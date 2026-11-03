Energetika je strateški temelj delovanja države

Prva okrogla miza Ali Evropa izgublja industrijsko moč je odprla vprašanja prihodnje energetske in industrijske politike Evropske unije ter vpliva zelenega prehoda na evropsko in slovensko industrijo. Energetika je bistveno več kot gospodarska dejavnost – je strateški temelj delovanja države, so ugotavljali sogovorniki.

Sogovorniki moderatorja Nejca Goleta, pomočnika odgovornega urednika Dela, bodo dr. Tomaž Žagar, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, dr. Tomaž Kmecl, glavni direktor Kolektorja Etre, Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS, in dr. Simon Savšek, vodja predstavništva Skupine EIB v Sloveniji.

Okrogla miza Ali Evropa izgublja industrijsko moč. FOTO: Dejan Javornik

Kaj smo naredili napak, kaj smo spregledali, kam smo gledali, da so nas začeli prehitevati najprej z zahoda, v zadnjih letih pa še z vzhoda? Že štiri leta so minila od začetka vojne v Ukrajini in energetske krize – ali smo od takrat kaj naredili, glede na to, da zdaj drvimo v novo energetsko krizo, očitno prihodnje leto, je povprašal moderator Nejc Gole. Kot pravi Vesna Nahtigal, je Evropa res izgubila industrijsko moč in v tem obdobju se je nekaj spremenilo.

»Če smo v prvem mandatu evropske komisije govorili samo o zelenem prehodu, se je v tem mandatu po kar glasnem negodovanju industrije in gospodarstva, da izgubljamo moč, zdaj v to smer obrnila tudi evropska komisija. In je svoje besede obrnila, da ni tema samo zeleni prehod, ampak tudi konkurenčnost. To je naredila tudi v aktu o pospeševanju industrije, kjer ugotavlja, da so od leta 2021 oziroma 2025 proizvodne dejavnosti prispevale samo še 14,3 odstotka k BDP. Cilj v tem aktu pa je zapisan, da bi Evropa ponovno morala vzpostaviti okrog 20 odstotkov BDP. Navsezadnje je začela v tem obdobju, v teh štirih letih oziroma v zadnjih dveh letih, sploh po poročilu Draghija, več pomena namenjati ponovno jeklarski, aluminijski industriji, čistim tehnologijam, tudi cementu, delu kemije, torej avtomobilski industriji.«

Problem je prepočasnost in nepredvidljivost

Torej, tukaj kaže na to, da smo prišli do druge paradigme, da je zdaj potrebna tudi konkurenčnost. Izredno pomembno je tudi, da je začela bolj dosledno citirati zeleni dogovor. »Na primer, zeleni dogovor je od vsega začetka rekel, država, ki ima industrijo materialov, ima konkurenčno prednost. In jaz se s tem strinjam, ker to je industrija, ki je na začetku vsake verige vrednosti, in če imaš tovrstno industrijo, imaš veliko konkurenčno prednost. In prav zaradi smo pripravili gospodarski program Made in Slovenia, kjer smo opredelili, katere so tiste panoge, ki imajo v Sloveniji močno industrijo, znanje, saj imamo tudi močne institucije znanja. In če bomo to industrijo znali na pravi način podpreti z ukrepi, to pomeni, da bomo na pravi poti.«

Predvidljivi, konkurenčni in stabilni pogoji – če bi to imeli, potem ne bi bilo treba pomagati nobenemu podjetju. Naš problem je naša prepočasnost in nepredvidljivost, je še dejala Vesna Nahtigal.

Preveč birokratska Evropska komisija

Podatki Eurostata o cenah električne energije za negospodinjske odjemalce za prvo polletje 2026 za največje porabnike kažejo, da so nemška največja industrijska podjetja plačevala 111 evrov za megavatno uro brez davkov, francoska 70. Zdaj, Francija sloni na jedrski energiji, Nemčija je elektrarne jedrske zaprla. Na vprašanje, ali je bila to napaka, je Tomaž Žagar odgovoril, da je bila to absolutno katastrofalna napaka. »To priznava na papirjih tudi že predsednica Evropske komisije, na žalost pa celotna Evropska komisija še ne.« In pri tem tudi potrdil, da je Evropska komisija še veliko preveč birokratska, kar se je pokazalo tudi na nedavnih sestankih, ki se jih je udeležil.

»Kar malo frustrirajoče je, ko 17 držav članic govori, da je treba nehati govoriti zeleno, ampak da je treba reči: razvijajmo čiste vire, kjer imajo obnovljivi viri energije in jedrska energija enak dostop do financ, do spodbud, do umeščanja v prostor, brez razlikovanja, pa Evropska komisija - ki je odgovorna za energetiko - to še kar ne sliši. In še kar naprej ostaja pri nekaterih svojih starih izhodiščih.«

Jedrska energija stabilen in čist vir

Nemčija je zaprla svoje jedrske elektrarne in to čuti zdaj vsa Evropa. Jedrska energija je domač, stabilen in čist vir, ki zagotavlja ogromne predvidljive količine energije, pravi Žagar. »To je zelo pomembno, pa se mogoče ne zavedamo tega, koliko je cenovna predvidljivost, za 5 ali 10 let naprej, pomembna, saj veš, kdaj bo elektrarna delala in po kakšni ceni. In to vpliva potem na trge, kjer je veliko manj nestabilnosti. Če pa imamo vso proizvodnjo odvisno ali od vremena ali od tankerja, ki (ne) bo prišel, je jasno, da to dviga ceno. Ta negotovost v dobavnih verigah poriva ceno navzgor. In ta vpliv na evropske trge smo majčkeno premalo upoštevali, kaj se je zgodilo z izstopom Nemčije. In če primerjamo Nemčijo ali pa sosednje države, ali pa Francijo, Finsko, Švedsko, ki so obdržale jedrsko, vidimo, da imajo nižjo ceno.«

Žagar še pravi, da energetska politika temelji na tem, da je oskrba z električno energijo strateška infrastrukturna dejavnost, se pravi, ne gospodarska dejavnost, ki deluje na trgu. »V Evropi imamo odprt trg električne energije, proizvodnja električne energije je na trgu kot gospodarska dejavnost. In ti gospodarski dejavniki, ki so donosnost in tako naprej, pa se energetski strokovnjaki zavedajo že 10, 20 let, da ne spodbujajo investicij v dolgoročno stabilnost in proizvodnjo. Mehanizmov za spodbujanje teh dolgoročnih investicij -, kar jedrska elektrarna sigurno je in prinaša dobičke na dolgi rok, zanesljivost na 60 let itd. - je očitno premalo na tem trgu. To kar gledamo je posledica odločitve, ali je proizvodnja električne energije strateška infrastrukturna dejavnost ali je to samo tržna dejavnost.«

Žagar: Elektrika v vtičnicah bo

Energetsko omrežje Evropske unije je največji stroj na svetu, največji tehnološki dosežek na svetu. Tako velikega omrežja nikjer nimajo povezanega med sabo in seveda ga podpira plin; sta integrirana in drug drugega podpirata, pravi Tomaž Žagar. »In ravno zaradi povezanega omrežja menim, da lahko v Sloveniji kar mirno spimo glede tega. Elektrika v vtičnicah bo, tudi oskrba s plinom je zagotovljena, imamo različne dobavne verige, tako da to je v redu. Ne smemo pa zaradi tega zaspati, ker to omrežje deluje na sistemu trga in trg včasih na dolgi rok ne daje pravih rezultatov. Mi moramo prepoznati infrastrukturno, strateško vrednost tega omrežja in vlagati v stabilnost tega omrežja; rabimo več pomembnih podpornih točk v sistemu, ki bodo regijsko držale to omrežje pokonci. Če omrežje razpade, v tem primeru tudi trgovanja z električno energijo, sončno in ostalo ni več, ker ni omrežje več sinhronizirano. Zato rabimo več podpornih točk, razporejenih po celi Evropi, ki morajo biti financirane tudi z evropskimi sredstvi, tudi na dolgi rok. Razviti moramo industrijsko strategijo, ki bo podpirala ta razvoj. Tako kot so naredili tudi zdaj Američani, ki gradijo vedno več novih elektrarn - samo letos so pet novih raziskovalnih reaktorjev v Ameriki prvič spravili do kritičnosti,« je pojasnil Žagar in dodal, da je na dolgi rok optimist.

Nemčija brez konsistentne industrijske politike

In kaj se dogaja z evropsko industrijo, samo na področju avtomobilov Kitajska pa Indija prehitevajo Evropo v proizvodnji; da ne govorimo na sončnih panelih, kjer je slika zelo depresivna. Vprašanje, kaj se dogaja z evropsko industrijo, je Tomaž Kmecl komentiral še malo bolj črnogledo kot ostali sogovorniki in dodal, da je Nemčija tukaj odigrala zelo žalostno vlogo, saj se ukvarja predvsem sama s sabo in da pri njih ni več zaznati konsistentne industrijske politike. »Bili so močna industrijska država, zdaj to niso več, oziroma ne zgleda, da bi se znali glede tega poenotiti.«

Pri tem je navedel izjavo nekdanjega predsednika uprave Volkswagna Müllerja, ko je analiziral, zakaj je začela Nemčija na področju avtomobilske industrije izgubljati svoj primat. »To je pripisal trem razlogom, najprej kar samim sebi, tj. industriji. Po njegovih besedah so predimenzionirali kapacitete, potem so naredili napako tudi v preveč bogatem dimenzioniranju svoje upravljavske strukture. In ko je prišlo do strateških odločitev glede električne mobilnosti pa te široke upravljavske strukture niso mogle določiti konsistentne politike in je šlo ves čas za preigravanje: večji mali avtomobili, pol-električni, popolnoma električni itd. Drug pomemben razlog, zakaj se je vse začelo sesuvati, je pripisal družbi po koronskem obdobju, delu od doma, pa nejasni cilji do ljudi in vedno večje pravice zaposlenih – torej pravice ljudi do onemoglosti, odgovornosti pa praktično ni bilo. Tretji najpomembnejši problem, ki ga je izpostavil, je pa, da so slepo sledili kot menedžmenti, kot industrijska podjetja evropski politiki. Ta politika je postavljala te cilje in enostavno so se prilagajali, ne da bi se resnično uprli tem ciljem, ki so bili postavljeni arbitrarno, saj politika glede zelenega prehoda ni prav veliko spraševala industrije. In ta avtomobilska industrija je enostavno začela tem ciljem slediti, ne da bi se vprašala, ali so ti cilji dosegljivi.« Industrija mora postati tisto, kar je, torej igralec v celotni zgodbi, in da se ne podrejajo toliko političnim ciljem.

Okrogla miza Ali Evropa izgublja industrijsko moč. FOTO: Dejan Javornik

Na vprašanje, ali se Evropa zaveda, kje smo in kaj je treba storiti glede konkurenčnosti in produktivnosti, pa je Simon Savšek odgovoril, da ni tukaj zagovornik Evropske komisije, ampak kljub temu se moramo zavedati, da je industrijska in energetska politika v največji meri v rokah držav članic EU. Smo pa zelo drugačni kot ZDA, Kitajska pa je sploh poseben primer. »V ZDA povprečen ameriški delavec proizvede od 20 do 40 odstotkov več outputa kot pa evropski. Približno polovica, navajajo zadnje raziskave, odpade na tehnološki sektor pa AI, ki smo ga pri nas v Evropi zelo počasi uvajali. In to je stvar, ki jo moramo zagotovo nadoknaditi v naslednjih letih, čeprav nekateri trdijo, da je ta sektor trenutno predimenzioniran.«

Savšek je ob tem izpostavil še druga vprašanja, kjer imamo izrazite težave in kjer jih poskušajo v EIB ali pa v skupini še toliko bolj nasloviti in to je problem notranjega trga. »Evropska podjetja ostajajo majhna, ne rastejo dovolj hitro in tu gre tudi v veliki meri za birokratske izzive, kot je bilo že omenjeno. Ampak to je drug velik izziv, ki ga poskušamo nasloviti. Tretji so cene energije, ki je od dva- do štirikrat večja v Evropi kot v ZDA, na nekaterih segmentih pa še bistveno večja. In četrti je birokracija, kjer Evropa velikokrat daje tako imenovane direktive, ki jih potem države članice implementirajo v lastno zakonodajo, po svoji želji. V Sloveniji imam občutek, da se to kdaj pa kdaj dela zelo močno. Na nekaterih področjih bi se lahko reguliralo bistveno manj, kar pride iz Evrope, pa tega ne počnemo. Pri vsem skupaj gre za kombinacijo faktorjev - na državi, politiki in odločevalcih pa je, kako bodo stvari vodili. Je pa skupina EIB na vseh teh segmentih pripravljena suportirati, ne glede na to, kakšno energetsko zgodbo bo na primer Slovenija gradila.« Kot pravi Savšek, EIB je močno prisotna v energetiki že od leta 2020. Z državo dosti dobro sodelujejo, upa pa, da bodo v naslednjih letih podprli tudi kakšno tehnološko podjetje.