EIB bi sofinancirala Jek2 in vzporedni tir

Ker bo obseg kohezijskih sredstev v novem evropskem proračunu predvidoma manjši kot do zdaj, bo edina pot za države članice kombiniranje nepovratnih sredstev s posojili. Pomembno vlogo pri tem bo imela Evropska investicijska banka, je prepričan njen podpredsednik Marek Mora. Ta pri nas vidi priložnosti za financiranje drugega bloka jedrske elektrarne in drugih energetskih objektov, vzporednega tira Koper–Divača, stanovanj, podjetij, obrambe ... Nekdanji namestnik češkega finančnega ministra, ki je na EIB zadolžen tudi za Slovenijo, je za Delo govoril prejšnji teden po srečanjih s finančnim ministrom Andrejem Šircljem, gospodarskim ministrom Anžetom Logarjem, državnima sekretarjema na ministrstvu za infrastrukturo ter predstavniki banke​ SID. V Slovenijo ste nameravali priti že na začetku ...