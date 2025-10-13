  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Energetika

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    13. 10. 2025 | 09:59
    13. 10. 2025 | 10:00
    4:15
    A+A-

    Poslovna konferenca bo v sredo, 22. oktobra 2025, v Grand Plaza Hotelu & Congress Centru v Ljubljani.

    Prijave so odprte le še v tem tednu! Število mest je omejeno, zato pohitite!

    Prijavite se še danes in si zagotovite mesto na konferenci Energetika 2025!

    PRIJAVA NA POSLOVNO KONFERENCO

    Bodite zraven!

    Energetika 2025 bo nepozaben poslovni dogodek, kjer se bodo srečali znanje, nove strategije in odločitve o slovenski energetski prihodnosti.

    Slovenija na energetski prelomnici

    Slovenija se ukvarja z enim najpomembnejših strateških vprašanj zadnjih desetletij: ali bomo gradili novo jedrsko elektrarno ali pa ubrali pot pospešenega prehoda na obnovljive vire in nove energetske tehnologije?

    Energetika 2025 bo združila ključne deležnike, ki bodo iskali odgovore na vprašanja, kot so:

    • kako oblikovati optimalen in stabilen elektroenergetski sistem,
    • kako razogljičiti proizvodnjo elektrike,
    • kako zagotoviti konkurenčne cene energije za podjetja in gospodinjstva.

    Na konferenci boste slišali najnovejše poglede domačih in tujih strokovnjakov, izmenjali izkušnje in pridobili vpogled v energetske scenarije, ki bodo zaznamovali naslednja desetletja.

    Med gostujočimi bodo:

    • Jože P. Damijan, ki bo razkril, zakaj je sedanji elektroenergetski sistem finančno nevzdržen in katere investicije so ključne za zanesljivo oskrbo;
    • Aleksander Mervar iz podjetja ELES bo spregovoril o tem, kako ohraniti stabilnost sistema ob vse večjem deležu obnovljivih virov in kam bodo usmerjene prihodnje investicije v omrežja;
    • z najvplivnejšimi odločevalci slovenskega energetskega trga pa bo razprava o jedrski prihodnosti (JEK2, SMR), neizkoriščenem hidroenergetskem potencialu ter vlogi vodika in plina.

    Poleg tega so svojo prisotnost potrdili direktorji ključnih energetskih podjetij (ELES, HSE, GEN energija, GEN-I, Hidroelektrarne na spodnji Savi, Petrol, Plinovodi) in bodo ponudili ekskluziven vpogled v projekte, ki bodo oblikovali energetsko prihodnost Slovenije.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Program in vsebina konference

    Dogodek bo v dveh tematskih sklopih, ki bosta povezala znanost, gospodarstvo in politiko:

    1. Koncept elektroenergetskega sistema: izkušnje, izzivi in rešitve
    2. Stabilizacija prihodnjega elektroenergetskega sistem

     

    Razprave bodo namenjene ključnim vprašanjem:

    • kako izkoristiti naravne danosti za stabilno proizvodnjo energije,
    • kolikšen delež naj imajo obnovljivi viri v slovenskem energetskem miksu,
    • kakšna je optimalna velikost in vloga JEK2,
    • kako pomembni bodo hranilniki, vodik in napredna omrežja
    • ter katere naložbe so ključne za varno in trajnostno energetsko prihodnost.

     

    Komu je konferenca namenjena?

    Konferenca je namenjena strokovnjakom za energetiko in okolje, predstavnikom energetskih podjetij in industrije, odločevalcem, predstavnikom oblasti, investitorjem in finančnim strokovnjakom, ki oblikujejo in soustvarjajo energetsko prihodnost Slovenije.

    Ne zamudite te priložnosti in postanite del razprave o prihodnosti, ki bo vplivala na vse – od industrije do gospodinjstev.

    KDAJ? Sreda, 22. oktober 2025

    KJE? Grand Plaza Hotel & Congress Center, Ljubljana

    Prijavite se še danes in si zagotovite mesto na konferenci Energetika 2025!

    PRIJAVA NA KONFERENCO

    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    11. 10. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:39
    Preberite več

    Več iz teme

    Energetika 2025Poslovna konferencaenergijaSlovenska energetska prihodnost
    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Parlamentarna skupščina Nata 

    Mark Rutte: Danes je dober dan za mir in stabilnost

    Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je nagovoril udeležence plenarnega zasedanja Parlamentarne skupščine zveze Nato.
    Novica Mihajlović 13. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (13. 10.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 13. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Britanske serije

    Fina gospa in fini britanski humor: serije, ki se jih splača pogledati (vnovič)

    Ob smrti Patricie Routledge smo se Na Vikendu spomnili britanskih humorističnih serij, kot so 'Allo 'Allo!, Črni gad in Samo bedaki in konji.
    13. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Vacherot po zmagi na Kitajskem poskočil za 164 mest, Juvan tik za prvo stoterico

    Slovenija na svetovni teniški lestvici WTA nima igralke med prvo stoterico, v moški kategoriji so med najboljšo tisočico trije Slovenci.
    13. 10. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Nova zveza

    Katy Perry in nekdanji kanadski premier sta očitno res v zvezi

    Govorice o romanci med Justinom Trudeaujem in Katy Perry so okrepile fotografije z jahte ob kalifornijski obali.
    13. 10. 2025 | 11:20
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Britanske serije

    Fina gospa in fini britanski humor: serije, ki se jih splača pogledati (vnovič)

    Ob smrti Patricie Routledge smo se Na Vikendu spomnili britanskih humorističnih serij, kot so 'Allo 'Allo!, Črni gad in Samo bedaki in konji.
    13. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Vacherot po zmagi na Kitajskem poskočil za 164 mest, Juvan tik za prvo stoterico

    Slovenija na svetovni teniški lestvici WTA nima igralke med prvo stoterico, v moški kategoriji so med najboljšo tisočico trije Slovenci.
    13. 10. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Nova zveza

    Katy Perry in nekdanji kanadski premier sta očitno res v zvezi

    Govorice o romanci med Justinom Trudeaujem in Katy Perry so okrepile fotografije z jahte ob kalifornijski obali.
    13. 10. 2025 | 11:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo