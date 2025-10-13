Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

Neomejen dostop | že od 14,99€
Poslovna konferenca bo v sredo, 22. oktobra 2025, v Grand Plaza Hotelu & Congress Centru v Ljubljani.
Energetika 2025 bo nepozaben poslovni dogodek, kjer se bodo srečali znanje, nove strategije in odločitve o slovenski energetski prihodnosti.
Slovenija na energetski prelomnici
Slovenija se ukvarja z enim najpomembnejših strateških vprašanj zadnjih desetletij: ali bomo gradili novo jedrsko elektrarno ali pa ubrali pot pospešenega prehoda na obnovljive vire in nove energetske tehnologije?
Energetika 2025 bo združila ključne deležnike, ki bodo iskali odgovore na vprašanja, kot so:
Na konferenci boste slišali najnovejše poglede domačih in tujih strokovnjakov, izmenjali izkušnje in pridobili vpogled v energetske scenarije, ki bodo zaznamovali naslednja desetletja.
Med gostujočimi bodo:
Poleg tega so svojo prisotnost potrdili direktorji ključnih energetskih podjetij (ELES, HSE, GEN energija, GEN-I, Hidroelektrarne na spodnji Savi, Petrol, Plinovodi) in bodo ponudili ekskluziven vpogled v projekte, ki bodo oblikovali energetsko prihodnost Slovenije.
Program in vsebina konference
Dogodek bo v dveh tematskih sklopih, ki bosta povezala znanost, gospodarstvo in politiko:
Razprave bodo namenjene ključnim vprašanjem:
Komu je konferenca namenjena?
Konferenca je namenjena strokovnjakom za energetiko in okolje, predstavnikom energetskih podjetij in industrije, odločevalcem, predstavnikom oblasti, investitorjem in finančnim strokovnjakom, ki oblikujejo in soustvarjajo energetsko prihodnost Slovenije.
KDAJ? Sreda, 22. oktober 2025
KJE? Grand Plaza Hotel & Congress Center, Ljubljana
