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    Predstavitvena informacija  |   Energetika

    Do leta 2030 naj bi se poraba povečala na približno 945 teravatnih ur

    Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
    Nove energetske tehnologije spreminjajo način proizvodnje in porabe elektrike, z njimi pa se spreminjajo tudi tveganja za investitorje. FOTO: GrECo
    Galerija
    Nove energetske tehnologije spreminjajo način proizvodnje in porabe elektrike, z njimi pa se spreminjajo tudi tveganja za investitorje. FOTO: GrECo
    Naročnik oglasne vsebine je GrECo
    7. 10. 2026 | 09:35
    6:48
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    Z novimi rešitvami prihajajo tudi tveganja, o katerih morajo investitorji razmišljati že veliko pred začetkom obratovanja. Še pred nekaj leti se je razprava o energetski prihodnosti vrtela predvsem okoli vprašanja, kako povečati proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Danes je slika precej bolj zapletena. Elektrificiramo promet, ogrevanje in industrijske procese, gradimo sončne in vetrne elektrarne, ob tem pa se pojavljajo novi veliki porabniki, med katerimi zlasti izstopajo podatkovni centri.

    Naslednja velika omejitev umetne inteligence morda ne bo računska moč, ampak dostop do elektrike. Z razmahom umetne inteligence se potrebe podatkovnih centrov po električni energiji hitro povečujejo. Po podatkih Mednarodne agencije za energijo so podatkovni centri leta 2024 porabili približno 415 teravatnih ur električne energije, do leta 2030 pa naj bi se njihova poraba več kot podvojila na okoli 945 teravatnih ur – kar je več, kot danes v letu dni porabi celotna Japonska. Čedalje pomembnejše je vprašanje, ali lahko elektriko ob pravem času in na pravo mesto tudi dostavimo.

    Vedno daljša vrsta čakajočih na priključitev

    Velik porabnik lahko nastane precej hitreje, kot se razvije primerna infrastruktura. Elektroenergetska omrežja zato postajajo eden ključnih izzivov energetskega prehoda, saj sončne in vetrne elektrarne, elektrifikacija industrije, električna vozila in podatkovni centri povečujejo pritisk na omrežje, katerega nadgradnja praviloma traja precej dlje kot gradnja objekta.

    Pri velikih podatkovnih centrih je ta razkorak še posebej očiten, zato se v Evropi že ustvarjajo vrste projektov, ki čakajo na priključitev. Investitor mora zato poleg tehnične in ekonomske upravičenosti preveriti tudi zmogljivost omrežja na izbrani lokaciji, zanesljivost dobave in čas, potreben za priključitev.

    Elektrika je včasih vredna manj kot nič

    Večja poraba elektrike in novi energetski projekti povečujejo pritisk na omrežja, ki se razvijajo počasneje kot veliki porabniki. FOTO: Depositphotos
    Večja poraba elektrike in novi energetski projekti povečujejo pritisk na omrežja, ki se razvijajo počasneje kot veliki porabniki. FOTO: Depositphotos

    Več ko je sončnih elektrarn, pomembnejše je vprašanje, kako presežke čim bolje izkoristiti.

    V nekaterih evropskih državah se ob ugodnih vremenskih razmerah že pojavljajo obdobja negativnih cen elektrike, omrežja pa imajo težave s prevzemanjem večjih količin energije v delu dneva. Zaradi tega se spreminja tudi logika investicije, saj ni več v ospredju predvsem količina energije, ki jo je mogoče oddati v omrežje, temveč tudi to, koliko proizvedene elektrike lahko investitor porabi sam.

    Hranilnik rešuje en problem in odpira drugega

    Pri energetskih projektih je treba poleg tehnologije preveriti tudi zmogljivost omrežja. FOTO: Depositphotos
    Pri energetskih projektih je treba poleg tehnologije preveriti tudi zmogljivost omrežja. FOTO: Depositphotos

    Presežke energije lahko s hranilniki shranimo za čas, ko je poraba večja ali sončna elektrarna proizvaja manj. Kombinacija sončne elektrarne in hranilnika zato postaja vse pogostejša rešitev, saj podjetju pomaga zmanjševati konice porabe, bolje izkoristiti lastno proizvodnjo in zmanjšati odvisnost od trenutnih razmer v omrežju. Hranilniki pomagajo tudi uravnoteževati proizvodnjo in porabo ter omogočajo vključevanje večjega deleža obnovljivih virov v elektroenergetski sistem.

    Z njihovo uporabo pa se odpirajo tudi nova vprašanja, na katera mora investitor pomisliti že pri načrtovanju. Pomembni so požarna varnost, pravilna postavitev sistema, nadzor temperature, vzdrževanje in ukrepanje ob nepravilnostih, pri večjih sistemih pa tudi to, kaj stoji v neposredni bližini in kakšne posledice bi imel morebitni požar za preostali objekt ali proizvodnjo. Prav tako je treba upoštevati življenjsko dobo baterij, okoljske vplive ter odvisnost od materialov, kot so litij, nikelj, kobalt in grafit, ki prihajajo iz globalnih dobavnih verig.

    Energetski objekt postaja tudi informacijski sistem

    Energetski objekti morajo zagotavljati zanesljivo oskrbo. FOTO: Depositphotos
    Energetski objekti morajo zagotavljati zanesljivo oskrbo. FOTO: Depositphotos

    Današnja elektrarna je veliko bolj povezana in digitalno upravljana kot nekoč. Sodobni energetski sistemi vključujejo senzorje, programsko opremo, nadzorne sisteme, daljinsko upravljanje in avtomatizacijo, pri čemer se hranilniki polnijo in praznijo glede na proizvodnjo, porabo, cene ter druge podatke, pametna omrežja pa usklajujejo vedno več naprav in razpršenih virov energije.

    Najdražja škoda ni nujno poškodovana oprema

    Pri energetskem projektu posameznih tveganj ni smiselno obravnavati ločeno, saj lahko tehnična težava hitro preraste v poslovno. Če denimo zaradi požara baterij obstane proizvodna linija in podjetje več dni ne more izpolnjevati naročil, lahko vrednost poškodovane opreme predstavlja le manjši del celotne škode.

    Podobno velja pri sončni elektrarni, energetskem objektu ali podatkovnem centru, pri katerih se neposredni škodi lahko pridružijo stroški prekinitve poslovanja, izgubljeni prihodki, pogodbene obveznosti do partnerjev, odgovornost do tretjih oseb in stroški ponovnega zagona. Zavarovalna polica mora zato upoštevati dejanska tveganja posameznega projekta in tudi posledice, ki jih lahko škodni dogodek povzroči poslovanju.

    Na tveganja mora investitor pomisliti že precej prej, saj se lahko pojavijo že pri izbiri tehnologije, projektiranju, dobaviteljih, prevozu opreme, montaži ali priključevanju. Če se z njimi začne ukvarjati šele takrat, ko je objekt že postavljen in želi zanj skleniti zavarovanje, je lahko za nekatere odločitve že prepozno.

    O tveganjih je smiselno govoriti, ko je projekt še na papirju

    Obstoječi viri energije ne bodo izginili čez noč, podjetja pa bodo morala tudi v času prehoda skrbeti za zanesljivo oskrbo in obvladovanje tveganj. FOTO: GrECo
    Obstoječi viri energije ne bodo izginili čez noč, podjetja pa bodo morala tudi v času prehoda skrbeti za zanesljivo oskrbo in obvladovanje tveganj. FOTO: GrECo

    Pri GrECo International poudarjajo vključevanje strokovnjakov za tveganja že v zgodnjih fazah projekta. Skupina ima specializirani področji Energetika ter Obnovljivi viri energije, ki se ukvarjata s tveganji v energetiki in pri obnovljivih virih. Pri takšnih projektih zato ni dovolj zgolj skleniti zavarovanja. Pomembno je, da kritja ustrezajo dejanskim tveganjem projekta in da med posameznimi policami ne ostanejo vrzeli. Zavarovalni posrednik lahko pri tem poveže tehnično sliko projekta z možnostmi, ki jih ponuja zavarovalniški trg, ter preveri, katera tveganja je mogoče prenesti na zavarovalnico in katera mora podjetje obvladovati drugače.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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