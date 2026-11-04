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    Energetika

    Evropa izgublja industrijo, Slovenija pa dragoceni čas (video)

    Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    T. B.
    4. 11. 2026 | 04:00
    10:18
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    Svet hiti, Slovenija pa izgublja čas. Oglejte si, zakaj Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, opozarja na prihodnost naše industrije.

    Evropa vse bolj spoznava, da zaradi visokih stroškov in vse ostrejše konkurence izgublja svojo industrijsko moč. Toda med pripravo novih strategij in njihovim uresničevanjem mineva preveč časa, kar evropski tekmeci izkoriščajo za krepitev svojih proizvodnih zmogljivosti.

    »Če je Evropa počasna, kaj šele Slovenija,« je na okrogli mizi Ali Evropa izgublja industrijsko moč?, ki je potekala v okviru konference Energetika 2026 v organizaciji medijske hiše Delo in Delovega poslovnega centra (DPC), opozorila Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

    Na konferenci, ki je bila 3. novembra v hotelu Bled Rose na Bledu, so predstavniki gospodarstva, energetike in finančnih institucij razpravljali o tem, kako lahko Evropa ob zelenem prehodu ohrani tudi konkurenčno industrijo. Nahtigalova je poudarila, da je Evropska komisija po vse glasnejših opozorilih gospodarstva začela spreminjati svoje prioritete. Ob zmanjševanju emisij se zdaj vse bolj posveča tudi konkurenčnosti proizvodnje, predvsem v panogah, kot so jeklarstvo, aluminijska, kemična in avtomobilska industrija. Toda spremembe po njeni oceni prihajajo prepočasi. Evropska podjetja se medtem še naprej spoprijemajo z visokimi cenami električne energije, zahtevnimi predpisi in konkurenti, ki poslujejo v bistveno drugačnih razmerah. Posledice takšnega razvoja so že vidne tudi v Sloveniji.

    Na okrogli mizi Ali Evropa izgublja industrijsko moč? so sogovorniki razpravljali o visokih cenah energije, svetovni konkurenci in prihodnosti evropske proizvodnje. FOTO: Dejan Javornik
    Na okrogli mizi Ali Evropa izgublja industrijsko moč? so sogovorniki razpravljali o visokih cenah energije, svetovni konkurenci in prihodnosti evropske proizvodnje. FOTO: Dejan Javornik

    »Cena električne energije in vse bolj tudi plina je nekaj, kar zelo načenja konkurenčnost energetsko intenzivne industrije.«

    Bi lahko preprečili ustavitev proizvodnje v Talumu?

    Eden najbolj nazornih slovenskih primerov je Talum, kjer so marca 2023 po desetletjih delovanja ustavili proizvodnjo primarnega aluminija. Odločitev je bila povezana predvsem z visokimi cenami električne energije in nevzdržnimi ekonomskimi pogoji za nadaljevanje proizvodnje. 

    Podjetje sicer ni prenehalo delovati, ampak se je usmerilo v nadaljnjo predelavo in recikliranje aluminija. Nahtigalova se ob tem sprašuje, ali bi lahko pravočasni ukrepi države preprečili takšen razplet. »Če bi Slovenija leta 2013, ko je Evropska komisija uvedla mehanizem za povračilo emisijskih stroškov, tudi sama to naredila in naši energetsko intenzivni industriji omogočila ta mehanizem, se morda to ne bi zgodilo,« je opozorila. 

    Da se proizvodnja primarnega aluminija v Sloveniji ne bo več vrnila, je na zadnji okrogli mizi konference potrdil tudi Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma. »Primarne proizvodnje aluminija v Sloveniji ne bomo več zagnali,« je povedal. Ob tem je opozoril, da se Slovenija ni pravočasno odločila, kakšno industrijo želi ohraniti in kako naj energetska politika podpira njen razvoj. Talum je zato sprejel odločitev o ustavitvi proizvodnje, še preden bi ga neugodne razmere lahko resneje ogrozile.

    Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, opozarja, da Slovenija zaradi počasnega sprejemanja ukrepov izgublja industrijsko konkurenčnost. FOTO: Dejan Javornik
    Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, opozarja, da Slovenija zaradi počasnega sprejemanja ukrepov izgublja industrijsko konkurenčnost. FOTO: Dejan Javornik

    Kitajska in Indija krepita proizvodnjo, Evropa jo izgublja

    Evropska industrija izgublja proizvodnjo energetsko intenzivnih materialov, kot sta jeklo in aluminij, saj zaradi visokih cen električne energije in neenakih pogojev poslovanja vse težje konkurira proizvajalcem iz Kitajske in Indije. Ti državi z obsežnimi državnimi subvencijami povečujeta proizvodne zmogljivosti in svojo konkurenčnost na svetovnem trgu. Kot je na okrogli mizi opozorila Vesna Nahtigal, je Indija samo med letoma 2021 in 2025 povečala proizvodne zmogljivosti za jeklo za približno 41 milijonov ton.

    Izgubljanje proizvodnje osnovnih materialov pa prinaša dolgoročne posledice. Jeklo, aluminij in drugi materiali so osnova številnih industrijskih panog, od avtomobilske industrije do gradbeništva in energetike. Če jih Evropa proizvaja vse manj, postaja vse bolj odvisna od dobaviteljev iz tretjih držav, kjer so lahko tudi okoljski standardi manj strogi. Kot je opozorila Nahtigalova, s tem povečuje svojo gospodarsko ranljivost, saj potrebe evropske industrije po teh materialih ostajajo.

    Kljub takšnim razmeram se v nekaterih evropskih državah že pojavljajo načrti za oživitev energetsko intenzivne proizvodnje. Nahtigalova je izpostavila Finsko in Slovaško, kjer ugodnejše cene električne energije in podporni mehanizmi odpirajo možnosti za ponovni zagon proizvodnje primarnega aluminija.

    Kaj je po mnenju Vesne Nahtigal največja težava slovenske industrije? 

    Nemčija ukrepa v treh mesecih, Slovenija potrebuje leto in pol

    Visoke cene energije so pomemben razlog za slabšanje konkurenčnosti evropske industrije, toda po besedah Nahtigalove je težava tudi v tem, kako različno hitro posamezne države pomagajo svojim podjetjem. Evropska unija je sprejela nove podporne mehanizme, ki državam omogočajo pomoč energetsko intenzivnim podjetjem. Med njimi je tudi okvir državnih pomoči za čisto industrijo CISAF, na podlagi katerega je Slovenija za obdobje 2026–2028 vzpostavila shemo pomoči v skupni vrednosti 90 milijonov evrov. Namenjena je zmanjševanju stroškov električne energije in spodbujanju naložb v razogljičenje.

    Toda Nahtigalova opozarja, da takšni ukrepi pogosto začnejo učinkovati prepozno. Kot primer je navedla papirniško podjetje v nemški lasti, ki ima proizvodna obrata v Sloveniji in Nemčiji. Po njenih besedah je mogoče na tem primeru neposredno primerjati hitrost odzivanja držav. »Države se odzovejo hitreje, implementirajo ukrep v treh mesecih, mi v letu in pol,« je poudarila. Za podjetje, ki mora zagotavljati konkurenčne cene svojih izdelkov, lahko takšna razlika pomeni veliko. Medtem ko konkurent že uporablja ugodnejše pogoje za nakup energije, slovensko podjetje še čaka na uveljavitev primerljivega ukrepa.

    Zakaj lahko Nemčija podjetjem pomaga v treh mesecih, Slovenija pa za primerljiv ukrep potrebuje leto in pol?  

    Da odgovornosti za takšne razmere ni mogoče pripisovati samo evropskim institucijam, je na okrogli mizi opozoril tudi dr. Simon Savšek, vodja predstavništva skupine Evropske investicijske banke v Sloveniji. Poudaril je, da sta industrijska in energetska politika v veliki meri v pristojnosti držav članic. Poleg visokih cen energije je kot težavi evropskega gospodarstva izpostavil tudi razdrobljenost notranjega trga in pretirano birokracijo, ki jo države včasih z nacionalnimi predpisi še povečujejo.

    »Največji problem naše industrije je, da pri nas res sto let za kačami pridemo na plan.«

    Kaj čaka slovensko industrijo v letu 2027?

    Skrb zaradi izgubljanja konkurenčnosti postaja še izrazitejša ob pogledu v prihodnje leto. Po daljšem obdobju šibke gospodarske aktivnosti je slovenska industrija sicer začela kazati znake okrevanja, vendar Nahtigalova ni prepričana, da se bo pozitivni trend nadaljeval tudi v letu 2027. Posebej jo skrbijo cene električne energije in plina, ki vse bolj pritiskajo na poslovanje energetsko intenzivnih podjetij. Pomembno je tudi vprašanje pravočasnega zakupa energentov, saj lahko podjetja zaradi neugodnega gibanja tržnih cen utrpijo velike dodatne stroške. Nahtigalova je pojasnila, da so strokovnjaki podjetja že opozarjali na pomen sklepanja terminskih pogodb za dobavo energije. Toda izkušnje iz prejšnje energetske krize kažejo, da ni preprostega odgovora, kdaj je najprimernejši čas za zakup. Nekatera podjetja so bila takrat uspešnejša prav zato, ker električne energije niso zakupila vnaprej.

    Zato po njenem mnenju rešitev ni zgolj v začasnih državnih pomočeh. Podjetja potrebujejo stabilne in predvidljive pogoje, v katerih lahko dolgoročno načrtujejo proizvodnjo in naložbe. GZS je v gospodarskem programu Made in Slovenija že opredelila panoge, v katerih ima Slovenija močno industrijo, znanje in razvojni potencial. Da bi jih lahko uspešno razvijali, pa bodo poleg konkurenčnih cen energije potrebni tudi ustrezni kadri, predvidljiva davčna politika ter več vlaganj v raziskave, razvoj in digitalizacijo. Za slovensko industrijo zato ni pomembno samo, kakšne ukrepe bomo sprejeli, ampak predvsem, ali jih bomo sprejeli pravočasno.

    Ali Evropa izgublja industrijsko moč?

    Na prvi okrogli mizi konference Energetika 2026 so sogovorniki opozorili na visoke cene energije, počasno ukrepanje in vse ostrejšo svetovno konkurenco. Državni sekretar Tomaž Žagar je poudaril pomen stabilnih virov električne energije, predvsem jedrske, Tomaž Kmecl, glavni direktor Kolektorja Etra, pa je opozoril na napake evropske industrijske politike in priložnosti, ki jih energetski prehod prinaša podjetjem. Simon Savšek iz Evropske investicijske banke je izpostavil težave evropske produktivnosti, razdrobljenost notranjega trga in birokratske ovire.

    Konferenca, ki sta jo na Bledu organizirala medijska hiša Delo in Delov poslovni center (DPC), je pod osrednjo temo Evropa med energetsko suverenostjo in industrijsko konkurenčnostjo odprla tudi vprašanja zanesljive oskrbe z energijo, prihodnjih naložb in gospodarskega razvoja Slovenije.

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    zeleni prehodEnergetika 2026DPCEvropska industrijaenergetska krizaVesna Nahtigalcena energentov

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