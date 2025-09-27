Energetske inovacije poganja znanje prihodnosti

Za več inovacij, višjo konkurenčnost in omogočanje prehoda k trajnostni je nujno treba izkoristiti talente in mlade usmeriti v poklice STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika) - in to tako v poklicnem izobraževanju in usposabljanju kot tudi v visokem šolstvu, poudarjajo tako v EU kot tudi Energetski zbornici Slovenije (EZS).

Kot ob tem pojasnjuje mag. Ana Vučina Vršnak, izvršna direktorica EZS, so tudi v nedavni poglobljeni anketi slovenska energetska podjetja, ki skrbijo za proizvodnjo električne energije, prenos in distribucijo elektrike in plina ter dobavitelje energije vprašali, s čim lahko Slovenija dolgoročno zagotovi stabilen in konkurenčen nacionalni kadrovski bazen v energetskem sektorju. Podjetja so izpostavila predvsem krepitev promocije poklicev v energetiki (92 odstotkov), aktivno povezovanje izobraževalnih ustanov z gospodarstvom (89 odstotkov) in štipendijske sheme za ključne poklice v panogi (81 odstotkov).

»Članom EZS smo kot zbornica že ponudili nekaj idej, kako bi lahko poklice v energetiki (še) bolj približali mladim, vključno z dnevom odprtih vrat ali pa kariernim sejmom. 30. septembra pripravljamo kadrovski dogodek E/Z/S: Energetika/Zaposlovanje/Stroka, namenjen povezovanju energetike, zaposlovanja in strokovnega razvoja kadrov,« pravi sogovornica in dodaja, da bodo glede na odzive oblikovali prihodnje ukrepe.

Kakšni bodo poklici prihodnosti

Obenem so kot zbornica pristojna ministrstva – za okolje, podnebje in energijo, za vzgojo in izobraževanje, za visoko šolstvo, znanost in inovacije – seznanili s pogledi in željami energetskih družb, saj rezultati ankete jasno kažejo, da bo prihodnost energetike zahtevala usklajeno delovanje podjetij, izobraževalnega sistema in države. »Kot zbornica smo izredno dejavni pri krepitvi povezav z mladimi in promociji panoge kot privlačne karierne poti, ob tem pa bo treba tudi spodbujati deficitarne poklice, modernizirati izobraževalne programe in imeti jasno vizijo panoge. Podjetja si želijo več sodelovanja s šolstvom, večjo prepoznavnost energetike ter strateško podporo države. Med odgovori podjetij se med drugim pojavlja tudi pričakovanje, da bi država s finančnimi ali organizacijskimi ukrepi podprla podjetja, ki vlagajo v dolgoročni razvoj kadrov,« še pravi Ana Vučina Vršnak.

Poklici prihodnosti v energetiki bodo tesno povezani z digitalizacijo in prehodom v nizkoogljično družbo. Poleg inženirjev elektrotehnike, energetike in IT-strokovnjakov, ki razumejo pametna omrežja, podatkovne sisteme in integracijo obnovljivih virov energije, bodo vse bolj cenjeni tudi profili z interdisciplinarnim znanjem – denimo kombinacija IT, elektrotehnike in energetike, pa pojasnjujejo v GIZ elektrodistributerjev (GIZ DEE). »Ključno vlogo bodo imeli strokovnjaki, ki poleg tehničnega znanja premorejo tudi razvite vodstvene kompetence, strateško miselnost, sposobnost komuniciranja z različnimi deležniki ter agilnost pri vodenju sprememb. Iskani bodo tisti, ki znajo sodelovati v interdisciplinarnih timih, povezovati tehnologijo z družbenimi in ekonomskimi vidiki ter soustvarjati trajnostne rešitve.«

Ob tem pa panoga opozarja na dva pomembna izziva: izobraževalni sistem pogosto ne sledi dovolj hitro potrebam trga, kar ustvarja razkorak med znanjem diplomantov in potrebami podjetij, hkrati pa se soočamo z močno konkurenco za te kadre – tako s strani IT sektorja kot tudi tujine – kar otežuje njihovo dolgoročno zadržanje v domačem okolju. »Zato podjetja v elektrodistribucijskem sektorju sedaj še bolj odločno vlagamo v razvoj talentov, gradnjo privlačnega delovnega okolja in partnerstva z izobraževalnimi ustanovami. Le skupaj lahko zagotovimo, da bo energetska panoga v Sloveniji ostala prostor, kjer se ustvarja prihodnost in kjer najboljši kadri vidijo priložnost za rast, inovacije in prispevek k družbi,« navajajo v GIZ DEE.

Poklici prihodnosti bodo v Skupini Gen povezani predvsem z razvojem in upravljanjem nizkoogljičnih virov, digitalizacijo in energetsko učinkovitostjo. Potrebovali bodo strokovnjake, ki bodo znali načrtovati, voditi in izvajati kompleksne projekte na teh področjih ter povezovati tehnično znanje z razumevanjem družbenih in okoljskih izzivov. »Najbolj nas skrbi, da bo razvoj potrebnih znanj in kompetenc zaostajal za hitrostjo energetskega prehoda. Zato si prizadevamo za celovit pristop k razvoju kadrov – od ustvarjanja privlačnega in razvojno usmerjenega delovnega okolja, zagotavljanja priložnosti za strokovno izobraževanje in osebnostno rast, do dolgoročnega sodelovanja z izobraževalnim sistemom ter aktivne promocije energetskih poklicev med mladimi.«

V Gen-I pa dodajajo, da prihodnost energetike prinaša številne nove priložnosti in poklice, ki se razvijajo ob hitrem napredku tehnologije, spreminjajočih se energetskih potrebah in okoljskih zahtevah. »S hitro rastjo obnovljivih virov energije bodo imeli strokovnjaki na tem področju pomembno vlogo pri načrtovanju, razvoju in vzdrževanju energetskih sistemov. Ravno tako bodo s povečanjem količine podatkov v energetiki nepogrešljivi analitiki in strokovnjaki umetne inteligence, ki bodo iz kopice podatkov izluščili tiste najpomembnejše za optimizacijo energetske učinkovitosti.« Nove tehnologije, analitika in umetna inteligenca pa bodo tudi osnova bodočih strokovnjakov različnih področij za razvoj inovativnih rešitev, ki bodo še bolj prilagojene potrebam končnih odjemalcev.

Specifična znanja in kompetence

Poklici prihodnosti v Nek bodo tesno povezani z digitalizacijo procesov, upravljanjem pametnih sistemov, kibernetsko varnostjo ter razvojem naprednih metod nadzora in vzdrževanja. Ob tem pa poudarjajo, da digitalizacija sama po sebi ne nadomešča fizičnih komponent – temveč jih le nadzoruje in upravlja – pred tem pa jih mora nekdo vzpostaviti. »Ti poklici bodo vedno poklici prihodnosti; ostali bodo nepogrešljivi in bodo tudi v prihodnje med ključnimi. Največja skrb pri tem je pomanjkanje ustrezno usposobljenega kadra za ta specifična področja. Proces izobraževanja in usposabljanja je dolgotrajen in zahteva pravočasno načrtovanje ter tesno sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami,« naštevajo v Nek.

Poklici prihodnosti bodo bržkone povezani z zahtevami zelenega prehoda in digitalno transformacijo družbe. Zato Eles, kot pravijo, skrbno načrtuje svoj strateški razvoj, v to so vpeti vsi zaposleni, hkrati pa zahteve jutrišnjega dne nagovarjajo v sklopu štipendijske politike ter tako pristopajo do dijakov in študentov, ki v izobraževalnem procesu že pridobivajo ta znanja, a še niso vstopil na trg dela. »Eles mora gojiti zelo specifična znanja in kompetence, ki jih praviloma ne moremo primerjati z znanji v drugih gospodarskih panogah, je pa po drugi strani družba zelo povezana z delovanjem sorodnih podjetij v tujini. Še naprej bosta ostajali naravoslovje in tehnika osnovni znanji, vendar ozko inženirsko znanje ne bo več dovolj. Pomembno bo povezovanje različnih znanj na področju elektrotehnike, telekomunikacij in informatike. Znanje tujih jezikov, socialne veščine in povezovanje v mednarodne projekte bodo pomembne dodatne veščine. Kompetence kritičnega in analitičnega razmišljanja bodo vedno bolj v ospredju, kot tudi poznavanje in znanje na področju zelenega prehoda.«

V prihodnosti bodo v Butan plinu še bolj v ospredju tehnični profili (strokovnjaki za energetiko) in prodajni kadri, ki bodo znali povezovati potrebe strank z našimi rešitvami. Poleg tega pa bodo vedno bolj pomembna tudi digitalna znanja pri uporabi novih orodij za podporo poslovanju. Največji izziv v Butan plinu vidijo v tem, da je na trgu premalo mladih kadrov, ki bi jih zanimalo delo v energetiki in povezanih panogah. Obenem pa jih skrbi tudi, kako hitro se bo trg dela prilagajal spremembam, nova znanja, digitalizacija, prehod v bolj trajnostne rešitve - zato vlagajo v razvoj in prenos znanja znotraj podjetja.

Tudi v Plinovodih poudarjajo, da digitalizacija, avtomatizacija in nove tehnologije močno spreminjajo vsa področja v energetiki. Znanja s področja novih tehnologij in racionalizacija poslovnih procesov bodo omogočili hitrejše, učinkovitejše in kakovostnejše prilagajanje razmeram na trgu in dostop do hitrejših storitev. »Zavedamo se vpliva tehnologij UI v panogi in s tem povezanimi drugačnimi vlogami zaposlenih, vendar menimo, da se bodo nekateri poklici ohranili tudi v prihodnosti. Tako bodo še naprej nujno potrebni strokovnjaki tehničnih strok za zagotovitev vzdrževanja ter varnega in zanesljivega obratovanja energetskih sistemov.«

Poklici prihodnosti bodo tisti, ki bodo vsebovali znanja za analiziranje, vizualiziranje in upravljanje podatkov, znanja s področja strojnega učenja in analitičnih pristopov ter programiranje v jezikih za razvoj statističnih modelov in modelov strojnega učenja. »Med ključnimi poklici prihodnosti bi izpostavili podatkovne znanstvenike ter analitike, prevajalce podatkov, podatkovne inženirje, analitike informacijskih sistemov ter razvijalce programske opreme in procesov,« še pravijo v Plinovodih.

Kakšna so pričakovanja od ministrstev

Kot že omenjeno, je EZS z izsledki anketa seznanila tudi pristojna ministrstva, zato upajo, da jih bodo pozorno prebrali in razmislili o morebitnih ukrepih za prilagajanje izobraževalnega procesa z vključitvijo vsebin energetskega prehoda in energetike kot strateške panoge. »To je tudi v skladu s poročili EU o strateškem predvidevanju, kjer je energetika oziroma trajnostnost doslej zasedala osrednje mesto, v letošnjem letu pa je Evropska komisija tudi izpostavila »preoblikovanje izobraževanja«, in sicer povezovanje reforme izobraževanja s prihodnostno usmerjenimi politikami trga dela in socialnimi politikami.«

V EZS si, kot so tudi izpostavili v dopisu ministrom in državnim sekretarjem, želijo krepitev promocije poklicev v energetiki, aktivno povezovanje izobraževalnih ustanov z gospodarstvom (konkretno s člani EZS, ki so pomembne energetske družbe v državi), štipendijske sheme za ključne poklice v panogi, finančne in/ali organizacijske ukrepe za podporo podjetij, ki vlagajo v dolgoročni razvoj kadrov, in nenazadnje jasno vizijo razvoja energetike na srednji in dolgi rok.

»Pri vsem navedem lahko pomagamo kot zbornica ali pa kot družbe članice EZS. EZS denimo je sodelovala pri nastanku Zbornika s prispevki za razumevanje trajnostnosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter pri publikaciji Sistem kvalifikacij na področju elektrotehnike, elektronike, avtomatizacije, energetike ter elektronskih komunikacij. V tem procesu smo tudi izvedli predavanje o energetskih temah za učitelje srednjih šol. Kot resnično nadgradnjo naših naporov pa predstavlja knjiga Energija Slovenije in sveta (2025) s pregledom stanja, trendov in izzivov v energetiki, ki je namenjena prav vsem – mladim vseh starosti in tudi odraslim. Uporabljajo jo že na nekaterih fakultetah, sicer pa je na voljo v več kot 20 knjižnicah, zastonj pa je dosegljiva v elektronski obliki na spletni strani EZS,« je še pojasnila izvršna direktorica EZS Ana Vučina Vršnak.

Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami

In kako podjetja sodelujejo z izobraževalnimi ustanovami, da bo lahko zgrajen bazen prihodnjih strokovnjakov z znanji, ki jih bodo potrebovala? Elektrodistribucijska panoga strateško gradi mostove med izobraževalnim sistemom in prakso ter se aktivno vključuje v oblikovanje prihodnjega kadrovskega potenciala. Kot pravijo v GIZ DEE, sodelovanje poteka na vseh ravneh – od srednjih šol do univerzitetnih programov – prek strokovnih ekskurzij, predavanj, delavnic in strukturiranih oblik praktičnega usposabljanja. Posebno pozornost namenjajo štipendijskim shemam in mentorskim programom, ki mladim strokovnjakom omogočajo neposreden stik z izzivi in priložnostmi v panogi.

»Poleg tega so vzpostavljena partnerstva z univerzami in raziskovalnimi inštituti, v okviru katerih se izvajajo razvojni, raziskovalni in inovacijski projekti. Ti študentom ne omogočajo le pridobivanja praktičnih izkušenj, temveč tudi soustvarjanje rešitev, ki naslavljajo strateške izzive energetskega sektorja – od digitalizacije in trajnostnega prehoda do krepitve energetske odpornosti. Verjamemo, da je dolgoročno partnerstvo med gospodarstvom in izobraževalnimi institucijami ključno za razvoj kompetenc prihodnosti in uspešno energetsko tranzicijo,« še pravijo v GIZ DEE.

V Skupini Gen sistematično sodelujejo z izobraževalnimi ustanovami na vseh ravneh, saj želijo mlade dolgoročno navduševati za naravoslovje in tehniko ter na ta način zagotoviti bazen prihodnjih strokovnjakov, ki jih bo sektor potreboval. Ključno vlogo pri tem ima njihov interaktivni multimedijski center Svet energije v Krškem, ki že od leta 2011 ponuja strokovne in celovite informacije o energiji, njenem pomenu in tehnologijah proizvodnje.

»Za osnovne in srednje šole od leta 2012 organiziramo energetsko tekmovanje Mladi genialci, v sodelovanju s Fakulteto za energetiko pa poletne tabore energetike za srednješolce. S programom Ekošola naše izkušnje prenašamo na mentorje in ekokoordinatorje, skupaj z Elesom, EIMV in Fakulteto za elektrotehniko ULJ pa za srednješolce pripravljamo tudi dogodek Elektrofest. Dijakom in študentom občasno nudimo tudi podporo pri pripravi seminarskih nalog in projektov, omogočamo opravljanje praks ter počitniškega dela, organiziramo obiske proizvodnih enot in sodelujemo v okviru programov naravoslovno-tehničnih fakultet. Naši strokovnjaki redno predstavljajo inženirske poklice tudi na kariernih dogodkih in informativnih dnevih. Na ta način mlade spodbujamo k raziskovanju in razumevanju energetskih tem ter jih spodbujamo k izbiri tehniških poklicev. S tem si prizadevamo graditi trdne temelje za prihodnje kadre, ki jih bo energetski sektor potreboval v prihodnjih letih in desetletjih,« še navajajo.

V Gen-I izvajajo številne dogodke, na katerih lahko mladi iz prve roke spoznajo, kako poteka delo v podjetju. Redno sodelujejo na kariernih sejmih, organizirajo dneve odprtih vrat, šolske ekskurzije in programe, s katerimi jim poskušajo približati delovanje podjetja, različna področja dela in delo v energetiki. »Eden izmed večjih projektov je bil Trading Challenge, ki smo ga uspešno izvedli v lanskem letu. Pomemben del naših prizadevanj temelji tudi na sodelovanju s fakultetami. Aktivno se vključujemo v študijski proces – naši zaposleni predavajo o svojem strokovnem področju, prisotni smo na seminarjih, študentom in dijakom pa omogočamo tudi praktična usposabljanja. Fakultete same prav tako pomembno prispevajo k promociji poklicev v energetiki – ne le med študenti, temveč že pri najmlajših, kjer z interaktivnimi projekti v osnovnih šolah in celo vrtcih otrokom približujejo ključne teme s tega področja. Dijakom in študentom, ki pri nas opravljajo študentsko delo ali prakso in v našem okolju prepoznajo priložnost za svoj strokovni razvoj, ponujamo možnost pridobitve štipendije,« še dodajajo v Gen-I.

Kot dodajajo v Elesu, že vrsto let nudijo dijakom in študentom opravljanje delovne prakse. »V šolskem letu 2023/2024 smo po nekajletnem premoru znova razpisali kadrovske štipendije, ponovno spet v letošnjem šolskem letu 2025/2026. Obenem soorganiziramo izobraževalni dogodek Elektrofest. Še zlasti zadnji dve leti se aktivneje udeležujemo kariernih tednov v organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za računalništvo in informatiko ter Fakultete za organizacijske vede, na katerih družbo Eles predstavimo zainteresiranim študentom, medtem ko mlajšo populacijo poskušamo navdušiti na Tehniških dnevih v Bistri. Med pomembnejšo aktivnost sodijo vabljena predavanja, na katerih zaposleni družbe Eles izvedejo del učnega kurikula (običajno gre za šolsko uro v srednji šoli oz. predavanje na fakulteti) v dogovoru s profesorjem. Letos bomo v sklopu te dejavnosti prvič naslovili študente Pravne in Ekonomske fakultete. Hkrati smo letos organizirali tudi celodnevno strokovno izobraževanje za profesorje in ravnatelje strokovnih srednjih šol in gimnazij, ki se ga je udeležilo več kot 70 profesorjev. Ti so namreč ključni svetovalci v procesu odločanja učencev in dijakov za njihovo nadaljnjo strokovno izobrazbo.«

Tudi Nek že vrsto let aktivno sodeluje z izobraževalnimi ustanovami na več ravneh, saj ponujajo štipendije za študente tehničnih in naravoslovnih ved, sodelujejo pri izvajanju strokovnih ekskurzij za učence in dijake, ter pri podajanju strokovnih vsebin za dijake. Obenem njihovim kadrovskim štipendistom omogočajo strokovno prakso in podporo pri izbiri tem zaključnih nalog, sodelujejo pa tudi z univerzami in inštituti pri raziskovalnih projektih in pripravi specifičnih programov, zlasti na področju jedrske energetike… »Verjamemo, da je dolgoročno sodelovanje z izobraževalnim sistemom ključno za vzpostavitev trajnostnega kadrovskega bazena, ki bo omogočal nadaljnji razvoj jedrske energetike v Sloveniji,« ocenjujejo v Nek.

V Plinovodih ocenjujejo, da je v Sloveniji nujno potrebno spodbuditi mlade k usposabljanju za poklice na področju naravoslovja, tehnike in računalništva ter tem poklicem zagotoviti primerno mesto v sistemu vrednot. »Povezujemo se tako posameznimi srednjimi šolami, Fakultetami kot tudi z raziskovalnimi skupinami. Dijaki in študentje pri nas opravljajo obvezno praktično usposabljanje in študentsko delo, v okviru sodelovanja z raziskovalnimi skupinami pa sodelujemo pri razvoju tehnologije obnovljivih plinov (vodik, sintetični metan). Vzpostavljamo kompetenčni center za nizkoogljične pline in vodik, vlagamo v znanje in sodelujemo z evropskimi partnerji, da bo naša infrastruktura pripravljena tudi na prihodnost.«