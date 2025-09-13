Evropski cilji za plin so neuresničljivi

»Z ekipo Plinovodov vsak dan ponosno skrbimo, da energija do Slovencev prihaja zanesljivo,« pravi Matija Bitenc, namestnik generalnega direktorja Plinovodov. Evropa bo morala revidirati svoje načrte, saj je energetska prevlada postala eno od vodil mednarodne politike. Tudi zato je odgovornost Plinovodov to, da sistem naredijo odporen za krizne čase in hkrati odprt za prihodnost – od nizkoogljičnih plinov do vodika. Slovenija je majhna, a povezana v evropski energetski sistem, kjer se zeleni prehod nadaljuje, to pa zahteva tudi večjo porabo plina.

Čestitke ob 20-letnici, posebno po teh precej burnih zadnjih nekaj letih. Kako zdaj teče plin v Sloveniji in nasploh?

Hvala za čestitke – sprejemam jih v imenu celotne ekipe Plinovodov. To je pomemben mejnik, saj hkrati zaključujemo prvo razvojno obdobje in vstopamo v novo, povezano z vodikom in nizkoogljičnimi plini.

Res je, Slovenija je bila dolgo odvisna od ruskega plina, zato smo se leta 2022 znašli v najhujši krizi do zdaj. Takrat sem osebno, še v Geoplinu, pomagal iskati rešitve – od kriznih zakupov zaradi ruske prekinitve dobave pri več kot dvesto evrih za megavatno uro (MWh) do prvih novih pogodb z evropskimi partnerji. S pravočasnimi in odločnimi ukrepi nam je uspelo prestrukturirati nabavni portfelj tako, da dokapitalizacija, o kateri se je v medijih veliko govorilo, ni bila nujna. To je pokazatelj, da s premišljenimi odločitvami lahko stabiliziramo razmere, tudi v najhujši energetski krizi. Sedanji rezultati družbe to potrjujejo.

Na trgu ni toliko prostih količin ameriškega plina, kot naj bi ga po nezavezujočem dogovoru kupila EU. FOTO: Jože Suhadolnik

V nekaj mesecih smo utrdili nove poti: Alžirija, Azerbajdžan in evropski trg. To je bila šola kriznega menedžmenta, iz katere smo prišli močnejši. Zdaj je dobava precej bolj razpršena, Slovenija pa varnejša. Vendar geopolitične napetosti še vedno vplivajo na borzne cene. Te so se po vrhu leta 2022 stabilizirale pri 30 do 35 evrih na MWh – kar je precej manj od kriznih vrhov in je za industrijo precej bolj sprejemljivo.

V Evropi bo treba narediti novo strategijo za nov svet. Včeraj smo s trgovinsko močjo še vplivali na svetovne smernice. Zdaj ni več tako.

Govorilo se je, da se bo smer obrnila, naprej ves plin iz Avstrije v Italijo, nato pa ves plin iz Italije v Avstrijo.

Res je. Ko sem se avgusta lani pridružil Plinovodom, sem sodeloval pri zaključku projekta tretje kompresorske enote v Ajdovščini. To je bil zame poseben trenutek, saj sem takoj začutil, kako naše delo neposredno vpliva na energetsko varnost Slovenije.

Evropska unija mora sprejeti novo strategijo za nov svet, meni Matija Bitenc. FOTO: Jože Suhadolnik

Z nadgradnjo zmogljivosti na povezavi z Italijo smo si zagotovili povečan dostop iz zahodne smeri. Do konca leta bomo končali še novo mejno merilno-regulacijsko postajo Vrtojba. Naša naloga je jasna – poskrbeti, da bo za slovenske porabnike vedno odprta pot do mednarodnih trgov.

Pa so te povezave v uporabi?

Tranzit skozi Slovenijo se je v zadnjih letih skoraj povsem ustavil. Glavnina plina v Slovenijo še vedno prihaja iz avstrijske smeri, nekaj ga je iz Hrvaške, iz Italije pa zelo malo. Vzrok niso težave z dobavo, ampak ekonomska logika: trgovci izberejo cenejšo traso. Upoštevajo razmerje med kotacijami na sosednjih trgih in stroške transportnih poti. V zadnjem obdobju je bilo zaradi razmerja med avstrijsko in italijansko kotacijo ceneje plin pripeljati skozi Avstrijo.

Podpisane pogodbe za dobavo plina pomembno presegajo količine, ki so predvidene v svežnju RePower.

Naša naloga je zagotoviti, da pot za slovenske porabnike ostane odprta in konkurenčna. Z nadgradnjo povezav z Italijo in Hrvaško ima Slovenija prek LNG (utekočinjen zemeljski plin) terminalov neposreden dostop do globalnega trga. Ali bodo znali trgovci te priložnosti izkoristiti, bo pokazal čas.

Bo dobra milijarda kubičnih metrov s Krka kaj spremenila?

Vsekakor. S tem Slovenija pridobiva dodatno možnost diverzifikacije in večjo varnost preskrbe. Hrvaška se vse bolj pozicionira kot ena od vstopnih točk za ameriški LNG v regiji, mi pa se s svojimi naložbami pripravljamo na to, da bomo znali te tokove izkoristiti.

Evropska politika ne upošteva, da se začenja boj za energijo. FOTO: Jože Suhadolnik

Kako to vpliva na cene, če plin dela take ovinke? Razmere so take, da je plin v Evropi najdražji, če jo primerjamo z Azijo in ZDA.

Cene so odvisne od borznih kotacij, ki jih narekujejo predvsem geopolitične razmere. Mario Draghi je že poudaril, da Evropa ne zna izkoristiti svoje pogajalske moči kot največji uvoznik plina na svetu. Če bi jo znala, bi bila cena utekočinjenega plina za uvoznike v Evropi bliže 20 evrom za MWh, kolikor znaša cena v ZDA, skupaj z vsemi stroški in ustrezno maržo. Plačujemo precej več, in to zmanjšuje konkurenčnost tako slovenskega kot evropskega gospodarstva. Napovedani dogovori o povečanju izvoza LNG iz ZDA so zgodovinsko veliki, a niso zavezujoči. Večina ameriškega LNG je vezana na dolgoročne pogodbe, zato na prostem trgu ni toliko prostih količin. To pomeni, da bo treba najprej zagotoviti dodatne izvozne zmogljivosti v ZDA. Tudi v Evropi bomo morali izboljšati lastno usklajenost, da bomo nastopali kot enoten kupec in si zagotovili konkurenčne pogoje.

Vozil na vodik v Evropi ni veliko, na kitajskih cestah pa jih je že več kot 250.000. Če bo Evropa čakala s spremembo pravil do leta 2026, bo razvojni val zamudila.

Po drugi strani je tu scenarij konca vojne v Ukrajini. Čeprav ne verjamem, da bi se Evropa vrnila k ruskemu plinu v enakem obsegu kot pred vojno, bi konec vojne vseeno prinesel pomembno razbremenitev cenovnega pritiska. Po nekaterih ocenah naj bi se cene lahko znižale tudi za polovico. Hkrati pa je treba poudariti, da EU pripravlja omejitve glede uvoza ruskega LNG po letu 2027, kar kratkoročno cene lahko ponovno potisne navzgor. Vse to kaže, da živimo v zelo negotovih razmerah.

V takih razmerah se ne izplača proizvajati.

V Evropi bo treba narediti novo strategijo za nov svet. Včeraj smo s trgovinsko močjo še vplivali na svetovne smernice. Zdaj ni več tako. Surova moč te postavi na pogajalski parket. To določajo zelo osnovne stvari, moč vojske, energetska neodvisnost in prehranska varnost. Če to imaš, lahko vodiš svoje politike, če tega nimaš, se podrejaš. Ameriška politika se je spremenila. Zaveda se potreb po energiji, ne zgolj sedanjih, tudi prihodnjih. Hkrati pa se ZDA zavedajo svoje pogajalske moči in ranljivosti evropskih zaveznic. Evropa na to ni pripravljena.

Kaj se dogaja s porabo plina v Sloveniji?

Matija Bitenc, Plinovodi. FOTO: Jože Suhadolnik

Po močnem padcu v času krize opažamo ponovno rast. Lani za 7,6 odstotka, letos, v prvi polovici leta, že blizu pet odstotkov. Ljubljana z novo plinsko parno enoto prehaja od premoga k ogrevanju s plinom, s čimer je mesto naredilo pomemben korak k razogličenju. Poraba plina za proizvodnjo elektrike in toplote raste, v industriji pa se je del porabe zmanjšal zaradi ohlajanja nekaterih panog. Naša ocena je, da bo poraba plina letos znova presegla deset teravatnih ur (TWh).

Plin je še vedno ključni stabilizacijski energent, saj lahko hitro pokrije konice, ko ni sonca ali hidroenergije. To je razlog, da se potrebe po plinskih elektrarnah povečujejo s povečevanjem deleža obnovljivih virov v sistemu – kar je prepoznano tudi v novelaciji NEPN.

Tudi zato v Brestanici načrtujejo še dva plinska bloka.

To je ena izmed potencialnih lokacij. V NEPN je predvidenih dodatnih 500 MW instaliranih plinskih kapacitet. V Plinovodih izvajamo pripravljalne aktivnosti, ki bodo omogočile pravočasno priključitev dodatnih enot, če bo sprejeta takšna odločitev energetskih družb.

Plin je tudi najhitrejši pri zagonu, ko je potreba, za baterijami, ki pa jih ni dovolj.

Če gre za kratko obdobje – del dneva ali nekaj dni – so baterije seveda aktualne. Za daljša obdobja, predvsem ko govorimo o sezonski hrambi, bo molekula imela ključno vlogo. Zdaj je to metan, v prihodnje pa vse bolj nizkoogljični plini in vodik.

Plini bodo tako še dolgo časa z nami, njihova vloga pa se bo ob povečevanju deleža OVE postopno spreminjala – iz primarne rabe v smeri uravnavanja konic in dolgoročne hrambe energije. To je evolucija, ne revolucija – premiki ne morejo biti čez noč. Infrastruktura, ki jo gradimo zdaj, bo jutri pripravljena tudi za sintetične pline in vodik.

Najpomembnejši novi energent naj bi bil vodik.

Vodik bo imel osrednjo vlogo v zelenem prehodu – ne kot klasični energent, ampak kot ključni hranilnik energije in most do ogljično nevtralne družbe. Njegova vloga bo dvojna: pospešiti razogljičenje industrije in omogočiti dolgoročno, sezonsko hrambo energije. V Plinovodih se na to aktivno pripravljamo. Vzpostavljamo kompetenčni center za nizkoogljične pline in vodik, vlagamo v znanje in sodelujemo z evropskimi partnerji, da bo naša infrastruktura pripravljena tudi na prihodnost. Vodik bo gotovo eden ključnih gradnikov nove energetske arhitekture, ob boku obnovljivim virom.

Konec vojne bi prinesel pomembno razbremenitev cenovnega pritiska. Nekatere ocene pravijo, da bi se cene lahko znižale tudi za polovico.

Ne nazadnje je vodik najmanjša molekula, ki jo je zato težko shranjevati. Tako govorijo bolj o sintetičnih plinih.

Res je – vodik ima svoje tehnične omejitve. Zato bo pomemben tudi razvoj sintetičnih plinov, ki so bolj kompatibilni s sedanjimi trošili in zmanjšujejo stroške prehoda. To je praktični način, kako razogljičiti sektorje, pri čemer prehod na čisti vodik ne bo hiter ali stroškovno učinkovit.

Nekoliko mešani signali prihajajo iz evropske politike.

Geopolitične razmere so močno spremenile razmerja moči. Evropa je v nekem trenutku izgubila del energetske suverenosti – težko določa tempo zelenega prehoda ali vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom. Evropska komisija je sicer že ugotovila, da popolna elektrifikacija ni izvedljiva in da imajo molekule, predvsem vodik, pomembno vlogo. Vendar birokratski postopki zavirajo razvoj. Zadnja razprava v odboru ITRE je jasno pokazala: če bo Evropa s spremembo pravil čakala do leta 2026, bo razvojni val zamudila.

Evropska komisija je že ugotovila, da popolna elektrifikacija ni izvedljiva. FOTO: Jože Suhadolnik

Medtem se sektor vodika globalno pospešeno razvija – lani so investicije dosegle 110 milijard evrov, kar pomeni 50-odstotno letno rast od leta 2020. V ospredju sta Kitajska in ZDA, ki prevzemata vodilno vlogo. Evropa pa tvega, da postane sledilec, saj številni projekti zastajajo ali se ustavljajo. Če želi Evropa ohraniti strateški položaj, sta nujna pametna deregulacija in jasen okvir, ki bo omogočil investicije in pilotne projekte. Tukaj želim skupaj s Plinovodi aktivno prispevati: kot član upravnega odbora ENTSOG (Združenja evropskih prenosnih operaterjev plina) in strateškega odbora IGU (Mednarodnega plinskega združenja) se trudim, da ne bomo le opazovalci, ampak soustvarjalci evropskega energetskega prostora.

Polnilni parki ob avtocestah za električno mobilnost so že v načrtih. Zakaj na črpalkah ni zemeljskega plina?

Zemeljski plin je bil pred rusko invazijo opredeljen kot tranzitni energent. LNG je bil prepoznan kot pomemben vir za prehodno razogljičenje težkega prometa. Logistična podjetja so imela velik interes za nadgradnjo voznih parkov, z vojno pa so te načrte opustili, Evropa je takoj sprejela zelo negativno stališče do plina. Proizvajalci so prenehali razvijati pogone na LNG. Zdaj je v ospredju razvoja vodik – od motorjev na notranje izgorevanje, ki jih poganja vodik, do gorivnih celic.

Bi lahko dobili podporo za tak sistem?

EU že zdaj ne želi plinske infrastrukture sofinancirati, pri vodiku in vodikovi polnilni infrastrukturi je to drugače. Se je pa treba v projektih usmeriti v potencialni odjem, kar lahko predstavlja ključni izziv projekta. Vozil na vodik v Evropi namreč ni veliko – kot zanimivost – na Kitajskih cestah jih je že več kot 250.000. Tako kot ELES postavlja električne polnilne parke, ki jih bo oddal v upravljanje trgovcem, bi v Plinovodih na podoben način lahko poskrbeli za vodikovo polnilno infrastrukturo, ko bo ta aktualna.

Ob vseh spremembah se plin kljub vsemu vrača, poraba pa se povečuje.

To se ne izraža v dokumentih svežnja RePower. Do leta 2030 je evropska komisija predvidela padec porabe plina za približno sto milijard kubičnih metrov glede na leto 2025. V združenju EUROGAS (evropsko združenje podjetij iz plinskega sektorja) smo pred časom opozorili, da že podpisane pogodbe za dobavo plina pomembno presegajo količine, ki so predvidene v dokumentu.

Po močnem padcu v času krize opažamo ponovno rast. Lani za 7,6 odstotka, letos, v prvi polovici leta, že približno pet odstotkov.

Zdaj temu lahko dodam, da napovedi porabe energije v RePower EU ne vključujejo novih potreb po energiji, ki izhajajo iz prepotrebnih podatkovnih centrov za razvoj umetne inteligence. Potrebe po energiji bodo v prihodnje tako bistveno večje. V ZDA ugotavljajo, da bi za razvoj umetne inteligence potrebovali približno deset nukleark na leto do leta 2030. Trumpova administracija je sprejela tako imenovano strategijo energy dominance, saj se zavedajo, da bo le zadostna količina energije omogočila tehnološki napredek in zmožnost globalne konkurence. Menim, da bi tudi Evropa morala revidirati svoje predpostavke ter zastaviti nove politike in smernice.

Kakšne so vaše priprave na večjo porabo plina?

Energetski sistem je treba načrtovati za konično porabo in dolgoročno. Kot zanimivost, konična poraba plina leta 2024 je znašala ekvivalent več kot štirih nukleark velikosti Krško. To še zdaleč ne predstavlja zmogljivosti našega sistema. Smo torej pomemben del energetskega sistema, ne le slovenskega, ampak evropskega. Zagotavljamo mu nujno potrebno robustnost – še posebno bo to pomembno ob povečanju deleža OVE, kjer se potrebe po pokritju konic povečujejo. Omogočamo uvoz večjih količin energije, predvsem v zimskih mesecih, ko je poraba plina največja, proizvodnja iz OVE pa najnižja.

Naši načrti so usmerjeni v zagotavljanje kapacitet za postavitev dodatnih plinskih enot skladno z načrti NEPN. Nadgrajujemo čezmejne povezave s Hrvaško, Italijo in Madžarsko. Dinamika del v tem delu je odvisna tudi od naših partnerjev, s katerimi se redno usklajujemo. Eden ključnih projektov je gradnja plinovoda do obalne regije – v prvi fazi do Sežane, sledi etapa do Kopra. Poleg tega nadgrajujemo sistem z vidika varnost in zanesljivosti. Eden ključnih projektov v pripravi je ljubljanska plinska zanka, s čimer želimo povečati zanesljivost oskrbe mesta Ljubljana ob prehodu na plin. Ne nazadnje bi poudaril tudi, da projekte gradimo po standardih H2-ready, kar pomeni, da so vsi novi projekti v največji možni meri prilagojeni za transport vodika v prihodnje.