Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

Pospešena elektrifikacija prometa, ogrevanja in industrije, rast podatkovnih centrov ter vse širša uporaba umetne inteligence povečujejo potrebe po električni energiji. Hkrati evropsko gospodarstvo išče odgovore na vprašanja, kako ohraniti konkurenčnost, zmanjšati odvisnost od uvoženih energentov in zagotoviti stabilno oskrbo v času geopolitičnih pretresov.

Tudi Slovenija teh sprememb ne opazuje od daleč. Kot izrazito industrijsko in izvozno usmerjeno gospodarstvo se sooča z vprašanji prihodnje vloge jedrske energije, razvoja obnovljivih virov, posodobitve elektroenergetskih omrežij in financiranja velikih infrastrukturnih projektov. Ob tem ostaja odprto umeščanje novih energetskih objektov v naš prostor, dolgoročna energetska varnost in cenovna dostopnost električne energije za gospodinjstva ter gospodarstvo.

Kampanja Energetika 2026, ki jo pripravlja Delov poslovni center, in bo od 13. junija do 5. novembra 2026 potekala na delo.si in v posebnih izdajah časopisa Delo, bo razpravo usmerila v prihodnji razvoj slovenskega elektroenergetskega sistema. Osrednji dogodek kampanje bo poslovna konferenca Optimalni trajnostni nacionalni elektroenergetski sistem za Slovenijo, ki bo 4. novembra 2026 v hotelu Bernardin v Portorožu. Konferenca bo povezala vodilne predstavnike energetike, gospodarstva, finančnega sektorja, industrije in državnih institucij ter spodbudila razpravo o odločitvah, ki bodo pomembno vplivale na slovensko energetsko prihodnost.

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Mag. Nada Drobne Popović, generalna direktorica, GEN energija d. o. o.: »V Skupini GEN na energetske in podnebne izzive odgovarjamo z dolgoročno usmerjenimi razvojnimi projekti. Ključen med njimi je projekt izgradnje nove jedrske elektrarne v Krškem (JEK2), ki bo skupaj z obnovljivimi viri pomembno prispeval k zanesljivi, stabilni in nizkoogljični oskrbi Slovenije z električno energijo. Z uravnoteženo energetsko mešanico, ki združuje jedrsko energijo in obnovljive vire, ustvarjamo trdne temelje za trajnostni razvoj in energetsko varnost prihodnjih generacij. S tem pomembno prispevamo k zelenemu prehodu, razogljičenju družbe in dolgoročni energetski neodvisnosti Slovenije.«

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Dr. Ivan Šmon, MBA, predsednik skupščine GIZ DEE (Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije): »Distribucijska elektroenergetska omrežja doživljajo temeljito preobrazbo. Digitalizacija in avtomatizacija spreminjata njihovo upravljanje iz pretežno odzivnega v podatkovno podprto, prediktivno in vse bolj avtonomno. Ključno vprašanje ni več, ali potrebujemo digitalne rešitve, temveč katere med njimi prinašajo največjo dodano vrednost za uporabnike in stabilnost sistema. Napredni sistemi vodenja, pametno merjenje, analitika in avtomatizirano zaznavanje dogodkov omogočajo boljši vpogled v stanje omrežja ter hitrejše in učinkovitejše odzive. Rezultat so večja zanesljivost oskrbe, boljša izraba infrastrukture in večja prilagodljivost pri vključevanju obnovljivih virov energije, e-mobilnosti in novih storitev. Pametno omrežje pa se mora razvijati skupaj z ljudmi, kompetencami in organizacijsko kulturo. Le tako lahko zgradimo distribucijski sistem, ki resnično misli, meri in se odziva – ter dolgoročno zagotavlja trajno, zanesljivo in učinkovito oskrbo z električno energijo.«

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Andrej Lasič, član uprave NLB, odgovoren za korporativno in investicijsko bančništvo: »Slovenija je med najbolj industrializiranimi državami v Evropski uniji, zato je zanesljiva in cenovno konkurenčna oskrba z energijo ključna za konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Žal v zadnjih letih nismo naredili dovolj. Zadnji večji državni objekt za proizvodnjo električne energije – Hidroelektrarna Brežice – je bil zgrajen pred skoraj desetletjem. Skrajni čas je, da od besed preidemo k dejanjem.«

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Mag. Suvad Bajrić, direktor ALFI Renewables d. o. o.: »Električna energija je temelj sodobne civilizacije, njena vloga pa se z vsesplošno elektrifikacijo le še stopnjuje. Evropska odvisnost od fosilnih goriv in njihovih volatilnih cen potrjuje, da je hiter prehod k obnovljivim virom ključen za našo stabilnost. To dinamično področje energetike se danes uspešno loteva izzivov konkurenčnosti, dostopnosti, integracije v omrežje in okoljske sprejemljivosti. V ALFI Renewables verjamemo, da je prihajajoče desetletje odločilno za vstop zasebnega kapitala v energetiko, predvsem v regiji JV Evrope in Balkana. Ta prostor je kapitalsko podhranjen, a hkrati ponuja izjemen potencial. Zasebni investitorji lahko s svojimi vlaganji pospešijo prehod v fleksibilen energetski sistem, odporen proti tržnim nihanjem, hkrati pa z dolgoročnimi projekti realizirajo atraktivne donose. Gradimo prihodnost, ki je energetsko varna in trajnostna.«

Energetika v središču gospodarskih in geopolitičnih sprememb

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V vsebinskem delu kampanje se bodo Delovi novinarji poglobili v vprašanja, ki bodo v prihodnjih letih pomembno vplivala na evropsko in slovensko gospodarstvo. Med njimi so vpliv visokih cen energije in emisijskih kuponov na konkurenčnost industrije, energetska varnost Evrope v času geopolitičnih napetosti, prihodnja vloga jedrske energije ter razvoj obnovljivih virov, hranilnikov energije in plinskih sistemov.

Posebna pozornost bo namenjena posledicam vse hitrejše elektrifikacije ter vplivu umetne inteligence in podatkovnih centrov na porabo električne energije. Kampanja bo obravnavala pripravljenost slovenskega elektroenergetskega sistema na nove obremenitve, razvoj pametnih omrežij, vključevanje razpršenih virov energije in možnosti za učinkovitejše upravljanje energetskih tokov.

Kje bo Slovenija proizvajala energijo prihodnosti?

Razprava o prihodnosti slovenskega elektroenergetskega sistema je v zadnjih letih dobila nov pomen. Razvoj novih proizvodnih virov, vprašanje jedrske energije, hitrejše vključevanje obnovljivih virov energije in gradnja hranilnikov postajajo teme, ki segajo daleč prek energetskega sektorja, saj neposredno vplivajo na konkurenčnost industrije, investicijsko okolje in razvoj celotnega gospodarstva.

Med ključnimi vprašanji bodo prihodnja kombinacija energetskih virov, naložbe za razogljičenje proizvodnje električne energije ter razmerje med trajnostnimi cilji in stroški za končne uporabnike. Pomemben del razprave bo namenjen tudi vlogi plinskega sistema, vodika in novih energetskih tehnologij v prihodnji energetski strukturi Slovenije.

Omrežja, ki bodo kos novim obremenitvam

Za energetski prehod so poleg gradnje novih proizvodnih zmogljivosti enako pomembna vlaganja v prenosna in distribucijska omrežja, ki bodo morala podpreti vse večjo elektrifikacijo prometa, ogrevanja in industrije. Ključno bo tudi vključevanje razpršenih virov energije, razvoj hranilnikov ter uporaba digitalnih tehnologij pri upravljanju sistema.

Pomemben del razprave bo namenjen energetski odpornosti države. Ker energetska infrastruktura vse bolj postaja del nacionalne varnosti, v ospredje stopajo vprašanja zanesljivosti oskrbe, zaščite kritične infrastrukture in dolgoročne odpornosti sistema na geopolitične ter tržne pretrese.

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Kdo bo financiral energetski prehod?

Na okroglih mizah na poslovnem dogodku se bodo strokovnjaki posvetili tudi financiranju energetskega prehoda. V središču pozornosti bodo vprašanja, kako zagotoviti sredstva za nove proizvodne zmogljivosti, modernizacijo omrežij in druge energetske projekte ter kakšno vlogo bodo pri tem imeli država, evropski skladi, finančne ustanove in zasebni kapital.

Razprave bodo segale tudi na področje novih poslovnih modelov v energetiki, vlaganj v obnovljive vire energije, dolgoročnih pogodb za oskrbo z električno energijo ter finančnih konstrukcij za največje infrastrukturne projekte, ki bodo zaznamovali prihodnji razvoj slovenskega energetskega sistema.

Od odločitev, sprejetih v tem desetletju, bo v veliki meri odvisno, kako uspešno bo Slovenija zagotavljala energetsko varnost, podpirala razvoj gospodarstva in izpolnjevala podnebne cilje. Energetika zato ostaja ena najpomembnejših razvojnih tem prihodnjih let.