Embargo na uvoz plina iz Rusije ne bo vplival na cene

Vizij energetske oskrbe je kar precej, uresničljivih strategij pa ni, ugotavljajo v gospodarstvu. Damir Pelak, generalni direktor GrECo International, je opozoril, da zelo zamujamo, nova vlada bi se morala že prvi konec tedna odločiti o projektu druge jedrske elektrarne. Marjan Eberlinc, glavni direktor Plinovodov, pa je pomiril, da nova odločitev Evropske komisije za prepoved uvoza ruskega plina ne bo bistveno vplivala na cene plina.

Pelak je opozoril, da imajo ekipo tudi na Poljskem, ta pomaga poljski državi pri gradnji jedrske elektrarne. Po tem vidi, da v Sloveniji precej zamujamo. »Zato moramo pospešiti in to vzeti kot prioriteto,« meni Pelak, ki pogreša še male modularne reaktorje. Odločitve za spremembe so nujne, ko bo sestavljena nova vlada, bi morala že naslednji vikend sprejeti odločitev o energetski prihodnosti.

Eberlinc je pomiril z zagotovilom, da je oskrba z energijo v Sloveniji zelo dobra. Že vrsto let zasledujemo analize, ki jih dela World Energy Council, Slovenija je ves čas okrog desetega mesta na svetu. V oskrbi s plinom so letos dosegli porabo 10 TWh. Poraba elektrike je stabilna pri 12 TWh. Prostorsko umeščanje pa je tako zapleteno, da se lahko hitro kaj zalomi.

Podnebni cilji do 2050 so zahtevni, trendi pa jim ne sledijo. Evald Kranjčevič iz Petrola je odgovoril, da so podnebne cilje določili pred 30 leti. Po drugi strani se rast gospodarstva ni ustavila, raste tudi promet. »Prehod mora biti uravnotežen, ne sme ogrožati konkurenčnosti gospodarstva,« pravi Kranjčevič in dodaja, da poraba naftnih derivatov še vedno narašča.

Prihodnost kljub temu Petrol vidi v obnovljivih virih energije, intenzivno vlagajo v take projekte v regiji. »Podobno velja za mobilnost. Smo pred izzivi, tudi pri shranjevanju energije,« pravi Kranjčevič.

Umetna inteligenca vidi Alpacem Cement kot proizvajalca vodika od začetka tega leta. »Nikoli se nismo videli kot proizvajalec vodika. Vidimo potencial pri shranjevanju energije, poleg tega je to lahko vir materialov za kemično industrijo. Določene možnosti uporabe so tudi v cementni industriji. Zato nas zanima vodik,« pravi generalni direktor Alpacem Cementa Tomaž Vuk.

V sosednjih državah so cene energije bistveno nižje kot pri nas, pravi Vuk. »Če bomo mi z našimi cenami tekmovali z njimi, ne bomo uspešni. Treba bo zaščititi evropsko gospodarstvo,« še opozarja.

Konferenca Energetika 2025. FOTO: Blaž Samec

Embargo na uvoz ruskega plina, za katerega se je odločila Evropska komisija, ne bo imel bistvenega vpliva na cene plina. Letos je delež ruskega plina zgolj dobrih šest odstotkov, v Sloveniji pa ruskega plina sploh ni več. Evropsko združenje operaterjev za plin je pripravilo več scenarijev, noben pa ne kaže na bistven vpliv na cene, ki se gibljejo pri 35 evrih na MWh, je povedal Eberlinc.

Skladišča so ob tem napolnjena 83- odstotno. Lani je ostalo na koncu sezone 40 odstotkov uskladiščenega plina, ob koncu sedanje zimske sezone pa bo v skladiščih ostalo 20 do 25 odstotkov plina.

Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS je opozorila, da lahko največji konkurenti slovenskega gospodarstva še naprej izkoriščajo ugodnosti znižanih cen, pri nas pa takih ugodnosti že od lani ni več. »Veseli pa smo, da smo se z energetsko zbornico in vlado dogovorili za pomoč gospodarstvu,« je povedala Vesna Nahtigal. Za zdaj še ni jasno, ali bo šlo za 25 največjih porabnikov energije, mogoče jih bo več ali pa manj..