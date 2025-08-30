  • Delo d.o.o.
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Osnovna naloga Termoelektrarne Brestanica je zagotavljanje zanesljivosti sistema, ko se pojavijo motnje ali se zgodi izpad. A zaradi vse večjih nihanj v proizvodnji in porabi TEB vse pogosteje obratuje tudi komercialno. FOTO: Arhiv TEB
    Galerija
    Osnovna naloga Termoelektrarne Brestanica je zagotavljanje zanesljivosti sistema, ko se pojavijo motnje ali se zgodi izpad. A zaradi vse večjih nihanj v proizvodnji in porabi TEB vse pogosteje obratuje tudi komercialno. FOTO: Arhiv TEB
    Borut Tavčar
    30. 8. 2025 | 06:00
    9:55
    A+A-

    V Termoelektrarni Brestanica (TEB) imajo gradbeno dovoljenje za osmi in deveti blok na plin ter za baterije z močjo do 40 megavatov (MW), pravi Tomislav Malgaj, direktor TEB. Nekoč predraga elektrika je zdaj dobrodošla tudi poleti, ko vsi vključijo klimatske naprave. Dobave plina imajo zagotovljene, z baterijami pa bodo postali ena redkih družb, ki bo lahko rezerva tako za jedrsko elektrarno kot za obnovljive vire, zlasti pozimi.

    Evropsko vztrajanje pri ciljih samo za obnovljive vire moti vse več držav. Ne zgolj zato, ker je zanje treba graditi novo omrežje, ampak tudi zato, ker naredijo elektroenergetski sistem nestabilen. Nekoč je namreč veljalo, da bodo obnovljivi viri energije (OVE) imeli podporo iz plinskih blokov, kar pa se je sesulo z vojno. Kako gledate na to dogajanje?

    Prehod na obnovljive vire ni preprost, tako zaradi nujne prenove omrežij kot tudi zaradi vpliva na stabilnost celotnega elektroenergetskega sistema. Res je, da smo v TEB kot odziv na potrebe elektroenergetskega sistema predvideli dogradnjo z blokoma 8 in 9. Plinski bloki ostajajo pomemben vir zanesljivosti preskrbe z elektriko, saj lahko hitro in zanesljivo zagotavljajo sistemske storitve, ki jih obnovljivi viri ne morejo. Sedanja dobava plina ni ogrožena, se je pa v krizah pokazalo, kako pomembna je razpršena in prilagodljiva proizvodnja. Pri OVE bi po mojem mnenju morali iskati ravnotežje med okoljskimi cilji in tem, kar je realno izvedljivo.

    V preteklosti sem slišal, da je elektrika iz TEB predraga, da bi jo proizvajali vsak dan. Kako je s tem zdaj poleti in kako pozimi?

    Tomislav Malgaj, direktor Termoelektrarne Brestanica (TEB). FOTO: Arhiv TEB
    Tomislav Malgaj, direktor Termoelektrarne Brestanica (TEB). FOTO: Arhiv TEB
    Naša osnovna naloga je zagotavljanje zanesljivosti sistema, ko se pojavijo motnje ali zgodijo izpadi. A zaradi vse večjih nihanj v proizvodnji in porabi TEB vse pogosteje obratuje tudi komercialno. To ni povezano z letnim časom, ampak z dogajanjem v sistemu. Cena ni več najpomembnejši dejavnik, pomembnejša je stabilnost sistema, v katerem ima TEB ključno vlogo.

    Z zapiranjem blokov 5 in 6 v Termoelektrarni Šoštanj (Teš) nastaja velik primanjkljaj v slovenski proizvodnji elektrike. Koliko elektrike bi lahko proizvedli iz plina?

    Zaradi zapiranja blokov v Tešu se utemeljeno postavljajo vprašanja o prihodnji proizvodnji in energetski varnosti. Realna letna proizvodnja TEB je glede na razmere na trgu približno 50 gigavatov (GWh), kar pomeni, da TEB ni nadomestilo za zapiranje Teša, je pa zelo pomembna za stabilnost sistema, obratuje pa tudi komercialno, ko so razmere na trgu ugodne. Bi pa plinske turbine v TEB na zemeljski plin ob upoštevanju zdaj razpoložljivih kapacitet plinovodnega omrežja ter vseh okoljskih zahtev in omejitev ob primernih cenah na trgu lahko proizvedla do 900 GWh na leto, kar pa že pomeni precej velik delež v slovenski porabi. Naj poudarim, da ima TEB ob sedanji konfiguraciji tehnoloških naprav inštaliranih 406 MW moči, kar je več od slovenske polovice krške jedrske elektrarne.

    Leta 2043 se bo zaprla tudi Nuklerna elektrarna Krško (NEK). V Sloveniji ne bo nobene velike vrteče turbine več, ki bi zagotavljala prave frekvence, če bi šlo kaj narobe. Kakšno vlogo bi imele plinske turbine?

    Če po letu 2043 res ne bo več velikih proizvodnih enot, bodo vodne in plinske turbine prevzele vlogo pri stabilizaciji frekvence in s tem varnega delovanja elektroenergetskega sistema, in sicer zaradi tako imenovane rotirajoče mase, ki jo fotovoltaične elektrarne in baterijski sistemi nimajo.

    NEK ima TEB tudi kot rezervo. Tudi novi blok jedrske elektrarne bo potreboval rezervo v primeru izpada, to pa bodo lahko le večja plinska elektrarna ali ogromne baterije. Vse sedanje baterije v Sloveniji bi sicer lahko napajale Slovenijo približno šest minut.

    Vsaka velika elektrarna potrebuje zanesljivo rezervo za hitre odzive ob izpadih. TEB zagotavlja takšno rezervo NEK s plinskimi turbinami, ki lahko zelo hitro zagotovijo potrebno moč in stabilnost sistema. Pri načrtih za novi blok jedrske elektrarne pa bo treba razmisliti o zmogljivi rezervi, ki bi lahko vključevala dodatne plinske bloke 8 in 9 v TEB ali pa zelo velike baterijske sisteme, ki se bodo zmogli hitro odzivati in bodo lahko dlje avtonomno delovali. Kljub napredku v baterijskih tehnologijah pa plinske elektrarne, kot je TEB, še vedno ostajajo nepogrešljive za dolgoročno stabilnost sistema.

    Vaši plinski bloki lahko kurijo tudi dizel, čeprav se gorilci pri tem hitreje zamažejo. Kaj je še predvideno?

    Dizelsko gorivo lahko uporabimo kot rezervo, če plina ni, a to ni trajna rešitev. V prihodnje bo verjetno treba iskati tudi druge alternative, denimo, vodik, če bo to smiselno. Glede zamazanosti je strokovni izraz zakoksiranje gorilcev. Tudi to smo v TEB rešili z modifikacijo sistema preskrbe z dizelskim energentom.

    V TEB načrtujete tudi vzpostavitev sistema z baterijami. Kako daleč so ti projekti in kakšno moč bi imele?

    V TEB načrtujemo postavitev baterijskega hranilnika z močjo 20 MW/40MWh, z možnostjo razširitve z dodatnim hranilnikom, prav tako 20 MW/40 MWh. Z njima bomo razširili nabor hitrih virov električne energije in pripomogli k večji neodvisnosti, prilagodljivosti in odpornosti elektroenergetskega sistem na kritična obratovalna stanja. Letos je predvidena izdelava projektne in investicijske dokumentacije, sledila bo odločitev pristojnih organov in začetek postopka javnega naročanja.

    Kako na načrte vpliva gibanje cen plina in odpiranje ali zapiranje dobavnih poti? Od kod dobivate plin zdaj in kaj se bo zgodilo, ko bo največ plina v Sloveniji porabil ljubljanski Te-Tol?

    Cena plina je tesno povezana s ceno električne energije. Naš dobavitelj Geoplin nam je zagotovil, da bomo imeli dostop do plina tudi v prihodnje, ko bo Te-Tol postal največji porabnik v Sloveniji. Slovenija ohranja več dobavnih poti, kar je zagotovilo, da bomo imeli zanesljivo preskrbo s plinom, ne glede na povečano povpraševanje.

    Kljub napredku v baterijskih tehnologijah so plinske elektrarne, kot je TEB, še vedno nepogrešljive za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti sistema. FOTO: Arhiv TEB
    Kljub napredku v baterijskih tehnologijah so plinske elektrarne, kot je TEB, še vedno nepogrešljive za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti sistema. FOTO: Arhiv TEB

    S katerimi izzivi se sicer zdaj v TEB najbolj ukvarjate?

    V TEB smo pred velikima izzivoma. Prvi strateški cilj je vzpostavitev strateške rezerve v slovenskem elektroenergetskem sistemu, v katerega bi se vključil del kapacitet TEB. Drugi pa je iskanje možnosti, kako se s svojimi projekti vključiti v načrt za okrevanje in odpornost (NOO).

    TEB ima v slovenskem elektroenergetskem sistemu ključno strateško vlogo. Zagotavlja terciarno frekvenčno regulacijo ob izpadih večjih proizvodnih virov ali motnjah v elektroenergetskem sistemu Slovenije, omogoča hitro ponovno sestavljanje omrežja in preprečuje njegov razpad, plinski bloki pa lahko startajo tudi brez zunanjega napajanja ter so neodvisen vir za nujno lastno rabo nuklearne elektrarne ob izpadu omrežja.

    S skupno močjo 406 MW (to je sedmih plinskih blokov) TEB zagotavlja stabilnost in fleksibilnost elektroenergetska sistema. Poleg tega se TEB razvija tudi na področju obnovljive energetske proizvodnje s fotovoltaičnimi elektrarnami, kar pripomore k energetski tranziciji Slovenije. Elektrarna je že desetletja strateška komponenta sistema preskrbe z električno energijo, zato si v TEB prizadevamo pridobiti tudi status strateške rezerve, prav v kontekstu zagotavljanja varnosti in zanesljivosti preskrbe z električno energijo.

    ℹTomislav Malgaj

    Rojen leta 1963, je po izobrazbi diplomirani inženir strojništva. Po študiju se je leta 1988 zaposlil v Termoelektrarni Brestanica, v službi strojnega vzdrževanja. Že julija 1998 je napredoval na delovno mesto vodje službe obratovanja. Leta 2007 se je zaposlil v podjetju Gen energija na delovnem mestu vodje sektorja proizvodnje. Prvi mandat direktorja družbe Termoelektrarna Brestanica je nastopil novembra leta 2010. Ustanovitelj Gen energija ga je še tretjič imenoval za direktorja družbe do 1. novembra letos.

    V zvezi z drugim izzivom pa izvajamo aktivnosti za vključitev v NOO. V zvezi s tem ciljem naj poudarim, da imamo na lokaciji TEB na podlagi že pridobljenega gradbenega dovoljenja omogočeno gradnjo še dveh dodatnih plinskih blokov (PB8 in PB9, moči 112 MW), s čimer bi lahko zagotovili še večjo fleksibilnost sistema in izboljšali zanesljivost preskrbe z energijo tako v običajnih kot izrednih pogojih delovanja, ter tudi možnost postavitve baterijskih hranilnikov (do 40 MW). Obstaja pa tudi možnost spremembe omenjenega gradbenega dovoljenja v gradbeno dovoljenje za gradnjo dveh motorjev z notranjim zgorevanjem, ki predstavljata dodatno priložnost za prilagoditev tehnoloških rešitev glede na potrebe sistema; postopek spremembe sedanjega gradbenega dovoljenja je gotovo bistveno hitrejši in enostavnejši kot postopek pridobivanja novega dovoljenja.

    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Podatkovni centri

    Energetska požrešnost digitalnega oblaka

    Informacijski velikani zaradi orjaških zmogljivosti porabijo vse več elektrike, kar že povzroča motnje v lokalni preskrbi.
    Jurij Kristan 25. 8. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    Aretirali Ukrajinca, ki naj bi sodeloval pri razstrelitvi plinovoda Severni tok

    Nemški preiskovalci domnevajo, da so operacijo, ki je uničila plinovod, po katerem se je plin iz Rusije stekal v Nemčijo, izvedli ukrajinski specialci.
    21. 8. 2025 | 18:57
    Preberite več
    Photo
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Nova gospodarska politika

    Visoke cene elektrike v Sloveniji ena največjih ovir za industrijski razvoj

    Potrebujemo pospešitev postopkov za umestitev novih tehnologij, stabilno energetsko okolje ter spodbujanje samozadostnosti Evrope in trajnostne industrije.
    Nejc Gole 2. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Peter Vilfan: Kar gledamo na evropskem prvenstvu, je čista katastrofa

    Po tekmi so se vrstile kritike proti strokovnemu štabu slovenske reprezentance, ki je eurobasket odprla s porazom proti Poljski.
    Matic Rupnik 29. 8. 2025 | 07:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Voda spodjedla del proge, železniški promet je ustavljen

    Zaradi močnega deževja in deroče vode je neprevozna državna cesta med Bivjem in Rižano. V Kopru že več kot 70 intervencij, občane pozivajo, naj ostanejo doma.
    29. 8. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zastoji

    Tovornjaki po enem pasu, osebni promet po državni cesti

    Promet prek Rebernic proti Italiji le za tovorna vozila. V ponedeljek in torek, ki naj bi bila najbolj obremenjena, bodo tovornjake izločali iz prometa.
    29. 8. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več

