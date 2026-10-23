Evropska plinska infrastruktura je konkurenčna prednost

»Energetsko infrastrukturo je treba razumeti kot prednost Evrope, to je največja naprava v zgodovini. Že plinska infrastruktura prenaša energent za toliko energije, kot je proizvede tisoč jedrskih elektrarn. A status quo ni sprejemljiv, sisteme je treba razogljičiti in jih narediti odpornejše,« je na letni konferenci združenja operaterjev evropske plinske infrastrukture (GIE) v Ljubljani dejal njen predsednik Arno Büx.

Opozoril je, da bo treba razvoj infrastrukture uskladiti s spremembami povpraševanja in vključevanjem novih virov energije. »Ustrezno načrtovanje in naložbeni okvir bosta odločilna za napredek pri razogljičenju, ne da bi pri tem izpred oči izgubili cenovno dostopnost energije in konkurenčnost,« je poudaril. Pri tem je blaženje cene plina, ki se je zvišala nad sto evrov za megavatno uro, označil za barvanje vrat na goreči hiši. Po njegovem mnenju in mnenju večine drugih govorcev je treba pospešiti domačo proizvodnjo nizkoogljičnega metana iz vseh virov in tudi vodika.

Energetska oskrba – evropska suverenost

Generalna direktorica generalnega direktorata evropske komisije za energijo Céline Gauer je poudarila, da je energetska preskrba evropska suverenost. Zato ni dovolj upravljati odvisnosti od tujih dobaviteljev, odvisnost je treba zmanjšati, tako z obnovljivimi viri in lokalno proizvedenim metanom kot učinkovito rabo. Evropska komisija pri tem podpira povezovanje med državami. Elektrifikacija ne bo zadostovala za uresničitev energetskega prehoda, nujno bo tesnejše povezovanje različnih energetskih sistemov in nova infrastruktura, saj energetika ni več le tržna politika, je gospodarska, zunanja in notranja, seveda pa tudi podnebna politika. Opozorila je na to, kako sta suša in vročina letos povečali rabo plina. »Diverzifikacija ostaja ključna za zagotavljanje energetske varnosti, vendar nas ne more povsem zavarovati pred nestabilnostjo,« je dejala.

Združenje GIE, ki ima sedež v Bruslju, povezuje 72 podjetij iz 25 držav. Zastopa operaterje prenosnih sistemov, skladišč plina in terminalov za ponovno uplinjanje UNP.

Elektrifikacija ima vodilno vlogo, a brez nizkoogljičnih plinov ne bo šlo, meni državni sekretar za energetiko Tomaž Žagar. Zavzel se je za sisteme, ki lahko tekmujejo brez subvencij. »Zdrav sistem potrebuje različne vire in pravo politiko. Zakonodaja ne gradi povezav, investitorji potrebujejo predvidljivo naložbeno okolje,« pravi Žagar, ki pričakuje bolj uresničljive podnebne cilje, saj bodo sedanje odločitve vplivale na vse družbe več prihodnjih desetletij. Opozoril je tudi na potrebo po naložbenih okvirih, ki bodo upoštevali razlike med državami članicami, vključno z manjšimi energetskimi trgi.

Slovenija je majhen trg, učimo se na napakah drugih, pravi Žagar. Opozoril je na velike želje v zvezi z vodikom, ki so bile zapisane tudi v strategije, a se ne uresničujejo. Spet je poudaril pomen tehnološke nevtralnosti, ne nazadnje bi tudi bioplin lahko prenašali skupaj z zemeljskim plinom. Tako bi bili plinovodi bolj polni in bolj učinkoviti.

Večji pomen čezmejnih plinskih povezav

Büx se je strinjal, da bomo potrebovali vse vire. Na drugih omizjih so poudarili, da je plin povezan s skladiščenjem energije, varnostjo in fleksibilnostjo, ki je pomembna za elektroenergetski sistem, predvsem če ima ta velik delež nestabilnih obnovljivih virov. Ni namreč ekonomsko smiselno, da proizvajamo v določenih dneh trikratnik porabe elektrike zgolj zato, ker v določenih dneh iste elektrarne lahko proizvedejo ravno dovolj elektrike za vse potrebe.

Razogljičenje do leta 2050 ne pomeni stoodstotnega deleža obnovljivih virov, so se strinjali vsi. Ob večjem deležu obnovljivih virov ne gre brez fleksibilnosti, za to pa potrebujemo energetske molekule.

Spremembe evropskih dobavnih poti povečujejo pomen čezmejnih plinskih povezav, predvsem med srednjo in jugovzhodno Evropo. Slovenija ima zaradi svoje geografske lege vlogo povezovalnega območja, pri čemer se odpirajo tudi vprašanja o prilagajanju za uporabo vodika in drugih nizkoogljičnih plinov.

Glavni direktor družbe Plinovodi Matija Bitenc je poudaril, da je treba pri dolgoročnem načrtovanju infrastrukture poleg podnebnih ciljev upoštevati tudi potrebe industrije in gospodarstva. »Energetsko infrastrukturo gradimo za desetletja, ne le za sedanje potrebe,« je dejal. Po njegovih besedah sta zaradi spreminjanja energetskih virov in preskrbovalnih poti ključna pravočasno načrtovanje ter sodelovanje med evropskimi operaterji. »Naša moč ni v velikosti trga, ampak v sposobnosti povezovanja,« je dejal Bitenc.