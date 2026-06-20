Kako energetika lovi mlade talente

Podjetja iz energetske panoge v Sloveniji med največjimi izzivi, s katerimi se ukvarjajo v zvezi s kadrom, izpostavljajo zviševanje povprečne starosti zaposlenih, pri tem pa na trgu dela primanjkuje usposobljenega kadra. Večina tako stavi na povezovanje z izobraževalnimi ustanovami, da bi čim prej prepoznali mlade, ki po značaju in sposobnostih ustrezajo podjetju in bi jih privabili medse.

»S šolami, fakultetami in študenti gradimo dolgoročne odnose prek praks, študentskega dela, zaključnih nalog in projektov,« je povedala Hana Čuček iz Danfossa Trata. Veliko zanimanja vzbuja Danfossov globalni razvojni program za diplomante magistrskih programov na začetku karierne poti.

Ta temelji na rotacijah, skozi katere udeleženci spoznajo različne dele podjetja, poslovna področja, države in kulture. Gre za strukturiran razvoj, vključeni so v realne projekte in program uvajanja v podjetje, dobijo mentorja in sodelavca – zaupnika (»buddyja«​), povežejo se v mednarodno skupnost drugih udeležencev in imajo možnost, da si sami postopno oblikujejo svojo karierno smer. Podjetje kandidate išče tudi s pomočjo priporočil zaposlenih, ciljnega iskanja na trgu, strokovne mreže in mednarodne mreže Danfossa.

Tudi v Alpacemu Cementu imajo pomembno vlogo poleg povezovanja z izobraževalnimi ustanovami ter aktivnega dela s štipendisti tudi mednarodne prakse. »Program Go International našega matičnega podjetja Wietersdorfer mladim omogoča pridobivanje izkušenj v državah po vsem svetu. Najboljši ambasadorji in kadroviki podjetja pa so zaposleni, ki jih pod geslom 'pripelji prijatelja' aktivno spodbujamo, da pripeljejo odlične kadre iz kroga prijateljev v našo sredino,« je opisal Igor Novak iz Alpacema.

Poleg sodelovanja s tehniškimi šolami in fakultetami, štipendiranja, praktičnega usposabljanja, mentorstva in vključevanja mladih v konkretne projekte Ivan Šmon iz GIZ DEE kot dobro prakso omenja notranjo mobilnost, na primer prehajanje iz operative v pripravo investicij, projektno vodenje, digitalizacijo ali razvojne naloge. »Tako ohranjamo dragoceno praktično znanje in ga nadgrajujemo s kompetencami, ki jih zahteva prihodnost.«

Vloga znamke delodajalca

Ključni vir kadrov je močna znamka delodajalca, podprta s trajnostno usmeritvijo in ambicioznimi projekti, poudarjajo v Gen-I. Sodelujejo z izobraževalnimi institucijami, udeležujejo se kariernih dogodkov, »posebno vrednost pa predstavljata programa Zeleni onboarding, v katerem vsi novo zaposleni v multidisciplinarnih ekipah sodelujejo pri trajnostnih projektih, ter Trading Challenge, kjer so se zainteresirani s pomočjo naših strokovnjakov lahko učili osnovnih principov trgovanja«.

V Gen energiji pa nove sodelavce pridobivajo predvsem z zaposlitvenimi postopki po objavi prostih delovnih mest, pomembno vlogo imajo tudi zaposlitveni sejmi, predstavitve poklicev in sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami. Kadre iščejo tudi znotraj skupine Gen, s čimer pridobijo pomembne izkušnje in nadgrajujejo strokovne kompetence.

Posebno pozornost namenjajo štipendistom, ki že v času izobraževanja spoznavajo podjetje, energetski sektor in možnosti razvoja kariere, s čimer gradijo dolgoročne odnose ter povečujemo možnosti za njihovo poznejšo zaposlitev v družbi.

»Ob razvojnih izzivih slovenskega energetskega sektorja in pripravi projektov prihodnje energetske infrastrukture ostajata sodelovanje z izobraževalnim sistemom ter zgodnje navduševanje mladih za tehnične in naravoslovne poklice med našimi ključnimi strateškimi usmeritvami pri zagotavljanju ustreznih kadrov za prihodnost,« je poudaril poslovni direktor Gen energije dr. Bruno Glaser. Podjetje ima sicer vzpostavljeno tudi sistematično interno izobraževanje za novo zaposlene, da pridobijo ustrezno znanje za začetek dela.