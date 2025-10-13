Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

Poslovna konferenca bo v sredo, 22. oktobra 2025, v Grand Plaza Hotelu & Congress Centru v Ljubljani.

Prijave so odprte le še v tem tednu! Število mest je omejeno, zato pohitite!

Prijavite se še danes in si zagotovite mesto na konferenci Energetika 2025! PRIJAVA NA POSLOVNO KONFERENCO

Bodite zraven!

Energetika 2025 bo nepozaben poslovni dogodek, kjer se bodo srečali znanje, nove strategije in odločitve o slovenski energetski prihodnosti.

Slovenija na energetski prelomnici

Slovenija se ukvarja z enim najpomembnejših strateških vprašanj zadnjih desetletij: ali bomo gradili novo jedrsko elektrarno ali pa ubrali pot pospešenega prehoda na obnovljive vire in nove energetske tehnologije?

Energetika 2025 bo združila ključne deležnike, ki bodo iskali odgovore na vprašanja, kot so:

kako oblikovati optimalen in stabilen elektroenergetski sistem,

kako razogljičiti proizvodnjo elektrike,

kako zagotoviti konkurenčne cene energije za podjetja in gospodinjstva.

Na konferenci boste slišali najnovejše poglede domačih in tujih strokovnjakov, izmenjali izkušnje in pridobili vpogled v energetske scenarije, ki bodo zaznamovali naslednja desetletja.

Med gostujočimi bodo: Jože P. Damijan , ki bo razkril, zakaj je sedanji elektroenergetski sistem finančno nevzdržen in katere investicije so ključne za zanesljivo oskrbo;

, ki bo razkril, zakaj je sedanji elektroenergetski sistem finančno nevzdržen in katere investicije so ključne za zanesljivo oskrbo; Aleksander Mervar iz podjetja ELES bo spregovoril o tem, kako ohraniti stabilnost sistema ob vse večjem deležu obnovljivih virov in kam bodo usmerjene prihodnje investicije v omrežja;

bo spregovoril o tem, kako ohraniti stabilnost sistema ob vse večjem deležu obnovljivih virov in kam bodo usmerjene prihodnje investicije v omrežja; z najvplivnejšimi odločevalci slovenskega energetskega trga pa bo razprava o jedrski prihodnosti (JEK2, SMR), neizkoriščenem hidroenergetskem potencialu ter vlogi vodika in plina. Poleg tega so svojo prisotnost potrdili direktorji ključnih energetskih podjetij (ELES, HSE, GEN energija, GEN-I, Hidroelektrarne na spodnji Savi, Petrol, Plinovodi) in bodo ponudili ekskluziven vpogled v projekte, ki bodo oblikovali energetsko prihodnost Slovenije.

FOTO: Depositphotos

Program in vsebina konference

Dogodek bo v dveh tematskih sklopih, ki bosta povezala znanost, gospodarstvo in politiko:

Koncept elektroenergetskega sistema: izkušnje, izzivi in rešitve Stabilizacija prihodnjega elektroenergetskega sistem

Razprave bodo namenjene ključnim vprašanjem:

kako izkoristiti naravne danosti za stabilno proizvodnjo energije,

kolikšen delež naj imajo obnovljivi viri v slovenskem energetskem miksu,

kakšna je optimalna velikost in vloga JEK2,

kako pomembni bodo hranilniki, vodik in napredna omrežja

ter katere naložbe so ključne za varno in trajnostno energetsko prihodnost.

Komu je konferenca namenjena?

Konferenca je namenjena strokovnjakom za energetiko in okolje, predstavnikom energetskih podjetij in industrije, odločevalcem, predstavnikom oblasti, investitorjem in finančnim strokovnjakom, ki oblikujejo in soustvarjajo energetsko prihodnost Slovenije.

Ne zamudite te priložnosti in postanite del razprave o prihodnosti, ki bo vplivala na vse – od industrije do gospodinjstev.

KDAJ? Sreda, 22. oktober 2025

KJE? Grand Plaza Hotel & Congress Center, Ljubljana

Prijavite se še danes in si zagotovite mesto na konferenci Energetika 2025!

PRIJAVA NA KONFERENCO