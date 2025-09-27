  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Energetika

    Energetske inovacije poganja znanje prihodnosti

    Prihodnost energetike bo zahtevala usklajeno delovanje podjetij, izobraževalnega sistema in države. Nepogrešljivi bodo analitiki in strokovnjaki UI.
    Adult electrical engineer inspect the electrical systems at the equipment control cabinet. Installation of modern electrical station FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Adult electrical engineer inspect the electrical systems at the equipment control cabinet. Installation of modern electrical station FOTO: Shutterstock
    Marjana Kristan Fazarinc
    27. 9. 2025 | 05:00
    18:44
    A+A-

    Za več inovacij, višjo konkurenčnost in omogočanje prehoda k trajnostni je nujno treba izkoristiti talente in mlade usmeriti v poklice STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika) - in to tako v poklicnem izobraževanju in usposabljanju kot tudi v visokem šolstvu, poudarjajo tako v EU kot tudi Energetski zbornici Slovenije (EZS).

    Kot ob tem pojasnjuje mag. Ana Vučina Vršnak, izvršna direktorica EZS, so tudi v nedavni poglobljeni anketi slovenska energetska podjetja, ki skrbijo za proizvodnjo električne energije, prenos in distribucijo elektrike in plina ter dobavitelje energije vprašali, s čim lahko Slovenija dolgoročno zagotovi stabilen in konkurenčen nacionalni kadrovski bazen v energetskem sektorju. Podjetja so izpostavila predvsem krepitev promocije poklicev v energetiki (92 odstotkov), aktivno povezovanje izobraževalnih ustanov z gospodarstvom (89 odstotkov) in štipendijske sheme za ključne poklice v panogi (81 odstotkov).

    image_alt
    Dejan Paravan: Evropa se bo izvila iz težav z jasnimi politikami, ki pa jih še ni

    »Članom EZS smo kot zbornica že ponudili nekaj idej, kako bi lahko poklice v energetiki (še) bolj približali mladim, vključno z dnevom odprtih vrat ali pa kariernim sejmom. 30. septembra pripravljamo kadrovski dogodek E/Z/S: Energetika/Zaposlovanje/Stroka, namenjen povezovanju energetike, zaposlovanja in strokovnega razvoja kadrov,« pravi sogovornica in dodaja, da bodo glede na odzive oblikovali prihodnje ukrepe.

    Ana Vučina Vršnak, Izvršna direktorica Energetske zbornice Slovenije. FOTO: Kraftart
    Ana Vučina Vršnak, Izvršna direktorica Energetske zbornice Slovenije. FOTO: Kraftart
    Obenem so kot zbornica pristojna ministrstva – za okolje, podnebje in energijo, za vzgojo in izobraževanje, za visoko šolstvo, znanost in inovacije – seznanili s pogledi in željami energetskih družb, saj rezultati ankete jasno kažejo, da bo prihodnost energetike zahtevala usklajeno delovanje podjetij, izobraževalnega sistema in države. »Kot zbornica smo izredno dejavni pri krepitvi povezav z mladimi in promociji panoge kot privlačne karierne poti, ob tem pa bo treba tudi spodbujati deficitarne poklice, modernizirati izobraževalne programe in imeti jasno vizijo panoge. Podjetja si želijo več sodelovanja s šolstvom, večjo prepoznavnost energetike ter strateško podporo države. Med odgovori podjetij se med drugim pojavlja tudi pričakovanje, da bi država s finančnimi ali organizacijskimi ukrepi podprla podjetja, ki vlagajo v dolgoročni razvoj kadrov,« še pravi Ana Vučina Vršnak.

    Kakšni bodo poklici prihodnosti

    Poklici prihodnosti v energetiki bodo tesno povezani z digitalizacijo in prehodom v nizkoogljično družbo. Poleg inženirjev elektrotehnike, energetike in IT-strokovnjakov, ki razumejo pametna omrežja, podatkovne sisteme in integracijo obnovljivih virov energije, bodo vse bolj cenjeni tudi profili z interdisciplinarnim znanjem – denimo kombinacija IT, elektrotehnike in energetike, pa pojasnjujejo v GIZ elektrodistributerjev (GIZ DEE). »Ključno vlogo bodo imeli strokovnjaki, ki poleg tehničnega znanja premorejo tudi razvite vodstvene kompetence, strateško miselnost, sposobnost komuniciranja z različnimi deležniki ter agilnost pri vodenju sprememb. Iskani bodo tisti, ki znajo sodelovati v interdisciplinarnih timih, povezovati tehnologijo z družbenimi in ekonomskimi vidiki ter soustvarjati trajnostne rešitve.«

    Ob tem pa panoga opozarja na dva pomembna izziva: izobraževalni sistem pogosto ne sledi dovolj hitro potrebam trga, kar ustvarja razkorak med znanjem diplomantov in potrebami podjetij, hkrati pa se soočamo z močno konkurenco za te kadre – tako s strani IT sektorja kot tudi tujine – kar otežuje njihovo dolgoročno zadržanje v domačem okolju. »Zato podjetja v elektrodistribucijskem sektorju sedaj še bolj odločno vlagamo v razvoj talentov, gradnjo privlačnega delovnega okolja in partnerstva z izobraževalnimi ustanovami. Le skupaj lahko zagotovimo, da bo energetska panoga v Sloveniji ostala prostor, kjer se ustvarja prihodnost in kjer najboljši kadri vidijo priložnost za rast, inovacije in prispevek k družbi,« navajajo v GIZ DEE.

    image_alt
    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Poklici prihodnosti bodo v Skupini Gen povezani predvsem z razvojem in upravljanjem nizkoogljičnih virov, digitalizacijo in energetsko učinkovitostjo. Potrebovali bodo strokovnjake, ki bodo znali načrtovati, voditi in izvajati kompleksne projekte na teh področjih ter povezovati tehnično znanje z razumevanjem družbenih in okoljskih izzivov. »Najbolj nas skrbi, da bo razvoj potrebnih znanj in kompetenc zaostajal za hitrostjo energetskega prehoda. Zato si prizadevamo za celovit pristop k razvoju kadrov – od ustvarjanja privlačnega in razvojno usmerjenega delovnega okolja, zagotavljanja priložnosti za strokovno izobraževanje in osebnostno rast, do dolgoročnega sodelovanja z izobraževalnim sistemom ter aktivne promocije energetskih poklicev med mladimi.«

    V Gen-I pa dodajajo, da prihodnost energetike prinaša številne nove priložnosti in poklice, ki se razvijajo ob hitrem napredku tehnologije, spreminjajočih se energetskih potrebah in okoljskih zahtevah. »S hitro rastjo obnovljivih virov energije bodo imeli strokovnjaki na tem področju pomembno vlogo pri načrtovanju, razvoju in vzdrževanju energetskih sistemov. Ravno tako bodo s povečanjem količine podatkov v energetiki nepogrešljivi analitiki in strokovnjaki umetne inteligence, ki bodo iz kopice podatkov izluščili tiste najpomembnejše za optimizacijo energetske učinkovitosti.« Nove tehnologije, analitika in umetna inteligenca pa bodo tudi osnova bodočih strokovnjakov različnih področij za razvoj inovativnih rešitev, ki bodo še bolj prilagojene potrebam končnih odjemalcev.

    Specifična znanja in kompetence

    Poklici prihodnosti v Nek bodo tesno povezani z digitalizacijo procesov, upravljanjem pametnih sistemov, kibernetsko varnostjo ter razvojem naprednih metod nadzora in vzdrževanja. Ob tem pa poudarjajo, da digitalizacija sama po sebi ne nadomešča fizičnih komponent – temveč jih le nadzoruje in upravlja – pred tem pa jih mora nekdo vzpostaviti. »Ti poklici bodo vedno poklici prihodnosti; ostali bodo nepogrešljivi in bodo tudi v prihodnje med ključnimi. Največja skrb pri tem je pomanjkanje ustrezno usposobljenega kadra za ta specifična področja. Proces izobraževanja in usposabljanja je dolgotrajen in zahteva pravočasno načrtovanje ter tesno sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami,« naštevajo v Nek.

    image_alt
    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Poklici prihodnosti bodo bržkone povezani z zahtevami zelenega prehoda in digitalno transformacijo družbe. Zato Eles, kot pravijo, skrbno načrtuje svoj strateški razvoj, v to so vpeti vsi zaposleni, hkrati pa zahteve jutrišnjega dne nagovarjajo v sklopu štipendijske politike ter tako pristopajo do dijakov in študentov, ki v izobraževalnem procesu že pridobivajo ta znanja, a še niso vstopil na trg dela. »Eles mora gojiti zelo specifična znanja in kompetence, ki jih praviloma ne moremo primerjati z znanji v drugih gospodarskih panogah, je pa po drugi strani družba zelo povezana z delovanjem sorodnih podjetij v tujini. Še naprej bosta ostajali naravoslovje in tehnika osnovni znanji, vendar ozko inženirsko znanje ne bo več dovolj. Pomembno bo povezovanje različnih znanj na področju elektrotehnike, telekomunikacij in informatike. Znanje tujih jezikov, socialne veščine in povezovanje v mednarodne projekte bodo pomembne dodatne veščine. Kompetence kritičnega in analitičnega razmišljanja bodo vedno bolj v ospredju, kot tudi poznavanje in znanje na področju zelenega prehoda.«

    V prihodnosti bodo v Butan plinu še bolj v ospredju tehnični profili (strokovnjaki za energetiko) in prodajni kadri, ki bodo znali povezovati potrebe strank z našimi rešitvami. Poleg tega pa bodo vedno bolj pomembna tudi digitalna znanja pri uporabi novih orodij za podporo poslovanju. Največji izziv v Butan plinu vidijo v tem, da je na trgu premalo mladih kadrov, ki bi jih zanimalo delo v energetiki in povezanih panogah. Obenem pa jih skrbi tudi, kako hitro se bo trg dela prilagajal spremembam, nova znanja, digitalizacija, prehod v bolj trajnostne rešitve - zato vlagajo v razvoj in prenos znanja znotraj podjetja.

    Tudi v Plinovodih poudarjajo, da digitalizacija, avtomatizacija in nove tehnologije močno spreminjajo vsa področja v energetiki. Znanja s področja novih tehnologij in racionalizacija poslovnih procesov bodo omogočili hitrejše, učinkovitejše in kakovostnejše prilagajanje razmeram na trgu in dostop do hitrejših storitev. »Zavedamo se vpliva tehnologij UI v panogi in s tem povezanimi drugačnimi vlogami zaposlenih, vendar menimo, da se bodo nekateri poklici ohranili tudi v prihodnosti. Tako bodo še naprej nujno potrebni strokovnjaki tehničnih strok za zagotovitev vzdrževanja ter varnega in zanesljivega obratovanja energetskih sistemov.«

    Poklici prihodnosti bodo tisti, ki bodo vsebovali znanja za analiziranje, vizualiziranje in upravljanje podatkov, znanja s področja strojnega učenja in analitičnih pristopov ter programiranje v jezikih za razvoj statističnih modelov in modelov strojnega učenja. »Med ključnimi poklici prihodnosti bi izpostavili podatkovne znanstvenike ter analitike, prevajalce podatkov, podatkovne inženirje, analitike informacijskih sistemov ter razvijalce programske opreme in procesov,« še pravijo v Plinovodih.

    Kakšna so pričakovanja od ministrstev

    Kot že omenjeno, je EZS z izsledki anketa seznanila tudi pristojna ministrstva, zato upajo, da jih bodo pozorno prebrali in razmislili o morebitnih ukrepih za prilagajanje izobraževalnega procesa z vključitvijo vsebin energetskega prehoda in energetike kot strateške panoge. »To je tudi v skladu s poročili EU o strateškem predvidevanju, kjer je energetika oziroma trajnostnost doslej zasedala osrednje mesto, v letošnjem letu pa je Evropska komisija tudi izpostavila »preoblikovanje izobraževanja«, in sicer povezovanje reforme izobraževanja s prihodnostno usmerjenimi politikami trga dela in socialnimi politikami.«

    image_alt
    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    V EZS si, kot so tudi izpostavili v dopisu ministrom in državnim sekretarjem, želijo krepitev promocije poklicev v energetiki, aktivno povezovanje izobraževalnih ustanov z gospodarstvom (konkretno s člani EZS, ki so pomembne energetske družbe v državi), štipendijske sheme za ključne poklice v panogi, finančne in/ali organizacijske ukrepe za podporo podjetij, ki vlagajo v dolgoročni razvoj kadrov, in nenazadnje jasno vizijo razvoja energetike na srednji in dolgi rok.

    »Pri vsem navedem lahko pomagamo kot zbornica ali pa kot družbe članice EZS. EZS denimo je sodelovala pri nastanku Zbornika s prispevki za razumevanje trajnostnosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter pri publikaciji Sistem kvalifikacij na področju elektrotehnike, elektronike, avtomatizacije, energetike ter elektronskih komunikacij. V tem procesu smo tudi izvedli predavanje o energetskih temah za učitelje srednjih šol. Kot resnično nadgradnjo naših naporov pa predstavlja knjiga Energija Slovenije in sveta (2025) s pregledom stanja, trendov in izzivov v energetiki, ki je namenjena prav vsem – mladim vseh starosti in tudi odraslim. Uporabljajo jo že na nekaterih fakultetah, sicer pa je na voljo v več kot 20 knjižnicah, zastonj pa je dosegljiva v elektronski obliki na spletni strani EZS,« je še pojasnila izvršna direktorica EZS Ana Vučina Vršnak.

    Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami

    In kako podjetja sodelujejo z izobraževalnimi ustanovami, da bo lahko zgrajen bazen prihodnjih strokovnjakov z znanji, ki jih bodo potrebovala? Elektrodistribucijska panoga strateško gradi mostove med izobraževalnim sistemom in prakso ter se aktivno vključuje v oblikovanje prihodnjega kadrovskega potenciala. Kot pravijo v GIZ DEE, sodelovanje poteka na vseh ravneh – od srednjih šol do univerzitetnih programov – prek strokovnih ekskurzij, predavanj, delavnic in strukturiranih oblik praktičnega usposabljanja. Posebno pozornost namenjajo štipendijskim shemam in mentorskim programom, ki mladim strokovnjakom omogočajo neposreden stik z izzivi in priložnostmi v panogi.

    »Poleg tega so vzpostavljena partnerstva z univerzami in raziskovalnimi inštituti, v okviru katerih se izvajajo razvojni, raziskovalni in inovacijski projekti. Ti študentom ne omogočajo le pridobivanja praktičnih izkušenj, temveč tudi soustvarjanje rešitev, ki naslavljajo strateške izzive energetskega sektorja – od digitalizacije in trajnostnega prehoda do krepitve energetske odpornosti. Verjamemo, da je dolgoročno partnerstvo med gospodarstvom in izobraževalnimi institucijami ključno za razvoj kompetenc prihodnosti in uspešno energetsko tranzicijo,« še pravijo v GIZ DEE.

    image_alt
    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    V Skupini Gen sistematično sodelujejo z izobraževalnimi ustanovami na vseh ravneh, saj želijo mlade dolgoročno navduševati za naravoslovje in tehniko ter na ta način zagotoviti bazen prihodnjih strokovnjakov, ki jih bo sektor potreboval. Ključno vlogo pri tem ima njihov interaktivni multimedijski center Svet energije v Krškem, ki že od leta 2011 ponuja strokovne in celovite informacije o energiji, njenem pomenu in tehnologijah proizvodnje.

    »Za osnovne in srednje šole od leta 2012 organiziramo energetsko tekmovanje Mladi genialci, v sodelovanju s Fakulteto za energetiko pa poletne tabore energetike za srednješolce. S programom Ekošola naše izkušnje prenašamo na mentorje in ekokoordinatorje, skupaj z Elesom, EIMV in Fakulteto za elektrotehniko ULJ pa za srednješolce pripravljamo tudi dogodek Elektrofest. Dijakom in študentom občasno nudimo tudi podporo pri pripravi seminarskih nalog in projektov, omogočamo opravljanje praks ter počitniškega dela, organiziramo obiske proizvodnih enot in sodelujemo v okviru programov naravoslovno-tehničnih fakultet. Naši strokovnjaki redno predstavljajo inženirske poklice tudi na kariernih dogodkih in informativnih dnevih. Na ta način mlade spodbujamo k raziskovanju in razumevanju energetskih tem ter jih spodbujamo k izbiri tehniških poklicev. S tem si prizadevamo graditi trdne temelje za prihodnje kadre, ki jih bo energetski sektor potreboval v prihodnjih letih in desetletjih,« še navajajo.

    V Gen-I izvajajo številne dogodke, na katerih lahko mladi iz prve roke spoznajo, kako poteka delo v podjetju. Redno sodelujejo na kariernih sejmih, organizirajo dneve odprtih vrat, šolske ekskurzije in programe, s katerimi jim poskušajo približati delovanje podjetja, različna področja dela in delo v energetiki. »Eden izmed večjih projektov je bil Trading Challenge, ki smo ga uspešno izvedli v lanskem letu. Pomemben del naših prizadevanj temelji tudi na sodelovanju s fakultetami. Aktivno se vključujemo v študijski proces – naši zaposleni predavajo o svojem strokovnem področju, prisotni smo na seminarjih, študentom in dijakom pa omogočamo tudi praktična usposabljanja. Fakultete same prav tako pomembno prispevajo k promociji poklicev v energetiki – ne le med študenti, temveč že pri najmlajših, kjer z interaktivnimi projekti v osnovnih šolah in celo vrtcih otrokom približujejo ključne teme s tega področja. Dijakom in študentom, ki pri nas opravljajo študentsko delo ali prakso in v našem okolju prepoznajo priložnost za svoj strokovni razvoj, ponujamo možnost pridobitve štipendije,« še dodajajo v Gen-I.

    image_alt
    Energetika pred obsežnim investicijskim zalogajem

    Kot dodajajo v Elesu, že vrsto let nudijo dijakom in študentom opravljanje delovne prakse. »V šolskem letu 2023/2024 smo po nekajletnem premoru znova razpisali kadrovske štipendije, ponovno spet v letošnjem šolskem letu 2025/2026. Obenem soorganiziramo izobraževalni dogodek Elektrofest. Še zlasti zadnji dve leti se aktivneje udeležujemo kariernih tednov v organizaciji Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za računalništvo in informatiko ter Fakultete za organizacijske vede, na katerih družbo Eles predstavimo zainteresiranim študentom, medtem ko mlajšo populacijo poskušamo navdušiti na Tehniških dnevih v Bistri. Med pomembnejšo aktivnost sodijo vabljena predavanja, na katerih zaposleni družbe Eles izvedejo del učnega kurikula (običajno gre za šolsko uro v srednji šoli oz. predavanje na fakulteti) v dogovoru s profesorjem. Letos bomo v sklopu te dejavnosti prvič naslovili študente Pravne in Ekonomske fakultete. Hkrati smo letos organizirali tudi celodnevno strokovno izobraževanje za profesorje in ravnatelje strokovnih srednjih šol in gimnazij, ki se ga je udeležilo več kot 70 profesorjev. Ti so namreč ključni svetovalci v procesu odločanja učencev in dijakov za njihovo nadaljnjo strokovno izobrazbo.«

    Tudi Nek že vrsto let aktivno sodeluje z izobraževalnimi ustanovami na več ravneh, saj ponujajo štipendije za študente tehničnih in naravoslovnih ved, sodelujejo pri izvajanju strokovnih ekskurzij za učence in dijake, ter pri podajanju strokovnih vsebin za dijake. Obenem njihovim kadrovskim štipendistom omogočajo strokovno prakso in podporo pri izbiri tem zaključnih nalog, sodelujejo pa tudi z univerzami in inštituti pri raziskovalnih projektih in pripravi specifičnih programov, zlasti na področju jedrske energetike… »Verjamemo, da je dolgoročno sodelovanje z izobraževalnim sistemom ključno za vzpostavitev trajnostnega kadrovskega bazena, ki bo omogočal nadaljnji razvoj jedrske energetike v Sloveniji,« ocenjujejo v Nek.

    V Plinovodih ocenjujejo, da je v Sloveniji nujno potrebno spodbuditi mlade k usposabljanju za poklice na področju naravoslovja, tehnike in računalništva ter tem poklicem zagotoviti primerno mesto v sistemu vrednot. »Povezujemo se tako posameznimi srednjimi šolami, Fakultetami kot tudi z raziskovalnimi skupinami. Dijaki in študentje pri nas opravljajo obvezno praktično usposabljanje in študentsko delo, v okviru sodelovanja z raziskovalnimi skupinami pa sodelujemo pri razvoju tehnologije obnovljivih plinov (vodik, sintetični metan). Vzpostavljamo kompetenčni center za nizkoogljične pline in vodik, vlagamo v znanje in sodelujemo z evropskimi partnerji, da bo naša infrastruktura pripravljena tudi na prihodnost.«

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pripojitev družbe E 3 k družbi Petrol

    Posledice: Za kupce ostaja vse bistveno nespremenjeno – pogodbe, cene in kakovost oskrbe.
    Janez Tomažič 24. 9. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenska predsednica o OZN

    Kako je Trump sprejel slovensko predsednico?

    Predsednik Trump nas sili v to, da bomo za obrambo bolj skrbeli sami, je kritična Nataša Pirc Musar. Kljub temu je bilo srečanje z njim in prvo damo prijetno.
    Barbara Kramžar 26. 9. 2025 | 05:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Ruska vojaška letala prestregli tudi Američani in Madžari; Moskva svari: sestrelitev bi pomenila vojno

    Ameriški in madžarski lovci prestregli ruska vojaška letala nad Aljasko in Baltikom. Gre za del vzorca preizkušanja odzivnosti zavezništva Nato.
    25. 9. 2025 | 17:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Vsa oprema v 20 kilometrih od frontne črte je uničena

    Brezpilotniki takoj opazijo vsakršno koncentracijo sil, zato je napad presenečenja ali preboj frontne črte skoraj nemogoč.
    Boris Čibej 25. 9. 2025 | 21:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kadrovske menjave

    Barbara Mihelič odstopila kot direktorica Živalskega vrta Ljubljana

    Osebni razlogi ali poziv k odstopu? Za vršilko dolžnosti od 1. oktobra imenovana Suzana Gajić, trenutno vodja mestnega odseka za razvoj podeželja.
    Saša Bojc 26. 9. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več

    Več iz teme

    Energetika 2025kadriprihodnost energetikepodjetja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Nedelo
    Grožnja z bojkotom

    Za Izrael bi bila izključitev iz Evrovizije velik šok

    Nemoralno bi bilo sodelovati na Evroviziji, če bo med udeleženkami tudi Izrael, pravijo na Irskem, stališče pa podpira tudi Slovenija. Glasovanje bo novembra.
    Urša Izgoršek 27. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Epsteinovi dosjeji

    Objavili del dokumentov, med omenjenimi Elon Musk, princ Andrew, Steve Bannon

    Razkrivanje Epsteinovih dokumentov se je sprevrglo v političen boj med demokrati in republikanci.
    27. 9. 2025 | 07:42
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Športno plezanje

    Naša šampionka točno opoldne v lov na 10. lovoriko

    Na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju je Janja Garnbret v polfinalu na balvanih zasedla 3. mesto, naša druga reprezentantka Jennifer Buckley je bila 7.
    27. 9. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Naser Abu Bakr

    Izraelci hočejo ubiti resnico in genocid nadaljevati v temi

    Pogovarjali smo se s predsednikom palestinskega novinarskega sindikata in odličnim poznavalcem razmer na enem najbolj vročih koncev sveta.
    Gorazd Utenkar 27. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Ubogi posebnež

    Ob plači 35 milijonov evrov Jose Mourinho trdi: Sem v rdečih številkah!

    Slavni portugalski trener, ki je le od odškodnin za predčasne prekinitve pogodb iztržil preko 100 milijonov evrov, je pri Benfici zato, ker lahko osvoji naslov.
    27. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Športno plezanje

    Naša šampionka točno opoldne v lov na 10. lovoriko

    Na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju je Janja Garnbret v polfinalu na balvanih zasedla 3. mesto, naša druga reprezentantka Jennifer Buckley je bila 7.
    27. 9. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Naser Abu Bakr

    Izraelci hočejo ubiti resnico in genocid nadaljevati v temi

    Pogovarjali smo se s predsednikom palestinskega novinarskega sindikata in odličnim poznavalcem razmer na enem najbolj vročih koncev sveta.
    Gorazd Utenkar 27. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Ubogi posebnež

    Ob plači 35 milijonov evrov Jose Mourinho trdi: Sem v rdečih številkah!

    Slavni portugalski trener, ki je le od odškodnin za predčasne prekinitve pogodb iztržil preko 100 milijonov evrov, je pri Benfici zato, ker lahko osvoji naslov.
    27. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Otrok ima že več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podjetništvo

    Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo