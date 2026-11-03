  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Energetika

    Energetika je strateški temelj delovanja države

    Energetika je bistveno več kot gospodarska dejavnost, je strateški temelj delovanja države, so ugotavljali na panelu o izgubljanju industrijske moči Evrope.
    Okrogla miza Ali Evropa izgublja industrijsko moč. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Okrogla miza Ali Evropa izgublja industrijsko moč. FOTO: Dejan Javornik
    Marjana Kristan Fazarinc
    3. 11. 2026 | 11:34
    3. 11. 2026 | 12:49
    13:20
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Prva okrogla miza Ali Evropa izgublja industrijsko moč je odprla vprašanja prihodnje energetske in industrijske politike Evropske unije ter vpliva zelenega prehoda na evropsko in slovensko industrijo. Energetika je bistveno več kot gospodarska dejavnost – je strateški temelj delovanja države, so ugotavljali sogovorniki.

    Sogovorniki moderatorja Nejca Goleta, pomočnika odgovornega urednika Dela, bodo dr. Tomaž Žagar, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, dr. Tomaž Kmecl, glavni direktor Kolektorja Etre, Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS, in dr. Simon Savšek, vodja predstavništva Skupine EIB v Sloveniji.

    Okrogla miza Ali Evropa izgublja industrijsko moč. FOTO: Dejan Javornik
    Okrogla miza Ali Evropa izgublja industrijsko moč. FOTO: Dejan Javornik

    Kaj smo naredili napak, kaj smo spregledali, kam smo gledali, da so nas začeli prehitevati najprej z zahoda, v zadnjih letih pa še z vzhoda? Že štiri leta so minila od začetka vojne v Ukrajini in energetske krize – ali smo od takrat kaj naredili, glede na to, da zdaj drvimo v novo energetsko krizo, očitno prihodnje leto, je povprašal moderator Nejc Gole. Kot pravi Vesna Nahtigal, je Evropa res izgubila industrijsko moč in v tem obdobju se je nekaj spremenilo.

    »Če smo v prvem mandatu evropske komisije govorili samo o zelenem prehodu, se je v tem mandatu po kar glasnem negodovanju industrije in gospodarstva, da izgubljamo moč, zdaj v to smer obrnila tudi evropska komisija. In je svoje besede obrnila, da ni tema samo zeleni prehod, ampak tudi konkurenčnost. To je naredila tudi v aktu o pospeševanju industrije, kjer ugotavlja, da so od leta 2021 oziroma 2025 proizvodne dejavnosti prispevale samo še 14,3 odstotka k BDP. Cilj v tem aktu pa je zapisan, da bi Evropa ponovno morala vzpostaviti okrog 20 odstotkov BDP. Navsezadnje je začela v tem obdobju, v teh štirih letih oziroma v zadnjih dveh letih, sploh po poročilu Draghija, več pomena namenjati ponovno jeklarski, aluminijski industriji, čistim tehnologijam, tudi cementu, delu kemije, torej avtomobilski industriji.«

    Problem je prepočasnost in nepredvidljivost

    Torej, tukaj kaže na to, da smo prišli do druge paradigme, da je zdaj potrebna tudi konkurenčnost. Izredno pomembno je tudi, da je začela bolj dosledno citirati zeleni dogovor. »Na primer, zeleni dogovor je od vsega začetka rekel, država, ki ima industrijo materialov, ima konkurenčno prednost. In jaz se s tem strinjam, ker to je industrija, ki je na začetku vsake verige vrednosti, in če imaš tovrstno industrijo, imaš veliko konkurenčno prednost. In prav zaradi smo pripravili gospodarski program Made in Slovenia, kjer smo opredelili, katere so tiste panoge, ki imajo v Sloveniji močno industrijo, znanje, saj imamo tudi močne institucije znanja. In če bomo to industrijo znali na pravi način podpreti z ukrepi, to pomeni, da bomo na pravi poti.«

    Predvidljivi, konkurenčni in stabilni pogoji – če bi to imeli, potem ne bi bilo treba pomagati nobenemu podjetju. Naš problem je naša prepočasnost in nepredvidljivost, je še dejala Vesna Nahtigal.

    Preveč birokratska Evropska komisija

    Podatki Eurostata o cenah električne energije za negospodinjske odjemalce za prvo polletje 2026 za največje porabnike kažejo, da so nemška največja industrijska podjetja plačevala 111 evrov za megavatno uro brez davkov, francoska 70. Zdaj, Francija sloni na jedrski energiji, Nemčija je elektrarne jedrske zaprla. Na vprašanje, ali je bila to napaka, je Tomaž Žagar odgovoril, da je bila to absolutno katastrofalna napaka. »To priznava na papirjih tudi že predsednica Evropske komisije, na žalost pa celotna Evropska komisija še ne.« In pri tem tudi potrdil, da je Evropska komisija še veliko preveč birokratska, kar se je pokazalo tudi na nedavnih sestankih, ki se jih je udeležil.

    »Kar malo frustrirajoče je, ko 17 držav članic govori, da je treba nehati govoriti zeleno, ampak da je treba reči: razvijajmo čiste vire, kjer imajo obnovljivi viri energije in jedrska energija enak dostop do financ, do spodbud, do umeščanja v prostor, brez razlikovanja, pa Evropska komisija - ki je odgovorna za energetiko - to še kar ne sliši. In še kar naprej ostaja pri nekaterih svojih starih izhodiščih.« 

    Jedrska energija stabilen in čist vir

    Nemčija je zaprla svoje jedrske elektrarne in to čuti zdaj vsa Evropa. Jedrska energija je domač, stabilen in čist vir, ki zagotavlja ogromne predvidljive količine energije, pravi Žagar. »To je zelo pomembno, pa se mogoče ne zavedamo tega, koliko je cenovna predvidljivost, za 5 ali 10 let naprej, pomembna, saj veš, kdaj bo elektrarna delala in po kakšni ceni. In to vpliva potem na trge, kjer je veliko manj nestabilnosti. Če pa imamo vso proizvodnjo odvisno ali od vremena ali od tankerja, ki (ne) bo prišel, je jasno, da to dviga ceno. Ta negotovost v dobavnih verigah poriva ceno navzgor. In ta vpliv na evropske trge smo majčkeno premalo upoštevali, kaj se je zgodilo z izstopom Nemčije. In če primerjamo Nemčijo ali pa sosednje države, ali pa Francijo, Finsko, Švedsko, ki so obdržale jedrsko, vidimo, da imajo nižjo ceno.«

    Žagar še pravi, da energetska politika temelji na tem, da je oskrba z električno energijo strateška infrastrukturna dejavnost, se pravi, ne gospodarska dejavnost, ki deluje na trgu. »V Evropi imamo odprt trg električne energije, proizvodnja električne energije je na trgu kot gospodarska dejavnost. In ti gospodarski dejavniki, ki so donosnost in tako naprej, pa se energetski strokovnjaki zavedajo že 10, 20 let, da ne spodbujajo investicij v dolgoročno stabilnost in proizvodnjo. Mehanizmov za spodbujanje teh dolgoročnih investicij -, kar jedrska elektrarna sigurno je in prinaša dobičke na dolgi rok, zanesljivost na 60 let itd. - je očitno premalo na tem trgu. To kar gledamo je posledica odločitve, ali je proizvodnja električne energije strateška infrastrukturna dejavnost ali je to samo tržna dejavnost.«

    Žagar: Elektrika v vtičnicah bo

    Energetsko omrežje Evropske unije je največji stroj na svetu, največji tehnološki dosežek na svetu. Tako velikega omrežja nikjer nimajo povezanega med sabo in seveda ga podpira plin; sta integrirana in drug drugega podpirata, pravi Tomaž Žagar. »In ravno zaradi povezanega omrežja menim, da lahko v Sloveniji kar mirno spimo glede tega. Elektrika v vtičnicah bo, tudi oskrba s plinom je zagotovljena, imamo različne dobavne verige, tako da to je v redu. Ne smemo pa zaradi tega zaspati, ker to omrežje deluje na sistemu trga in trg včasih na dolgi rok ne daje pravih rezultatov. Mi moramo prepoznati infrastrukturno, strateško vrednost tega omrežja in vlagati v stabilnost tega omrežja; rabimo več pomembnih podpornih točk v sistemu, ki bodo regijsko držale to omrežje pokonci. Če omrežje razpade, v tem primeru tudi trgovanja z električno energijo, sončno in ostalo ni več, ker ni omrežje več sinhronizirano. Zato rabimo več podpornih točk, razporejenih po celi Evropi, ki morajo biti financirane tudi z evropskimi sredstvi, tudi na dolgi rok. Razviti moramo industrijsko strategijo, ki bo podpirala ta razvoj. Tako kot so naredili tudi zdaj Američani, ki gradijo vedno več novih elektrarn - samo letos so pet novih raziskovalnih reaktorjev v Ameriki prvič spravili do kritičnosti,« je pojasnil Žagar in dodal, da je na dolgi rok optimist.

    Nemčija brez konsistentne industrijske politike

    In kaj se dogaja z evropsko industrijo, samo na področju avtomobilov Kitajska pa Indija prehitevajo Evropo v proizvodnji; da ne govorimo na sončnih panelih, kjer je slika zelo depresivna. Vprašanje, kaj se dogaja z evropsko industrijo, je Tomaž Kmecl komentiral še malo bolj črnogledo kot ostali sogovorniki in dodal, da je Nemčija tukaj odigrala zelo žalostno vlogo, saj se ukvarja predvsem sama s sabo in da pri njih ni več zaznati konsistentne industrijske politike. »Bili so močna industrijska država, zdaj to niso več, oziroma ne zgleda, da bi se znali glede tega poenotiti.«

    Pri tem je navedel izjavo nekdanjega predsednika uprave Volkswagna Müllerja, ko je analiziral, zakaj je začela Nemčija na področju avtomobilske industrije izgubljati svoj primat. »To je pripisal trem razlogom, najprej kar samim sebi, tj. industriji. Po njegovih besedah so predimenzionirali kapacitete, potem so naredili napako tudi v preveč bogatem dimenzioniranju svoje upravljavske strukture. In ko je prišlo do strateških odločitev glede električne mobilnosti pa te široke upravljavske strukture niso mogle določiti konsistentne politike in je šlo ves čas za preigravanje: večji mali avtomobili, pol-električni, popolnoma električni itd. Drug pomemben razlog, zakaj se je vse začelo sesuvati, je pripisal družbi po koronskem obdobju, delu od doma, pa nejasni cilji do ljudi in vedno večje pravice zaposlenih – torej pravice ljudi do onemoglosti, odgovornosti pa praktično ni bilo. Tretji najpomembnejši problem, ki ga je izpostavil, je pa, da so slepo sledili kot menedžmenti, kot industrijska podjetja evropski politiki. Ta politika je postavljala te cilje in enostavno so se prilagajali, ne da bi se resnično uprli tem ciljem, ki so bili postavljeni arbitrarno, saj politika glede zelenega prehoda ni prav veliko spraševala industrije. In ta avtomobilska industrija je enostavno začela tem ciljem slediti, ne da bi se vprašala, ali so ti cilji dosegljivi.« Industrija mora postati tisto, kar je, torej igralec v celotni zgodbi, in da se ne podrejajo toliko političnim ciljem.

    Okrogla miza Ali Evropa izgublja industrijsko moč. FOTO: Dejan Javornik
    Okrogla miza Ali Evropa izgublja industrijsko moč. FOTO: Dejan Javornik

    Na vprašanje, ali se Evropa zaveda, kje smo in kaj je treba storiti glede konkurenčnosti in produktivnosti, pa je Simon Savšek odgovoril, da ni tukaj zagovornik Evropske komisije, ampak kljub temu se moramo zavedati, da je industrijska in energetska politika v največji meri v rokah držav članic EU. Smo pa zelo drugačni kot ZDA, Kitajska pa je sploh poseben primer. »V ZDA povprečen ameriški delavec proizvede od 20 do 40 odstotkov več outputa kot pa evropski. Približno polovica, navajajo zadnje raziskave, odpade na tehnološki sektor pa AI, ki smo ga pri nas v Evropi zelo počasi uvajali. In to je stvar, ki jo moramo zagotovo nadoknaditi v naslednjih letih, čeprav nekateri trdijo, da je ta sektor trenutno predimenzioniran.«

    Savšek je ob tem izpostavil še druga vprašanja, kjer imamo izrazite težave in kjer jih poskušajo v EIB ali pa v skupini še toliko bolj nasloviti in to je problem notranjega trga. »Evropska podjetja ostajajo majhna, ne rastejo dovolj hitro in tu gre tudi v veliki meri za birokratske izzive, kot je bilo že omenjeno. Ampak to je drug velik izziv, ki ga poskušamo nasloviti. Tretji so cene energije, ki je od dva- do štirikrat večja v Evropi kot v ZDA, na nekaterih segmentih pa še bistveno večja. In četrti je birokracija, kjer Evropa velikokrat daje tako imenovane direktive, ki jih potem države članice implementirajo v lastno zakonodajo, po svoji želji. V Sloveniji imam občutek, da se to kdaj pa kdaj dela zelo močno. Na nekaterih področjih bi se lahko reguliralo bistveno manj, kar pride iz Evrope, pa tega ne počnemo. Pri vsem skupaj gre za kombinacijo faktorjev - na državi, politiki in odločevalcih pa je, kako bodo stvari vodili. Je pa skupina EIB na vseh teh segmentih pripravljena suportirati, ne glede na to, kakšno energetsko zgodbo bo na primer Slovenija gradila.« Kot pravi Savšek, EIB je močno prisotna v energetiki že od leta 2020. Z državo dosti dobro sodelujejo, upa pa, da bodo v naslednjih letih podprli tudi kakšno tehnološko podjetje. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
    21. 10. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

    Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
    Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

    Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
    21. 10. 2026 | 11:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vrh gospodarstva

    Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

    Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
    Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

    Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

    Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
    3. 11. 2026 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Priprava podjetja za vstop na tuje trge

    Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
    3. 11. 2026 | 12:29
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Eko sklad: Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove poslovnih stavb

    V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
    3. 11. 2026 | 09:11
    Preberite več

    Več iz teme

    Energetika 2026Poslovna konferencaindustrijska močEvropa

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Giro v Sloveniji

    Slovenski navijači čakajo na odgovor Pogačarja in Rogliča

    Rožnata dirka, ki se bo 8. maja 2027 začela v Trstu, se po četrt stoletja vrača v Ljubljano. Odločilna etapa na zloglasnem Zoncolanu.
    3. 11. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poljud bo še zadnjič pel za Miša Kovača: Split se poslavlja od legende

    Na stadionu Poljud glasbeno slovo za legendarnim hrvaškim pevcem, potem se bo začelo zadnje Miševo potovanje po Dalmaciji.
    3. 11. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Odšel je pri 29 letih, vrnil se je po 28 letih: zgodba, ki je ganila svet

    Britanec Karl Bushby je dvakrat prehodil svet, preživel srečanje s polarnim medvedom, zapor in številne nevarne pustolovščine.
    3. 11. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Westbrook kmalu odhaja, njegova ničla pa za večno ostaja v Oklahomi

    V zgodovini OKC Westbrooku na statistični ravni ni para, saj je rekorder po številu odigranih tekem, doseženih točk, skokov in asistenc.
    Luka Škoda 3. 11. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Če bo šlo tako naprej, ne bomo zgradili nobene elektrarne

    Denarja je dovolj tudi za Jek 2, je zatrdil Blaž Brodnjak, a pri nas se uvozna odvisnost povečuje, cene za Slovenijo pa se ne določajo v Sloveniji.
    Borut Tavčar 3. 11. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Odšel je pri 29 letih, vrnil se je po 28 letih: zgodba, ki je ganila svet

    Britanec Karl Bushby je dvakrat prehodil svet, preživel srečanje s polarnim medvedom, zapor in številne nevarne pustolovščine.
    3. 11. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Westbrook kmalu odhaja, njegova ničla pa za večno ostaja v Oklahomi

    V zgodovini OKC Westbrooku na statistični ravni ni para, saj je rekorder po številu odigranih tekem, doseženih točk, skokov in asistenc.
    Luka Škoda 3. 11. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Če bo šlo tako naprej, ne bomo zgradili nobene elektrarne

    Denarja je dovolj tudi za Jek 2, je zatrdil Blaž Brodnjak, a pri nas se uvozna odvisnost povečuje, cene za Slovenijo pa se ne določajo v Sloveniji.
    Borut Tavčar 3. 11. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

    Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 13:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Potovanja niso le dopust: kako izbrati pravo zavarovanje za tujino?

    Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
    Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

    Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
    21. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VPRAŠANJE VARNOSTI

    »Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

    Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
    Promo Delo 30. 10. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Banka razkrila novost, ki pomeni mejnik v slovenskem bančništvu (video)

    Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
    2. 11. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    BAT odločen zmanjšati dostopnost tobačnih izdelkov za mladoletne

    BAT je na vseh prodajnih mestih verige iNovine uvedel inovativno tehnologijo preverjanja polnoletnosti kupcev ter projekt nadgradil z brošuro in vizualnim gradivom za ozaveščanje o tem, da tobačni in nikotinski izdelki niso za mladoletne.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Finančni kompas
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko trgi zanihajo: je čas za ukrepanje ali za potrpežljivost?

    Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
    28. 10. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Trgi padajo. Kako ujeti pravi trenutek za vlaganje?

    Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Je lahko kripto začimba, ki izboljša celoten portfelj?

    Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
    27. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

    Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
    2. 11. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Philip Morris International svojo strategijo opira na znanost

    PMI je doslej v raziskave in razvoj vložil več kot16 milijard dolarjev, s čimer potrjuje dolgoročno zavezanost znanju, inovativnim tehnologijam in sodobnim poslovnim rešitvam. Znanost, raziskave in inovacije so tako že več kot desetletje temelj poslovne strategije družbe PMI.
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 13:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo