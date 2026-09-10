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    Energetika

    Eles in Plinovodi v partnerstvu z Japonci za razvoj vodikovega ekosistema

    Prvi skupni vodikov projekt bo okrepil odpornost slovenske energetske infrastrukture ter postavil temelje za razvoj ogljično nevtralnega vodikovega ekosistema.
    Podpisniki memoranduma o soglasju v družbi slovenskega in japonskega ministra (z leve): Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo in energetiko, Matija Bitenc, glavni direktor družbe Plinovodi, Aleksander Mervar, direktor Elesa, Kodži Nakaoka, višji podpredsednik in izvršni direktor v Yokogawa Electric Corporation, in Rjosei Akazava, japonski minister za gospodarstvo, trgovino in industrijo FOTO: Anja Hreščak/Eles
    Galerija
    Podpisniki memoranduma o soglasju v družbi slovenskega in japonskega ministra (z leve): Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo in energetiko, Matija Bitenc, glavni direktor družbe Plinovodi, Aleksander Mervar, direktor Elesa, Kodži Nakaoka, višji podpredsednik in izvršni direktor v Yokogawa Electric Corporation, in Rjosei Akazava, japonski minister za gospodarstvo, trgovino in industrijo FOTO: Anja Hreščak/Eles
    Nejc Gole
    10. 9. 2026 | 10:15
    10. 9. 2026 | 10:55
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    Družbe Eles, Plinovodi in japonska Yokogawa Electric Corporation so podpisale Memorandum o sodelovanju, s katerim začenjajo strateško partnerstvo, na podlagi katerega se bo lahko v prihodnosti postopoma vzpostavil ogljično nevtralen vodikov ekosistem v Sloveniji. S tem bo vodik postal pomemben gradnik zelenega prehoda.

    »Prvi skupni vodikov projekt bo okrepil odpornost slovenske kritične energetske infrastrukture ter postavil temelje za nadaljnji razvoj sodobnega, ogljično nevtralnega vodikovega ekosistema v državi,« so sporočili iz omenjenih družb po podpisu memoranduma ob robu ministrskega srečanja na Japonskem.

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    Plin v novi energetski dobi

    Dokument opredeljuje raziskovanje različnih možnosti, ki bi lahko v prihodnosti povečale odpornost kritične slovenske energetske infrastrukture ter ob nadaljnji rasti deleža obnovljivih virov energije povečale energetsko odpornost in stabilnost sistema. To partnerstvo je hkrati tudi prvi korak k tesnejšemu čezsektorskemu povezovanju elektroenergetskega in plinskega prenosnega sistema prek namenske vodikove infrastrukture.

    Prvi korak sodelovanja predstavlja izdelava študije izvedljivosti projekta. V tem sklopu so predvideni vodikovo postrojenje, kjer se bo vodik proizvajal v procesu prerazporejanja proizvodnje in odjema v elektroenergetskem omrežju. Vodik bo shranjen in uporabljen za (lastne) potrebe plinskega in elektroenergetskega omrežja in v morebitnih kriznih situacijah, zatem večnamenske mobilne rezervne enote, ki bodo namenjene napajanju električnega omrežja v izrednih razmerah, podpori pri vzdrževanju in intervencijah ter podpori pri ozkih grlih, povezanih s hitrim polnjenjem električnih vozil, ter digitalne rešitve za usklajeno delovanje elektroenergetskega in plinskega sistema.

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    Sprašujemo se, ali sploh še lahko uporabljamo internet, ker je tako nevaren

    Pobudnik konzorcija za vzpostavitev ekosistema vodika iz nizkoogljičnih virov v slovenskem energetskem sektorju je Eles, ki bo v sodelovanju prispeval izkušnje z vodenjem elektroenergetskega prenosnega sistema. Plinovodi bodo prispevali znanje s področja plinske prenosne infrastrukture in razvoja vodikovega omrežja, vključno z vključevanjem Slovenije v nastajajoče evropske vodikove koridorje. Yokogawa medtem prinaša mednarodne izkušnje na področju industrijske avtomatizacije, digitalizacije in vodikovih projektov, vključno s projekti, ki podpirajo razvoj vodikovih ekosistemov in uporabo zelenega vodika.

    Skupne aktivnosti bodo vodili v družbi Yokogawa Europe. S študijo izvedljivosti bodo ocenili tehnične in operativne možnosti za integracijo vodika v slovensko energetsko infrastrukturo. To bo Sloveniji omogočilo, da ob rastočem zanimanju za obnovljive in ogljično nevtralne energetske rešitve izkoristi svoj strateški položaj znotraj evropskih energetskih koridorjev.

    Mervar: Začetek prelomnega projekta

    »Podpis memoranduma o sodelovanju pomeni začetek prelomnega projekta, kakršnega slovenski energetski prostor še ne pozna. Njegov pomen presega neposredne cilje projekta, saj postavlja temelje za širšo uporabo vodikovih tehnologij v industriji in prometu ter pomembno prispeva k vzpostavljanju vodikovega gospodarstva prihodnosti,« je komentiral direktor Elesa Aleksander Mervar.

    »Posebna vrednost projekta je v njegovi prenosljivosti in možnosti ponovitve v različnih okoljih. Znanje, tehnološke rešitve in operativne izkušnje, ki jih bomo razvili v okviru tega partnerstva, bodo uporabni tudi pri drugih kritičnih energetskih infrastrukturnih sistemih doma in v tujini. S tem projekt ne ustvarja le nove razvojne poti za Slovenijo, temveč odpira možnosti za širšo uporabo inovativnih vodikovih rešitev ter prispeva k oblikovanju bolj odpornih, prožnih in trajnostnih energetskih sistemov po vsej Evropi.«

    Matija Bitenc, glavni direktor družbe Plinovodi, je poudaril, da prihodnost energetike ne temelji na posameznih virih energije, temveč na sposobnosti povezovanja različnih infrastruktur v enoten, učinkovit sistem. Po njegovih besedah tri družbe v konzorciju z združevanjem znanja in izkušenj ustvarjajo pogoje, s katerimi lahko vodik postane ključna povezava med elektroenergetsko in plinsko infrastrukturo.

    »Takšen pristop prinaša večjo prožnost, krepi odpornost sistema in omogoča učinkovitejšo uporabo obstoječih zmogljivosti. Slovenija ima priložnost postati zgled povezovanja energetskih sektorjev v Evropi ter pokazati, kako lahko sodelovanje različnih energetskih infrastruktur prispeva k zanesljivejši oskrbi, večji prožnosti in konkurenčnosti prihodnjega evropskega energetskega sistema.«

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