtih prostorih, zato je kakovost zraka doma neposredno povezana z zdravjem in počutjem. Marsikdo se ne zaveda, da je zrak v notranjih prostorih pogosto bolj onesnažen kot zunaj. To je posledica različnih dejavnikov. V stanovanju se hitro nabira vlaga, pojavljajo se neprijetne vonjave od kuhanja, cigaretnega dima ali čistil, prav tako pa se v zraku zadržujejo drobni delci prahu, cvetni prah in alergeni. Vse to vodi do slabše kakovosti zraka, kar lahko povzroča številne težave.

    Najpogostejši način za izboljšanje zraka je odpiranje oken. Toda s tem v dom prihajajo novi izzivi. Za kakovostno prezračevanje bi morali okna odpreti približno štirikrat na dan za vsaj 10 minut, kar pa ni vedno praktično. Zrak se sicer hitro osveži, a hkrati v prostor prodre hrup z ulice, kar je posebej moteče v urbanih okoljih. Poleg tega izgubimo dragoceno toploto pozimi ali hlajenje poleti, kar neposredno pomeni višje stroške za ogrevanje ali klimatsko napravo. Odpiranje oken prinaša tudi nezaželene goste, kot so komarji, muhe, ose in pajki, ki nam lahko zagrenijo prijetne večere.

    Težava slabega zraka je še izrazitejša v dobro izoliranih in sodobno zgrajenih stavbah. Debela okna in toplotna izolacija sicer poskrbijo za energetsko učinkovitost, a hkrati preprečujejo naravno kroženje zraka. V takšnih prostorih se vlaga zadržuje dlje časa, kar ustvarja idealne okoliščine za razvoj plesni. To pa ni le estetska težava, ampak lahko vpliva na zdravje dihal in povzroča alergijske reakcije.

    Zaradi vseh teh dejavnikov se doma hitro ustvarijo razmere, ki niso prijazne do zdravja, predvsem pa niso udobne. Zato je smiselno razmisliti o rešitvah, ki zagotavljajo stalno prezračevanje brez vseh naštetih slabosti – torej brez hrupa, mraza, žuželk in izgube energije.

    Rešitev so prezračevalni sistemi MERKUR energije, ki zagotavljajo stalno izmenjavo zraka, brez prepiha in energijskih izgub.

    Čist zrak – ključ do boljšega življenja

    Prezračevanje brez odpiranja oken pomeni manj hrupa, manj prahu in brez nezaželenih žuželk. FOTO: Depositphotos
    Prezračevanje brez odpiranja oken pomeni manj hrupa, manj prahu in brez nezaželenih žuželk. FOTO: Depositphotos

    Svež zrak je eden ključnih dejavnikov za dobro počutje, saj neposredno vpliva na naše zdravje, raven energije in koncentracijo. V prostorih, kjer je kroženje zraka omejeno, se hitro poveča raven ogljikovega dioksida, kar povzroča utrujenost, slabšo zbranost in pogoste glavobole. Prezračevalni sistemi z rekuperacijo to težavo učinkovito odpravijo, saj ves čas dovajajo svež zrak, hkrati pa iz prostorov odstranjujejo vlago, neprijetne vonjave in škodljive delce.

    Za alergike so takšne naprave še posebej dragocene, saj filtri zadržijo drobne delce in cvetni prah, ki običajno vstopajo skozi odprta okna. To pomeni manj draženja oči, lažje dihanje in bolj miren spanec, kar dolgoročno izboljša kakovost življenja. Prav tako se s stalnim prezračevanjem ohranja optimalna vlažnost zraka, zaradi česar je tveganje za nastanek plesni bistveno manjše.

    Prostor, kjer je čist zrak in ni prepiha, je prijeten in nas pomirja, kar je zelo dobrodošlo, če veliko delamo od doma. Zdrav zrak je temelj prijetnega bivanja.

    Ko enkrat spoznamo, koliko koristi prinaša stalno dovajanje svežega zraka, se pojavi vprašanje, kako pravzaprav deluje tehnologija, ki to omogoča. Marsikdo ob omembi prezračevalnih sistemov najprej pomisli na zapletene cevi in velike gradbene posege, a sodobne rešitve so bistveno bolj preproste in uporabniku prijazne. Sodobne enote delujejo lokalno, kar pomeni, da jih je mogoče namestiti v posamezen prostor brez večjih posegov v objekt. Kljub temu pa zagotavljajo enako kakovost zraka, kot bi jo pričakovali od centralnega sistema.

    Kako deluje lokalna enota za prezračevanje?

    Sodobne prezračevalne enote odstranjujejo vlago in preprečujejo nastanek plesni, ki ogroža zdravje dihal. FOTO: MERKUR energija
    Sodobne prezračevalne enote odstranjujejo vlago in preprečujejo nastanek plesni, ki ogroža zdravje dihal. FOTO: MERKUR energija

    Delovanje lokalne prezračevalne enote temelji na preprostem, a zelo učinkovitem principu: enota nenehno iz prostora odvaja izrabljen zrak in dovaja svežega od zunaj. Ključ je v izmenjevalniku toplote, ki omogoča, da se energija odvodnega zraka prenese na dovodni zrak. Tako se pozimi svež, a hladen zrak ogreje, poleti pa ohladi, še preden vstopi v prostor. Poleti je sicer razlika precej manjša kot pozimi. Vseeno je rezultat prijetna osvežitev zraka brez velikih izgub toplote ali hlajenja.

    Posebnost lokalnih prezračevalnih naprav, ki jih ponuja MERKUR energija, je keramični kroglični izmenjevalec toplote, ki je prvi takšne vrste v Sloveniji. Ta inovativna tehnologija omogoča zelo visoko stopnjo vračanja energije in s tem večjo učinkovitost sistema. Zaradi tega prezračevanje ne prinaša več dodatnih stroškov, temveč dolgoročen prihranek.

    Enote so opremljene s senzorji vlage in temperature, ki samodejno prilagajajo način delovanja. Uporabniku ni treba nenehno spremljati nastavitev, saj sistem sam poskrbi, da se ohranja optimalna raven vlažnosti in prijetna temperatura.

    Primerno tako za novogradnje kot za prenove

    Z rekuperacijo se ohranja toplota ali hlajenje, zato ostajajo stroški ogrevanja in hlajenja pod nadzorom. FOTO: MERKUR energija FOTO: Merkur Energija
    Z rekuperacijo se ohranja toplota ali hlajenje, zato ostajajo stroški ogrevanja in hlajenja pod nadzorom. FOTO: MERKUR energija FOTO: Merkur Energija
    Ker gre za lokalne enote, je napravo mogoče namestiti v posamezne prostore brez večjih prebojev ali razpeljevanja cevi po celotnem stanovanju. To pomeni, da je rešitev primerna tako za novogradnje kot tudi za prenove obstoječih objektov. Uporabniki se lahko odločijo za eno enoto v najbolj obremenjenem prostoru (na primer v spalnici ali dnevni sobi) ali pa jih postopoma dodajajo glede na potrebe.

    Lokalno prezračevanje tako združuje preprostost, energetsko učinkovitost in visoko raven bivalnega udobja. Zrak v prostoru ostaja svež, brez prepiha in motečih dejavnikov iz okolja, vaš dom pa ohrani prijetno temperaturo v vseh letnih časih.

    Vse za bolj zdravo in udobno bivanje

    MERKUR energija se odlikuje tudi po celoviti podpori strankam – od brezplačnega ogleda in svetovanja do pomoči pri iskanju subvencij in izvedbi montaže. To pomeni, da uporabnik ne dobi zgolj naprave, temveč celotno storitev, prilagojeno njegovim potrebam.

    Tiho delovanje in preprosto vzdrževanje

    Visoko učinkovit hranilnik toplote AirWoods z regeneracijskimi kroglicami. Ta je posebej zasnovan in omogoča večjo učinkovitost ter daljši čas shranjevanja toplote v primerjavi s tradicionalnimi keramičnimi regeneracijskimi satovji. FOTO: MERKUR energija
    Visoko učinkovit hranilnik toplote AirWoods z regeneracijskimi kroglicami. Ta je posebej zasnovan in omogoča večjo učinkovitost ter daljši čas shranjevanja toplote v primerjavi s tradicionalnimi keramičnimi regeneracijskimi satovji. FOTO: MERKUR energija
    Ena od največjih prednosti sodobnih prezračevalnih enot je, da delujejo skoraj neslišno. Zvok, ki ga oddajajo, je primerljiv s tihim gospodinjskim aparatom, zato prezračevanje ne moti niti med delom niti med spanjem. Za dodatno udobje lahko izberete nočni način, pri katerem se hitrost ventilatorja samodejno prilagodi, hrup pa se zmanjša na minimum. Tako sistem deluje popolnoma nemoteče in poskrbi, da ostane zrak v prostoru svež tudi ponoči.

    Vzdrževanje enote je preprosto in ne zahteva posebnega znanja. Filtre je treba občasno očistiti ali zamenjati, kar opravite hitro in brez pomoči serviserja. Sama naprava vas s pravočasnim opozorilom obvesti, kdaj je menjava nujna.

    Tiho delovanje in enostavna uporaba sta zato ključni prednosti, ki omogočata, da prezračevanje postane naraven del vsakdanjega življenja.

    Ali potrebujem centralni sistem?

    Ne nujno. Čeprav centralni sistemi omogočajo prezračevanje celotne hiše ali stanovanja naenkrat, so za večino uporabnikov odlična rešitev prav lokalne enote. Te se namestijo v posamezne prostore, kjer je kakovost zraka najpomembnejša – na primer v spalnico, dnevno sobo ali otroško sobo. Lokalna rešitev je idealna tudi pri prenovah, saj ne zahteva večjih gradbenih posegov in napeljave cevi skozi vse prostore. Če se pozneje pojavi potreba po dodatnih enotah, jih je mogoče postopoma dodajati, kar omogoča prilagodljivo in stroškovno učinkovito rešitev.

    Kaj pa subvencije?

    Da, tudi za prezračevalne enote je mogoče pridobiti nepovratna sredstva, vendar pogoji in višina subvencij variirajo glede na aktualne razpise. Ko oddate povpraševanje, vam strokovnjaki MERKUR energije svetujejo, katere možnosti so trenutno na voljo in kako lahko do njih najlažje dostopate. Tako ne boste ostali sami pri izpolnjevanju dokumentacije, ampak boste imeli ob sebi partnerja, ki vas vodi skozi celoten postopek.

    Je vzdrževanje zahtevno?

    Nikakor. Filtri se čistijo ali zamenjajo preprosto, enota pa vas sama opozori, ko je čas za poseg. Za uporabnika to pomeni brezskrbno uporabo in dolgotrajno učinkovitost sistema.

    Z lokalnimi prezračevalnimi enotami si lahko zagotovite svežino 24/7, pri tem pa ohranite toploto, tišino in udobje doma.

    Oddajte povpraševanje in izkoristite brezplačen ogled prostora – strokovnjaki MERKUR energije vam bodo pripravili rešitev po meri.

    Želim brezplačen ogled za prezračevanje

    Naročnik oglasne vsebine je MERKUR energija

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Domnevni veliki Trumpov preobrat

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusija papirnati tiger, Ukrajina pa da lahko osvobodi vse okupirano ozemlje.
    Boris Čibej 24. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odbojnost

    Infantilne predvolilne napovedi, kdo bi šel s kom

    Tako na desni kot levi poskušajo oslabiti Roberta Goloba z izrekanjem, da po volitvah z njim ne bi sodelovali.
    Uroš Esih 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Gospodarska zbornica proti regulaciji, potem pa državo kliče na pomoč

    Komentatorja Žerdin in Markeš od domače razprave o vrednosti dela do globalne arene, kjer odmevajo narcisoidni monologi in rožljajo brezpilotni letalniki.
    24. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gradnja stanovanj

    Državni DSU prodaja več nepremičnin, tudi eno zadnjih večjih nepozidanih zemljišč na Obali

    Kupnine od prodaj bodo pretežno namenjene razvoju projekta javnih dostopnih najemnih stanovanj.
    Maja Grgič 24. 9. 2025 | 13:50
    Preberite več
    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Dihajte svež zrak 24/7 – brez odpiranja oken in izgub toplote

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več

    Več iz teme

    Merkur energijakakovost zrakaprezračevanjeprezračevalni sistemi
