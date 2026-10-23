Draga elektrika: ali bomo industrijo zaprli kot rudnike ali ji bomo pomagali

Kot država se bomo morali odločiti – ali bomo vtrajali z industrijo in ji pomagali ali pa bomo energetskointenzivne panoge zaprli podobno kot rudnike. Srednje poti ni, v luči vnovičnega zviševanja cen električne energije opozarja glavni direktor jeklarne Štore Steel Matevž Fazarinc. Panoge z visokim deležem energentov v stroških so poleg jeklarske denimo tudi kemična in papirna industrija. Slovensko gospodarstvo se pripravlja na energetsko zahtevno leto 2027. Terminske cene električne energije so se od februarja močno zvišale, podjetja, ki so z nakupom odlašala v pričakovanju ugodnejših razmer, pa se zdaj soočajo z bistveno višjimi stroški. Po analizi direktorja družbe Eles Aleksandra Mervarja lahko razlike pri največjih industrijskih porabnikih dosežejo več milijonov evrov. Največ ...