Evropski jedrski program bi bil pametna odločitev

Generalni direktor družbe Gen energija Dejan Paravan je nekaj dni pred oddajo odstopne izjave povedal, da se zavzema za evropski jedrski program – po vzoru evropskega letalskega grozda Airbus. Tako bi Evropa lahko razvila svoje dobavne verige in tudi znižala stroške gradnje jedrskih elektrarn. O sodelovanju na jedrskem področju bo Slovenija v torek podpisala poseben memorandum s Francijo. Energetika je pri tem del kritične infrastrukture, pomembne v miru in vojni.

Predsednica uprave Luke Koper je rekla, da jih nekoliko moti, ker so pri nas razpisi tako javni, in da so vsi vedeli, kakšne brezpilotne letalnike so nabavili. Verjetno tudi vi ne bi radi objavili vseh podrobnosti novih projektov do zadnjega vijaka. Kako gledate na to?

Če se vrnemo v lansko leto, ko smo se pripravljali na referendum, smo se po eni strani soočili z očitki, da smo premalo transparentni. Po drugi strani si upam trditi, da noben projekt jedrske novogradnje v tej fazi, kot je projekt Jek 2, ni imel toliko javno objavljenih podatkov kot Jek 2. Če me želi kdo demantirati, naj mi dokaže, da se motim.

Absolutno sem za transparentnost in za to, da imamo postopke jasne in pregledne. Po drugi strani pa moramo paziti, da v tej želji ne gremo predaleč in razkrivamo nečesa, česar ne razkriva nihče. Zato se mi tudi v procesu javnega naročanja, ki je za zdaj enak, če naročamo službeni avtomobil ali jedrsko elektrarno, zdi popolnoma razumljivo, da ne more biti isti proces enako ustrezen za oba primera. Pri postopku javnega naročanja bomo gotovo morali še precej dobro razmisliti, kako bomo to javno naročilo izvedli.

A ravno v tistih urah, ko večino proizvodnje pridobimo iz razpršenih obnovljivih virov, smo izpostavljeni tveganju zlonamernih napadov, če ti viri nimajo zagotovljene ustrezne ravni kibernetske varnosti.

V več drugih državah so se odločili, da so projekti jedrskih elektrarn varnostno vprašanje in niso izvedli javnih razpisov za dobavitelje.

Ja, energetika je kritična infrastruktura. Bazične elektrarne, ki zagotavljajo stabilnost sistemu, so še pomembnejši dejavniki. Zaradi tega se energetika definitivno lahko uvršča na področje dvojne rabe in posledično tudi ustreza merilom, da se pri tem upoštevajo tudi nacionalna varnost in vse zadeve, ki sledijo. To ne pomeni, da se lahko povsem izognemo postopku javnega naročanja, le da je ta proces nekoliko drugačen.

V katero smer bi se morali ti razpisi spremeniti?

Postopke izbire dobavitelja smo precej natančno proučili. Preverili smo, kako so se s tem spopadle druge evropske države, ki so šle po podobni poti. V grobem imamo dve skrajnosti. Ena skrajnost je, da so dobavitelja na tak ali drugačen način izbrali že takoj na začetku. Druga skrajnost pa je, da so konkurenčni postopek vodili z več dobavitelji do konca in na koncu izbrali najboljšega ponudnika.

Primer prvega imamo na Poljskem in v Bolgariji, kjer sta vladi obeh držav na podlagi podpisa medvladnega sporazuma z ZDA izbrali Westinghouse in celoten postopek od začetka vodita samo z enim dobaviteljem. Primer drugega je Češka, kjer so imeli tri dobavitelje v igri tako rekoč do konca in na koncu izbrali enega, in sicer korejsko družbo KHNP. Ko smo se pogovarjali z enimi in drugimi, smo ugotovili, da ne ena ne druga skrajnost ni dobra. Pri prvem primeru so takoj na začetku izbrali dobavitelja in si omejili pogajalsko pozicijo. Pri drugem, to je pri Češki, se je izkazalo, da je zelo težko peljati takšen proces do konca z vsemi ponudniki. Prvič, to je zelo drago. Drugič, skorajda nemogoče je vse projekte ali pa vse dobavitelje pripeljati na skupni imenovalec.

Če želi Evropa resno povečati energetsko samopreskrbnost in doseči energetsko neodvisnost, bi lahko razvila lasten jedrski program, v katerem bi sodelovale države, ki želijo graditi jedrske elektrarne. Program bi zgradili okoli evropskega vodilnega ponudnika jedrskih tehnologij, ki je zdaj francoski EDF.

Zaradi teh izkušenj in tudi v diskusiji z dobavitelji iščemo neko srednjo pot, kjer bomo ta proces izpeljali v dveh fazah. Prva faza bo krajša, osredotočala se bo samo na ključne dejavnike. Imamo dva možna dobavitelja, francoskega in ameriškega. Naredili bomo izbor preferenčnega dobavitelja, nato pa bo sledila druga faza, kjer bomo v pogajanjih z izbranim preferenčnim dobaviteljem definirali vse podrobnosti. Menimo, da na ta način lahko celoten postopek izpeljemo učinkoviteje. Podobno razmišljajo na Nizozemskem, kjer so v podobni fazi priprave projekta jedrske novogradnje.

Vaš poslovni direktor pravi, da mora biti dobavitelj izbran najpozneje eno leto pred končno investicijsko odločitvijo, skratka leta 2027.

Najpozneje takrat, mislim pa, da prej kot v enem letu težko pridemo do preferenčnega ponudnika, s katerim potem peljemo še drugo fazo končnih pogajanj in usklajevanj.

Nova elektrarna je pomembna tudi za stabilnost proizvodnje v Sloveniji in da se preprečijo kakšni taki dogodki, kot so se dogajali v Španiji ali v Dalmaciji letos spomladi.

Gotovo. Stabilna in zanesljiva proizvodnja, še posebno v razmerah, ko so se povečali nestanovitni obnovljivi viri, je še kako pomembna za delovanje sistema. Ker vse države okrog nas praviloma računajo predvsem na obnovljive vire, menimo, da je takšen stabilni vir v Sloveniji zelo pomemben. Ne samo zaradi Slovenije, ampak tudi zaradi širše regije, kar posledično spet pomeni neko dodano vrednost nove jedrske elektrarne v tem prostoru.

To je vabljivo tudi za kakšne poslovne partnerje pri projektu?

Ja, tudi to je lahko dodana vrednost za potencialno soinvestitorstvo. Že večkrat smo poudarili, da smo temu naklonjeni. Stabilen vir pasovne in zanesljive nizkoogljične energije je vsekakor dobrodošel za povezan evropski elektroenergetski sistem.

Povečevanje deleža obnovljivih virov prinaša tudi potrebo po digitalizaciji omrežja, pa tudi po umetni inteligenci. To pa po drugi strani povečuje kibernetsko tveganje. Kako to nekako zmanjšati?

Raven kibernetske varnosti razpršenih virov, veliko majhnih razpršenih virov, gotovo ne more biti enaka kot za velik posamezen objekt. Že zaradi sredstev, ki so namenjena pri enem ali drugem. Na primer, naša krška nuklearka je zelo odmaknjena od svetovnega spleta, zato je možnost kibernetskih udarov že teoretično, sploh pa fizično bistveno, bistveno manjša, kot je možnost manipulacije razpršenih virov, na primer sončnih elektrarn, ki jih imamo doma na strehi.

Po drugi strani pa so razpršeni obnovljivi viri vsekakor dodana vrednost in so dobri za sistem, saj je izpad posamezne enote z vidika zanesljivosti sistema nepomemben. Morajo pa biti vzpostavljeni ustrezni standardi, da se poskrbi za kibernetsko varnost in da se preprečijo morebitne manipulacije. Prepričan sem, da je to mogoče doseči. Ti standardi danes še niso vzpostavljeni v takšni meri, kot bi si želeli. Penetracija obnovljivih virov je bila masovna v zadnjih letih in morda se bo regulativa, povezana s kibernetsko varnostjo, šele zaostrila. Še posebno v sedanjih geopolitičnih razmerah, ko bi se morala dvigniti na ustrezno raven.

Nekateri že objavljajo, kako so vse te države, tudi Slovenija, napajane večinsko z obnovljivimi viri.

Pri tem je treba paziti, o čem točno govorimo. Ali govorimo o posamezni uri? Seveda v posamezni uri pride do deleža obnovljivih virov, ki je lahko zelo visok ali celo stoodstoten, sploh ko govorimo v času visoke osončenosti. Druga stvar pa je, če govorimo o celoletni ravni. Elektriko namreč potrebujemo vsak dan, vsako minuto.

Ampak ravno v tistih urah, ko večino proizvodnje pridobimo iz razpršenih obnovljivih virov, smo izpostavljeni tveganju zlonamernih napadov, če ti viri nimajo zagotovljene ustrezne ravni kibernetske varnosti. Že večkrat sem poudaril, da imamo zdaj v Sloveniji veliko malih sončnih elektrarn, v katerih je oprema enega (izraelskega, op. a.) ponudnika. Po moči te elektrarne v določenih urah, ko je osončenje največje, že presegajo moč krške jedrske elektrarne. Masovni odklop takšnega števila sončnih elektrarn bi lahko bil primerljiv z odklopom jedrske elektrarne iz omrežja.

Ima to povečanje deleža nestanovitnih obnovljivih virov kakršenkoli vpliv na stabilnost in varnost preskrbe? Ali je to priprava na prihodnjo porabo, ko bo treba delati še vodik?

Po eni strani imamo pozitivne vplive, imamo pa tudi negativne vplive. Pozitivni vplivi so, da je razpršenih virov veliko. To pomeni, da izpad posamezne elektrarne ne pomeni nič za sistem. Po drugi strani pa razpršeni viri prinašajo tudi določene težave v sistem, predvsem s čezmernimi napetostmi. To lahko privede tudi do nestabilnih razmer v sistemu, da se lahko začnejo neljubi dogodki. Eden takšnih primerov je bil tudi v Španiji v letošnjem letu.

Določene takšne pojave zaznavamo tudi v našem omrežju. Oprema in tehnološke rešitve za odpravo teh pojavov obstajajo, a investicije v te rešitve zaostajajo za priključitvami nestanovitnih elektrarn na sistem. Nastaja določen zamik, zaradi česar smo lahko izpostavljeni določenim tveganjem. Energetiki ves čas poudarjamo, da elektroenergetska omrežja zadnjih 50 let niso bila grajena za strukturo proizvodnih virov, kot jo imamo zdaj v sistemu, in ta struktura se zelo hitro spreminja.

Prilagajanje omrežij se izvaja, a ne v vseh sistemih dovolj hitro. V določenih državah ne sledijo dovolj hitro uveljavitev obnovljivih virov, zato nastajajo tudi težave. Ampak to so vse izzivi, za katere tehnološke rešitve obstajajo, in menim, da stabilnost naših sistemov dolgoročno ne bo okrnjena in da se bomo s težavami znali spopasti, če bomo gradili sisteme z ustreznim miksom proizvodnih virov.

Slovenija je že pomagala, vsaj tako so rekli, ko je bila Nemčija nekaj časa v težavah, pa je skoraj prišlo do razklopa evropskega sistema.

Dve stvari sta pri tem pomembni. Prva je, da vsaka država skrbi za čim večjo samopreskrbnost in da skrbi za urejene razmere v svoji državi, da njen sistemski operater skrbi, da je omrežje znotraj mednarodno usklajenih toleranc in meja. Po drugi strani pa je zelo zaželeno, da so posamezne države med seboj povezane in da si v primeru izpadov med sabo pomagajo. Medsebojna pomoč je dobrodošla. Ta medsebojna pomoč, govorim o ravni Evropske unije, nas dela močne in stabilne ter odporne do različnih neljubih dogodkov. Zato moramo delovati na dveh ravneh. Skrbeti moramo za urejene razmere in lastno samopreskrbo, po drugi strani pa poskrbeti za povezovanje s sosednjimi okoliškimi sistemi.

Geopolitično pa je tako, da moč določajo tri stvari: vojska, prehranska samooskrbnost in energetska prevlada.

O tem, da je energetika eden od treh ključnih elementov geopolitike, ni treba izgubljati besed. To je vsakomur popolnoma jasno.

Vidimo, kaj se je dogajalo s plinom, kaj z nafto in drugimi energenti.

Res je. Pri tem ne smemo prezreti, da ko govorimo o energetiki in geopolitiki, ne smemo gledati skozi oči Slovenije. Tudi če bo Slovenija povsem samooskrbna in energetsko samozadostna, ne bo nič večji igralec na geopolitičnem parketu. Zato moramo gledati skozi oči Evropske unije. Evropska unija pa je gotovo izgubila svojo težo na geopolitičnem področju tudi zato, ker energetsko ni ustrezno samopreskrbna. Ne predstavljam si, da bi Evropa v prihodnje lahko imela opazno vlogo v geopolitiki, če ne bo izboljšala svoje energetske samopreskrbe.

Podobno kot Evropa tudi Kitajska ni bogata z nafto in zemeljskim plinom, ampak se bistveno bolje spopada s tem vprašanjem, saj je pri preskrbi z energijo stavila tako na razvoj obnovljivih virov in razvoj tehnologij za elektrifikacijo kot na razvoj lastnega jedrskega programa.

V Evropi imamo, če govorimo o jedrskem programu, še zelo veliko rezerv. V Evropi smo se zadnjih dvajset let prepirali, ali sploh prepoznavamo jedrsko energijo kot mogočo rešitev za dolgoročno nizkoogljično preskrbo. V zadnjih dveh letih je Evropa sicer spoznala in priznala, da je tudi jedrska energija del rešitve, ni pa še vzpostavila enotnega jedrskega programa.

Če želi Evropa resno povečati energetsko samopreskrbnost in doseči energetsko neodvisnost, bi lahko razvila lasten jedrski program, v katerem bi sodelovale države, ki želijo graditi jedrske elektrarne. Program bi zgradili okrog evropskega vodilnega ponudnika jedrskih tehnologij, ki je zdaj francoski EDF. V ta program bi države, ki želijo graditi jedrske elektrarne, vključile lastna podjetja in skupaj postavile enotno evropsko dobavno verigo za gradnjo jedrskih elektrarn po vsej Evropi. Evropa pa bi nato morala prevzeti tveganja, povezana z gradnjo prvih novih jedrskih elektrarn. Namreč, če bi takšen jedrski program obsegal gradnjo, recimo, 30 jedrskih reaktorjev, bi pri prvih dveh verjetno nastale težave z zamudami in preseganjem predvidenih stroškov. Prepričan pa sem, da pri petem projektu teh težav ne bi bilo več in da bi te reaktorje gradili enako hitro in enako stroškovno učinkovito, kot jih gradijo na Kitajskem. Takšen primer vseevropskega industrijskega programa v Evropi že imamo, in sicer v letalstvu, to je program Airbus.

S tem bi Evropa dala zelo jasen signal, da se želi ukvarjati z energetsko neodvisnostjo. Žal pa še nismo tam in zaradi tega tudi mi obravnavamo tako ameriškega kot francoskega dobavitelja enakovredno in ju imamo v našem procesu izbora kot enakovredna dobavitelja.

Kitajska ima še redke kritične surovine, pa tudi redke zemlje.

Določene surovine si je zagotovila tudi z mednarodnim delovanjem, ne zgolj na lastnih tleh. Če pogledamo sto let v preteklost, so bile evropske države bistveno bolj prisotne po svetu kot Kitajska. Torej smo bili v prednosti pred Kitajsko in verjetno je Evropa sposobna zaščititi te interese. Ampak to bi zahtevalo poenotenost Evrope ter poenoteno in dolgoročno strategijo izvajanja mednarodnega sodelovanja.

Energetika je del kritične infrastrukture, ki jo država potrebuje tako v miru kot v vojni.

Vidite kakšno možnost, da tudi vi kaj dobite iz te ogromne vreče, ki bo namenjena za obrambo?

Menim, da. Energetika je del kritične infrastrukture, ki jo država potrebuje tako v miru kot v vojni. S tega vidika je energetika strateška dejavnost vsake države. Kar nekaj projektov ali pa kar nekaj ukrepov je po mojem mnenju lahko del dvojne rabe. Predvsem so tu elektrarne za strateško rezervo, ki jih zdaj ne gradimo, ker te investicije obravnavamo izključno kot tržne investicije, in če pri sedanjih pričakovanjih tržnih cen ne ustvarjajo ustreznega donosa, jih preprosto ne izvedemo.

Pri takih projektih bi lahko država prevzela določen del tveganj, da bi zgradili bolj odporno energetiko, bolj odporen sistem. Drugo takšno področje je zvišanje ravni kibernetske varnosti, o čemer sem prej govoril. Prav tako je v energetiki veliko razvojnih tem, ki lahko prinesejo širšo korist za celotno državo. Zato bi tudi dodatna podpora raziskavam, razvoju in inovacijam lahko imela zelo pozitivne učinke na celotno gospodarstvo ter na življenje državljank in državljanov.